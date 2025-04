Baran

Uczucia: Karta Rycerz Pucharów – zapowiada nadejście wiadomości związanych ze sferą uczuć. Coś w tym tygodniu nabierze innego wymiaru.

Praca, Finanse: Karta 6 Buław – pokazuje, iż będziesz czuć się jak prawdziwy zwycięzca, bowiem sprawy będą zmierzały w obranym przez Ciebie kierunku.

Byk

Uczucia: Karta Sąd Ostateczny – sugeruje, że jakaś kwestia od czasu zapomniana nagle odżyje. Może niespodziewane spotkanie z kimś z przeszlosci.

Praca, Finase: Karta 7 Buław – zapowiada przeszkody i trudności do pokonania. Nie należy wyolbrzymiać problemu, bo w tym tygodniu znajdziesz szybkie jego rozwiązanie.

Bliźnięta

Uczucia: Karta 6 Pucharów – zapowiada spokojny tydzień. Czas, kiedy przywołasz w pamięci zdarzenia z przeszłości.

Praca, Finanse: Karta Słońce - zapowiada zadowolenie i satysfakcję. Dużo pozytywnej energii i ogromna chęć działania!

Rak

Uczucia: Karta 2 Buław – sugeruje, że w tym tygodniu będą targały Tobą wewnętrzne rozterki. Nie będziesz wiedział w którą stronę pójść.

Praca, Finase: Karta Świat – zapowiada, że nagle pojawią się nowe pomysły oraz możliwosci w Twoim życiu.

Lew

Uczucia: Karta Śmierć – oznacza, że nadszedł czas zmian. To co już Ci nie służy należy zakończyć. Jak drzewa zrzucają liście jesienią, aby na wiosnę narodzić się ponownie.

Praca, Finanse: Karta Mag – zapowiada pojawienie się wysoko postawionej osoby, która będzie w stanie pomóc w realizacji zamierzeń zawodowych. Może to być też dobry pomysł na interes.

Panna

Uczucia: Karta 3 Pucharów – zapowiada radosny tydzień w którym marzenia się realizują. Możesz spotkać dawną miłość lub poprawią się relacje z partnerem/ką.

Praca, Finase: Paź Buław – sugeruje nadejście wiadomości związanych z kwestiami zawodowymi lub związanymi z nauką czy studiami.

Waga

Uczucia: Karta Cesarz – mówi, że w tym tygodniu poczujesz się panem samego siebie. Wzbudzasz szacunek otoczenia.

Praca, Finanse: Karta Sprawiedliwość – zapowiada, że czeka Cię sporo spraw biurokratycznych do załatwienia. Bieganina po urzędach i telefony.

Skorpion

Uczucia: Karta Sprawiedliwość – w tym tygodniu zamkniesz jakiś rozdział Twojego życia. Może chodzić o sformalizowanie jakiejś relacji lub rozstanie.

Praca, Finanse: Karta 8 Denarów – pomyślisz o podnoszeniu swoich kwalifikacji i odbyciu jakiegoś interesującego kursu czy szkolenia.

Strzelec

Uczucia: Karta Paź Mieczy – zapowiada jakieś nieporozumienia, niedomówienia i nieszczerość. Ktoś może ukrywać swoje prawdziwe intencje więc uważaj.

Praca, Finanse: Karta Wisielec – zapowiada czas spokojny i refleksyjny. Taki okres, kiedy dosłownie nic się nie chce. Kiedy warto spojrzeć na życie z innej perspektywy.

Koziorożec

Uczucia: Karta Umiarkowanie – zapowiada tydzień w którym pozwolisz sobie na wyhamowanie i zastanowienie. Z życia należy również się cieszyć!

Praca, Finanse: Karta 3 Denarów – mówi o dniu żniw. To co zasiałaś/eś teraz będziesz zbierać. Uczciwa praca przyniesie obfity plon.

Wodnik

Uczucia: Karta Król Kielichów – w tym tygodniu więcej będziesz postrzegać intuicyjnie, a wewnętrzny spokój sprawi, że nic nie będzie w stanie wyprowadzić Cię z równowagi.

Praca, Finanse: Karta Król Buław – mówi o znakomitym tygodniu pod względem zawodowym. Uznanie współpracowników i przełożonych. Fantastyczne perspektywy na przyszłość.

Ryby

Uczucia: Karta 8 Pucharów – uważaj na nieporozumienia z otoczeniem. Zanim coś powiesz, to policz do dziesięciu. Możesz też zakończyć jakąś znajomość.

Praca, Finanse: Karta 10 Denarów – zapowiada satysfakcję finansową i zadowolenie z Twojej pozycji społecznej.

Horoskop opracowała Carmen