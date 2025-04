Baran

Rozlicz się z przeszłością.

Miłość: Tydzień w którym powinnaś/powinieneś podjąć decyzje na temat swojego dalszego życia. Czy chcesz ciągnąć dłużej coś, co nie ma sensu, czy może ułożyć sobie życie z nowym partnerem. Zastanów się!

Praca: W tym tygodniu będzie to najlepszy czas na nadrobienie zaległości. Możesz liczyć na korzystną umowę.

Finanse: Możesz w tym tygodniu wygrać znaczną sumę pieniędzy. Jeśli ktoś winien jest Ci pieniądze odzyskasz zaległy dług.

Zdrowie: W zdrowiu uważaj na problemy ze skórą. Będą miały one ścisły związek z alergią.

Byk

Nie bój się zmian na lepsze.

Miłość: Masz teraz magnes w sobie bardzo szybko uda Ci się przyciągnąć nową osobę. Możesz wybierać i przebierać. Niejedna osoba marzy by umówić się z Tobą na randkę.

Praca: Lubisz swoją pracę ale czasem warto zrobić sobie wolne i po prostu odpocząć.

Finanse: Możesz liczyć na premię albo podwyżkę. Twoje zarobki mają szansę podnieść się nawet o połowę.

Zdrowie: Uważaj na przeziębienie. Zwłaszcza na problemy z gardłem.

Bliźnięta

Tydzień dobrych wiadomości.

Miłość: W tym tygodniu spotkasz osobę z przeszłości, która odegrała znaczącą rolę w Twoim życiu. Będziecie mieli bardzo duże szanse na powrót do siebie.

Praca: Ciężko będzie Ci się zmobilizować i wziąć za zadania, które zostały Ci przydzielone.

Finanse: Bądź oszczędny, trwonienie pieniędzy doprowadzi Cię do długów.

Zdrowie: W tym okresie czas możesz cieszyć się dobrym zdrowiem.

Rak

Każda decyzja niesie za sobą konsekwencje.

Miłość: Możesz cieszyć się odwzajemnionymi uczuciami swojego partnera. Ten tydzień przyniesie Ci piękne wyznania a także nowe zobowiązania w istniejącym już związku.

Praca: To dobry tydzień na zmianę pracy. Sprzyja podpisaniu korzystnych umów.

Finanse: Uważaj na złodzieja w swoim otoczeniu a także nie pożyczaj nikomu pieniędzy ponieważ możesz stracić znaczną sumę.

Zdrowie: Uważaj na problemy z żołądkiem.

Lew

Pamiętaj milczenie jest złotem a mowa tylko srebrem.

Miłość: W tym tygodniu czeka Cię wiele nieprzyjemnych kłótni z partnerem. Trzymaj lepiej język za zębami jeśli nie chcesz doprowadzić do cichych dni.

Praca: Twój szef nie jest zadowolony z Twojej pracy. Zastanów się czy nie na za wiele pozwalasz sobie w pracy.

Finanse: Zacznij zastanawiać się zanim coś kupisz. Przez swoje nie przemyślane zakupy może braknąć Ci na coś czego będziesz naprawdę potrzebował.

Zdrowie: Uważaj na złamania.

Panna

Bycie pracowitym opłaciło Ci się.

Miłość: Możesz cieszyć się istną sielanką w swoim związku. Wszystko będzie się układało jak najlepiej. Razem z partnerem postanowicie pojechać na wycieczkę za miasto.

Praca: Dostaniesz awans Twoje starania zostały w końcu docenione.

Finanse: Twoje zarobki wzrosną dwukrotnie.

Zdrowie: Zrelaksuj się Twoje ciało oraz Twój organizm potrzebujecie resetu.

Waga

Nie rzucaj słów na wiatr.

Miłość: Wybór pomiędzy obecnym partnerem a nowym może się okazać o wiele trudniejszy niż wydawał Ci się na początku. Nie przeciągaj go w czasie, bo zostaniesz z niczym.

Praca: Twoja pozycja jest na tyle stabilna, że nie musisz obawiać się nawet najmniejszych komplikacji.

Finanse: Zaszalejesz na zakupach ale należy Ci się.

Zdrowie: Uważaj na to, co jesz ponieważ możesz się zatruć.

Skorpion

Myśl nad tym, co mówisz

Miłość: Twój związek dobiega końca. Na tą chwilę wydaję Ci się, że to koniec świata. Jednak z czasem zmienisz zdanie.

Praca: W tym tygodniu podpiszesz umowę, która da Ci szansę na awans. Wysiłek zostanie doceniony.

Finanse: Czasem warto kupić sobie coś ładnego nie tylko oszczędzać.

Zdrowie: Potrzebujesz więcej ruchu.

Strzelec

Postanowisz wyruszyć w szaloną podróż

Miłość: Twoja druga połowa zaczyna się nudzić a Ty w jednej chwili postanowisz zabrać ja w daleką podróż, która o wiele bardziej Was do siebie zbliży.

Praca: Weźmiesz tydzień wolnego, by spełnić swoje najbardziej zwariowane marzenia.

Finanse: Masz duże szczęście w grach losowych. Możesz wygrać znaczną sumę pieniędzy.

Zdrowie: Cieszyć się możesz dobra kondycją i zdrowiem.

Koziorożec

Pozwól innym żyć samodzielnie.

Miłość: Za bardzo decydujesz sam za partnera. Nie dajesz mu dość do słowa a potem dziwisz się, że się kłócicie. Zastanów się nad swoim postępowaniem.

Praca: Powinieneś bardziej przykładać się do powierzonych Ci zadań.

Finanse: Zacznij sam dbać o swoją stabilizację finansową. Niedługo nie będziesz miał od kogo brać pieniędzy.

Zdrowie: Uważaj możesz zachorować na anginę.

Wodnik

Skup się na jednej rzeczy.

Miłość: Twój partner zaczyna czuć się samotny. Zrób coś z tym, bo jeśli nie zmienisz swojego postępowania niedługo nie będzie już czego ratować.

Praca: Tydzień, który nie będzie wymagał zbyt dużego poświecenia w pracy.

Finanse: Możesz cieszyć się stabilną sytuacją.

Zdrowie: Uważaj na problemy z krążeniem.

Ryby

Doceń swojego partnera.

Miłość: Jeśli nie zmienisz się Twój partner nie będzie dłużej czekał na cud i odejdzie. Osoby samotne mają szanse na poznanie kogoś na imprezie.

Praca: Za dużo pracujesz przez co zaczynasz popełniać błędy.

Finanse: Dostaniesz premię, która Cię ucieszy.

Zdrowie: Przestań się tak denerwować nie masz czym.

Horoskop tygodniowy opracowała Noma