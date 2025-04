BARANMiłość: Masz szansę spotkać kogoś niepowtarzalnego a uczucie do tej osoby może pochłonąć Cię bez reszty. Zanim jednak zrobisz krok naprzód powinieneś uporządkować sprawy z przeszłości.

Praca: Dobrze słuchaj wieści jakie będą do Ciebie docierały. Szykują się wielkie zmiany, które będziesz mógł wykorzystać dla własnego pożytku.

Finanse: Dobry czas na małe inwestycje. Wykorzystaj to kupując np. los na loterii lub wymarzoną rzecz, która sprawi Ci przyjemność.

Zdrowie: Wiosennemu osłabieniu i utracie energii zapobiegniesz łykając witaminy i mikroelementy.

BYK

Miłość: Przyjrzyj się temu co było i wyciągnij wnioski aby ustrzec się popełniania podobnych błędów w przyszłości.

Praca: Wróć do tego co już wcześniej robiłeś i co dobrze znasz. Jeśli masz zaległości, weź pracę do domu. Nie wprowadzaj teraz innowacji. Poczekaj aż pomysły dojrzeją.

Finanse: Zrób rachunek Winien i Ma i sprawdź jak obecnie wygląda twoja sytuacja finansowa. Przygotuj plan działania na przyszłość.

Zdrowie: Potrzebny Ci teraz odpoczynek i spokój. Staraj się więc nie przemęczać a codzienne sprawy układać tak aby były dla Ciebie jak najmniejszym obciążeniem.

BLIŹNIĘTA

Miłość: Rozejrzyj się dobrze wokół siebie. W gronie twoich przyjaciół prawdopodobnie jest osoba, która jest tobą zainteresowana nie tylko jako przyjacielem.

Praca: Jeśli liczysz na czyjąś pomoc ewentualnie czekasz na wieści związane z pracą, powinieneś uzbroić się w cierpliwość ponieważ mogą nastąpić opóźnienia. Jeśli nie chcesz czekać poszukaj innej drogi.

Finanse: To nie jest dobry moment na podejmowanie ryzyka finansowego i brania kredytu. Unikaj życia nad stan.

Zdrowie: Dbaj o siebie szczególnie będąc w podróży ponieważ mogą odnowić się infekcje dróg oddechowych. Najlepiej weź coś na wzmocnienie organizmu.

RAK

Miłość: Zastanów się czy przypadkiem wyznawany przez Ciebie system wartości nie jest pułapką, która utrudnia Ci osiągnięcie szczęścia w miłości.

Praca: Uwaga na niedopatrzenia lub błędną interpretację przepisów. Nie jest to dobry czas na zawieranie nowych spółek. Pracuj samodzielnie.

Finanse: Realizuj swoje projekty a włożona przez Ciebie praca przyniesie Ci konkretne efekty finansowe. Szczególnie zadbaj o to aby zawierane umowy były dla Ciebie korzystne.

Zdrowie: Wzrośnie siła twojego organizmu. Będziesz zatem miał dużo energii do działania i ewentualnego zdrowienia.

LEW

Miłość: Nadszedł czas na twoją transformację uczuciową. Masz teraz szansę aby inaczej spojrzeć na to co było i na swoje uczuciowe oczekiwania. Interesującą osobę spotkasz w podróży.

Praca: Staraj się wrócić do dawnych kontaktów zawodowych. Zainicjuj spotkanie i rozmowę.

Finanse: Zajmij się uporządkowaniem spraw finansowo-urzędowych. Dla poprawy sytuacji dobrze byłoby gdybyś nawiązał kontakty zagraniczne.

Zdrowie: Jeśli będą chciały wrócić jakieś stare dolegliwości, twoja natychmiastowa interwencja szybko rozwiąże problem. Najważniejsze abyś nie zaniedbywał sygnałów.

PANNA

Miłość: Teraz możesz odkryć jak duże znaczenie miała dla Ciebie pewna osoba i jak dużą wartość miało dla Ciebie to uczucie. Spróbuj, może da się jeszcze uratować chociaż przyjaźń.

Praca: Przemiany zawodowe, jakie chodzą Ci po głowie, staną się realne dzięki nowym kontaktom.

Finanse: Staraj się wyrównywać zaległości i zobowiązania i nie dopuszczać do powstania nowych.

Dbaj o to aby nowe inicjatywy gwarantowały Ci bezpieczeństwo.

Zdrowie: Największym wrogiem twojego dobrego samopoczucia jest stres. Staraj się rozładowywać napięcie emocjonalne poprzez kontakt ze sztuką, wodą lub poprzez medytację.

