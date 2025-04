Baran

Uczucia: To jest idealny etap, aby wyjechać gdzieś w towarzystwie partnera. Nie można nieprzerwanie przesiadywać w czterech ścianach. Wolne Barany powinny zwrócić uwagę z kim się zadają, uważnie przeanalizuj czy to dla Twojej osoby dobre relacje.

Praca: W miejscu pracy pod lupę dostaną się nie twoje wykształcenie lecz wydajność. efektywność. Bez względu na to jaki sprawy obiorą obrót, zostań sobą.

Finanse: Planując pokaźne wydatki sprawdź stan swojego konta. Pomimo trudności budżetowych nie należy tracić zdrowego rozsądku, to tylko stan chwilowy.

Zdrowie: Nie czekaj z wizytą u lekarza, prawdopodobnie twoje bóle są związane ze zmianą pogody.

Byk

Uczucia: Przygotuj się dobrze na wypoczynek, prawdopodobnie znajdziesz kilka godzin żeby zabrać się z ukochaną osobą na wycieczkę. Wolne Byki powinny więcej uwagi skupić na nowo poznanych osobach, wśród nich jest ktoś kto zawiesił na Tobie oko. Spodziewaj się niemiłej przygody ze strony członka rodziny dawno nie widzianego w Twoim domu.

Praca: W pracy nie najlepiej będzie się układać, ciężki tydzień dużo pracy i obowiązków. Nie martw się jednak ten tydzień minie szybko.

Finanse: Bykowi nad podziw dobrze będzie dopisywało szczęście w grach losowych, jeśli nie przegapi, trzech najbliższych, nadchodzących dni. Tak zdobyta gotówka na pewno będzie przez Ciebie dobrze spożytkowana.

Zdrowie: Uważaj na chłodne wieczory, aby Cię nie zawiało bo bóle korzonków powrócą.

Bliźnięta

Uczucia: To będzie idealny moment, aby wyjechać gdzieś w towarzystwie ukochanej osoby. Nie można nieustannie przesiadywać przy komputerze. Sobota to właściwy okres do samotnych wycieczek, w czasie których możesz odetchnąć od codzienności.

Praca: Nie bądź pasywny i nie obawiaj się, przemyślane kroki i dobre pomysły pozwolą Ci posunąć sprawy Twojej kariery naprzód. Sam dobrze wiesz, że na wiele Cię stać, a w Twoim otoczeniu pojawi się ktoś, kto bardzo Cię doceni.

Finanse: Niebawem sprawy kredytowe potoczą się właściwym torem. Zainwestuj w swoją osobę, ponieważ jest na to idealny czas.

Zdrowie: Nie zwlekaj z wizytą u neurologa, najprawdopodobniej twoje dolegliwości są powiązane ze stresem.

Rak

Uczucia: Nie naciskaj przez pewien czas na partnera, gdyż wymaga on odrobinę luzu. Niebawem sprawy sercowe potoczą się we właściwym kierunku. Nie zaprzątaj sobie tym głowy, wszystko co zaplanowałeś i o czym marzysz potoczy się w odpowiednim kierunku.

Praca: Praca zejdzie w tym tygodniu na dalszy plan, co niekoniecznie będzie oznaczać zaniedbywanie obowiązków, ale umiejętność oddzielania jej od innych spraw i niepotrzebnego stresowania się nią.

Finanse: Mimo kłopotów budżetowych nie opłaci się tracić wiary w siebie, to tylko stan przejściowy. Wszystko jak zwykle uda Ci się pokonać i Twoje finanse poprawią się w szybkim czasie.

Zdrowie: Uważaj na to co spożywasz, posiłki potrafią wpływać na samopoczucie, dlatego zwróć uwagę na poziomki, one mogą zapewnić Ci wzrost sił witalnych.

Lew

Uczucia: Romantycznie i spokojnie, tak właśnie przebiegnie ten tydzień osobom, które są z kimś związane. Dla osób samotnych będzie to tydzień obfitujący w miłe niespodzianki, romantyczne spotkania, w urokliwych miejscach. Nie zabraknie adoratorów i okazji na poznanie kogoś interesującego.

Praca: Czekają Cię nowości w pracy, być może będą to nowi współpracownicy, może dojdą nowe obowiązki, dostaniesz awans bądź też będzie czekać na Ciebie całkiem nowa praca. W tym tygodniu naprawdę masz szanse na wielkie zmiany zawodowe. Skorzystaj z nich koniecznie nie przegap swojej szansy.

Finanse: Dobry czas na udane zakupy, również na wizytę u fryzjera, odnowę biologiczną. Twój portfel może sobie na to pozwolić w tym tygodniu.

Zdrowie: Uważaj na swoje gardło, zbagatelizowanie lekkich jego boleści może położyć Cię do łóżka na wiele dni.

Panna

Uczucia: Ożywienie uczuć tych najlepszych miłość, radość bycia we dwoje. Poczujesz

jak ten ktoś jest dla Ciebie ważny i jak jest cudowny. Panny w związkach mają okazję do powiększenia rodu.

Praca: W pracy martwy sezon. Nadrób zaległości, snuj plany na przyszłość lub uzupełnij fachową wiedzę. Może jakiś kurs, który pozwoli rozwinąć twoje umiejętności?

Finanse: Jeśli chodzi o finanse, zodiakalna Panna powinna racjonalnie gospodarować środkami, nie tylko z powodu zbliżającego się wakacyjnego wyjazdu, ale także dlatego, że pogarszające się warunki pracy mogą już wkrótce zmusić ją do szukania nowych źródeł dochodu.

