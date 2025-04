Koziorożec

Miłość: Koziorożce w tym tygodniu będą miały możliwość poznania drugiej połówki. Okres obfituje w nowe znajomości, spotkania oraz dobrą zabawę. Najważniejsze pozytywne nastawienie.

Praca: Obecna praca która nie daje ci satysfakcji niestety przerodzi się w jeszcze gorszą stagnację. Pamiętaj, że ty sam potrafisz sobie urozmaicić pracę i nie musisz wpadać w rutynę, której nie cierpisz.

Finanse: Wreszcie uda ci się znaleźć dodatkową pracę, o którą ubiegałeś się od początku roku. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej nie bądź pewny siebie, troszkę pokory na pewno nie zaszkodzi.

Zdrowie: W tym okresie szczególnie zwróć uwagę na swoją skórę i paznokcie. Karty pokazują problemy alergiczne. Jeśli nie będzie mógł poradzić sobie samemu, umów się z lekarzem specjalistą.

Wodnik

Miłość: W tym tygodniu dla Wodników bardzo romantyczny czas, który będzie inspirował do spotkań. Pamiętajcie jednak, że do wszystkiego należy się solidnie przygotować. W innym wypadku możesz być zawiedziony.

Praca: W pracy bardzo nerwowy okres. Po raz kolejny trzeba będzie udowadniać, że jest się w czymś lepszy niż mówią. Dodatkowo nadgodziny przysporzą wiele trudnych sytuacji z kierownictwem.

Finanse: Wszystkie osoby spod znaku Wodnika w tym tygodniu powinny zagrać w gry liczbowe. Karty wskazują drobne wygrane, które mogą troszkę podreperować rodzinny budżet.

Zdrowie: Uważajcie na swoje gardło i zatoki. Karty jasno pokazują problemy z tymi partiami na przestrzeni około dwóch tygodni. Bądźcie czujni i w razie pogorszenia stanu zdrowia, udajcie się do lekarza.

Ryby

Miłość: Ryby ten czas będą spędzać na spotkaniach z bliskimi. Dodatkowo w ich życiu pojawia się karta zbytniej zazdrości o partnera i jego obowiązki zawodowe. Więcej wyrozumiałości, nie kreujecie problemów gdzie ich nie ma.

Praca: Długo odkładany wyjazd firmowy wreszcie zostanie zrealizowany. Oczywiście szkolenia które będą się odbywały przyczynią się pozytywnie do podwyższenia waszych kompetencji.

Finanse: Niestety w tym tygodniu karty pokazują niezapowiedziane wydatki, które doprowadzą do lekkich nerwów i frustracji. Jak zawsze Rybom uda się z tego problemu wybrnąć.

Zdrowie: W tym tygodniu zwróć uwagę na poziom nerwów, które nie będą cię opuszczać. Słabe samopoczucie i drobne bóle w dolnej partii brzucha doprowadzą do lekkiego dyskomfortu.

Baran

Miłość: Dla osób spod znaku Barana w tym tygodniu najważniejsze będą relacje rodzinne i to, co uda się dzięki nim osiągnąć. Jeśli pojawią się drobne konflikty, uda się je w bardzo szybki czasie rozwiązać.

Praca: Rozwój firmy, w której pracujesz, spowoduje zmiany, które początkowo możesz uznać za niepotrzebne. Jednak w konsekwencji będą miały istotny wpływ na twoją karierę zawodową.

Finanse: Ten tydzień obfituje w szereg niespodzianek finansowych, które będziesz odczuwał razem z bliskimi. Dodatkowe pieniądze doprowadzają także do wydatków, na szczęście tych przyjemnych.

Zdrowie: Uważaj na osłabione nogi. Możesz odczuwać dyskomfort w okolicach skroni. Odpoczynek lub chwila relaksu bardzo pozytywnie będzie działała na stawy i układy mięśniowe.

Byk

Miłość: W tym tygodniu Byki będą chronione kartą zabawy i radości. Bardzo pozytywny tydzień pod względem emocjonalnym i duchowym. A także miłe spotkania z przyjaciółmi z dawnych lat.

Praca: Pod koniec tygodnia nastaw się na rozmowę z przełożonym, który nie do końca będzie zadowolony z wyników twojej pracy. Nie przejmuj się, ponieważ w następnym miesiącu nadrobisz zaległości.

Finanse: Wreszcie otrzymasz zaległą pensję, która poprawi twoją sytuację finansową. Pamiętaj jednak, że powinieneś pospłacać zaległe długi. Nie do końca ten tydzień będzie udany pod względem podejmowanych decyzji finansowych.

Zdrowie: W tym tygodniu poumawiaj się z lekarzami względem zaległych badań. Pamiętaj, że dalsze zwlekanie nie przyczyni się to do niczego pozytywnego.

Bliźnięta

Miłość: Bardzo dobry okres pod względem emocjonalnym. Obfity w nowe znajomości i nowe relacje partnerskie. Dla aktualnych związków okres przemyśleń, niespodzianek.

Praca: W pracy tydzień trudnych wyzwań, nerwów i tworzenia czegoś z niczego. Na szczęście pomysłowość Bliźniąt nie zna granic. Na koniec tygodnia pojawi się rozmowa z przełożonym.

Finanse: Spłata wcześniej zaciągniętego kredytu nie pomoże w obecnej sytuacji finansowej tym bardziej, że ostatnia premia nie była zbyt wysoka.

Zdrowie: Zwróć uwagę na stawy i kolana. One jako jedyne zaznaczają się u Bliźniąt. Pod koniec tygodnia zweryfikuj wcześniej wykonane badania lekarskie. W razie problemów ponownie zwróć się do lekarza.

