BARAN

Miłość: Barany uwielbiają stabilizację, ale ten tydzień może mocno namieszać w stałych związkach. Dla samotnych okres smutnych dni, lenistwa, brak chęci wyjścia ze znajomymi.

Praca: Szykuje się sporo spraw zawodowych, wiele spotkań, dużo pracy jednak poradzisz sobie bez problemu.

Finanse: Dzięki temu, że jesteś osobą bardzo sumienną i dokładną - ten wysiłek może zostać doceniony w pracy, szef spojrzy innymi oczami na Ciebie, może będzie upragniona podwyżka?

Zdrowie: W weekend zmęczone Barany będą mogły się porządnie wyspać co sprawi, że poczują się znacznie lepiej, postanowią poprawić swój tryb żywienia, do codziennej diety wprowadzą więcej owoców.



BYK

Miłość: Rozkwit uczuć dla osób będących w stałych związkach, znajdziesz wreszcie czas by spędzić romantyczny weekend z partnerem. Dla samotnych wyjątkowa okazja w sobotę, by poznać drugą połówkę.

Praca: Szykują się nowe szkolenia w pracy, bardzo aktywny czas, wiele spraw na głowie i obowiązków jednym słowem tydzień pełen zaangażowania i poświecenia.

Finanse: Bez zmian, nie nadużyjesz za bardzo swojego domowego budżetu w tym tygodniu, nie będzie czasu na wydawanie pieniążków.

Zdrowie: Natłok pracy sprawi, że poczujesz się zmęczony szczególnie pod koniec tygodnie, w weekend więc zalecana jest spora dawka ruchu, może czas pójść na basen, sauna znacznie poprawi to Twoje samopoczucie.



BLIŹNIĘTA

Miłość: Dobry czas w stałych związkach na podróż, weekendowy wyjazd pozwoli wam nacieszyć się sobą. Dla samotnych szczególnie pod koniec tygodnia ożywienie i poprawa relacji damsko-męskich.

Praca: Cały tydzień pracowity co może przeciągnąć się na kolejne dni, wyjątkowe skupienie w pracy, brak czasu dla siebie.

Finanse: Nic nie powinno mocno nadszarpnąć budżetu Bliźniąt, codziennie zakupy po pracy okażą się przyjemnością.

Zdrowie: Nie możność koncentracji sprawi, że poczujecie się wyjątkowo ospałe, osowiałe - szczególnie mogą odczuć to osoby z niskim ciśnieniem, odpoczynek w weekend będzie ulgą na zmęczone nogi.



RAK

Miłość: Dobry tydzień na szukanie miłości. Poprzedni okres nie należał do udanych, ten zaś będzie przychylny. W stałych związkach rozdrażnienie sprawi, że możecie się zacząć kłócić i drażnić jedno drugiego, warto dać chwilę wytchnienia partnerowi.

Praca: Okres pracowity, szczególnie do środy szef narzuci tępo pracy, od czwartku trochę mniej spraw i bieganiny.

Finanse: Postanowisz sprawić prezent komuś z rodziny oraz zrobić małą przyjemność i sobie, nie widać znaczącej poprawy finansowej w tym okresie.

Zdrowie: Trzeba zadbać o zdrowie, zalecane kontrolne badania, zmiana pogody oraz nadmiar obowiązków może nie korzystnie wpłynąć na Twój układ nerwowy.



LEW

Miłość: Zarówno dla osób w stałych związkach jak i dla tych poszukujących partnera tydzień upłynie pod znakiem stabilizacji, bez znaczących zmian w życiu.

Praca: Nowe obowiązki w pracy i możność wykazania się sprawią, że Lwy staną się bardziej uparte i konsekwentne w działaniu, piątek dobrym dniem na rozmowy z szefem.

Finanse: Dobry okres na zagranie w grze losowej, szczęście będzie Ci sprzyjać w pomnażaniu pieniążków.

Zdrowie: Tydzień bez problemów zdrowotnych, nawet znaczący przypływ energii, będziesz miał ochotę drogi Lwie przenosić góry.



PANNA

Miłość: Koniecznie jest rozdzielenie spraw związanych z uczuciem a pracą, partner zaczyna tęsknić za Twą osobą, czuje rozżalenie. Da samotnych czas dobry na spacery.

Praca: Stagnacja w pracy, czas bez znaczących zmian, powrót do domu to kolejny etat w pracy- obowiązki domowe staną się wyjątkowo męczące.

Finanse: Trzeba uważać na swój portfel, drobne problemy finansowe dadzą o sobie znać

Zdrowie: Należy Ci się odpoczynek od dnia codziennego - weekend sprzyja odwiedzeniu znajomych i rodziny, relaks w pełni.



