Baran

Miłość: Szykuje się sporo zmian pod względem emocji, szukania odpowiedniej drogi z partnerem jak i dla samotnych to czas otworzenia się na nowe znajomości. Będziecie surowo oceniać rzeczywistość.

Praca: Lekka stagnacja i zniechęcenie może was ogarnąć. Dobry okres by się tego ustrzec i poczuć się bardziej twórczym i realizować swoje zadania, urozmaicić monotonię w pracy. Czekają was nowe zadania, które okażą się w przyszłości zyskowne.

Finanse: W finansach zalecana ostrożność, wakacje sprzyjają wydatkom. Uważajcie by nie wydawać zbyt wiele i nie pożyczać.

Zdrowie: Uwaga to czas panowania nad własnymi emocjami i wyciszenia się.

Byk

Miłość: Będziecie bardziej swobodni, mniej wymagający samotnych relacjach samotnych partnerem, ale i też nie będziecie stawiać wygórowanej poprzeczki dla osób nowo poznanych. Dla samotnych możliwość poznania ciekawej osoby.

Praca: Możliwe wyjazdy w związku z pracą, kursy lub awans. Szykują się spore zmiany zawodowe. Osiągniecie to, co zamierzyliście.

Finanse: Bądźcie wytrwali a zdobędziecie, co wam się należy. Czas podwyżki już nadszedł, może warto się przypomnieć szefowi lub też ubiegać się o kurs z dofinansowaniem.

Zdrowie: Uważajcie na choroby układu krążenia i prowadźcie zdrowy tryb życia.

Bliźnięta

Miłość: Możecie poczuć spadek energii, melancholię czy rozbicie emocjonalne, ale wraca okres równowagi. Nie bądźcie tak surowi wobec siebie i innych a zwiększycie szanse na to by ktoś zbliżył się do was i obdarzył miłością.

Praca: Więcej dystansu, nie musicie wszystkiego robić sami i za wszystkich. Czasem warto pracować w grupie to wam przyniesie wymierne korzyści i więcej satysfakcji.

Finanse: Może nastąpić polepszenie, jednak zależy to od was. Podejmijcie inicjatywę i zróbcie plany działań. Nie czekajcie aż pieniądze same przyjdą.

Zdrowie: Bardzo dobre samopoczucie i aura wokoło was. Idealny czas na wypoczynek i regenerację.

Rak

Miłość: Poczujecie się szczęśliwi dzięki temu, że dopuścicie do siebie uczucia, otworzycie się na miłość. To też czas domowego ciepła. Dla samotnych możliwość poznania kogoś nowego.

Praca: Lekkie spięcia w pracy ze współpracownikami. Nie podchodźcie emocjonalnie do sytuacji w pracy. Nie angażujcie się w plotki.

Finanse: Zapragniecie robić coś nowego, dodatkowego, co by was rozwijało a przede wszystkim dawała dodatkowe pieniądze. Zechcecie też więcej pracować lub zmienić dotychczasową pracę.

Zdrowie: Idealny czas na wyjazdy, na wypoczynek nad wodą. Możecie śmiało planować wycieczki.

Lew

Miłość: Uważajcie na swoje emocje, wylewność uczuć by nie zdominować partnera i nie narzucajcie nikomu swoich poglądów. Samotne osoby mogą pośród grupy poznać osobę, która ich bardzo zafascynuje.

Praca: Idealny czas na walkę i zdobywanie wyższych stanowisk, awansów. To okres planowania i koncepcji, co dalej robić na ścieżce zawodowej.

Finanse: Wasza pozycja zawodowa nie zmieni się na gorsze. Widać umiarkowanie i powolne zdobywanie finansów.

Zdrowie: Wyciszcie się. Należy zdecydowanie postarać się o więcej ruchu zmienić nawyki żywieniowe i pomyśleć o zmianie trybu życia.

Panna

Miłość: Zechcecie się wycofać lub bardziej zrozumieć to, czego oczekujecie o drugiej osoby i od siebie samych. Bezpieczeństwo i spokój to teraz najważniejsze rzeczy dla was by być szczęśliwymi.

Praca: Niektórzy z was zechcą zmienić pracę, poszukają dodatkowych dróg zarobku i rozwoju. Mogą być dość napięte stosunki ze współpracownikami oraz z szefem.

Finanse: Dobre finanse, nie widać przykrych zmian. Możliwe zakupy związane z wakacyjnym wyjazdem.

Zdrowie: Należy zbadać o stan żołądka. Dla kobiet zalecana kontrola narządów kobiecych oraz badania okresowe.