Rak

Miłość: Dla Raków w tym okresie największą świętością będą kompromisy. Zarówno ze strony rodzinnej jak i ze strony partnerskiej. Przy ich braku pojawiają się kłótnie i oskarżenia, które najlepiej sobie darować.

Praca: W tym tygodniu czeka bardzo miła niespodzianka dotycząca twojej pozycji zawodowej. Zmiany które szykowały się od wiosny, wreszcie doprowadzą do twojego awansu.

Finanse: Okres finansowy dobry, pojawiają się drobne wydatki związane z samochodem. Zwróć także uwagę na wydatki bieżące. Nie przepłacaj za produkty, które może kupić dużo taniej.

Zdrowie: Uważaj na wahania ciśnienia, które doprowadzą cię do złego samopoczucia. Nie irytuj się na wszystko i wszystkich. Dobry czas na spacer, chwilę relaksu, a nawet basen lub jazdę na rowerze.

Lew

Miłość: W tym tygodniu przygotuj się z partnerem do poważnej rozmowy, która była odkładana od dłuższego czasu i będzie dotyczyła waszej relacji i jej przyszłości. Przygotuj się do niej, nie bagatelizuj sytuacji.

Praca: Okres obfitujący w możliwości zmiany pracy. Nie zmarnuj nadarzającej się okazji. Nie bądź uparty i nie wydziwiaj. Wszystko w odpowiednim czasie i tak potoczy się po twojej myśli.

Finanse: Bardzo dobry okres na inwestowanie kapitału. Ważne tylko byś dobrze zaplanował wszystkie działania. W tej sprawie najlepiej zwróć się do odpowiedniego doradcy.

Zdrowie: W tym okresie karty pokazują u Lwów problemy z gardłem i migdałami. Jest to spowodowane falą przeziębień, która niestety cię nie oszczędzi. Poleż w łóżku, nie bagatelizuj dolegliwości.

Panna

Miłość: Okres obfitujący w przypływ energetyczny względem partnerów. Skupcie się na rzeczach, których do tej pory nie próbowaliście. Zaskoczcie siebie i spójrzcie na wasze partnerstwo inaczej.

Praca: Dobry okres na przypomnienie sobie o zaległościach. W końcu czas podsumować kończący się rok. Efektywnie wykorzystaj nadgodziny, aby nie brać pracy do domu.

Finanse: Dodatkowe pieniądze, na których ci zależało, będziesz mógł spokojnie przeznaczyć na dużo bardziej trafione prezenty niż rok temu. Nie próbuj uszczęśliwić każdego, zaufaj intuicji i kup co uważasz.

Zdrowie: Okres przeziębień znów doprowadzi do złego samopoczucia. Nawet jeśli ciebie grypa ominie, twoich bliskich już nie. Nie bagatelizuj sytuacji i w ostateczności udaj się do specjalisty.

Waga

Miłość: Miłość kwitnie. Wykorzystaj nadarzającą się szansę i powiedz partnerowi co czujesz i jak chciałbyś aby wasza relacja wyglądała. Wagi są indywidualistami i to jest powodem nietypowych zachowań.

Praca: Pracy dużo i trzeba ją wykonać w krótkim czasie. Ale spokojnie się z tym uporasz. Użyj swojej kreatywności. Skup się na działaniach, które są dla ciebie ważne i które dają ci komfort.

Finanse: W finansach pokazują się wpływy, które także spokojnie zagospodarujesz. Zaległa premia będzie dodatkowym atutem w wyborze świątecznych prezentów. Nie żałuj sobie.

Zdrowie: Nerwy, nerwy i jeszcze raz nerwy. Nie wkurzaj się na coś, na co nie masz wpływu. Nie ma to najmniejszego sensu. Spróbuj się wyciszyć i spojrzeć na wszystko z innej perspektywy.

Skorpion

Miłość: Bądź sprawiedliwy dla swojej drugiej połówki. Obdarzaj ją ciepłem i radością. Czeka was rozmowa o rodzinie i świątecznym czasie, który spędzicie razem. Skupcie się na wspólnych działaniach.

Praca: Zrób sobie dłuższy urlop i spędź ten czas z dala od pracy i natłoku obowiązku. W twoim wypadku możesz sobie na to pozwolić. Pomyśl także o swoich pracownikach.

Finanse: Bardzo dobry okres na zmiany względem finansów. Inwestuj jeśli możesz. Wiesz przecież, że nie możesz na tym stracić. Zysk jest kwestią czasu. Zastanów się jak możesz wykorzystać swoją pomysłowość.

Zdrowie: Uważaj na swój kręgosłup, ćwiczenia będą potrzebne do utrzymania dobrej kondycji. Uważaj na przeziębienia i nie daj się Grypie. Wychodząc na dwój ciepło się ubieraj.

Strzelec

Miłość: Bardzo dobry czas na relację partnerską. Związek kwitnie i tworzy się miła emocjonalna otoczka waszej znajomości. Zaskakuj i bądź zaskakiwany. Spędzaj z partnerem jak najwięcej czasu.

Praca: Pracy jest sporo, ale nie powinno cię to dziwić, ponieważ w tamtym roku było to samo. Zauważ, że z miesiąca na miesiąc jest coraz lepiej i coraz bardziej wpadasz w wir pracy, którą lubisz.

Finanse: woje finanse na zadowalającym poziomie. Oszczędności inwestuj w to, co daje ci największy komfort, nawet za cenę mniejszego zysku. Miej oczy dookoła głowy i bądź czujny.

Zdrowie: Zwróć uwagę na sprawy krążeniowe. Dużo spaceruj i odpoczywaj. Jeśli masz możliwość wybierz się na basen lub pobiegaj. Nie przesadzaj z tabletkami na przeziębienie i odporność.

Horoskop opracował Rosarius