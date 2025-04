Poznaj swój aktualny horoskop tygodniowy (23-29.07):

MIŁOŚĆ: Jeśli nie poskromisz w sobie negatywnych emocji, łatwo będzie o nieporozumienia i kłótnie. Nawet zakochani staną się zazdrośni. Samotni poznają kogoś wyjątkowego.

ZDROWIE: Dbaj o siebie i koniecznie zmień dietę.

PRACA: Pracowitość, upór i świetne zorganizowanie pomogą ci odnieść zamierzony sukces.

MIŁOŚĆ: Będziesz silna, odważna i wesoła, znajdziesz czas na spotkania i nowe znajomości. Samotni mają szansę na miłosne zauroczenia, w stałych parach namiętnie.

ZDROWIE: Uważaj na przeciągi.

PRACA: Skup się bardziej na zawodowych obowiązkach i raczej rozsądnie gospodaruj gotówką.

MIŁOŚĆ: Nie braknie okazji do miłych towarzyskich spotkań i rozrywek. Zaprzyjaźnisz się, a być może nawet i zakochasz. W stałych związkach chwilowe nieporozumienia.

ZDROWIE: Pamiętaj o relaksie i wypoczynku.

PRACA: Będą terminowe i ważne sprawy. Koniecznie załatwiaj sprawy urzędowe. Nie bój się negocjacji.

MIŁOŚĆ: Twój optymizm sprawi, że będziesz przyciągać ludzi. Znajdź więcej czasu dla tych, których kochasz. Samotni mają szansę na stały związek, warto się zdecydować.

ZDROWIE: Twój organizm potrzebuje słońca.

PRACA: Doskonała forma intelektualna pozwoli ci pokazać innym, na co cię stać. Poprawa w finansach.

MIŁOŚĆ: Zamiast bronić swoich racji na siłę, warto wysłuchać cierpliwie partnera i pójść na pewne ustępstwa to uzdrowi relacje. Zakochani mają doskonały czas na zaręczyny, śluby.

ZDROWIE: Nie forsuj organizmu na siłę.

PRACA: Żadnych spraw nie odkładaj na lepszy czas, teraz ruszaj do przodu z każdym projektem.

MIŁOŚĆ: Będziesz gwiazdą każdego towarzystwa. Samotni ulegną jakiemuś Bykowi, będzie tym, który zawładnie waszym sercem. W stałych związkach zaufanie i miłość.

ZDROWIE: Nastrój i kondycja cię nie zawiodą.

PRACA: Będziesz konkretna i decyzyjna. Zyskasz uznanie przełożonych. Możliwy awans.

MIŁOŚĆ: Bądź ostrożna, cierpliwa, unikaj przykrych starć, zwłaszcza w domu, bo powiesz zbyt dużo i tego się już nie cofnie. Samotni muszą jeszcze poczekać na miłość.

ZDROWIE: Potrzebujesz więcej odpoczynku.

PRACA: Masz doskonały czas na rozpoczynanie nowych przedsięwzięć i walkę o awans.

MIŁOŚĆ: Jeśli wciąż szukasz miłości, to się rozejrzyj wokół siebie, bo ona może być bardzo blisko. W stałych związkach trochę rutyny, przegoń ją jak najszybciej.

ZDROWIE: Udaj się do lekarza, zrób badania kontrolne.

PRACA: Obowiązki na pewno nie będą cię przerastać, musisz być tylko sumienna i miła dla ludzi.

MIŁOŚĆ: Dużo towarzyskich atrakcji, spotkania ze znajomymi których od dawna nie widziałaś, możliwe flirty i romanse. W związkach zrobi się bardzo ciepło i czule.

ZDROWIE: Zadbaj o swój układ moczowy.

PRACA: Z niczym się nie spiesz, rób to, co robisz solidnie, a wtedy zostaniesz zauważona.

MIŁOŚĆ: Jeśli twój związek przeżywał gorsze dni, to teraz wszystko się zmieni. Znów zapanuje między wami zgoda. Samotni ulegną miłości i to takiej z wzajemnością.

ZDROWIE: Możesz czuć się przemęczona.

PRACA: Teraz może się pojawić szansa sensownych propozycji i ofert, o jakich marzyłaś.

MIŁOŚĆ: Zakochani powinni brać ślub, planować wspólne życie czy też zdecydować się na dziecko. Przed samotnymi flirty i romanse. W stałych parach wiele pozytywnej energii.

ZDROWIE: Uważaj na alergeny.

PRACA: Rób to, co do ciebie należy. Nie daj się wciągnąć w ryzykowne biznesy, unikaj złych decyzji.

MIŁOŚĆ: W domu zapanuje atmosfera pełna miłości, zaufania i spokoju. Poznasz ciekawych ludzi. Samotni mają szansę zbliżyć się do kogoś i obudzić w sobie większe uczucie.

ZDROWIE: Ogranicz potrawy z grilla.

PRACA: Merkury podsunie ci genialne pomysły, atmosfera będzie sprzyjać twórczej i rozwojowej pracy.