WAGA

Miłość: Dzięki wzmożonym kontaktom z ludźmi masz szansę spotkać teraz swoją drugą połowę. Może to nastąpić w pracy bądź na rekreacyjno-zdrowotnym wyjeździe. Aby poprawić już istniejący związek, warto gdzieś razem wyjechać.

Praca: Jeśli posiadasz pracę, twoje położenie jest stabilne. Jeśli poszukujesz pracy, szukaj przez znajomych i przyjaciół.

Finanse: Czekają Cię wydatki związane z domem w związku z zaplanowanymi od dawna inwestycjami.

Zdrowie: Dla poprawy samopoczucia postaraj się dostarczyć sobie choć odrobinę przyjemności. Odpoczynek i relaks dobrze Ci zrobią.

SKORPION

Miłość: Nie zamykaj się w czterech ścianach w lęku przed przyszłością. Jeśli chcesz być w życiu szczęśliwy powinieneś mimo obaw starać się nawiązywać nowe znajomości lub pierwszy wyciągnąć dłoń do partnera.

Praca: Masz teraz szansę na nawiązanie korzystnej współpracy i osiągnięcie sukcesu w swoich dążeniach zawodowych.

Finanse: Szczęśliwe posunięcia finansowe jak również szczęście w grach losowych będą twoim udziałem w tym tygodniu.

Zdrowie: Zdrowie będzie Ci dopisywać o ile będziesz twórczo wykorzystywał swoją energię. W przeciwnym wypadku mogą odezwać się niedoleczone dawniej stany zapalne.

STRZELEC

Miłość: Jeśli szukasz miłości, wybierz się w podróż, najlepiej za granicę. Miłą sercu osobę możesz tez spotkać na uczelni, naukowym lub religijnym spotkaniu, w księgarni lub bibliotece.

Praca: Sprawy zawodowe niespodziewanie załatwisz będąc na miłym towarzyskim spotkaniu. Sfera zawodowa i sfera uczuciowa będą szły teraz w parze.

Finanse: Raczej nie licz na nową współpracę finansową z przyjacielem. Działaj sam a jemu daj czas do namysłu.

Zdrowie: Będziesz cieszył się dobrą kondycją fizyczną a wręcz nadwyżką energii. Zachowaj umiar w korzystaniu z uroków życia abyś nie nadwerężył swojego organizmu.

KOZIOROŻEC

Miłość: Pielęgnuj uczucie, które już jest. Jeśli go jeszcze nie dostrzegasz, rozejrzyj się wokół. Osoba bliska sercu jest blisko Ciebie w twoim najbliższym otoczeniu.

Praca: Zajmij się małymi domowymi sprawami a wielkie cele zawodowe odłóż na kiedy indziej. Przyjdzie czas na trwały sukces ale jeszcze nie teraz.

Finanse: Sukces finansowy osiągniesz w parze z zawodowym ale przyjdzie Ci na niego jeszcze trochę poczekać. Teraz zawrzyj znajomości, które zaowocują w przyszłości.

Zdrowie: Zadbaj o potrzeby swojego ducha a zdrowie i siła fizyczna będą Ci sprzyjać.

WODNIK

Miłość: Dużo spotkań i nowych znajomości sprzyjać będzie nawiązaniu bardziej zażyłych stosunków. Flirt i słowna gra będą na porządku dziennym.

Praca: Nie rozpraszaj energii na niepotrzebne dyskusje. Słowami celu nie osiągniesz a możesz popsuć sobie widoki na przyszłość.

Finanse: Jeśli się dobrze postarasz, sukces finansowy masz pewny. Dobry czas na wzięcie kredytu lub nawiązanie współpracy finansowej o ile masz pozałatwiane sprawy przeszłe.

Zdrowie: Warto abyś sprawdził swój stan zdrowia i zrobił kontrolne badania. Dobrze by Ci też zrobiła zmiana trybu życia i choćby krótki rekreacyjny wyjazd.

RYBY

Miłość: Czyjeś starania sprawią, że poczujesz się bardziej dowartościowana. Jednak aby poczuć się w pełni komfortowo postaraj się przezwyciężyć bariery z przeszłości.

Praca: Na przyjaźnie w pracy nie masz co liczyć. Twoje idee i chęć wprowadzenia zmian obecnie nie spotkają się z poparciem.

Finanse: Zarobki adekwatne do włożonej pracy. Im więcej wysiłku w pracę włożysz tym więcej pieniędzy zarobisz.

Zdrowie: Dobra kondycja fizyczna i pęd do działania będą Ci teraz sprzyjać o ile nie będziesz poddawać się wpływom zewnętrznym i przeżywać tego, że nie wszyscy sprzyjają twoim zamierzeniom.

Horoskop tygodniowy 22 - 28 marca 2010 opracowała Wróżka Atea.