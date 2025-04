BaranUczucia: Uczuciowy Baran w tym tygodniu dostanie pstryczka w nos. Niestety nie tędy droga, jeśli chce się zdobyć serce kogoś sprzed lat. Musisz więcej poświęcić czasu na miłosne maniery.

Reklama

Praca: Gdybyś nie był tak uparty, to na pewno dziś Twoja pozycja w Firmie byłaby dużo lepsza, jednak nie skorzystałeś z szansy. Nie martw się jednak, w tym tygodniu będziesz mógł się wykazać.

Finanse: no cóż, na zmiany w tym tygodniu nie czekaj żaden zastrzyk gotówki Cię nie czeka.

Zdrowie: Zdrowie w jak najlepszym porządku. Uważaj na siebie tak, jak zawsze, to ominą Cię letnie choroby.

Byk

Uczucia: Gdybyś włożył w swój związek więcej uczucia i bardziej je okazywał, Twój partner oddałby Ci już całe swoje serce. Pomyśl o tym, czy na to nie zasługuje. Wolne Byki powinny zdecydować i wybrać z kim w końcu flirtują na poważnie, bo jeśli ciągniesz kilka srok za ogon, to w końcu poczujesz czym smakuje samotność.

Praca: Ciężki tydzień w pracy, wiele zadań z którymi ciężko będzie Ci się uporać. Współpracownicy będą działać Ci na nerwy. Rada: więcej cierpliwości i wyrozumiałości dla kolegów z pracy.

Finanse: Finanse powoli się poprawiają, a ten tydzień bardzo zaprocentuje w Twoich finansach w przyszłości. Zagraj w jakąś grę liczbową, pisany mały sukces.

Zdrowie: Jeśli zbagatelizujesz lekki ból gardła, to możesz obudzić się pod koniec tygodnia z wysoką temperatura i anginą.

Bliźnięta

Uczucia: Wolne Bliźniaki powinny cieszyć swoją wolnością fakt braku bliskiej osoby nie powinien Cię martwić. Czasem miło pobyć samemu. Bliźniaki w związkach powinny cieszyć się sobą. Korzystajcie ze swojego szczęścia i dobrego czasu. Dobry czas na ważne deklaracje.

Praca: Tydzień w pracy bardzo ciężki, bo pourlopowy nie martw się jednak zawczasu, ktoś bardzo miły i kogo bardzo lubisz pomoże Ci zaaklimatyzować się na nowo w miejscu pracy.

Finanse: Przyszedł czas, abyś przycisnął pasa, wakacyjne wojaże bardzo mocno uszczypliwy Twój budżet. Tak więc nadszedł czas na oszczędzanie.

Zdrowie: Zdrowotnie troszkę widoczne dla Ciebie będzie osłabienie, czas więc wzmocnić organizm herbatkami ziołowymi.

Rak

Uczucia: Raczku, czas abyś złapał wiatr w żagle i popłynął na najbliższą wyspę, a na niej odnalazł swoje szczęście, Ciągły brak decyzji i brak zdecydowania w działaniu nie pomogą ci w zdobyciu szczęścia.

Praca: Zawodowo możesz czuć się komfortowo. Gwiazdy układają się dla Ciebie w tej sferze bardzo pomyślnie. Masz szanse na awans.

Finanse: Finansowo radzisz sobie całkiem nieźle, już bardzo dobrze wiesz, że chude lata minęły, a w tym tygodniu nowy zastrzyk gotówki.

Zdrowie: Czas w końcu wybrać się do dentysty to lekkie ćmienie zęba może zamienić się w rwący ból w bardzo nieoczekiwanym momencie.

Lew

Uczucia: Ktoś bliski Twemu sercu wciąż daje Ci znaki, ale ty nie patrzysz w jego kierunku omijasz go wzrokiem i zupełnie nie zauważasz. Popełniasz błąd, bo ta osóbka jest Ci przeznaczona. Nie przegap swojej miłości.

Praca: No i doigrałeś się, szef wyczuł Twój sprzeciw i dołożył Ci troszkę pracy. No cóż, każdy z nas popełnia błędy. Ten tydzień w pracy to dla Ciebie totalna katastrofa.

Finanse: Sprawa Twoich finansów pozostawia wiele do życzenia jednak w tym tygodniu możesz spodziewać się małego zastrzyku gotówki.

Zdrowie: Twoje zdrowie w jak najlepszym porządku uważaj jednak na osłabienie spowodowane przez pracę. Pamiętaj, aby zjadać drugie śniadanie.

Panna

Uczucia: Czyżby Panna miała w te ciepłe dni zapomnieć się na chwilę i poflirtować na całego?? Skorzystaj z okazji i idź na całość, czas najwyższy, abyś zabawiła się tego lata, Droga Panno.

Praca: Praca, hmm, jaka praca? Q tym tygodniu nie myślisz o pracy i żadnych obowiązkach, masz urlop i zupełnie odległe są dla Ciebie sprawy zawodowe.

Finanse: Zasobność Twojego portfela jest dość duża i możesz pozwolić sobie na finansowe niespodzianki w tym tygodniu.

Zdrowie: Żadnych dolegliwości, żadnych niepokojących objawów. Ten tydzień upłynie Ci pod znakiem świetnego samopoczucia.

