BaranTen tydzień będzie doskonałym czasem jeżeli chodzi o dekorowanie twojego domu oraz rozpoczynanie drobnych remontów. Jeżeli jesteś samotny wykorzystaj ten tydzień na poznawanie nowych znajomości, może romans. Jeżeli jesteś już w związku przyjrzyj się czy nie warto do niego wprowadzić czegoś nowego. Zastanów się, czy nie płacisz za dużą cenę za zbyt męski styl życia, czy nie za dużo w Twoim otoczeniu jest rywalizacji oraz zmagań. Najwyższa pora aby pomyśleć o swoich tęsknotach oraz zacząć realizować to, na co nie miałeś czasu przez ostatnie tygodnie.

Miłość: W sferze uczuć zwycięstwo i osiągnięcie zamierzonych planów.

Praca: Tu czeka Cię zawód, zwróć uwagę na nieszczerych współpracowników.

Zdrowie: Nie ma zagrożeń zdrowotnych.

Byk

Tydzień relaksu! Najwyższa pora na spotkanie się ze starymi znajomymi. W chwili obecnej

ludzie będą chętnie Ci pomagać – pozwól im na to! Wystrzegaj się ponurych myśli i skoncentruj się na sferze miłości. Ten tydzień jest znakomity dla osób ambitnych, które są odważne oraz kreatywne. Warto w tym tygodniu przekonać się jakie posiadasz zdolności. Pamiętaj, że nawet wysoko postawione poprzeczki z całą pewnością pokonasz. Zwróć jednak uwagę aby w pogoni za szczęściem, sfera zawodowa i finanse nie zdominowały twojego cudownego życia.

Miłość: Tu czekają Cię miłe niespodzianki. Miej oczy szeroko otwarte.

Praca: Czasami „chwila zapomnienia” może być bardzo twórcza i budująca.

Zdrowie: Zwróć uwagę na stawy, kości oraz zadbaj o odporność swojego organizmu.

Bliźnięta

Ten tydzień jest czasem w którym powinieneś popuścić i się maksymalnie zrelaksować. Dla odmiany nie bierz w niczym czynnego udziału a jedynie obserwuj. Tydzień ten będzie dla Ciebie swego rodzaju testem, który przyniesie Ci odpowiedź czy potrafisz zadbać o swoje własne interesy oraz czy potrafisz walczyć o swoje cele, nie tylko na polu zawodowym, ale również w uczuciach. Jeżeli masz czas i ochotę dobrze się zabaw. Uzupełnisz tym swój deficyt energetyczny i na pewno nie będziesz niczego żałować.

Miłość: Czas relaksu, odpoczynku, wprowadzenia świeżości uczuciowej.

Praca: Masz szansę na awans, czeka cię realizacja planów.

Zdrowie: Nie widać żadnych zagrożeń zdrowotnych.

Rak

Wiele spraw które rozpoczną się w tym tygodniu zakończą się przed końcem maja. Nie jest to tydzień na wchodzenie w długotrwałe umowy czy układy. Ludzie mogą Ci się wydawać nieco nieobliczalni a twoje emocje mogą być nieco rozchwiane. Pamiętaj, że przeszkody pojawiają się wtedy gdy tracisz sprzed oczu swój cel! Pamiętając o tym i stosując się do zasady aby słuchać swojego serca a przekonasz się, że to najlepszy sposób na osiągniecie sukcesu tak w pracy, jak i również w sferze uczuciowej.

Miłość: Posłuchaj swojego serca, teraz możesz wszystko, zaufaj przeznaczeniu.

Praca: Nieprzychylni ludzie w Twoim otoczeniu będą blokowali Twój rozwój.

Zdrowie: Nie widać żadnych problemów zdrowotnych.

