Baran

Miłość: W stałych związkach ten tydzień może być wyjątkowo burzliwy. Kłótnie nie uniknione. Pamiętaj nikt nie jest bez wad. Samotne Barany będą miały tydzień obfitujący w spotkania towarzyskie. Być może na jednym z nich uda się spotkać miłość życia.

Praca: Cierpliwość i punktualność to dwa ważne atrybuty, które w przyszłym tygodniu okażą się wysoce potrzebne w pracy. Niestety natłok obowiązków przytłoczy Cię w połowie tygodnia. Będzie ciężko i zmęczenie da o sobie znak. Firma będzie zadowolona.

Finanse: Szczególnie uważaj na swój portfel w poniedziałek, ktoś może po niego sięgnąć, szczególnie w miejscach publicznych, finanse więc mogą się znacznie uszczuplić

Zdrowie: Drobne problemy zdrowotne przed Tobą. Zadbaj o siebie i nie forsuj się zbyt mocno. Nie przesadzaj z mięsem. Staraj się odżywiać prawidłowo nie przesadzaj też z alkoholem.



Byk

Miłość: Sobota to odpowiedni czas do samotnych spacerów, w czasie których możesz spotkać drugą połówkę. Aktywne życie poza towarzyskie oraz przełomy w aspektach emocjonalnych. Planety przewidują dla Twojego znaku kilka gorących randek około czwartku.

Praca: Szczególnie zadbaj o relacje z kolegami z pracy, zawsze możesz na nich liczyć w kryzysowych sytuacjach, nie słuchaj plotek - nie zawsze są one właściwe, pamiętaj o tym.

Finanse: Nadchodzący okres podaruje Ci stabilizację finansową, wydatki poniesiesz w weekend - jakieś wyjście do kina, być może zakup do swojej garderoby jakiegoś ubrania, nowej pary butów.

Zdrowie: Będzie dopisywało, koniecznie wybierz się na długi spacer zregeneruj siły przed kolejnym tygodniem, świeże powietrze sprawi, że będziesz wiedział. że żyjesz i poczujesz wiosnę.



Bliźnięta

Miłość: Nowe znajomości, wyjścia w gronie przyjaciół i spotkanie osoby, która może naruszyć Twój spokój - tydzień idealny dla samotnych. W związkach bez zmian, stabilizacja i spokój.

Praca: Zbliżający się okres dla Bliźniąt okaże się bardzo trudny czeka Cię mnóstwo obowiązków, przysporzy Ci to więcej pracy, a także możliwy wyjazd służbowy, którego się nie spodziewałeś.

Finanse: Uważaj na rozrzutność szczególnie w weekend, pieniądze nie będą się trzymały, może warto coś zaoszczędzić na wakacje, by wtedy cieszyć się z wydawania ciężko zarobionych pieniędzy.

Zdrowie: Poświęć więcej czasu na odpoczynku i nie przemęczaj się za dużo, jedz więcej owoców i warzyw, to znacznie poprawi Twój metabolizm i zregeneruje siły przed kolejnym tygodniem.



Rak

Miłość: Niespodziewane niezadowolenie, kłótnia, nie poddawaj się. Pamiętaj słowa mogą ranić miej tego świadomość. Uda Ci się rozwiązać problem, atmosfera więc trochę się polepszy, jednak niesmak pozostanie.

Praca: W piątek uważaj na szefa, nie będzie miał zbyt dobrego humoru, czasami warto przemilczeć i robić to co do Ciebie należy nie patrząc na innych współpracowników oraz komentarze.

Finanse: Szansa dodatkowej pracy, a więc i dodatkowego dochodu. Propozycja znajomego, będziesz mógł nacieszyć się z możliwości zaoszczędzenia trochę gotówki na wymarzoną rzecz.

Zdrowie: Rekreacja w weekend, wyjazd do rodzinki a potem siłownia, basen - wskazane! Trochę ruchu od razu sprawi, że na Twojej twarzy pojawi się tak dawno nie widziany uśmiech.



Lew

Miłość: Masz szansę spotkać wyjątkową osobę, która bardzo wpłynie na twoją przyszłość. Poczujesz motylki w brzuchu. Dla związków romantyczna kolacja może skończyć się miłym akcentem. Harmonia w związku.

Praca: Czeka Cię więcej pracy, możliwy wyjazd służbowy, a nawet awans. Mnóstwo obowiązków mniej czasu na rodzinę i dom, musisz pogodzić to wszystko.

Finanse: Ktoś poprosi o pożyczkę, zastanów się czy ta osoba na pewno ją odda oraz czy tak naprawdę sam nie będziesz musiał pożyczyć trochę gotówki na koniec miesiąca.

Zdrowie: Jedz więcej warzyw, nie pij za dużo kawy, ona wycieńcza Twój organizm, wysypiaj się - to ważne, bo wkrótce jak tego nie będziesz przestrzegać możesz trafić do lekarza.



Panna

Miłość: Najlepszy dzień na sprawy miłosne to wtorek, w weekend spędzisz z ukochaną osobą, warto poświęcić jej więcej uwagi ona na pewno to doceni. Samotne Panny nadal będą singlami.

Praca: W tygodniu możliwa wizyta kogoś, kto zaproponuje Ci nową pracę, rozważ wszystkie za i przeciw, być może to będzie ten aspekt, na który od dawna już czekasz, po za tym mniej obowiązków w dotychczasowej pracy.

Finanse: Stabilizacja finansowa da ci komfort na kolejne tygodnie, gotówka będzie się trzymać, a nawet możliwe, że dostaniesz jakieś pieniądze od kogoś z rodziny.

