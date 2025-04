Baran

W Wigilię od rana Barany będą pełne entuzjazmu, będą bardzo ożywione i szczęśliwe. W czasie świąt będą bardzo ruchliwe, towarzyskie i będą nadawać ton otoczeniu. We czwartek będą nieco rozproszone i roztrzepane, a od piątku będą w nienajlepszym nastroju, mogą nie czuć się dobrze, świąteczne przejedzenie da o sobie znać i dopiero w niedzielny wieczór dojdą do siebie.

Byk

Byki będą doskonale przygotowane do świąt i będą miały właściwe nastawienie, więc Wigilia w ich domach wypadnie wspaniale, będzie bogato, radośnie i rodzinnie. Święta upłyną im w dobrym towarzystwie, będzie duży ruch. Po świętach nastrój im opadnie, co może być wywołane przejedzeniem i zmęczeniem, ale szybko dojdą do siebie w otoczeniu rodziny i bliskich przyjaciół.

Bliźnięta

Dla Bliźniąt okres świąteczny będzie pełen wrażeń. Będą podekscytowane jak małe dzieci, bardzo ożywione i towarzyskie. W Wigilię będą miały wszystko przygotowane o wiele wcześniej niż to potrzebne i z niecierpliwością będą czekać na pierwszą gwiazdkę. W piątek mogą poczuć się nieco zmęczone, ale dojdą do siebie w niedzielny wieczór i przygotowania do Sylwestra sprawią im wiele radości.

Rak

Raki do Wigilii będą przygotowane perfekcyjnie, i w sensie materialnym, i duchowym. Święta upłyną im w atmosferze miłości i ciepła rodzinnego, choć w drugi dzień świąt mogą nastawić się na życie towarzyskie, wizyty gości. Po świętach będą rozkojarzone i zmęczone, więc weekend postanowią spędzić w gronie rodziny, wyciągną przepisy po prababci i przygotują coś smacznego na Sylwestra.

Lew

Lwy w wigilijny wieczór będą nadawać ton całej rodzinie, wprowadzą świąteczny, odpowiednio uduchowiony nastrój, z przyjemnością będą śpiewać kolędy. Z partnerem mogą nie do końca we wszystkim się zgadzać, ale mimo to uda im się uniknąć sporów i konfliktów. Drugi dzień świąt upłynie im na wizytach towarzyskich. Po świętach będą odreagowywać przejedzenie w gronie rodzinnym.

Panna

Panny w Wigilię do rana będą szaleć w kuchni, żeby zrobić wszystko, co niezbędne i zdążyć ze wszystkim na czas. W wieczór wigilijny będą nastawione na przyjemności zmysłowe. Święta spędzą we wspaniałej rodzinnej atmosferze, będą mogły liczyć na wsparcie partnera. Od drugiego dnia świąt mogą mieć gorsze samopoczucie, ale weekend spędzą znów w przyjaznej atmosferze pełnej miłości.

Waga

Wagom w poniedziałek wigilijny uda się doprowadzić do końca wszystkie zadania przedświąteczne i do wigilijnego stołu zasiądą w dobrym nastroju, w harmonii ze wszystkimi. Dni świąteczne zapowiadają się dla nich pomyślnie, mogą mieć gości, co da im poczucie zadowolenia. Dni poświąteczne mogą być dla nich przykre, mogą mieć problemy ze zdrowiem.

Skorpion

Skorpiony w poniedziałek mogą mieć wrażenie, że za dużo wszystkiego mają na głowie, lepiej by zdały się na pomoc bliskich, wtedy mają szansę Wigilię spędzić w miłej atmosferze. W święta stworzą bardzo ciepły i rodzinny nastrój. Po świętach będą mogły się wyluzować, znajdą czas dla swoich pociech i partnera, co sprawi, że w ostatnich dniach roku będą lubiane i kochane.

Strzelec

Strzelce w Wigilię będą w doskonałej formie, ich radość będzie udzielać się innym, sprawią, że będzie to niezapomniany dzień. W święta będą inspirować rodzinę do wspólnych zabaw i gier, spacerów i wycieczek. Przyjmując gości wypadną okazale. Po świętach w pracy może zwalić się im na głowę sporo spraw związanych z końcem roku, mimo to będą w dobrym nastroju i dużo będą żartować.

Koziorożec

Koziorożce w poniedziałek przed świętami doprowadzą do końca wszystko, co wcześniej rozpoczęły, tak, że żadne przykre niespodzianki im nie grożą w Wigilijny wieczór. Święta spędzą w ciepłej, rodzinnej atmosferze, w dobrych relacjach z bliskimi osobami, mogą też mieć gości. Od piątku więcej czasu poświęcą rodzinie, sprawom domowym i przygotowaniom do Sylwestra.

Wodnik

Wodniki w Wigilię będą bardzo towarzyskie, prezenty, które przygotowały będą wysoce oryginalne, ale zadowolą obdarowanych. Dni świąt wykorzystają do spotkań z ludźmi, których na co dzień nie widują, będą ożywione i miłe dla innych. Po świętach mogą jednak mieć dość rodzinnej atmosfery, mogą czuć się przytłoczone i chętnie powitają przygotowania do Sylwestra.

Ryby

Wigilia dla Ryb będzie prawdziwie duchowym przeżyciem, pasterka i śpiewanie kolęd wprawi je w nastrój uniesienia i miłości do całego świata, będą czuły się kochane. Dzięki temu święta upłyną im w naprawdę wspaniałej atmosferze. Po świętach jednak mogą być bardzo zmęczone i mogą popadać w melancholię w związku z końcem roku. Weekend spędzą z rodziną.