Lew

Ten tydzień będzie dla ciebie bardzo sprzyjający oraz obdarzy Cię sporą energią. Wybierz się w tych dniach do kina, teatru, spotkaj się z przyjaciółmi. Idź tam gdzie jest dużo uśmiechu, oraz zabawy. Warto przestać snuć plany i zacząć je realizować! Pomoże Ci to wyrwać się z codziennych, zwykłych oraz szarych ścian Twojego życia. Pozwól w tym tygodniu na obudzenie się drzemiącego w Tobie dziecka i pamiętaj aby się dobrze bawić.

Miłość: Bądź szczery, niczego nie ukrywaj a osiągniesz sukces w sferze uczuciowej.

Praca: Nie bój się podejmować nawet kontrowersyjnych decyzji a osiągniesz sukces.

Zdrowie: Widać znaczącą poprawę Twojego stanu zdrowia.

Panna

Przez większość życia walczymy z czasem, ponieważ jest tak wiele rzeczy do zrobienia, a tak mało mamy czasu. Na szczęście ten tydzień da Ci trochę więcej oddechu a najbliższe dni sprzyjać będą zaglądaniu w głąb samego siebie. Jeżeli masz blisko do rzeki, jeziora, morza, w tym tygodniu warto tam spędzać dużo czasu. Jeżeli masz jakieś problemy pora wziąć je w swoje ręce i nie liczyć, że ktoś za Ciebie je rozwiąże. Jednak nie podejmuj żadnych działań w tym tygodniu, poświęć go na zgromadzenie energii, którą z sukcesem będziesz mógł wykorzystać w kolejnym tygodniu.

Miłość: Daj innym szansę. Świeżość uczuciowa jest pożądana w Twoich intymnych relacjach z drugą osobą.

Praca: Otaczasz się życzliwymi oraz godnymi zaufania osobami. W zespole osiągniesz sukces.

Zdrowie: Obniżona odporność. Uważaj aby się nie przeziębić.

Waga

Ten tydzień da Ci trochę więcej niezależności i nauczy Cię jak radzić sobie samemu z problemami. Możesz poprosić innych o pomoc w rozwiązaniu swoich problemów lecz nie licz, że inni rozwiążą je za Ciebie! Jest to doskonały czas na osiąganie swoich celów uczuciowych jak i zawodowych. Jeżeli masz jakieś złe związki w uczuciach lub biznesie, ten tydzień jest znakomity aby je zakończyć.

Miłość: Pamiętaj, że nic nie można osiągnąć na siłę.

Praca: Jesteś pod opiekuńczymi skrzydłami Anioła. Realizuj plany, snuj marzenia.

Zdrowie: Nie widać większych zagrożeń dla twojego zdrowia. Pamiętaj jednak o swoim żołądku.

Skorpion

Doskonały tydzień dla aktywnych, przebojowych i odważnych Skorpionów. Najbliższe dni dają niebywałe szanse by udowodnić sobie oraz otoczeniu, że w wielu dziedzinach bez problemu możesz sobie poradzić oraz osiągać swoje wymarzone cele. Nadchodzi czas zakończenia zadań do których się przygotowywałeś tyle czasu. Warto w tym tygodniu sprawdzić swoje wydatki oraz dokonać korekty w budżecie domowym. Mądrze by było gdybyś zajął się bliżej sprawami osobistymi, które były zaniedbywane.

Miłość: Doskonały czas na realizację swoich marzeń i pragnień. Zapowiada się gorący tydzień.

Praca: Nerwowy czas. Nie daj się sprowokować.

Zdrowie: Zapowiada się spokojny i udany tydzień. Kontroluj swoje emocje.

Strzelec

Czy nie wydaje Ci się, że płacisz zbyt wielką cenę za pogoń związaną z karierą oraz swoimi celami? Posłuchaj w końcu swojego serca a nie tylko rozumu! Nie patrz na ludzi, na społeczeństwo i nie rób tego czego inni od Ciebie wymagają lecz to czego ty sam chcesz! Ten tydzień da Ci dużo energii a czas będzie bardzo sprzyjający na podejmowanie różnych decyzji związanych z uczuciami jak i z biznesem. Warto ten tydzień poświęcić na rozrywkę. Wybrać się do teatru, kina, restauracji, do miejsca gdzie jest wiele radości i… miłości.

