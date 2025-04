Baran

Miłość: W miłości to czas wielkich zmian. Samotne Barany mają okazję spotkać prawdziwą miłość, dla tych już w związkach to oznaka pojawienia się nowych, gorących uczuć. Pozwólcie sobie w tym czasie na flirt!

Praca: W tym tygodniu Barany będą mogły cieszyć się miłą atmosferą wśród współpracowników. Dla szukających pracy to doskonały czas na dokładne przeanalizowanie pojawiających się ofert oraz przemyślenie możliwości podjęcia etatu.

Finanse: Decyzje, decyzje… Konieczność zaoszczędzenia oraz przeznaczenia pewnej kwoty pieniędzy na z dawna odkładane sprawy. To także dobry czas na ich realizację, o ile zostaną rozważnie rozpatrzone.

Zdrowie: Powinieneś unikać w tym tygodniu zbyt intensywnego opalania- możliwe dolegliwości skórne. Poza tym spodziewany przypływ energii i chęci do życia!

Byk

Miłość: W tym tygodniu Byki poczują się wyjątkowo atrakcyjne i pewne siebie. W sprawach uczuciowych powinny porzucić dawne troski i spojrzeć z nadzieją w przyszłość. To dobry czas na zażegnanie sporów i nieporozumień.

Praca: Więcej kontaktów z przełożonym oraz natłok obowiązków? Podejdź do tego na spokojnie, nawet jeśli czasami ciężko jest ignorować poczucie pędu. Wykorzystaj w tym czasie swoją mądrość życiową.

Finanse: Warto pomyśleć o rozsądnym rozłożeniu wydatków w tym tygodniu a każdy, zaoszczędzony grosz, przydać się może w najbliższym czasie.

Zdrowie: Jeśli masz w tym okresie zaplanowaną wizytę u lekarza, to dobry czas na załatwienie jej. Dodatkowo, sprzyjająca ci w tym czasie energia powinna dać poczucie uskrzydlenia oraz siły ducha.

Bliźnięta

Miłość: Przestań wreszcie prosić się o uczucia kogoś, kto nie zwraca na ciebie uwagi- bowiem tuż za rogiem czeka nowa znajomość, zapowiadająca się znacznie ciekawiej, niż możesz to sobie wyobrazić. Dla osób w związkach to czas ostrych słów- uwaga na wszelkie kłótnie i wylane nocą łzy.

Praca: Jeśli się postarasz, uda Ci się zyskać przychylność w oczach przełożonego, a perspektywa awansu lub całkowitej zmiany stanowiska może okazać się bliższa niż ci się wydaje. Pomyśl o wzięciu na siebie nadprogramowych zleceń- opłaci się!

Finanse: Być może od dawna nie możesz sobie pozwolić na większą płynność finansową, ale spokojnie- dobrze zrealizowany plan oraz wydarzenia w pracy pomogą ci niebawem stanąć na nogi.

Zdrowie: Postaraj się w tym tygodniu nie dźwigać ciężkich rzeczy- zadbaj o swój kręgosłup, a także komfort podczas snu. To w nim znajdziesz energię na kolejne dni.

Rak

Miłość: W tym tygodniu Raki powinny odwiedzić swoich bliskich, rodzinę i przyjaciół. Za sprawą dobrych znajomych pojawi się bowiem możliwość nawiązania tajemniczej i interesującej znajomości. W stałych związkach to czas na wspólne spędzanie wieczorów i korzystanie z uroku sierpniowej pogody.

Praca: Nie siedź bezczynnie- wszystko może się zmienić w mgnieniu oka, jeżeli pozwolisz sobie na zaniedbanie obowiązków. Przyjmij także wsparcie ze strony przyjaciela, on doradzi ci korzystnie.

Finanse: To fantastyczny czas na spełnienie od dawna odkładanej zachcianki! Nie wahaj się pozwolić sobie na upragnione wydatki- w granicach rozsądku oczywiście!

Zdrowie: Niebawem czeka cię wizyta u dermatologa- zadbaj o swoje ciało, wszelkie sprawy związane ze skórą i włosami. To także tydzień, w którym rozkoszować się będziesz słodkimi przyjemnościami- ale ostrożnie z przejedzeniem.

