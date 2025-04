Baran

Miłość: Zapowiada się dobry tydzień. Nastąpi ocieplenie uczuć i polepszenie relacji pomiędzy Tobą, a partnerem. Zaplanuj coś wspólnego co mocno Was zbliży.

Praca: Czasami warto zaryzykować. Jeżeli ktoś da Ci kuszącą propozycje, nie zwlekaj podejmij się nowego wyzwania. Wkrótce to zaprocentuje, a Ty obudzisz się zadowolona ze swojego życia.

Finanse: Nie wydawaj zbyt dużo, bo wkrótce okaże się, że będziesz potrzebować większej ilości pieniędzy .Nie szalej zbytnio na zakupach.

Zdrowie: Będziesz czuć się doskonale. Przypływ energii będzie Cię skłaniać do zrobienia czegoś na co nigdy byś się nie zdobyła.

Byk

Miłość: Nadchodzi doskonały czas na poznanie tej drugiej połówki. Samotne Byki spotkają miłość, a Byki w związkach przeżyją tzw: drugą młodość.

Praca: Teraz jest dobry czas na awans lub podwyżkę, jeżeli długo zmagasz się z takimi myślami to teraz jest doskonały czas, aby powiedzieć o tym przełożonemu. Twoje marzenia zostaną zrealizowane.

Finanse: Nie przejmuj się tym, że wydawałaś za dużo. Obecna inwestycja wkrótce zaprocentuje, a Ty będziesz szczęśliwa i zadowolona.

Zdrowie: Uważaj na przeziębienia, a szczególnie na choroby górnych dróg oddechowych.

Bliźnięta

Miłość: Uważaj na niepotrzebne kłótnie i spory. Widać konflikty i problemy w związku. Samotne Bliźnięta jeszcze będą musiały zaczekać na prawdziwą miłość.

Praca: Nie myśl w chwili obecnej nad zmianami w sferze zawodowej. To nie jest sprzyjający czas ku takim zmianom, gdyż możesz dużo stracić.

Finanse: Nie wydawaj zbyt dużo, bo ten tydzień będzie sprzyjający nieudanym zakupom. Nie łap okazji, bo tak naprawdę ich nie ma zbyt wiele.

Zdrowie: Zwiększ spożywanie większej ilości witamin. Czujesz się zmęczona i ciągle senna, ale nie jest to wynik choroby.

Rak

Miłość: Zacznij poświęcać więcej czasu rodzinie i bliskim. Zbyt dużo myślisz o sobie. Zrób coś fajnego dla Was wszystkich, a nie tylko dla siebie.

Praca: Warto zrobić przerwę w pracy i odpocząć. Życie nie polega na spaniu, jedzeniu i pracy.

Finanse: Ogranicz swoje wydatki do minimum. Zbliża się czas kiedy będziesz potrzebowała większej ilości gotówki.

Zdrowie: Zaplanuj wypad do parku lub lasu. Przytul się do drzew i poczuj zapach wolności od problemów i smutków, a natura obdarzy Cię przypływem energii.

Lew

Miłość: W tej sferze zapanowała u Ciebie nuda i rutyna. Nadchodzi czas, że będziesz podatna na nowe znajomości. Szykuje się flirt lub nawet romans.

Praca: W pobliżu Twojej osoby znajduje się ktoś kto czeka tylko na twoje potknięcie. Nie ufaj więc nikomu.

Finanse: Nie próbuj wydawać zbyt dużo pieniędzy. Wkrótce czeka Cię niespodziewany duży wydatek.

Zdrowie: Weź kąpiel w olejkiem eterycznym, dobrze wpłynie na Twoje samopoczucie. Mogą się nasilić kłopoty z koncentracją.

Panna

Miłość: Zaszalej i kup sobie coś zdecydowanie sexi. Ty poczujesz się lepiej, a Twój partner na nowo oszaleje na Twoim punkcie.

Praca: Praca, praca i praca. Odpocznij i skup się na sobie i bliskich. Są rzeczy które możesz w tym tygodniu odpuścić, a Ty choć trochę odpoczniesz.

Finanse: Nadchodzący tydzień przyniesie Ci sporo nowych wydatków. Niektóre z nich okażą się zupełnie zbyteczne.

