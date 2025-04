BaranMiłość: Uważaj aby zwykła przyjaźń nie przekształciła się w gorący romans. Pamiętaj - twój partner oczekuje wierności od ciebie!

Praca i finanse: W pracy mogą cię czekać trudne zadania, chwilami możesz stwierdzić, że są to zadania niewykonalne, jednak dasz im radę, co może się później bardzo dobrze odbić w sprawach finansowych.

Zdrowie: W zdrowiu w tym czasie może dać znać o sobie żołądek oraz nerki.

Byk

Miłość: Niestety, w uczuciach może cię spotkać przykra niespodzianka, mogą cię dojść wieści, że obecny partner zdradza cię. Więc przygotuj się na złe informacje.

Praca: W życiu zawodowym może się okazać, iż projekty, które zrobiłeś, kompletnie się nie przydadzą, okaże się to stratą twojego czasu.

Finanse: Spodziewaj się nieprzewidzianych wydatków, twój portfel niestety może wyszczupleć.

Zdrowie: W zdrowiu mogą się pojawić stany depresyjne, pamiętaj aby zbyt mocno się nad sobą nie rozczulać!

Bliźnięta

Miłość: Nowa miłość przed tobą, rozejrzyj się, wokół ciebie jest upragniona osoba, to ktoś komu już dawno na tobie zależy, ktoś kto darzy cię bardzo dużym uczuciem, pomóż sobie i zrób pierwszy krok.

Praca: W pracy możliwy jest awans, więc nie zwalniaj, daj z siebie wszystko!

Finanse: To także dobry czas na pewne inwestycje twych pieniędzy, możesz w szybkim czasie podwoić swój kapitał, ale pamiętaj inwestuj z rozsądkiem.

Zdrowie: W zdrowiu mogą wystąpić bóle głowy, uważaj na kończyny, może dojść do złamania. Kiedy przechodzisz przez ulicę uważaj na nadjeżdżające auta, rozglądaj się dobrze!

Rak

Miłość: Czas spotkań towarzyskich na wysokim poziomie. Prawdopodobnie teraz spotkasz życiowego partnera, z którym możesz spędzić jesień swojego życia, więc nie broń się przed tym.

Praca: Będzie ci przynosiła dużo radości, będzie łatwa jak nigdy dotąd, wszystkie planowane zadania wykonasz przed czasem.

Finanse: W finansach duże bezpieczeństwo.

Zdrowie: Będzie dopisywać.

Lew

Miłość: Spodziewaj się dużych zmian w uczuciach, możliwy jest rozpad twojego związku, prawdopodobnie nadchodzi czas samotności.

Praca: W życiu zawodowym weź sprawy w swoje ręce, nie słuchaj błędnych porad, twoje zdanie jest tu najważniejsze. Nie mieszaj także spraw uczuciowych z zawodowymi.

Finanse: Nie inwestuj w tym okresie, bo możesz więcej stracić niż zyskać, uważaj na kieszonkowców.

Zdrowie: W zdrowiu może cię napotkać depresja, oraz migrena.

Panna

Miłość: Przelotna miłość, może krótki romans, tak się skończy twoja nowa znajomość. Nie licz na coś trwałego, nie licz na długi związek, nie wierz także w obietnice. Szybciej się to skończy niż się zaczęło.

Praca i finanse: W pracy zaimponujesz nowymi bardzo trafnymi pomysłami. Dzięki dużej aktywności w pracy, twoje finanse mogą się polepszyć. Możliwy jest awans, z dużą podwyżką, uważaj bo możesz się spotkać z dużą zazdrością współpracowników.

Zdrowie: Będzie w tym okresie dopisywać.

Waga

Miłość: Spory i kłótnie w twoim związku właśnie się kończą, czas na rozrywkę i przyjemności. Nie wykluczona jest także krótki wyjazd z ukochaną osobą, chwila odosobnienia od życia codziennego.

Praca: W pracy twojej pomocy będą potrzebowali współpracownicy, okaż swą dobrą wolę i pomóż w miarę swych sil.