Lew

Miłość: To dla ciebie tydzień konfliktów i nieporozumień, także z błahego powodu- nie pozwól sobie na zbyt ostre zagrania, gdyż możesz przegrać kłótnię z twoim partnerem. Skup się na pojednaniach i łagodzeniu wszelkich zwiastunów napięć.

Praca: Dokończ cierpliwie odkładane od dawna projekty i sprawy, by już za moment zająć się kolejnymi. To dobry czas, by ruszyć do przodu, po ówczesnym zamknięciu ciągnących się od dawna obowiązków.

Finanse: Poprawa twoich finansów jest na horyzoncie- oby tak dalej! Nie przegap teraz dobrej okazji czy możliwości zakupu upragnionej rzeczy, wybierając najlepszą spośród rozważanych wcześniej ofert.

Zdrowie: Zadbaj o swoje jelita i układ pokarmowy. W tym tygodniu spotkanie ze znajomymi może przełożyć się na dolegliwości trawienne.

Panna

Miłość: To dla ciebie raczej spokojny tydzień, nie zapowiadający konfliktów w relacjach z partnerem. Pomyśl teraz o ludziach w twoim sercu- może warto odnowić starą znajomość bądź zadzwonić do dawno niewidzianego przyjaciela?

Praca: Trzymaj nerwy na wodzy- podejdź do spraw spokojnie, z wewnętrznym skupieniem i wyciszeniem. Skorzystaj ze swojego doświadczenia oraz wspomnienia dawnych, podobnych sytuacji konfliktowych- jak zachowałaś się wtedy?

Finanse: Przemyśl w tym tygodniu zaplanowane zakupy- przygotuj sobie wcześniej listę potrzebnych rzeczy i postaraj się nie odbiegać za bardzo od planu. Zachcianki będą musiały jeszcze trochę poczekać.

Zdrowie: Warto w tym tygodniu uważać na przeciągi oraz klimatyzację- nie przysłużą się one twoim nerkom oraz pęcherzowi moczowemu. Zrób dodatkowe badania, jeśli potrzebujesz.

Waga

Miłość: Zyskasz uznanie w oczach interesującego kandydata, jednakże warto dobrze przemyśleć tę ofertę. Nowe znajomości przyniosą ciekawe rezultaty, ale tylko dla Wag szukających miłości. Dla tych w związkach nie warto bowiem będzie ukrywać pewnych rzeczy przed partnerem.

Praca: Wahasz się nad zmianą pracy i ciągle nie możesz podjąć decyzji? Niech tym razem to serce i twoje wewnętrzne odczucia podpowiedzą, co robić dalej. Trzymaj się raczej pewnych, sprawdzonych metod oraz ofert.

Finanse: To dobry czas aby przeznaczyć pieniądze na krótki wyjazd, weekendowy odpoczynek. I nie martw się na zaś- masz w sobie umiejętności, by poradzić sobie w najtrudniejszych nawet sytuacjach.

Zdrowie: Pamiętaj, by szczególnie w gorące dni nawadniać się odpowiednio. Zawroty głowy, które mogą ci towarzyszyć, miną wraz orzeźwiającą szklanką zimnego napoju i chwilą odpoczynku.

Skorpion

Miłość: Rozpoczniesz nową znajomość z perspektywami na przyszłość. Pytanie tylko, czy znajdziesz w tym tygodniu czas na spotkania, co może zaważyć na początku tej potencjalnie obiecującej relacji.

Praca: Natłok obowiązków może wydać się większy, niż jest w rzeczywistości. Pewne sprawy po prostu trzeba załatwić w tym czasie, a przed weekendem znajdziesz też chwilę dla siebie.

Finanse: Fantastyczny czas na to, aby rozejrzeć się za dodatkowym źródłem dochodów- takowe jednak może wymagać od ciebie przeprowadzki albo okresowych podróży. Perspektywy finansowe w tym tygodniu zapowiadają się obiecująco.

Zdrowie: Towarzyszący Ci stres nie będzie wpływał korzystnie na twój ogólny stan zdrowia, ale spokojnie- masz szansę odpocząć w weekend.

Strzelec

Miłość: Chociaż Strzelce w tym tygodniu będą się bardzo starały, pewnych rzeczy nie osiągną dzięki staraniom, lecz dzięki zmianie dotychczasowej taktyki. Powinny wsłuchać się w swoją intuicję- ukrytego sprzymierzeńca.