Miłość: Doskonały tydzień. Rozwiązaniu ulegną wszelkie spory i konflikty. Dobry czas na wspólne wyjazdy i spacery.

Praca: Zapowiada się pracowity tydzień. Wszystko co zaplanujesz zostanie zrealizowane.

Zdrowie: Ten tydzień przyniesie Ci zdrowie oraz uzupełnienie deficytu energetycznego.

Koziorożec

Najbliższe dni dadzą Ci wytchnienie oraz możliwość przeanalizowania swoich osiągnięć w sferze uczuć oraz finansów. Na wielu polach i dziedzinach życia osiągnąłeś zadowalający sukces, ten tydzień pozwoli Ci na chwile zapomnieć o rywalizacji i uzupełnić swój deficyt energetyczny tak, aby móc od kolejnego tygodnia zacząć na nowo dotrzymywać kroku najlepszym. Pamiętaj, aby ten tydzień poświęcić na relaks. Nie podejmuj w ciągu najbliższych dni nowych wyzwań! Nadszedł czas na spotkanie się ze swoimi przyjaciółmi. Unikaj ponurych myśli, skoncentruj się na uczuciach, nie bierz w niczym czynnego udziału po prostu odpoczywaj.

Miłość: Czas analizowania i podejmowania decyzji. Słuchaj swojego serca a nie popełnisz błędu.

Praca: Dostrzegasz coraz więcej problemów. Pamiętaj, że problemy zaczynamy dostrzegać wtedy, gdy z oczu traci my swój cel.

Zdrowie: Zacznij bardziej dbać o siebie a wtedy wszelkie nawracające dolegliwości ustąpią.

Wodnik

Czas relaksu i odpoczynku. Ten tydzień poświęć tylko dla siebie. Przez chwile możesz się stać egoistą. Możesz przestać na chwilę usługiwać innym i zabrać się za siebie. Zacznij wcielać w życie swoje plany i marzenia, odwiedź kosmetyczkę, basen, saunę. Zobaczysz, że twoi bliscy z cała pewnością sobie bez Ciebie poradzą. Wolne chwile pozwolą Ci napełnić się pozytywną energią, która da Ci siłę na kolejne miesiące ciężkiej pracy.

Miłość: W uczuciach będziesz się czuł stabilnie. Bez większego Twojego udziału napełni Cię świeżość uczuciowa.

Praca: Mogą pojawić się drobne problemy. Szczególnie uważaj podczas podróży służbowych.

Zdrowie: Energia równomiernie krąży w Twoim organizmie. Możesz spać spokojnie.

Ryby

Tydzień miłości oraz radości. Najbliższe dni poświęć dla najbliższych. Może warto pojechać gdzieś na jakąś wycieczkę? Siedzenie w jednym miejscu na pewno nie jest dla Ciebie więc wybierz aktywne spędzanie czasu. Z całą pewnością ten tydzień nie przyniesie Tobie żadnych większych problemów. Warto jednak wyłączyć telefon aby nikt nie zakłócił Ci spokoju oraz cudownej atmosfery wśród najbliższych i przyjaciół.

Miłość: Doskonały czas na umacnianie obecnego związku. Jeżeli jesteś samotny otwórz się na nowe znajomości.

Praca: Zaczyna panować harmonia i spokój. Możesz oczekiwać, że w niedługim czasie zostaniesz doceniony za swoją aktywność oraz zaangażowanie.

Zdrowie: Nie widać żadnych zagrożeń zdrowotnych.

Horoskop tygodniowy 19 - 25 kwietnia 2010 opracowany przez Wróżbitę Piotra Dacjusza Górskiego.