Waga

Miłość: Czas wyciszenia emocji oraz kontrolowanie ich. Budowanie powolne trwałego związku w spokoju. Osoby samotne mogą poznać kogoś z zagranicy lub przyjezdnego.

Praca: Uważajcie na jakieś nieprzemyślane decyzje, które mogą się źle skończyć dla was. Być może jakiś Wasz plan nie dojdzie do skutku. Trzeba wszystko przemyśleć.

Finanse: Czas na odejście od starych nawyków lub czegoś, co was więzi po to by polepszyć finanse. Możliwe dodatkowe pieniądze.

Zdrowie: Nie przemęczajcie się, wskazany bliski kontakt z rodziną oraz z naturą blisko lasu. Uważajcie by pogoń za sukcesem nie odbiła się na zdrowiu.

Skorpion

Miłość: Bardzo dobry czas na miłosne wyznania, romantyczne kolacje. Osoby bez partnera mogę właśnie teraz wejść w romantyczny układ i poznać kogoś, kto zostanie z nimi na długo.

Praca: Czas spełnienia zawodowego, dodatkowe możliwości rozwoju – kurs, awans. Dobre kontakty z przełożonym oraz współpracownikami.

Finanse: Zdecydowanie zechcecie zakończyć nieudane przedsięwzięcia finansowe oraz zaplanujecie wydatki, których okaże się więcej niż zazwyczaj..

Zdrowie: Możliwe przemęczenie, zrób badania kontrolne. Osoby zazwyczaj alergią mogą czuć zwiększenie objawów.

Strzelec

Miłość: Poczujecie, że jest przy was odpowiedni partner. Niektórzy podejmą życiowe decyzje. Osoby samotne czeka miłość, przyjaźń bardzo wartościowa.

Praca: Stabilizacja i spokój. To dobry moment na budowanie swojego dotychczasowego stanowiska. Osoby szukające pracy mogą dostać niespodziewaną propozycję. Osoby na wyższych stanowiskach niech nie zmieniają pracy

Finanse: Zapanujcie nad wydatkami, nie pozwólcie by zachcianki i lekkomyślne podejście do spraw finansów powodowały ich brak. Czas oszczędzania.

Zdrowie: Uważajcie na nerwy, zdecydowanie potrzeba Wam więcej dystansu. Badania ciśnienia są potrzebne.

Koziorożec

Miłość: Nadszedł czas spokoju i powrotu do ciepłych uczuć. Nie zamartwiajcie się, lęki są tylko w waszych głowach. Możliwe rozstania lub powroty do osób z przeszłości.

Praca: Dużo ruchu w pracy, czas może być stresujący jednak nie poddawajcie się, zdecydowanie zostaniecie wynagrodzeni a osoby bez pracy mogą ją znaleźć.

Finanse: Staniecie na nogi, zdecydujecie się na coś, co wam poprawi humor. Zrealizujecie swoje marzenia.

Zdrowie: Zadbajcie o siebie, wyciszcie się na łonie natury, spacerujcie, możliwy wypad nad wodę. Trzeba zadbać o prawidłową wagę ciała.

Wodnik

Miłość: Poczujecie ponowny przypływ uczuć do partnera, tak jakbyście budzili się na nowo. Czas stabilizacji, budowania fundamentów na długie lata.

Praca: Poczujecie wiatr w żagle, będziecie chcieli dowodzić a być może odważycie się wcielać swoje pomysły. Ktoś da wam szansę dodatkowego zajęcia. Możecie awansować.

Finanse: Jesteście pewni tego, co macie. Możliwe premie lub dodatki.

Zdrowie: unikajcie samotności, wasze lęki lub stany smutku są tego wynikiem. Więcej czasu powinniście spędzać w miejscach kontemplacji.

Ryby

Miłość: Możliwe, że zaczniecie wspominać dawne czasy lub odnowicie kontakt z przyjacielem dawno niewidzianym. Spokój i harmonia w związkach.

Praca: Nie bądźcie zbyt apodyktyczni i stanowczy w kontaktach z ludźmi. Należy bronić swoich przekonań solidną argumentacją, ale bez nacisku.

Finanse: Znaczna poprawa, dzięki swojej aktywności i przemyślanym działaniom wzmocnicie swoje finanse.

Zdrowie: Unikajcie używek oraz zbyt swobodnego traktowania tego co jecie, pijecie. Uważajcie na cukier.

Horoskop opracowała Tarocistka Kirke