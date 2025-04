BARAN

Miłość: Życie uczuciowe tak się uspokoi, że możesz zacząć narzekać na nudę. Jednak zamiast szukać dziury w całym, ciesz się tym barkiem zawirowań, warto wybrać się na spotkanie, koncert, czy wystawę.

Praca: Ambitne pomysły szefa i życiowe mądrości kierowniczki mogą cię skutecznie zniechęcić do pracy. Zapisz się na kurs albo szkolenie.

Finanse: Zanim ruszysz na zakupy skontroluj dokładnie stan konta.

Zdrowie: Dziś możemy mieć utratę równowagi emocjonalnej.

BYK

Miłość: Byki bez pary będą urocze, nawet podczas kupowania pieczywa wpadną komuś w oko. Wymienicie się mailami i poflirtujcie.

Praca: Nawet jeśli masz bezlitosnego szefa i nic mu się z reguły nie podoba, to teraz będzie z ciebie zadowolony. Śmiało możesz zdobywać większe doświadczenie.

Finanse: Wszelkie dyskusje o budżecie będą owocne.

Zdrowie: Zalecane są badania lekarskie, związane z chorobami kobiecymi.

BLIŹNIĘTA

Miłość: Bliźnięta single rozprawią się z przeszłością i definitywnie wykasują kilka numerów z telefonu. Czas na nowe znajomości.

Praca: Pokazuj się na zebraniach, wygłaszaj opinie i komentuj wydarzenia. Zabłyśniesz.

Finanse: Niczego sobie w tym tygodniu nie żałuj, idź na zakupy i ciesz się z nich.

Zdrowie: W tym tygodniu, możemy mieć problem z dolegliwościami głowy i okolic.

RAK

Miłość: Staniesz się wymagający i kapryśny. Może lepiej byś unikał drażliwych tematów, gdyż nie przekonasz swojego partnera do swojego punktu widzenia

Praca: Szef będzie od Ciebie więcej wymagać, ale też pokażesz, że można na ciebie liczyć.

Finanse: Prace sezonowe czy mini handel okażą się wyjątkowo zyskowne.

Zdrowie: Raki z pierwszej dekady będą narażone na problemy z kolanami i skórą.

LEW

Miłość: Uczuciowe sprawy będą teraz biec spokojnym rytmem. Partner nie będzie Cię denerwować, ba nawet jego pomysły i propozycje Ci się spodobają.

Praca: Nie obawiaj się otwarcie mówić, co twoim zdaniem można byłoby w firmie poprawić.

Finanse: Sprzyja ci szczęście w interesach ,będziesz mieć wyższe zyski.

Zdrowie: W tym tygodniu trzeba będzie uważać na choroby przewlekłe, które mogą was dopaść.

PANNA

Miłość: Będziesz mogła liczyć na bliską ci osobę, a w związku będzie więcej zgody i miłości. Dojdziesz do wniosku, że lepiej jest taka jak jest.

Praca: Pilnuj swoich zysków i nie pozwól, aby ktoś leniwy i skąpy przejął dowodzenie. Twoje pomysły są najlepsze.

Finanse: Ktoś szepnie słówko o korzystnej inwestycji i da ci dobrą radę. Wykorzystaj ją.

Zdrowie: Czekają was kłopoty zdrowotne z urazami mechanicznymi.

WAGA

Miłość: Będziesz miała wielkie powodzenie, bo staniesz się bardzo pewna siebie i zdecydowana. Samotne wagi rzucą się w wir towarzyskich atrakcji.

Praca: Spotykaj się z wpływowymi osobami, nie wykręcaj się przed pracowniczym piknikiem czy grillem.

Finanse: Jeśli prowadzisz własną firmę to teraz osiągniesz sukces.

Zdrowie: Równowaga i koncentracja to nie będzie najsilniejsza strona Wagi w tym tygodniu.

SKORPION

Miłość: Będziesz pomagać partnerowi w jego zawodowych sprawach, prasować koszule i porządkować różne ważne rzeczy. Sprawi ci to wielką przyjemność.

Praca: Poświęć trochę czasu na dokształcanie i zdobywanie potrzebnych wiadomości a efekty szybko cię zaskoczą.

Finanse: Teraz możesz taniej zrobić przegląd samochodu lub kupić cos na czym ci zależy.

Zdrowie: Niestety trzeba będzie uważać na to co jemy, gdyż może pojawić się problem z żołądkiem.

STRZELEC

Miłość: Zapowiada się mnóstwo sercowych niespodzianek. Jeśli masz przy boku ukochaną osobę, to właśnie ty przejmiesz inicjatywę.

Praca: Będziesz teraz zdecydowany na awans lub zmianę pracy. Rozmawiaj z szefem, składaj CV, chodź na ważne rozmowy.

Finanse: Przypomnij szefowi o obietnicach premii.

Zdrowie: Należy uważać na skaleczenia i złamania w tym tygodniu nie będzie o to trudno.

KOZIOROŻEC

Miłość: Okazje do flirtów przytrafiać ci się będą każdego dnia. Nawet, gdy od dawna jesteś w stałym związku, trudno ci będzie odgonić się od wielbicieli.

Praca: Wiele ważnych spraw będzie w tym tygodniu zależeć będzie od znajomości i dobrego humoru wpływowych ludzi.

Finanse: Postaraj się kontrolować rodzinne wydatki, nawet jeśli nie będzie to łatwe.

Zdrowie: Mogą pojawić się kłopoty z jelitami.

WODNIK

Miłość: Jeśli jesteś samotny, masz przed sobą kolejny dobry tydzień na ciekawe znajomości.

Praca: Pod koniec tygodnia nie wychodź za wcześnie z pracy i przestrzegaj regulaminu, bo szkoda byłoby z byle powodu podpaść szefowi.

Finanse: Jeśli szukasz sezonowej pracy, to teraz masz szanse ją znaleźć.

Zdrowie: W tym tygodniu nasze podłoże psychiczne będzie na bardzo niskim poziomie.

RYBY

Miłość: Powodzenie będzie ci sprzyjać, dlatego nie przejmuj się żadnymi plotkami, tylko słuchaj swojego serca i intuicji.

Praca: Cierpliwością uzyskasz teraz o wiele więcej, a za dodatkową pracę należeć ci się będą większe pieniądze.

Finanse: Jeśli planujesz zakup samochodu lub komputera, to działaj szybko, ponieważ pod koniec tygodnia plany mogą się zmienić.

Zdrowie: W połowie tygodnia warto uważać na skoki ciśnienia.

Horoskop opracowała Prudence