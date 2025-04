Poznaj swój aktualny horoskop tygodniowy (25–31.03):

MIŁOŚĆ: W nowych związkach będziecie musieli za sobą zatęsknić. Możliwe krótkie i dłuższe rozłąki.

ZDROWIE: Możliwe bóle głowy.

PRACA: Twoja ambicja pomoże ci korzystnie zmienić pracę, zawalczyć o awans i znaleźć dodatkowe źródło dochodów.

MIŁOŚĆ: Łatwo wyplączesz się z toksycznego związku. Poznasz ciekawych ludzi, nawiążesz cenne przyjaźnie.

ZDROWIE: Sprzyjać ci będzie dobra kondycja.

PRACA: Jeśli szukasz lepszej pracy, wykaż się większym zaangażowaniem. Tu gdzie jesteś, nie licz na poważny awans.

MIŁOŚĆ: okażesz się osobą apodyktyczną, zaborczą i zazdrosną. Single szukać będą ideału i do każdej nowej znajomości podejdą z dużą dozą nieufności.

ZDROWIE: Warto zrobić kontrolne badania.

PRACA: Śmiało realizuj wcześniej rozpoczęte projekty. Licz się jednak z konkurencją.

MIŁOŚĆ: Nie pozwól, aby złe języki i pomówienia zburzyły spokój i zaufanie w twoim związku. Samotne Raki mogą teraz zakochać się i to z wzajemnością. W stałych parach prawdziwy renesans uczuć.

ZDROWIE: Świetny nastrój i fizyczna kondycja.

PRACA: Rzuć się śmiało w wir nowych przedsięwzięć, zadań i projektów. Nareszcie przypływ gotówki.

MIŁOŚĆ: Masz szansę na romans. W stałych parach i rodzinach atmosfera pełna czułości.

ZDROWIE: Dbaj o siebie, łatwo możesz się przeziębić.

PRACA: Rób to, co do ciebie należy, a już w żadnym razie nie dyskutuj z szefem, nie dopominaj się awansu czy podwyżki.

MIŁOŚĆ: Możesz się teraz zakochać i ta miłość doda ci sił, radości, wręcz cię uskrzydli. W stałych związkach krótkie burze, które oczyszczą tylko atmosferę i was do siebie zbliżą.

ZDROWIE: Więcej czasu przeznacz na wypoczynek.

PRACA: Bez problemu pozałatwiasz bieżące sprawy, możliwe służbowe wyjazdy i przypływ gotówki.

MIŁOŚĆ: W stałych związkach możliwe kłótnie i poważne kryzysy, z których nie wszystkie pary wyjdą cało.

ZDROWIE: Ogranicz cukier, unikaj tłustych dań.

PRACA: Wreszcie zyskasz uznanie przełożonych, uporasz się z konkurencją, odniesiesz sukces. W finansach poprawa.

MIŁOŚĆ: Zatęsknisz za większą bliskością z partnerem, więcej czasu spędzicie tylko we dwoje. Single szukać będą okazji do zawarcia nowych znajomości, samotność będzie wam bardzo doskwierać.

ZDROWIE: Uważaj na to, co jesz, potrzebujesz witamin.

PRACA: Natłok obowiązków sprawi, że zaczniesz myśleć o urlopie. Zaplanuj wypoczynek, łatwiej zmotywujesz się do pracy.

MIŁOŚĆ: Dla zakochanych par to dobry czas na podjęcie ważnych decyzji na przyszłość. Single cieszyć się będą wielkim powodzeniem, sprzyja wam szczęście w miłości.

ZDROWIE: Będziesz cieszyć się dobrym zdrowiem i samopoczuciem.

PRACA: Nic nie umknie twojej uwadze, okażesz się profesjonalistką i osobą, która jest filarem firmy.

MIŁOŚĆ: Nie w głowie ci będą zaloty, flirty ani uwodzenia. Może być tak, że nawet możesz stronić od wesołej kompani. Zaangażujesz się w sprawy rodzinne i domowe.

ZDROWIE: Często odpoczywaj, potrzebujesz relaksu.

PRACA: Masz szansę wypłynąć na szerokie wody, pokazać, na co cię stać, awansować lub dostać premię.

MIŁOŚĆ: Twój seksapil, wdzięk i czar będą teraz wręcz zniewalające. W tym momencie zdobędziesz każde serce. Ale pamiętaj, jeśli kogoś nie kochasz, nie baw się cudzym kosztem – los lubi się zemścić.

ZDROWIE: Dobrze zrobiłby ci relaksujący masaż.

PRACA: Dobre pomysły, odwaga i chęć do działania to twoje mocne atuty. Teraz wszystko musi się udać!

MIŁOŚĆ: Stroń od ludzi zazdrosnych i nikomu nie zwierzaj się ze swych spraw sercowych. W twoim związku pełna stabilizacja. Samotnym gwiazdy obiecują duże powodzenie i miłość.

ZDROWIE: Pamiętaj – weekend jest do wypoczynku.

PRACA: Musisz się liczyć, że przybędzie ci obowiązków ale widać również poprawę finansową.

