BARAN

Miłość: W miłości dla Baranów będących w stałych związkach szykują się zawirowania, które mogą zaburzyć harmonię w związkach. Jednak powinniście sobie wszystko wyjaśnić. Samotne osoby spod tego znaku mogą liczyć na zapoznanie osoby, która zawróci im w głowie.

Praca: W tym tytoniu mogą ochłodzić się wasze stosunki w ekipie pracowniczej, mogą wystąpić jakieś drobne nieporozumienia, których trzeba się wystrzegać. Nie wchodzić w konflikty. Dla szukających pracy jest to czas zastoju, wyczekiwania na zmiany bez większych rewelacji.

Finanse: W finansach stabilna sytuacja dzięki odpowiedniemu zarządzaniu nastąpi pomnożenie dóbr materialnych.

Zdrowie: Jest to dobry tydzień na zmianę dotychczasowego trybu życia, odżywiania. Zdrowie będzie Wam w tym tygodniu dopisywało.

BYK

Miłość: W stałych związkach dla byków mogą wystąpić nieporozumienia związane z różnymi oczekiwaniami partnerów co do pewnych spraw. Możliwe, że któreś z Was będzie musiało pójść na ustępstwa. Dla samotnych byków czas nie jest sprzyjający na znalezienie drugiej połowy.

Praca: Czeka Was dobra passa w pracy. Dla osób, które poszukują pracy pojawią się nowe możliwości, które zakończą się podpisaniem umowy o pracę.

Finanse: W tym tygodniu czeka was wzrost pieniędzy, nie trzeba będzie się martwić o ich zasób. Czeka Was zastrzyk gotówki.

Zdrowie: Właściwie dbanie o zdrowie sprawi, że nie będą łapały Was żadne [poważniejsze dolegliwości i przeziębienia.

BLIŹNIĘTA

Miłość: Dla osób będących w związkach tydzień zapowiada się spokojnie. Spędzicie z partnerem miłe chwile. Jest to też korzystny czas dla planów matrymonialnych. Samotne Bliźnięta mogą poznać kogoś interesującego.

Praca: W pracy jak na razie zastój w kwestii awansu i premii, na którą czekają niektóre z Bliźniąt. Czas na zmianę pracy też nie jest sprzyjający. Tym co poszukują pracę zapowiadają się chwilowe zajęcia, które nie będą stałą pracą.

Finanse: Zapowiadają się spore wydatki, trzeba będzie dobrze policzyć budżet, żeby sprawdzić czy można sobie pozwolić na jakieś drobne przyjemności,

Zdrowie: Nie powinny się Was łapać żadne przeziębienia. W tym tygodniu zaczniecie prowadzić bardziej aktywny tryb życia.

RAK

Miłość: W stałych związkach będziecie się świetnie ze sobą dogadywać. Na horyzoncie dla samotnych raków pojawi się interesująca osoba.

Praca: W pracy zostaniecie docenieni i pochwaleni za dobrze wykonane zadanie. Dla osób szukających pracy jest to właściwy moment, gdyż powinniście trafić na interesujące Was oferty.

Finanse: W finansach ani przypływy ani odpływy. Unikajcie zbędnych wydatków, gdyż doprowadzić Was mogą do niepotrzebnych zadłużeń.

Zdrowie: Mogą Was dopaść lekkie przeziębienia, ale dzięki szybkiej interwencji ustrzeżecie się choroby.

LEW

Miłość: W stałych związkach możecie zacząć myśleć o ślubie lub powiększeniu rodziny. Czeka was spokojny czas. Samotne osoby spotkają na swojej drodze osobę, która wpadnie im w oko.

Praca: Wystrzegajcie się konfliktów w pracy, które mogą pogorszyć Wam stosunki ze współpracownikami. Osoby poszukujące pracy będą coraz intensywniej rozważać propozycje wyjazdu poza granicę Polski.

Finanse: W finansach poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji. Nic nie powinno zaburzyć waszego stanu posiadania.

Zdrowie: Mogą wystąpić infekcje, które będą się przeciągać. Dbajcie o swoje zdrowie.

PANNA

Miłość: Dla Panien, które są w nowych związkach tutaj możecie mieć drobne spory z partnerem- będzie to czas docierania się między wami. W życiu samotnych Panien pojawią się osoby, które będą warte uwagi jako partnera lub partnerki.

Praca: W pracy zapowiada się dość niekorzystny okres przemian, możliwe są również konflikty na szczeblu pracowniczym. Dla osób poszukujących czas będzie to wybór między jedną a druga pracą.

Finanse: Trzeba oszczędzać w tym tygodniu pieniądze ponieważ mogą Was zaskoczyć n nieoczekiwane wydatki- jakiś wyjazd, impreza lub inne sprawy.

Zdrowie: Trzeba większą uwagę poświęcić zdrowiu ponieważ możliwe są chwilowe infekcje, która obniżą wasza sprawność.

