BARAN - Na początku tygodnia możliwa nowa, przelotna znajomość. Baran w związku powinien uważać, tego flirtu nie da się ukryć. W pierwszych dniach tygodnia należy pamiętać odpoczynku, w drugiej połowie przypływ sił i energii. W pracy należy uważać na wszelkie dokumenty i dopilnować spraw finansowych z tym związanych. Można spodziewać się wielkich wydatków, niemniej z gotówką nie będą mieć kłopotów.

Reklama

BYK - Byk postanowi zrobić porządek w sferze uczuciowej, wynik będzie zaskakujący. W pracy uwaga na plotki, nie zawsze to co się usłyszy jest prawdą. W tym tygodniu należy pilnować pieniędzy, czasem warto przemyśleć niektóre wydatki. W połowie tygodnia należy być bardziej uważnym, możliwe są drobne okaleczenia lub niegroźne wypadki.

BLIŹNIĘTA - W pierwszej połowie tygodnia Bliźnięta mogą czuć się bardzo samotne, w związku możliwe nieporozumienie, atmosfera zmieni się diametralnie pod koniec tygodnia. W pracy natłok obowiązków, niewykluczona podróż. Sfera finansowa stabilna, zadowalająca. Bliźnięta muszą pamiętać o wypoczynku, mogą skarżyć się na ból głowy i kręgosłupa.

RAK – W miłości to dobry moment na zaręczyny lub podjęcie decyzji o powiększeniu się rodziny. W pracy możliwe kłopoty, spięcia, niektórzy postanowią zmienić swoją dotychczasową pracę. Można spodziewać się zastrzyku gotówki. Uwaga na kręgosłup i stawy.

LEW – W tym tygodniu nastąpi ożywienie uczuć, samotne Lwy mogą spotkać swoją drugą połówkę. W pracy nie warto bać się ryzyka, a ważnej decyzji nie należy zostawiać na później. W połowie tygodnia zbyt duże wydatki lub straty. Ci, którzy chorowali teraz poczują się zdecydowanie lepiej.

PANNA - To idealny czas na pogodzenie się, nie warto wracać do przeszłości, zwaśnione pary dojdą do porozumienia. W pracy okres zmian, możliwy sukces, awans lub zmiana stanowiska pracy. Finanse w pierwszej połowie tygodnia w miarę stabilne, w drugiej odczuwalne braki. Należy zadbać głownie o kondycję psychiczną.

WAGA – W miłości nieciekawie, możliwe kłótnie, a nawet pojawi się zagrożenie rozstania z partnerem, czasem warto przemilczeć kilka spraw. W pracy bardzo dobra atmosfera, współpracownicy będą pod wpływem uroku osobistego Wagi, warto załatwić wiele spraw.

Dobry okres dla sfery finansowej, możliwy przypływ gotówki. Należy uważać na przeziębienie i nie bagatelizować żadnych objawów.

SKORPION – W miłości uczucie pustki i samotności, warto odwiedzić przyjaciół, w ich gronie nastrój szybko się poprawi. Praca przyniesie wiele satysfakcji, możliwy jest dalszy rozwój lub podjęcie decyzji o dalszym szkoleniu czy nauce. W sferze finansów możliwa pożyczka lub kredyt. Uwaga na stokach, bardzo łatwo o kontuzję!

STRZELEC - Osoby samotne mają dużą szansę spotkać miłość swojego życia, w związku harmonia i wzajemne zrozumienie. Ten tydzień w pracy to dużo radości, odpoczynku, możliwe nowe, lepsze perspektywy. W finansach chwilowy zastój gotówki. Należy unikać przeciągów i ciepło się ubierać, zdrowie jest tylko jedno!

KOZIOROŻEC – Milczenie nie zawsze oznacza coś złego, w tym przypadku Twój partner myśli o dalszym etapie Waszego związku. W pracy zasłużony odpoczynek i czas na kawę. Możliwy niespodziewany przypływ gotówki. W tym tygodniu nie straszny będzie mróz czy szaruga, należy cieszyć się zdrowiem.

WODNIK – Wodnik teraz nie będzie skupiał się zbytnio na miłości, swój czas poświęci rodzinie i znajomym. W pracy poczuje się niedoceniony, jego humor jednak poprawni się pod koniec tygodnia, w końcu odpocznie. Nie należy się przejmować brakiem gotówki, to tylko przejściowy problem. Czas na relaks, stres tylko zaszkodzi i podnosi ciśnienie.

RYBY – Samotne Ryby zakochają się z odwzajemnieniem, te w związku będą bardzo szczęśliwe i radosne. W pracy spokój, każdy dla każdego będzie miły, dobry okres na rozwiązanie pewnych nie załatwionych spraw. Teraz należy pamiętać o zabezpieczeniu domu i majątku, w przeciwnym razie można spodziewać się wielkich strat. Możliwe problemy z migreną, bólem gardła czy uszu.

Horoskop tygodniowy 15.12.08 - 21.12.08 przygotowany przez Wróżkę Lea