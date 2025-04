Baran

Nie taki diabeł straszny…Będzie dobrze, a nawet lepiej niż przypuszczasz.

Miłość: Musisz zdecydować się czy chcesz wejść w ten układ i być tym drugim.

Praca: Tylko systematycznością można dojść do sukcesu, a ty ostatnio zapomniałeś co to obowiązkowość.

Finanse: Ktoś bliski może potrzebować pomocy finansowej.

Zdrowie: Uwaga na układ oddechowy.

Byk

Ktoś już długo czeka na spotkanie z Tobą.

Miłość: Możliwe spotkanie kogoś kto kilka miesięcy temu okazał wam pomocną dłoń.

Praca: Skupcie się teraz na obowiązkach, bo już we wrześniu będziecie zbierać pierwsze plony waszej pracy.

Finanse: Bardzo dobry okres do zarobku. Warto inwestować, zaczynać nowe interesy…

Zdrowie: Jesteście okazami zdrowia.

Bliźnięta

Wizyta kogoś dawno nie widzianego lub spotkanie z bliską osobą.

Miłość: Ostatnio nie macie szczęścia w miłości. To zmieni się już za kilka tygodni.

Praca: Na plony przyjdzie poczekać aż do jesieni.

Finanse: Będzie okazja do zarobienia większych pieniędzy.

Zdrowie: Coraz lepsze.

Rak

Wreszcie wymarzony odpoczynek i to na łonie natury.

Miłość: Wolne raki poznają kogoś w czasie wyjazdu, co zaowocuje ciekawą znajomością na dłużej.

Praca: Teraz nadchodzi okres odpoczynku przed burzliwym okresem zawodowym.

Finanse: Wreszcie możecie sobie pozwolić na wydawanie zrobionych wcześniej pieniędzy.

Zdrowie: Nie przesadzajcie z zabawą!

Lew

Coraz więcej znajomości i coraz większe perspektywy na miłość.

Miłość: Lwy w stałych związkach będą się dobrze bawić z partnerem, a te samotne spotkają kogoś bardzo interesującego.

Praca: Nie musicie się martwić o swoja pozycję w pracy.

Finanse: Stabilność w finansach was nie zadowala, ale nie jest źle.

Zdrowie: Czas odwiedzić okulistę.

Panna

Wreszcie zakończy się sprawa urzędowa lub sądowa.

Miłość: Ktoś z sąsiedztwa lub w miejscu pracy interesuje się wami. Warto zwrócić na niego uwagę.

Praca: Czeka was nawał pracy i obowiązków.

Finanse: Warto zainwestować w nieruchomości lub w giełdę. Dobra passa będzie wam sprzyjać aż do końca lipca.

Zdrowie: Bóle kręgosłupa to skutki zbyt długiego siedzenia.

Waga

Nic nie może wiecznie trwać, a wy o tym zapominacie.

Miłość: Ktoś sprzątnął wam sprzed nosa interesującą osobę, ale już niedługo pojawi się nowa okazja by poznać kogoś równie wspaniałego.

Praca: Czas kończyć leniuchowanie i zabrać się do pracy!

Finanse: Jaka praca, takie zarobki, więc czas popracować nad samodyscypliną.

Zdrowie: Wasza kondycja fizyczna nie jest najlepsza. Czas nad nią popracować.

Skorpion

Tydzień bogaty w spotkania z przyjaciółmi i znajomymi.

Miłość: Jesteście bardzo atrakcyjni dla płci przeciwnej. Wykorzystajcie to mądrze.

Praca: Ostatnio dosyć dobrze wam się powodzi.

Finanse: Dobry okres zarobkowy, to dla was szansa by zainwestować gotówkę w jakiś interes.

Zdrowie: Warto przejść na dietę.

Strzelec

Podróż w rodzinne strony przywoła w was wspomnienia.

Miłość: Dawno nie widziana osoba pojawi się niespodziewanie w waszym życiu.

Praca: To czas na zasłużone wakacje i wymarzone podróże.

Finanse: Koniec tygodnia zastaniesz z pustym portfelem, za dużo wydajesz, ulegasz pokusom. Ale na horyzoncie poprawa finansów. Nie będzie źle.

Zdrowie: Nie przesadzajcie z jedzeniem i piciem.

Koziorożec

Szukanie pokrewnej duszy nie zawsze musi być tak bolesne.

Miłość: Najwyraźniej wasze pięć minut jeszcze nie nadeszło.

Praca: Pora poszukać nowego zajęcia, bo stare zdecydowanie was nudzi.

Finanse: Bywało lepiej, ale nie jest aż tak źle jak wam się wydaje.

Zdrowie: Stare dolegliwości mogą dać się we znaki.

Wodnik

Zbytnie starania o dobrą opinię otoczenia mogą doprowadzić was do depresji.

Miłość: Porażki zdarzają się każdemu, więc nie warto płakać. Tym bardziej, że już w lipcu poznacie kogoś nowego.

Praca: Jesteście na dobrej drodze do awansu.

Finanse: Zaczynający się okres wakacyjny, niestety nie sprzyja waszym finansom.

Zdrowie: Warto wybrać się na wycieczkę za miasto.

Ryby

Wielkie zmiany w życiu uczuciowym postawią na głowie wasze dotychczasowe życie.

Miłość: Spotkanie z kimś kto od dawna jest w waszych sercach.

Praca: Warto przeczekać ten trudny okres, bo od lipca szykują się wielkie zmiany.

Finanse: Pusty portfel to nie koniec świata. Od czego ma się przyjaciół?

Zdrowie: Alkohol wam zdecydowanie nie służy.

Horoskop opracowała Margita