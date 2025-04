Poznaj swój aktualny horoskop tygodniowy (18–24.02):

MIŁOŚĆ: W twoim związku zgoda i porozumienie, będzie też namiętniej. Zakochane pary zaczną szczerze mówić o miłości i snuć plany na przyszłość. Osoby samotne nawiążą nowe znajomości.

ZDROWIE: Poczujesz się silniejsza, pełna wigoru.

PRACA: Zwolnisz nieco tempo i skupisz się na jednym ważnym przedsięwzięciu. Możliwa zmiana pracy.

MIŁOŚĆ: Z miłością, a zwłaszcza z deklaracjami nie śpiesz się, ktokolwiek by to był, bo okaże się, że to wcale nie jest ten wymarzony. Raczej otwórz serce na nową miłość, która już wkrótce do niego zapuka.

ZDROWIE: Uważaj, łatwo możesz złapać infekcję.

PRACA: Skoncentruj się na bieżących obowiązkach. Rozważnie też gospodaruj gotówką.

MIŁOŚĆ: Domowe obowiązki pochłoną cię bardziej niż sprawy serca. Nie bój się prosić o pomoc, inaczej oddalisz się od partnera.

ZDROWIE: Pilnuj diety, unikaj tłustych potraw i słodzonych napojów.

PRACA: Nie pożyczaj pieniędzy nawet, jeśli prosi cię o to ktoś bliski - chyba, że nie liczysz na oddanie długu.

MIŁOŚĆ: Na pewno nie będziesz uskarżać się na brak powodzenia u płci przeciwnej. Odkryjesz w sobie ochotę na seks i amory. W stałych związkach dużo namiętności.

ZDROWIE: Nie martw się na zapas.

PRACA: Możliwe, że ktoś będzie próbował podważyć twoją pozycję w firmie. Nie lekceważ też konkurencji.

MIŁOŚĆ: Dąż do tego, aby w twoim domu i związku panowała zgoda i harmonia. Spędzaj więcej czasu z partnerem. Single nowe znajomości potraktują bez większego zaangażowania.

ZDROWIE: Nie lekceważ bólu zęba ani bólu brzucha.

PRACA: Zaczniesz nadrabiać zaległości, skupisz się na trudnych sprawach. Raczej oszczędzaj, niż wydawaj.

MIŁOŚĆ: Sytuacje domowe i rodzinne obowiązki pochłoną cię bez reszty, dzieci będą wymagały większej troski i czułości właśnie od ciebie.

ZDROWIE: Stres i życie w biegu ci nie służą, zwolnij.

PRACA: Twój upór i zaangażowanie zaczną przynosić efekty. Możliwy awans i większe pieniądze.

MIŁOŚĆ: Dobry moment na zawarcie stabilnego związku, zaręczyny lub wspólne zamieszkanie. Singlom gwiazdy obiecują powodzenie. Kto wie, może wkrótce spotkają miłość.

ZDROWIE: Zadbaj o włosy i skórę.

PRACA: Szybko naprawisz cudze błędy, ale w żadnym razie nie bierz na siebie odpowiedzialności za czyjeś pomyłki.

MIŁOŚĆ: Doskonale odróżnisz szczere słowa od umizgów, komplementów i gierek szukających przygód podrywaczy. W stałych związkach nawet drobne konflikty będą miały swój urok i bardziej was do siebie zbliżą.

ZDROWIE: Nie lekceważ żadnych objawów ze strony serca.

PRACA: Twojej zawodowej pozycji absolutnie nic nie grozi. Może uda ci się znaleźć dodatkowe źródło dochodów.

MIŁOŚĆ: Jeśli jesteś w związku, to teraz będzie wam dobrze, znajdziecie zgodę i porozumienie. Samotne Strzelce nie mają co liczyć teraz na miłosne łowy.

ZDROWIE: Mogą pojawić się dolegliwości neurologiczne.

PRACA: Twoje pomysły znajdą uznanie i aprobatę szefa. Teraz masz też dobry czas na intratne inwestycje.

MIŁOŚĆ: Szczęście ci sprzyja , ale może być i tak, że będziesz musiała dokonać wyboru, bo nie da się dużej grać na dwa fronty. W stałych związkach pojawią się niepokoje.

ZDROWIE: Dbaj o urodę, nie żałuj na wizytę u kosmetyczki.

PRACA: Nie licz na ulgową taryfę. Staraj się wywiązywać z obowiązków, bo popadniesz w niełaskę u szefa.

MIŁOŚĆ: Nie martw się o relacje w rodzinie, może nie unikniesz fochów, zwłaszcza ze strony dorastających pociech, ale z tym sobie poradzisz. Samotnym gwiazdy obiecują flirty, ale miłość niekoniecznie.

ZDROWIE: Świetna kondycja i nastrój.

PRACA: Pełna energii ruszysz do zadań, co zostanie docenione. Gwiazdy pomogą ci załatwić sprawy urzędowe.

MIŁOŚĆ: Mniej będzie w tobie romantyzmu i ochoty na amory, bardziej trzeźwo spojrzysz na rzeczywistość. W końcu zauważysz wady u partnera i zrozumiesz, że daleko mu do ideału.

ZDROWIE: Nie lekceważ nawet drobnych dolegliwości.

PRACA: Teraz możesz korzystnie zmienić pracę lub znaleźć dodatkowe źródło dochodów.