Zdrowie: Myśl pozytywnie i nie przejmuj się błahostkami. Szkoda twoich nerwów i stresu na zapas.

Waga

Miłość: Nie martw się, że jesteś sama. Wkrótce poznasz kogoś kto na nowo obudzi w Tobie życie. Będziesz zakochana jak nastolatka.

Praca: Widać natłok i nadmiar obowiązków. Nie bierz jednak wszystkiego na siebie, bo możesz nie dać rady uporać się z tym. Poproś kogoś o pomoc.

Finanse: W najbliższym czasie nie planuj żadnych inwestycji oraz unikaj wydatków. Szykuje się spora strata finansowa.

Zdrowie: Zaopatrz się w rower i zacznij więcej czasu spędzać na świeżym powietrzu. Nie zapomnij o jedzeniu dużej ilości truskawek.

Skorpion

Miłość: Twój partner od jakiegoś czasu chce Ci coś powiedzieć. Zainicjuj chwile bliskości między Wami. Szykuje się mocne ocieplenie uczuć.

Praca: Nie myśl dzisiaj o tym, co masz zrobić jutro. Zajmij się swoimi obowiązkami i nie odkładaj nic na później.

Finanse: Zbliżające się doby to dobry okres, aby zakończyć wszystkie niedokończone sprawy związane z finansami. Wydatki planuj z ołówkiem w dłoni.

Zdrowie: Będziesz cieszyć się przypływem dużej ilości energii.

Strzelec

Miłość: Pewna osoba od dłuższego czasu zastanawia się jak zbliżyć się do Ciebie. W stałych związkach umocnienie więzi, dużo intymności i namiętności.

Praca: Jeżeli szukasz pracy zacznij przeglądać ogłoszenia w Internecie. Teraz jest dobry czas na zmianę lub poszukiwanie nowej pracy.

Finanse: Nadciągający czas nie będzie zbyt dobry dla domowego budżetu. Dokładnie kontroluj wydatki, zwiększenie ilości pieniędzy w portfelu będzie pod koniec tygodnia.

Zdrowie: Udaj się na siłownię - poprawi to Twoje samopoczucie i wyzwoli z Ciebie odrobinę życia. Poczujesz się jak nowo narodzona.

Koziorożec

Miłość: W miłości wieje u Ciebie nudą i rutyną. Nie czekaj na to, żeby Twój partner Cię czymś zaskoczył. Postaraj się zaskoczyć Ty Jego.

Praca: Natłok obowiązków i pośpiech, w jakim żyjesz da Ci się dzisiaj odczuć. Dobre kontakty ze współpracownikami. Zrezygnuj z pracochłonnych przedsięwzięć.

Finanse: W tym tygodniu zaplanuj wypad do sklepu i zakup czegoś ekstra tylko i wyłącznie dla Ciebie.

Zdrowie: Możesz odczuwać bóle kręgosłupa. Pamiętaj o badaniach profilaktycznych i samokontroli.

Wodnik

Miłość: Dzisiejszy dzień jest doskonały do tego, aby pogłębić swoje uczucia z bliską osobą. Twój partner oczekuje ciepła od ciebie.

Praca: Ten tydzień będzie bardzo pracowity. Nie próbuj robić nic byle jak, gdyż może się to okazać tragiczne w skutkach.

Finanse: Wszystkie wydatki planuj z rozsądkiem, gdyż wkrótce możesz żałować wydanych pieniędzy.

Zdrowie: Nie spędzaj zbyt dużo czasu przed komputerem, bo możesz odczuwać ból głowy. Wyjdź na spacer do lasu lub parku.

Ryby

Miłość: Martwisz się, że nikt Cię nie kocha, a wystarczy rozglądnąć się wokół siebie i popatrzeć ile masz osób życzliwych i kochających Cię.

Praca: Rybko pracusiu odpocznij trochę, są jeszcze inni którym możesz powierzyć część obowiązków.

Finanse: Nie szalej zbytnio z zakupami. Wkrótce będzie możliwość zainwestowania i zyskania większej ilości pieniędzy.

Zdrowie: Zrób podstawowe badania i zwiększ ilość czasu przebywania na świeżym powietrzu.

Horoskop tygodniowy 21 - 27 maja 2012 opracowała Helena.