Zdrowie: Chwilowe niedyspozycje, zawroty głowy, senność? Możesz być trochę osłabiony.

Wykorzystaj weekend, by zregenerować siły.

Waga

Uczucia: W tym tygodniu możliwe drobne nieporozumienie z kimś bardzo Ci bliskim. Wasze plany, oczekiwania mogą okazać się sprzeczne. Ale szybko się dogadacie. Wolne Wagi nie powinny narzekać na brak wrażeń. Już w czasie tego weekendu ktoś oznajmi Ci radosną nowinę. Możesz też otrzymać zaproszenie, na które długo czekałeś.

Praca: W sprawach zawodowych nie masz już czasu. W tym tygodniu trzeba złapać byka

za rogi i odważnie zaprezentować swoje zawodowe umiejętności.

Finanse: Poważniejsze zakupy lepiej przełożyć na następny tydzień, a nuż wtedy trafi się świetna okazja?

Zdrowie: Z uwagi na dużą aktywność i wysiłek szczególnie ważne będzie dla Wag uzupełnianie diety w wartościowe składniki odżywcze, tym bardziej, że mając niewiele czasu w ciągu dnia łatwo wpaść w nawyk żywienia się w fast foodach.

Skorpion

Uczucia: Uczucia wezmą górę nad rozsądkiem. To raczej do ciebie niepodobne i dlatego mogą wyniknąć kłopoty. Ale jeśli zapanujesz nad rozsądkiem, będziesz mieć wszystko pod kontrolą. Twoja druga połowa aż piszczy, żeby gdzieś z tobą wyjść. Ale nie spiesz się - niech prosi jeszcze bardziej.

Praca: Nie podejmuj decyzji tylko dlatego by zwierzchnik dał Ci spokój, nie da go. Prawdopodobnie będzie się dalej czepiał. Jednak uda Ci się wybrnąć z całej sytuacji obronną ręką.

Finanse: Pod względem wydatków będzie można sobie nieco pofolgować i pozwolić sobie na pewną ekstrawagancję, warto jednak z rezerwą podchodzić do wszelkich superpromocji i "okazji".

Zdrowie: Twoje zdrowie w tym tygodniu będzie w jak najlepszym porządku, nie musisz się o nic obawiać.

Strzelec

Uczucia: W sprawach uczuciowych, ku twojemu wielkiemu zdziwieniu, jeszcze żadnej rewolucji na razie nie będzie, ale kto wie jak długo. Może lada moment, być może pod koniec tygodnia i w tej dziedzinie coś interesującego zacznie się dziać.

Praca: W pracy i w ogóle w sprawach zawodowych zdaj się na swój rozsądek i tym razem zapomnij o intuicji. Ona mogłaby zaprowadzić cię na manowce.

Finanse: Osoby sfrustrowane niekorzystnymi warunkami finansowymi, powinny zacząć wreszcie rozglądać się za nowym miejscem zatrudnienia, jednak podjęcie ostatecznych decyzji przesuń na okres powakacyjny.

Zdrowie: Czas abyś w końcu w wolnej chwili pomyślał o kompleksowych badaniach, warto abyś wiedział jak funkcjonuje Twój organizm.

Koziorożec

Uczucia: Nie przeocz okazji i napraw stare błędy sercowe. Przeprosiny mogą pokazać, że jednak można coś zmienić na lepsze. Nawet jeśli spotka cię coś niemiłego, pamiętaj, że może to mieć dobrą stronę. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło.

Praca: W pracy przyspiesz działania, bo coś ostatnio nie za bardzo się przykładasz. A możliwości masz spore.

Finanse: W trakcie wyjazdu trzeba też będzie zwrócić baczniejszą uwagę na pieniądze i karty kredytowe dokumenty i inne przewożone precjoza - w końcu okazja czyni złodzieja.

Zdrowie: Jeśli masz problemy z zasypianiem, przed snem słuchaj uspokajającej muzyki. Pomoże tez filiżanka aromatycznych ziół.

Wodnik

Uczucia: Dla samotnych ten tydzień będzie interesujący. Czekają Cię flirty, radosne spotkania i czułe uniesienia. Jest szansa, że odnajdziesz swego królewicza lub królewnę z bajki.

Finanse: Stan twojego konta znacznie się poprawi. Już teraz zacznij myśleć, w co warto zainwestować.

Praca: W sprawach zawodowych jakieś zmiany - szef szykuje dla ciebie wiele nowych obowiązków. I to jakich! Być może trzeba będzie się lekko przekwalifikować albo przynajmniej zmienić część zainteresowań.

Zdrowie: Dbaj o zdrowie, bo mogą się pojawić drobne kłopoty. Warto, abyś pomyślał o swojej wątrobie, wakacyjna dieta bardzo jej nie sprzyjała.

Ryby

Uczucia: Jeśli chcesz zrobić wrażenie na stałym partnerze, ugotuj mu jego ulubioną potrawę. Powiedzenie „przez żołądek do serca” sprawdzi się w stu procentach. Serwując dania, nie zapomnij również o afrodyzjakach – szybko zauważysz ich silne działanie.

Finanse: Finansowa przyszłość również rysuje się w jasnych barwach. To dobry moment na poważną inwestycję.

Praca: W pracy nie licz na awans, ale w żadnym razie nie zwalniaj tempa, bo będzie ci to policzone w późniejszym okresie.

Zdrowie: Źle radzisz sobie ostatnio z problemami. To wina przemęczenia. Zadbaj o siebie i pomyśl o relaksie.

Horoskop tygodniowy 17-23 sierpnia 2009 opracowała Wróżka Axxis.