Waga

Uczucia: Szykuje się kryzys. Wagi zajęte powinny w tym tygodniu trzymać nerwy na wodzy. Twój partner nie będzie Ci dłużny i wypomni Ci wszystkie Twoje potknięcia. W tym tygodniu czekają Cię ciche dni. Wolne Wagi nie powinny w tym tygodniu ruszać na łowy, strata czasu, nikt ciekawy nie stanie na Twojej drodze.

Praca: Tydzień w pracy dość pracowity jednak będą to obowiązki których wykonywanie sprawi Ci wiele przyjemności.

Finanse: Finanse w tym tygodniu w lekkiej stagnacji ani ich mniej ani więcej. Wydawaj więc je z rozsądkiem.

Zdrowie: Warto abyś udał się do swojego lekarza rodzinnego i zrobił podstawowe badania tak całkiem profilaktycznie. Czasem warto wiedzieć co w nas siedzi.

Skorpion

Uczucia: Skorpiony mocno zakochane spędzą w tym tygodniu bardzo namiętne chwile ze swoją połówką. Ciepłe noce będą wpływać na wasze gorące wyznania. Wolne Skorpiony powinny wyjść ze swoich czterech ścian i pobyć wśród ludzi.

Praca: W pracy letnia sielanka, mniej pracy i obowiązków. Więcej luzu, bo szef w delegacji. Jednak pamiętaj o swoich obowiązkach.

Finanse: Jeśli zainwestujesz w siebie, odniesiesz sukces, tak więc warto, abyś oszczędzał pieniążki, a później spożytkował je i opłacił jakiś ciekawy kurs dla siebie.

Zdrowie: Łupanie w krzyżu w tym tygodniu nie jest Ci pisane, jednak uważaj na swoje bóle głowy, może warto spróbować jakiejś terapii naturalnej.

Strzelec

Uczucia: Strzelce bawią się na urlopie. Wolne i zajęte flirtują, bawią się na całego. Ten tydzień będzie dla Ciebie jak życie w raju. Nie zmarnuj ani minutki ani sekundy na dobrą zabawę. Noce poświęć na zabawę we dwoje.

Praca: Ten tydzień w pracy jest dość nudny koledzy myślą o Tobie dość często. Czemu? No przecież ty zażywasz kąpieli słonecznych masz prace w nosie i jesteś na urlopie.

Finanse: Finansowa radość w tym tygodniu, bo księgowa dośle Twoją zaległa premię . Będą więc dodatkowe pieniążki na wakacyjne wojaże,

Zdrowie: Jeśli zaś chodzi o zdrowie, w tym tygodniu uważaj na swoje nogi, aby ich nie połamać i nie zwichnąć, w końcu to one rwą się do zabawy i tańca.

Koziorożec

Uczucia: Ten tydzień będzie dla Ciebie już dużo łatwiejszy. Zranione serce powoli się goi i czas abyś udał się na jakieś miłe spotkanie towarzyskie w doborowym towarzystwie. Ten pierwszy raz bez ukochanej osoby nie będzie łatwy jednak nie załamuj się w końcu to nie była jedyna osoba na świecie.

Praca: Sfera zawodowa w Twoim przypadku powinna się odmienić o 180 stopni. Jesteś już gotów na to, aby zasilić szeregi nowego zespołu. W tym tygodniu czeka Cię rozmowa rekrutacyjna.

Finanse: Twoje finanse przechodzą poprawę, udało ci się przycisnąć pasa i w tym tygodniu zobaczysz tego skutki. Bardzo pozytywne skutki. Rachunek bankowy przysporzy ci troszkę uśmiechu na twarzy.

Zdrowie: Zdrówko słabe, więc warto w tym tygodniu wzmocnić swoje siły owocami i mieszanką letnich warzyw.

Wodnik

Uczucia: Uparty Wodniku, czas abyś w tym tygodniu przestał dąsać się na swoją połówkę i dał jej do zrozumienia, że czas, abyście poważnie porozmawiali o swojej miłości. Takie dąsy w te piękne letnie dni są bardzo niewskazane. Wodniku więc działaj.

Praca: Twoja praca zostanie doceniona przez delegacje z zewnątrz. Możesz więc liczyć pod koniec tygodnia na szczerą, miłą i pozytywną rozmowę ze swoim szefem.

Finanse: Czas udać się do Banku i zebrać śmietankę ze swoich oszczędności, a potem udać się na bardzo udane zakupy.

Zdrowie: Warto wypróbować herbatki ziołowe, wzmocnią Cię i dodadzą potrzebnego wigoru.

Ryby

Uczucia: Ten tydzień dla Rybek będzie przebiegał pod znakiem stagnacji w związku. Nie widać ani żadnych kłótni ani zbyt gorących chwil z ukochaną osobą, Wolne Rybki za to zakończą tydzień na weselu u kogoś bliskiego. Flirt czeka was na bank.

Praca: Zmiana pracy jest na pewno stresująca, jednak widać, że już sobie poradzisz i w nowej pracy czeka Cię szybka aklimatyzacja.

Finanse: Twoje finanse w tym tygodniu znacznie nie urosną, jednak możesz liczyć na bliskie Ci osoby, które wesprą Cię dodatkowym groszem.

Zdrowie: Bóle migrenowe wciąż się pojawiać będą w tym tygodniu, warto więc abyś znów Rybko udała się do specjalisty w tej dziedzinie.

Reklama

Horoskop tygodniowy na dni 27 lipca-2 sierpnia 2009 opracowała wróżka Axxis.