Praca: Dla Strzelców będzie to sprzyjający okres zawodowy, szczególnie dla zajmujących się pracą z innymi i na rzecz innych. Warto zastanowić się też nad drobnym odpoczynkiem, gdyż obowiązki zawodowe zostaną w tym czasie inaczej rozdzielone przez zwierzchników.

Finanse: To czas dostatku i dobrego tygodnia w sferze pieniędzy. Zrób też coś dla siebie- pozwól sobie na zakup lepszego kosmetyku czy też wizytę u kosmetyczki. Poczuj, że nie musisz teraz odkładać każdego grosza na później.

Zdrowie: Przenieś rozpierającą cię energię na coś twórczego i kreatywnego- w tym tygodniu problemy i zmartwienia zdrowotne nie będą cię ograniczały. Może to dobry czas na rozpoczęcie aktywności fizycznej?

Koziorożec

Miłość: W tym tygodniu dla Koziorożców będzie to czas raczej refleksji i przemyśleń w kwestiach uczuciowych, niżeli wcielania konkretnych działań w życie. Doskwierająca samotność minie jednak w najbliższym czasie- szykuje się huczne spotkanie z bliskimi!

Praca: Wszystko dzieje się tak szybko, że aż ciężko za tym nadążyć? Warto w tym tygodniu cierpliwie dopiąć sprawy na ostatni guzik i zastanowić się nad poszerzaniem swoich kwalifikacji oraz kompetencji w przyszłości.

Finanse: Jeśli czekasz na dodatkowe pieniądze, to w tym tygodniu będzie dobry czas na to aby się o nie upomnieć- dzięki twoim działaniom pewne kwestie przyspieszą. Do dzieła!

Zdrowie: Nie przepracuj się przez wir obowiązków, jaki spadnie na ciebie w tym tygodniu. Ważniejsze jest twoje zdrowie, a szczególnie plecy, kręgosłup i korzonki. Pamiętaj o należnym ci relaksie.

Wodnik

Miłość: Wodniku, to tydzień, w którym będziesz cieszyć się rozwojem twojego związku i coraz silniejszej w nim więzi. Jeśli akurat szukasz nowej miłości- nie bój się zagadać do osoby, która akurat wpadnie ci w oko- los będzie sprzyjał!

Praca: Rozpraszać cię będą telefony od znajomych i mnóstwo spraw prywatnych, które dziwnym zbiegiem okoliczności wybiorą sobie na raz ten właśnie tydzień. Spokojnie- bliscy będą też podporą w chwilach zwątpienia w wykonywaną przez ciebie pracę.

Finanse: Tutaj liczy się każda złotówka- nie szalej teraz z wydatkami. Popytaj też o możliwość dodatkowego zlecenia, które mógłbyś wykonywać poza zwykłą pracą. Przyniesie ci ono całkiem pokaźną sumkę na dodatkowe cele.

Zdrowie: Różnice temperatur zdecydowanie ci nie sprzyjają. Staraj się unikać przechłodzenia od klimatyzacji czy chłodniejszych wieczorów, szczególnie uważaj na gardło oraz zatoki.

Ryby

Miłość: Otwórz się na nowe znajomości oraz możliwość poznania ciekawych ludzi. Ktoś zwróci na ciebie uwagę- to szansa, której nie możesz teraz przegapić, jeśli akurat szukasz miłości! W związku pamiętaj o drobnych gestach oraz komplementach.

Praca: Nie będziesz wiedział, od czego zacząć tydzień? Skup się na rzeczach najważniejszych i najtrudniejszych- gdy przebrniesz przez nie z początkiem tygodnia, reszta pójdzie już gładko jak z przysłowiowej górki.

Finanse: Nie daj się skusić na ofertę szybkiej pożyczki lub „super promocji”. Ktoś będzie bardzo chciał twoich pieniędzy, a dla ciebie ten interes może okazać się zgubny. W razie wahań pamiętaj- masz prawo odmówić.

Zdrowie: Teraz nie czas, by zamartwiać się zdrowiem- masz wzorową odporność, a nowa dawka pozytywnej energii nastroi cię do wybrania się na przejażdżkę lub podjęcia aktywności fizycznej na świeżym powietrzu.

Horoskop opracował Gabriel Aleksander