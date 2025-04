Baran

Miłość: Dla samotnych- pojawi się ktoś kto będzie dla Ciebie promykiem światła w pochmurny dzień. Baran w związku musi uważać na słowa, inaczej wywoła kłótnie rodzinne.

Praca: Barany powinny zawodowo otworzyć się w tym tygodniu na innych i ich sprawy, będą obok Ciebie pojawiać się osoby szukające Twojej rady i wsparcia.

Finanse: W tym tygodniu nikomu nie pożyczaj, bo będzie to pożyczka bezzwrotna.

Zdrowie: Widać wyraźny wzrost sił witalnych, będzie Cię rozpierać energia. Nie przesadzaj z nowalijkami, Twoja wątroba może tego nie akceptować.

Byk

Miłość: Dla samotnych- rada nie zamykaj się w sobie, otwórz na nowe znajomości, miłość czeka na Ciebie. W związku - dobra aura, byk będzie wypełniał swoje obowiązki z pełna miłością.

Praca: Jeśli jesteś bykiem szukającym nowej pracy teraz wyjątkowo dobry czas, złożone w tym tygodniu oferty mogą okazać się owocne w dalszej współpracy.

Finanse: Z kasą coraz lepiej, jednak nie proś o podwyżkę, nie uzyskasz poparcia.

Zdrowie: Zwróci szczególniejszą uwagę na swoje odżywianie. Spotkanie w gronie rodzinnym dobrze wpłynie na poprawę Twego nastroju.

Bliźnięta

Miłość: Dla samotnych – zwrócić baczniejszą uwagę na nową znajomość, nie bądź obojętny, tylko wtedy jest szansa iż w Twoim życiu pojawi się coś nowego i pięknego. W związku – możesz być nieuczciwy wobec swego partnera, lepiej zdystansuj się i przemyśl czy warto w to wchodzić.

Praca: Początek tygodnia bardzo pracowity, dodatkowe obowiązki w domu będą dla Ciebie obciążeniem.

Finanse: Wydasz więcej niż planujesz, zachowaj spokój i nie złość się inaczej popsujesz sobie humor.

Zdrowie: Kręgosłup będzie ci dokuczał bardziej niż zwykle ale dobra atmosfera w weekend pozytywnie wpłynie na Twoje samopoczucie.

Rak

Miłość: Dla samotnych- w tym tygodniu skupisz się na sobie, nie w głowie będą Ci miłosne figle. W związku najpierw burzliwe, będziesz zarzucał partnerowi brak odpowiedzialności, koniec tygodnia wprowadzi Cię w sielski nastrój.

Praca: Raki pracujące w handlu poczują wyjątkowo korzystny okres.

Finanse: Jeśli planujesz prosić o podwyżkę możesz teraz korzystać z okazji, szef będzie Ci szczególnie przychylny.

Zdrowie: Z nadmiaru obowiązkowy na koniec tygodnia dadzą znać o sobie różne ukryte dolegliwości. Nie zapomnij wybrać się na spacer, to Cię odpręży.

Lew

Miłość: Dla samotnych - odezwie się do Ciebie ktoś z przeszłości, pomyśl czy nie warto może na nowo rozwinąć tej znajomości. W związku początek tygodnia burzliwy, mniej na uwadze komu co zarzucasz, partner nie jest niczemu winien.

Praca: Szef może Cię wezwać na rozmowę, warto obiektywnie podejść do sprawy.

Finanse: Lubisz wydać więcej niż masz, a to szczególny czas jak robisz to bez wyrzutów sumienia, tylko nie wydaj całej pensji, pamiętaj że następna za miesiąc.

Zdrowie: Uważaj na swe obżarstwo, będziesz szczególnie łakomy. Nie rezygnuj z odwiedziny, nawet jeśli nie masz ochoty, to korzystnie wpłynie na Ciebie.

Panna

Miłość: Dla samotnych – miłosna nuda. W związku- zamiast dbać o partnera będziesz szukał pochlebstw w innych. Sam pilnuj swej wierności.

Praca: Stresujący tydzień jak dla Ciebie, szef będzie się czepiał, a jeszcze w domu pracy więcej niż zwykle.

Finanse: Może wpaść Ci niespodziewanie parę dodatkowy groszy, od razu pójdziesz na zakupy.

Zdrowie: Będziesz wyjątkowo spokojny, żaden drobiazg nie będzie w stanie wyprowadzić Cię z równowagi.

Waga

Miłość: Dla samotnych – może zdobyć teraz serce osoby, która już dawno zajęła twe myśli, instynkt Ci podpowie jakie postępowanie pomoże Ci się zbliżyć. W związku- Waga wyjątkowo milcząca, na nic próby rozmowy z Tobą.