WAGA

Miłość: W uczuciach większa koncentracja na partnerze szczególnie w sobotę. Dla samotnych czas odpowiedni na kontakty towarzyskie i nowe znajomości w piątek.

Praca: Okres w pracy trudny ze względu na zmiany organizacyjne, szykuje się jakiś wyjazd służbowy, nie dokończone sprawy w firmie przeniesiesz do swojego domu.

Finanse: Ewentualne wydatki w weekend, więcej zakupów zrobisz w piątek i delikatnie uszczupli to Twój budżet.

Zdrowie: Weekend dobrym okresem na wyjazd z rodziną i nabranie sił na kolejne nadchodzące dni, uważaj co jesz-ma to znaczący wpływ na Twoje samopoczucie.



SKORPION

Miłość: Uczuciowo tydzień pełen namiętności, partner potrafi docenić Twój wysiłek. Samotne osoby muszą uważać na plotki, rozważ czy zadajesz się z odpowiednimi osobami.

Praca: Natłok obowiązków już od początku tygodnia, nowe zadania w pracy, wytężony wysiłek do piątku.

Finanse: Zacznie brakować Ci gotówki z upragnieniem zaczniesz czekać na wypłatę, niespodziewane wydatki.

Zdrowie: Dobry okres by zacząć się ruszać być może zapiszesz się na fitness bądź basen, weekendami przyda Ci się wjazd za miasto by odetchnąć od trudów dnia codziennego.



STRZELEC

Miłość: Piątek idealnym dniem na spotkanie drugiej połówki, nawiązaniu nowych ciekawych znajomości. Osoby mające partnera- czas najwyższy poświecić mu trochę więcej czasu.

Praca: Osoby z którymi pracujesz będą miały wpływ na Twoją prace i jej wydajność, tydzień bez znaczących zmian, te same obowiązki.

Finanse: Udane zakupy w gronie rodzinnym sprawią, że poprawisz sobie humor, trochę więcej wydasz na swoje potrzeby.

Zdrowie: Będzie dopisywało, poprawiasz swoją kondycję, uważasz na to co jesz, ogranicz jeszcze zażywaną dawkę kofeiny a będziesz się czuł idealnie.

KOZIOROŻEC

Miłość: Tydzień wyjątkowo namiętny i uczuciowy dla osób zarówno w stałych związkach jak i tych, które dopiero co się poznały, szczególnie w sobotę dasz się ponieść emocjom.

Praca: Okres wytężonej pracy, czasami braknie Ci sił, ale jesteś osobą konsekwentną i darzącą do upragnionego celu jakim będzie zakończenie tygodnia bez odkładania obowiązków na inne dni.

Finanse: Poprawa finansów, podwyżka nawet mała sprawi, że zaczniesz się cieszyć osiągnięciami w pracy i bardziej Cię do niej zmotywuje.

Zdrowie: Zmęczenie po tygodniu ciężkiej pracy da o sobie znać, konieczny jest odpoczynek i więcej snu, weekendowy wyjazd na działkę poprawi Twój nastrój i zrelaksujesz się.



WODNIK

Miłość: Czwartek będzie dniem kłótni z partnerem, drobnych nieporozumień, ale już w piątek zgoda i harmonia w związkach. Samotny Wodniku - pamiętaj bądź zawsze sobą łatwiej nawiążesz kontakty.

Praca: Szef zapragnie sprawdzić Twoje umiejętności i ocenić Twoją pracę, przysporzy Ci to dużo stresu i natłok myśli.

Finanse: Zapragniesz zmiany wystroju domu, wydatki większe, bez szans na podwyżkę w pracy.

Zdrowie: Stres, mniej snu może przysporzyć Ci problemy ze zdrowiem, uważaj na siebie, zażywaj więcej witamin, warzyw, zdrowiej się odżywiaj, nie zapominaj o śniadaniu by każdy dzień zacząć z większa energią.



RYBY

Miłość: Zarówno dla osób w związkach partnerskich i dla samotnych serc idealnym dniem będzie wtorek.

Praca: Wysoce pracowity okres, wiele spraw, nowe kontrakty, wszystkie formalności jednak uda się skończyć na czas z pomocą życzliwego współpracownika, na tą osobę zawsze możesz liczyć.

Finanse: Lubisz hazard i gry losowe, warto wydawać troszkę mniej pieniążków, wkrótce niespodziewany wydatek.

Zdrowie: Brak koncentracji, rozdrażnienie, zmiana pogody to wszystko działa na Twój organizm, zalecane spożycie większej dawki nabiału, wypocznij w niedzielę.

Horoskop tygodniowy opracowała Wróżka Xena