Finanse: W tym okresie bardzo pilnuj portfela, nie noś za dużo gotówki przy sobie, uważaj na kieszonkowców.

Zdrowie: Jeśli coś cię zaboli, nie lekceważ tego i udaj się szybko do lekarza.

Skorpion

Miłość: Szczęście w miłości nie opuści cię w tym okresie, spodziewaj się dużej dawki uczuć ze strony partnera, możliwa jest także tajemnicza niespodzianka zorganizowana właśnie dla ciebie przez partnera.

Praca: W pracy możesz poczuć przemęczenie i zniechęcenie, daj sobie odrobinę luzu, relaksu aby nabrać sił i energii.

Finanse: Zwróć uwagę na sposób wydawania pieniędzy, nie szastaj nimi za mocno. Możesz nie dostać obiecanej premii.

Zdrowie: W zdrowiu uważaj na układ kostny, mogą wystąpić złamania.

Strzelec

Miłość: Uważaj, aby przeciągająca się nuda w życiu uczuciowym nie wepchnęła cię w inną znajomość. Zastanów się co trzeba zmienić, aby rozpalić i urozmaicić wasz związek. Czas wziąć sprawy w swoje ręce, samo się nic nie zrobi.

Praca: W pracy spodziewaj się sprawiedliwych osądów wobec twojej osoby, wszystkie niejasności zostaną wyjaśnione.

Finanse: W sprawach finansowych możliwe rychłe spłacenie długów, możliwy duży zastrzyk finansowy, który znacznie poprawi twoją sytuacje materialną.

Zdrowie: W zdrowiu mogą się pojawić problemy z nerkami oraz przeziębienia.

Koziorożec

Miłość: Czas najwyższy, by zmienić swoje postępowanie w stosunku do partnera. W przeciwnym bądź razie możesz stracić ukochaną osobę przez swoje zachowanie. Zrób to, póki jeszcze nie jest za późno!

Praca: W pracy czekają cię niemile chwilę, możesz się znaleźć na dywaniku u szefa. Dlatego nie bagatelizuj najmniejszych szczegółów, staraj się wszystko co zaczniesz kończyć.

Finanse: W finansach zalecana duża rozwaga, ponieważ mogą cię spotkać nieoczekiwane wydatki.

Zdrowie: Będzie ci towarzyszyło podniesione ciśnienie, mogą się pojawić objawy depresyjne.

Wodnik

Miłość: Nie podejmuj tej walki, bo i tak nie wygrasz, te ciche dni w uczuciach lada moment miną i wtedy znów będziecie się mogli cieszyć waszym szczęściem i miłością. Musisz przetrwać ten okres bez żadnej ingerencji. W przeciwnym bądź razie tylko go przedłużysz.

Praca: W pracy nie wchodź w czyjeś konflikty, zajmuj się tylko swoimi sprawami, bo może ci się niesłusznie oberwać.

Finanse: Twoja sytuacja finansowa jest bezpieczna , także możesz sobie pozwolić na dawkę luksusu, aby się dowartościować.

Zdrowie: Mogą się pojawić przewlekle bóle głowy, a także przeziębienie.

Ryby

Miłość: To właśnie najlepszy czas aby wyrazić swoje uczucia do partnera, nie zwlekaj, bo w końcu ominie cię miła niespodzianka pełna gorących uczuć. Więcej odwagi, nie ma się czego bać!

Praca i finanse: W życiu zawodowym możliwość dostania lepszej oferty pracy, co znacznie polepszy twoje finanse, które mogą nie być najlepsze w tym czasie. Nie bój się zmian, decyzje które podejmiesz mogą tylko poprawić twoja sytuacje zawodową i finansową.

Zdrowie: Może się pojawić potrzeba zrobienia badań lekarskich, więc nie bagatelizuj najmniejszego bólu czy uszczypnięcia.

Horoskop tygodniowy 26 października - 1 listopada 2009 opracował Wróżbita Nazir.