Praca: Nieoczekiwanie dostaniesz propozycje zmiany w pracy, nie odrzucaj od razu, warto przemyśleć czy nie pojawiły się właśnie lepsze perspektywy.

Finanse: Nie będzie więcej na koncie niż masz, a ty potrzebujesz tyle wydać.

Zdrowie: Bóle głowy będą Ci towarzyszyć zwłaszcza na początku tygodnia. Może zamiast sprzątać pojedziesz na kawę z kimś bliskim.

Skorpion

Miłość: Dla samotnych- uparcie szukasz drugiej polówki lecz ten tydzień wyjątkowo cichy, jakby inni o Tobie zapomnieli. W związku- szczególnie sielska atmosfera, zaczniesz nawet patrzeć na partnera łaskawszym wzrokiem.

Praca: Jeśli Twoja praca nie jest dla Ciebie zadowalająca, pomyśl czy czas najwyższy nie poszukać innej, mogą pojawić się sprzyjające okoliczności w tym kierunku.

Finanse: Poczujesz szczególna radość z wydawania kasy w tym tygodniu, zostaw sobie jeszcze coś na późniejsze terminy, dodatkowo gotówka może być Ci potrzebna.

Zdrowie: Z namiaru wrażeń może dokuczać Ci bezsenność, fizyczne i psychiczne zmęczenie ale i tak będziesz czuł się szczęśliwy. Gościnność jest Twoim żywiołem.

Strzelec

Miłość: Dla samotnych- może i ta osoba wzbudza twe zainteresowanie, ale z czasem okaże się ze nie macie o czym rozmawiać. W związku- spory z partnerem nieuniknione a to wszystko ze staniesz się bardziej skąpy niż zwykle.

Praca: Przygotuj się na spore opóźnienia w realizacji zamierzeń, które nie są spowodowane Twoim błędami tylko zewnętrznymi.

Finanse: Oczekujesz zmian finansowych, a ze jakoś nie wiele się zmienia, zaciskasz pasa bardziej niż zwykle.

Zdrowie: Strzelce udające się podróż muszą uważać na drodze.

Koziorożec

Miłość: Dla samotnych- ten tydzień niczego nie zmieni lepiej zapolować wypoczynek z przyjaciółmi bądź rodziną. W związku- dla młodych par szczególnie dobry okres na zmiany w rodzinie.

Praca: Spokojnie zrealizujesz swoje projekty do końca, przed Tobą nowy i ciekawy etap zawodowych. Ale wystrzegaj się brania na siebie zbyt wiele zadań, sam nie podołasz wszystkiemu.

Finanse: Zbliżający się dodatkowy wzrost dochodów uwolni Cię od trosk.

Zdrowie: Możesz mieć problem z zapanowaniem nad swoimi nerwami. Zamiast wszczynać awanturę lepiej pobiegaj lub skorzystaj z innej formy aktywności.

Wodnik

Miłość: Dla samotnych- będziesz przyciągać bardziej niż zwykle płeć przeciwną ale czekają Cię tylko niezobowiązujące flirty. W związku- zazdrość partnera może wywołać burzę miedzy Wami.

Praca: Zawodowo poczujesz się spełniony, ale uważaj na własne lenistwo, szef nie będzie patrzył na to łaskawym okiem.

Finanse: Będziesz miał tyle argumentów żeby w tym tygodniu wydać więcej niż planujesz, potem będzie konieczność oszczędzania aż do końca miesiąca.

Zdrowie: Wodniki w wyjątkowo w dobrej formie. Nic nie zepsuje Ci nastroju. Twoja radość będzie zaraźliwa.

Ryby

Miłość: Dla samotnych- randka którą od dawna planujesz okaże się totalną klapą. Wasze oczekiwania względem siebie rozminą się. W związku- Twoja wrażliwość szczególnie pozytywnie wpłynie na nastrój partnera, będziecie okazać sobie wzajemnie dowody własnych uczuć.

Praca: W pracy rutyna, wykonasz swoje obowiązki ale nie wykażesz się żadna inicjatywą.

Finanse: Nie poczujesz żalu z powodu wydania więcej niż potrzebowałeś. Uwielbiasz świętować, wydawanie kasy na takie okazje nie psuje Ci nastroju.

Zdrowie: Zwrócić uwagę na swój tryb życia, może czas zacząć realizować postanowienia noworoczne, a nie odkładać w nieskończoność.

Horoskop tygodniowy opracowała wróżka Anne