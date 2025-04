Poznaj swój aktualny horoskop tygodniowy (25.02–3.03):

MIŁOŚĆ: W stałych związkach pojawią się napięcia, zazdrość, nawet rozstania, a to za sprawą waszej przeszłości.

ZDROWIE: Dbaj o siebie, a kondycja cię nie zawiedzie.

PRACA: Nie podejmuj ważnych decyzji, skup się na sprawach bieżących i z rozwagą wydawaj pieniądze.

MIŁOŚĆ: Pełna wdzięku, bez trudu uwiedziesz każdego, kogo tylko zechcesz. Los sprzyja nowym ciekawym znajomościom, romantycznym randkom, ale i ślubom. W stałych związkach napięcie.

ZDROWIE: Przybywać ci będzie sił i energii.

PRACA: Walcz o awans, podwyżkę, umacniaj swoją pozycję w firmie. Sprzyja ci dobra forma intelektualna.

MIŁOŚĆ: Gwiazdy sprzyjają rodzinom – to dobry czas na szukanie zgody, porozumienia. Budowanie nowych zażyłości, zaręczyny i śluby. Nie daj się tylko wciągnąć w jakieś rodzinne prawne sprawy.

ZDROWIE: Może dokuczać ci katar.

PRACA: Na twoje barki spadną trudne i odpowiedzialne zadania. Poradzisz sobie z nimi bez większych problemów.

MIŁOŚĆ: W zupełnie nieoczekiwanych okolicznościach poznasz wartościowych ludzi. Zakochane pary snuć będą plany na wspólną szczęśliwą przyszłość. W rodzinach dobry czas na domowe inwestycje.

ZDROWIE: Potrzebujesz odpoczynku i racjonalnej diety.

PRACA: Rób to, co do ciebie należy, nie bierz na siebie cudzych obowiązków. Nie ufaj wspólnikom, licz pieniądze.

MIŁOŚĆ: Single przestaną uskarżać się na brak powodzenia. W rodzinach spokój, w związkach z długim stażem - powrót namiętności.

ZDROWIE: Chroń organizm przed infekcjami.

PRACA: Możesz liczyć na sukcesy. Doskonały moment na korzystną zmianę pracę lub dodatkowe źródło dochodów.

MIŁOŚĆ: Staniesz się osobą nieufną i niechętnie nawiązującą bliższe znajomości. Nawet w stałych związkach do głosu dojdzie zazdrość, złośliwość i podejrzliwość. Nie podejmuj pochopnych decyzji.

ZDROWIE: Nie przeciążaj organizmu zbytnim wysiłkiem.

PRACA: Głowa pełna nowych pomysłów, niektóre warto od zaraz wprowadzać w życie. Możliwa premia.

MIŁOŚĆ: Samotne Wagi czekają zmiany. Na horyzoncie pojawi się adorator, który łatwo nie odpuści. W stałych związkach spokój i zrozumienie.

ZDROWIE: Odstaw używki i ogranicz słodycze.

PRACA: Twoja obowiązkowość sprawi, że cały zespół ci podziękuje. To dzięki twojej pracy uda się pomyślnie zakończyć ważny projekt.

MIŁOŚĆ: W stałych związkach możliwe powiększenie rodziny, przeprowadzka lub coś, co jeszcze bardziej was zbliży

ZDROWIE: Przyjrzyj się swojej diecie i chroń wątrobę.

PRACA: Na pewno nie braknie ci twórczych inspiracji. Dobry czas na zmiany, zwłaszcza jeśli sama prowadzisz firmę.

MIŁOŚĆ: Teraz docenisz ciepło domu, wśród najbliższych będzie ci najlepiej. Wiele satysfakcji przyniosą ci obowiązki macierzyńskie. Dla samotnych dni pełne nadziei na stały związek.

ZDROWIE: Kontroluj pracę serca i krążenie.

PRACA: Gwiazdy pomogą ci w zwykłych obowiązkach. Dasz się poznać jako profesjonalistka i ciepła osoba.

MIŁOŚĆ: Zaufaj przeznaczeniu. W stałych związkach pojawi się więcej namiętności i gorących nocy.

ZDROWIE: Unikaj kontuzji, zachowaj ostrożność.

PRACA: Generalnie spokojnie, stabilnie, nie zanosi się na żadne większe zmiany. Możliwy przypływ gotówki.

MIŁOŚĆ: W relacjach między kochankami niepokoje, niepewność, zazdrość, ale i miłość.

ZDROWIE: Jeśli walczysz z nałogiem, masz dużą szansę na powodzenie.

PRACA: Postaw na kompromis i harmonijną współpracę, staraj się być profesjonalna i słowna. Zyski i dobre lokaty.

MIŁOŚĆ: Doskonały czas na zgodę i porozumienie, nawet związki od dawna przeżywające kryzys, na nowo nabiorą blasku i dobrej energii. Single mogą liczyć na łaskawość gwiazd i szczęście.

ZDROWIE: Oszczędzaj siły, nie forsuj zbytnio organizmu.

PRACA: Szef wystawi cię na próbę, nie bój się na zapas, tylko rusz do działania. W efekcie możesz awansować.

