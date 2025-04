Poznaj swój aktualny horoskop tygodniowy (23-29.04):

MIŁOŚĆ: W stałych związkach drobne nieporozumienia i różnice zdań. Więcej ze sobą rozmawiajcie. Singielki docenią dobrą pogodę, to dobry moment na owocny flirt.

ZDROWIE: Dbaj o swój komfort psychiczny. Wyjdź z domu na spacer, pobiegać, zebrać myśli. Wsłuchaj się w siebie.

PRACA: Zrób listę zadań do wykonania, dzięki niej będziesz pamiętać o wszystkim. Dotrzymuj ważnych terminów.

MIŁOŚĆ: Jeśli czujesz, że brakuje ci wolności w związku, sama o nią zawalcz. Jeśli jednak wciąż szukasz bratniej duszy nie spiesz się - miłość sama cię znajdzie.

ZDROWIE: Dbaj o dietę. Możliwe problemy z żołądkiem i jelitami. W razie potrzeby skonsultuj się z lekarzem, ale zacznij od rachunku sumienia. To może być wina alergii albo... przejadania się.

PRACA: To nie jest czas na nowe decyzje finansowe. W pracy skup się na bieżących obowiązkach, na ciekawe projekty jeszcze przyjdzie czas.

MIŁOŚĆ: Spotkasz kogoś, kto szybko wpadnie ci w oko, ale to nie jest materiał na długi związek. W stałych związkach harmonia.

ZDROWIE: Możliwe kłopoty ze snem, a wszystkiemu winny jest stres. Postaraj się zrelaksować, skup się na przyjemnościach.

PRACA: Masz wiele dobrych pomysłów, tylko boisz się mówić o nich głośno. Przełam się, to z pewnością się teraz opłaci.

MIŁOŚĆ: W stałych związkach może powiać nudą, ale na horyzoncie pojawi się ktoś interesujący. Uważaj, zanim się obejrzysz możesz stracić coś cennego.

ZDROWIE: Warto wzmacniać odporność domowymi sposobami. Jedz świeże owoce i warzywa, a wrócisz do formy.

PRACA: W pracy stabilnie, ale uważaj na podpowiedzi współpracowników. Nie wszystkie okażą się życzliwe.

MIŁOŚĆ: W stałych związkach dużo namiętnych chwil spędzonych we dwoje. Wykorzystajcie ten czas, zaprocentuje w przyszłości. Singielki będą miały niejedną okazję by kogoś poznać.

ZDROWIE: Nie przesadzaj z ćwiczeniami - możliwe kontuzje i urazy.

PRACA: Przed tobą czas ważnych decyzji. Bądź uważna przy ich podejmowaniu, bo przesądzą o najbliższych latach.

MIŁOŚĆ: Nie zgadzaj się na wszystko, co proponuje partner. Bądź stanowcza, pokaż, że potrafisz przejąć inicjatywę. Osoby samotne w weekend czeka miła niespodzianka. Kto wie, może to początek czegoś pięknego?

ZDROWIE: Dbaj o oczy: długie wpatrywanie się w ekran komputera może mieć zgubne skutki.

PRACA: Pora na zmiany, choć to naturalne, że się ich boisz. Uwierz we własne możliwości i postaraj się pokazać z jak najlepszej strony.

MIŁOŚĆ: To dobry czas dla rodzin: wspólnie spędzony czas wpłynie na was kojąco. W stałych związkach zazdrość o kogoś, kto już nieźle namieszał... uważaj.

ZDROWIE: Dobra kondycja i niezłe samopoczucie. Uważaj jednak na to co jesz - możliwe problemy trawienne.

PRACA: Plotkowanie o innych nie przyniesie nic dobrego, więc pora z tym skończyć. Ktoś może próbować podkopać twój autorytet u szefa.

MIŁOŚĆ: Poczucie niepewności które towarzyszyło ci do tej pory ustąpi zaufaniu. W stałych związkach bez zmian, za to relacje krótkie stażem czeka prawdziwy test.

ZDROWIE: Gorsze samopoczucie, możliwe dolegliwości gastryczne. Warto zrobić badania kontrolne.

PRACA: Oszczędzaj energię, nie angażuj się w projekty, w których nie widzisz potencjału. Finansowo bez zmian.

MIŁOŚĆ: To dobry czas by zaangażować się emocjonalnie. To nie musi być miłość od pierwszego wejrzenia, ale daj szansę tej relacji. W stałych związkach konflikty, trzymaj nerwy na wodzy, bo możesz żałować.

ZDROWIE: Dobra kondycja fizyczna, warto lepiej zadbać o cerę i włosy.

PRACA: Nie podejmuj teraz ważnych finansowych decyzji, bo twoje oszczędności szybko stopnieją. Pamiętaj o terminach, ich przekroczenie może uderzyć po kieszeni.

MIŁOŚĆ: Twój partner może poczuć się osaczony, być może jesteś nadopiekuńcza? W związkach z krótkim stażem dużo namiętności.

ZDROWIE: Ubieraj się stosownie do pogody, inaczej łatwo się przeziębisz.

PRACA: Twoja intuicja cię nie zawiedzie, teraz warto zainwestować. Nie szukaj jednak łatwych okazji na zarobienie szybkich pieniędzy - to może być blef.

MIŁOŚĆ: Uczucie tęsknoty będzie ci towarzyszyło coraz częściej. Uważaj jednak na porównywanie obecnego partnera do byłego: możesz dojść do zgubnych wniosków. Decyzje o ewentualnym rozstaniu warto odłożyć na później.

ZDROWIE: Kłopoty ze snem to wina zbyt wielu bodźców. Zadbaj o wewnętrzną harmonię.

PRACA: Czeka cię ważna rozmowa, dobrze się do niej przygotuj, bo wiele od niej zależy. Finanse na dobrym poziomie, uda się nawet zaoszczędzić.

MIŁOŚĆ: Zyskasz nowych przyjaciół. Ktoś, kto od dawna darzył cię sympatią wreszcie będzie miał okazję, aby to wyrazić. Z własnymi deklaracjami lepiej poczekać.

ZDROWIE: Przesilenie wiosenne da o sobie znać. Postaw na sport, a wszystko wróci do normy.

PRACA: Pamiętaj o marcowych zobowiązaniach. Zakup, który od dawna chodzi ci po głowie, warto wreszcie sfinalizować. Sprawi ci wiele radości.