WAGA

Miłość: Wagi będące w stałych związkach mogą się poczuć niedoceniane i osamotnione przez partnerów. Czekają Was spięcia z tego powodu. Osoby samotne muszą dokładnie przypatrywać się swoim kandydatom, którzy mogą swoim zachowaniem pokazywać niedojrzałość emocjonalną.

Praca: Dobry czas na wprowadzanie zmian mających usprawnić pracę w firmie, szef to doceni. Wagi bez pracy powinny znaleźć korzystne i interesujące oferty pracy.

Finanse: Sytuacja będzie stabilna i nie powinno Wam zabraknąć na podstawowe potrzeby.

Zdrowie: W tym tygodniu możecie mieć gorsze samopoczucie, ale nie będzie to nic poważnego, co mogłoby zakłócić normalne funkcjonowanie. Warto zadbać o kondycje fizyczną.

SKORPION

Miłość: Wasi partnerzy otoczą Was miłością i opieką, dzięki czemu zbliżycie się do siebie i na nowo zapłoną gorące uczucia. Samotne skorpiony nie powinny narzekać na brak zainteresowania i uaktywnić się towarzysko.

Praca: Ten tydzień będzie korzystny do zmiany pracy lub stanowiska. Będziecie zadowolenie z obrotu dotychczasowych spraw. Skorpiony bez pracy mają perspektywy na znalezienie czegoś dla siebie.

Finanse: Czekają was wydatki, które was zaskoczą i mogą trochę nadszarpnąć domowy budżet.

Zdrowie: W tym tygodniu będziecie mieć doskonałe samopoczucie. Zdrowie będzie wam dopisywać.

STRZELEC

Miłość: Dla strzelców będących w stałych związkach może to oznaczać zakończenie relacji. Będziecie chcieli sobie przemyśleć to co było źle. Osoby samotne w tym czasie nie poznają nikogo wartego dłuższej uwagi.

Praca: Będziecie chcieli wszystko zmienić co może zakończyć się dla was niepowodzeniem. Trzeba rozważnie przemyśleć wszystkie decyzje. Nie jest to najlepszy czas dla bezrobotnych strzelców, które będą musiały uważać na to jakie oferty przyjmują.

Finanse: Ten tydzień zapowiada się naprawdę spokojnie. Dlatego śmiało odetchniecie od obciążeń finansowych.

Zdrowie: Możliwe wystąpienie lekkich infekcji, które można wyleczyć domowymi sposobami.

KOZIOROŻEC

Miłość: W partnerstwie pełna harmonia, będziecie się doskonale dogadywać między sobą. Czekają Was bardzo miłe chwilę. Dla koziorożców pozostających bez pracy, sytuacja powinna ulec zmianie.

Praca: W tym tygodniu czeka was dość ciężka atmosfera w pracy. Mogą pojawić się spory między pracownikami. Osoby bezrobotne będą szukały z powodzeniem pracy za granicą.

Finanse: Oszczędzane od dawna pieniądze przydadzą ci się w niespodziewanych wydatkach, które szykuje ten tydzień.

Zdrowie: Koziorożce będą dbać o swoją kondycje fizyczną dzięki czemu zachowacie doskonałe zdrowie.

WODNIK

Miłość: W stałych związkach zdarzą się drobne nieporozumienia i ciche dni między wami. Samotne wodniki muszą uważać na intencje osób, z którymi się spotykają.

Praca: W pracy niekorzystny czas na zmian, jak i na zmianę pracy. Trzeba powściągać języka, gdyż mogą się zdarzyć intrygi, które mogą wam zaszkodzić. Poszukujące pracy wodniki muszą się na razie wstrzymać ponieważ ten tydzień nie sprzyja szukaniu pracy.

Finanse: Ten tydzień będzie pełen pozytywnych zmian w kwestiach finansowych. Odzyskanie jakiegoś długu, a nawet spłata pożyczki.

Zdrowie: Nienajlepsze w tym tygodniu zdrowie odbije się na waszym funkcjonowaniu. Potrzeba odpoczynku i regeneracji sił.

RYBY

Miłość: W Waszych związkach pojawią się drobne nieporozumienia, która będziecie musieli sobie wyjaśnić. Samotne ryby powinny większą uwagę przywiązywać do podejścia nowo poznanych osób w sprawach związku.

Praca: W pracy będzie to czas spokoju i stabilizacji. Zapowiadają się pozytywne kontakty z ludźmi pracy. Osoby poszukujące pracy: pojawią się dla was korzystne propozycje, na które się zgodzicie.

Finanse: W finansach obecnie mały zastój, który z końcem tygodnia powinien minąć.

Zdrowie: Będziecie w tym tygodniu w doskonałej formie zarówno fizycznej jak i zdrowotnej.

Horoskop opracowała Wiridiana