Zdrowie: Przemęczenie daje o sobie znak, jesteś roztargniony musisz zażywać więcej witaminek, one wzmocnią Twój organizm. Pamiętaj staraj się jeść o równych porach.



Waga

Miłość: Dużo miłości i nauki, człowiek uczy się na swoich błędach, w stałych związkach zaangażowanie i sukces, wreszcie będziecie cieszyć się sobą i czasem, który sobie wzajemnie poświęcacie.

Praca: Nie będzie za dużo obowiązków, raczej stagnacja, okres będzie szczególnie łaskawy, co sprawi, że możesz więcej przebywać w domu bądź na wyjście z przyjaciółmi.

Finanse: Bezpieczny weekend, nic nie jest w stanie zagrozić Twoim finansom, wkrótce możliwa nawet podwyżka na która od dawna czekasz.

Zdrowie: Piątek najlepszym dniem na odpoczynek, regeneracje sił. Wieczorna kąpiel zadziała cuda, będziesz odprężony i gotowy do nowych wyzwań. Weekend spędzisz na lenistwie...



Skorpion

Miłość: Ważne decyzje w związkach, czas podjąć odpowiedni krok, by cieszyć się dalej życiem. Wolne skorpiony w weekend powinny spotkać się ze znajomymi, odnowić dawne kontakty, pobyć w towarzystwie lubianych osób.

Praca: Dobre stosunki z szefostwem popłacą, możliwy awans, tydzień pełen pracy, nowych projektów, propozycji. Będziesz wyjątkowo zapracowany.

Finanse: Wiele pokus znacznie uszczupli Twój portfel, uważaj!! Wyprzedaże w sklepach kuszą, a i Twoje oszczędności zmaleją. Sam decyduj o swoich wydatkach.

Zdrowie: Drobne problemy ze zdrowiem, koniecznie poleż w łóżku to znacznie poprawi Twoją kondycję, odpoczywaj, relaksuj się. To jest dobre na wszystko.



Strzelec

Miłość: Spraw przyjemność drugiej połówce ona na to czeka, nawet drobnostka jest w stanie ucieszyć. Czas nie sprzyjający rozmowom o związku, poczekaj na odpowiedni moment. Samotne Strzelce w sobotę powinny gdzieś wyjść ze znajomymi.

Praca: Lenistwo wkradnie się w życie, pamiętaj dokończ to co zacząłeś, to Twój obowiązek, będziesz miał spokojniejszą głowę. Możliwa zmiana pracy oraz stanowiska.

Finanse: Niespodziewane wydatki, możliwa naprawa samochodu, bądź zakup jakieś rzeczy do gospodarstwa domowego. Przypływ gotówki od kogoś z rodziny, bądź ktoś odda dług.

Zdrowie: Układ nerwowy w nienajlepszej kondycji, może warto trochę się uspokoić i odpocząć, ciśnienie się waha, jak dalej tak będzie koniecznie zgłoś się do lekarza. Zalecane badania.



Koziorożec

Miłość: Dłuższe związku przeżyją rozkwit uczuć, spełnienie oraz radość z przebywania razem. Samotny Koziorożcu otwórz oczy szeroko, ktoś z bliskiego otoczenia wyraźnie jest Tobą oczarowany i chce zbliżyć się do Ciebie.

Praca: Nie szukaj pomocy, sam wszystko zrobisz najlepiej, Twoje motto - umiesz liczy, licz na siebie. Ogrom pracy Cię jednak nie przytłoczy.

Finanse: Bez zmian i większych wydatków, wyjątkowo dobry tydzień. Kolejne mogą nie być już takie dobre. Stabilizacja da Ci komfort psychiczny.

Zdrowie: Nie najlepiej z Twoim samopoczuciem. Zmiana pogody źle wpływa na Twój organizm, mogą pojawić się problemy z ciśnieniem, nie przesadzaj też z cukrem. Warto zrobić badania kontrolne.



Wodnik

Miłość: Najlepszym dniem na sprawy miłosne będzie niewątpliwie wtorek, rozwiążesz problem oraz uda Ci się zażegnać jakieś kłótni. Samotne Wodniki mają nie najlepszy czas na zawieranie znajomości, wszystkie mogą być przelotne.

Praca: Możliwa kłótnia z kimś z kim pracujesz, zazdrość nie zna granic, miej się na baczności. Jest to osoba, nawet której nie podejrzewasz - przypływ obowiązków, nowe projekty, możliwa praca na weekend.

Finanse: Wyjątkowo dobry okres, Twoje zaangażowanie w pracy przyniesie wymarzoną podwyżkę oraz uznanie osób, które są na wyższych stanowiskach.

Zdrowie: Uważaj na cholesterol, aktywny tryb życia sprawi, że znowu zagości uśmiech na Twej twarzy, więcej spacerów, gimnastyka, czas wreszcie rozruszać kości.



Ryby

Miłość: Aktywne życie uczuciowe szczególnie po koniec tygodnia zarówno dla Ryb w stałych związkach, jak i tych, dla których jeszcze serce mocniej nie zabiło do drugiej osoby

Praca: Poniedziałek będzie wyjątkowo dniem pełnym obowiązków, nowych wyzwań, ale pod koniec tygodnia odpoczniesz, szczególnie w niedziele.

Finanse: Perspektywa podwyżki w pracy od razu zmobilizuje Cię do większego wysiłku, pamiętaj jednak, że to może być tylko taka zachęta i kolejne złudzenie.

Zdrowie: Bez zmian, dobra kondycja, coraz lepsza pogodą sprawią, że chce Ci się żyć, tak trzymaj. Czas Ci sprzyja wykorzystaj to.

Horoskop tygodniowy 2 - 8 kwietnia 2012 opracowała Wróżka Xena.