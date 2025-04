Poznaj swój aktualny horoskop tygodniowy (22-28.10):

MIŁOŚĆ: Staniesz się nieufna, podejrzliwa, niespokojna. Do nowych znajomości podejdziesz z dużym dystansem i nie łatwo będzie zdobyć twoją przychylność. W stałych związkach zazdrość i nieporozumienia.

ZDROWIE: Dbaj o siebie, unikaj sytuacji stresujących.

PRACA: Prawdziwy nawał obowiązków, pilnych i ważnych spraw, z których nikt cię nie wyręczy. Musisz być profesjonalna i cierpliwa względem interesantów. Raczej oszczędzaj niż wydawaj.

MIŁOŚĆ: Przytłoczą cię domowe obowiązki, więc siłą rzeczy przyjemności i towarzyskie atrakcje zejdą na drugi plan. Samotne Byki powinny jednak szukać towarzystwa, bo możliwa zmiana na dobre w życiu uczuciowym.

ZDROWIE: Możliwe dolegliwości stomatologiczne.

PRACA: Powinnaś odważyć się na działanie. Pokonaj kompleksy, uwierz w siebie, wykaż się większą kreatywnością. Teraz załatwiaj sprawy urzędowe i formalne. Nie lekceważ żadnych zobowiązań.

MIŁOŚĆ: Będziesz się cieszyć dużym powodzeniem, a gwiazdy wróżą ci wiele szczęścia w miłości. Zakochane pary czekają czułe randki, a w stałych związkach renesans uczuć i wiele namiętności.

ZDROWIE: Unikaj ryzykownych sytuacji, strzeż się kontuzji.

PRACA: Nie bierz na siebie cudzych obowiązków ani odpowiedzialności. W żadnym razie nie krytykuj też innych. Postaw na solidną i rzetelną pracę, bo tylko w ten sposób zyskasz uznanie przełożonych.

MIŁOŚĆ: Wiele ważnych spotkań, możliwe wizyty osób, z którymi kiedyś byłaś blisko. W sprawach serca korzystne zmiany – ciekawe znajomości i romanse. W stałych związkach dużo ciepła i wzajemnego zaufania.

ZDROWIE: Uwaga, łatwo możesz teraz łapać różne infekcje.

PRACA: W biznesie i finansach unikaj ryzyka, w pracy skup się na sprawach bieżących. W wypadku ważnych decyzji bądź odważna i słuchaj się intuicji. Unikaj biurowych plotek i ludzkiej zawiści.

MIŁOŚĆ: Naucz się wybaczać i być bardziej wyrozumiałą i to zarówno względem partnera, jak i dzieci, i bliskich ci osób. Single mają duże szanse na ciekawe znajomości, flirty i romanse. W stałych związkach spokojnie.

ZDROWIE: Kondycja fizyczna niezła, ale pamiętaj o profilaktyce.

PRACA: Pojawią się trudne i odpowiedzialne zadania. Przełożeni będą oczekiwać od ciebie mądrych decyzji, musisz więc stanąć na wysokości zadania. Osoby bezrobotne mają szansę znaleźć pracę.

MIŁOŚĆ: Zmienność, a nawet swego rodzaju chłód sprawią, że również najbliżsi podchodzić będą do ciebie z większym dystansem i niepokojem. Warto zdobyć się na szczerą rozmowę z partnerem.

ZDROWIE: Nie kumuluj w sobie stresu, korzystaj z okazji do zabawy.

PRACA: Skup się na tym, co najpilniejsze, istotne i czego nie można zostawić na później. Zadbaj o dobre relacje z ludźmi i szefem, bądź miła. W interesach i biznesie wskazana chłodna kalkulacja i ostrożność.

MIŁOŚĆ: Być może kogoś poznasz lub nawet się zakochasz. Ale jeśli masz partnera, bądź ostrożna, może stać się zazdrosny.

ZDROWIE: Dbaj o kondycję, więcej się ruszaj i odpoczywaj.

PRACA: Teraz jest dobry czas na szkolenia zawodowe, narady i konferencje. Możesz również korzystnie zmienić pracę lub całkiem niespodziewanie awansować. Nieoczekiwany przypływ gotówki.

MIŁOŚĆ: Nie szukaj zadrażnień i pretekstów do nieporozumień. Zadbaj o to, by w twoim domu, rodzinie i związku zapanowała dobra atmosfera. Single mają szanse na szczęśliwy zbieg okoliczności i obiecującą znajomość.

ZDROWIE: Możesz narzekać na gorszy nastrój i wewnętrzny niepokój.

PRACA: Pilnuj obowiązków i nie licz na ulgową taryfę. Wręcz przeciwnie – teraz pokaż, na co cię naprawdę stać i jakim jesteś cennym pracownikiem dla firmy. To już wkrótce się opłaci, możliwy awans i podwyżka.

MIŁOŚĆ: Życie towarzyskie zejdzie na drugi plan. Teraz najważniejsze staną się sprawy rodzinne. Zatroszczysz się o dom i dzieci. Przed zakochanymi doskonały czas na zaręczyny lub wspólne zamieszkanie.

ZDROWIE: Możliwe problemy z zatokami, ale nastrój bardzo dobry.

PRACA: W firmie zamęt i sporo niepokoju – naglące terminy, nagłe zmiany planów. Ty jednak zachowaj zimną krew i skup się na tym, co należy do twoich obowiązków. Zdecydowana poprawa w finansach.

MIŁOŚĆ: Interesujące znajomości i atrakcyjne spotkania towarzyskie, flirty i romanse. Osoby samotne zaczną być adorowane. W stałych związkach renesans uczuć, a zakochane pary właśnie teraz zdecydują się na zaręczyny i śluby.

ZDROWIE: Rewelacyjna kondycja, świetny nastrój i samopoczucie.

PRACA: Zaczną się spełniać twoje plany i marzenia zawodowe. Będziesz decyzyjna, odważna i ambitna. Masz szanse na awans lub korzystną zmianę pracy.

MIŁOŚĆ: Stabilizacja, szczęście i pełne poczucie bezpieczeństwa. Samotne osoby mogą teraz z dużym powodzeniem rozejrzeć się za kimś odpowiednim do pary. Natomiast zakochani przyrzekną sobie miłość i wierność.

ZDROWIE: Dbaj o siebie, możesz być narażona na infekcje.

PRACA: Zakończ trudne sprawy. Nie pozwól na to, by cię ktoś oszukał. Masz szansę wygrać jakiś spór – Temida jest dla ciebie łaskawa. W pracy i biznesie z niczego nie rezygnuj ani się nie poddawaj – sprzyja ci szczęście.

MIŁOŚĆ: We wszystkich związkach zapanuje radość, spokój i zgoda. Dom będzie dla ciebie ciepłym azylem. Samotnie pływające Rybki mogą się teraz łatwo i szczęśliwie zakochać i to z wzajemnością.

ZDROWIE: Dobra kondycja i znakomite samopoczucie.

PRACA: Bądź wierna swoim ideałom i konsekwentna w działaniu. Skup się na pracy i obowiązkach. W finansach i biznesie wskazana czujność, bo ktoś zechce cię oszukać. Pilnuj portfela i dokumentów.

