Koziorożec

Reklama

Miłość: Ten tydzień będzie obfitował w bardzo dobre relacje partnerskie. Pozytywny wpływ karty słońca doprowadzi do realizacji wcześniej wykreowanych planów. Uważaj na niepotwierdzone informacje z otoczenia.

Praca: Tydzień spokojny, bez podejmowania większych lub bardziej odpowiedzialnych decyzji. Karta działania i karta równowagi doprowadzi do przemyśleń, które będziesz realizował w okresach powakacyjnych.

Finanse: Zastanów się czy ostatni wydatek był rzeczywiście potrzebny. Karty pokazują, że mogłeś poczekać a odłożone pieniądze wykorzystać na cel długo odkładany. W tym tygodniu nie widać konkretnych zagrożeń finansowych.

Zdrowie: Wciąż problemy z niewyspaniem i wahaniami ciśnienia. Bieganie, pływanie, ruch na spacery powietrzu wpłynie pozytywnie na samopoczucie. Zrób badania profilaktyczne, które odkładałeś.

Wodnik

Miłość: Poznanie nowej osoby da ci siłę do podejmowania nowych wyzwań. Zwróć proszę uwagę na własny temperament. Nie śpiesz się, miej oczy dookoła głowy.

Praca: Znów stagnacja, nie zanoszą się jakieś konkretne zmiany. W połowie tygodnia dostaniesz informację o zmianach w firmie wprowadzonych do września. Nie przejmuj się, Ty na tym skorzystasz.

Finanse: Dobry tydzień finansowy, brak zagrożeń na niezapowiedziane wydatki. Działania które podejmiesz będą kontynuacją dawniej rozpoczętych planów. Bardzo dobry okres na efektywną pracę twórczą, która po czasie da odpowiednie dopływy finansowe.

Zdrowie: Dużo odpoczywaj, pamiętaj że nie powinieneś się mocno forsować. Uważaj na serce i ogólne przemęczenie. W czasie tego tygodnia uprawiaj dużo sportu, ruszaj się.

Ryby

Miłość: To że pochodzicie z różnych środowisk nie może być przeszkodą dla waszej relacji. Otoczenie, rodzice i znajomi powinni was wspierać i nie robić z tego powodu problemu. Nie próbujcie udowodnić komuś, że wszystko już wiecie i wszystko umiecie.

Praca: Karty pokazują zmiany myślenia dotyczące obecnej pracy ale nie za wszelką cenę. Poobserwuj sytuację, nie pal za sobą mostów. Lepiej przeczekać i poszukać czegoś lepszego.

Finanse: Karty nie pokazują zagrożeń dotyczących finansów. Dobry czas dla osób grających na giełdzie i chcących sprzedać papiery wartościowe. Spotkania biznesowe dadzą dobre podstawy na przyszłe finanse.

Zdrowie: Koniecznie uważaj na oczy. Karty pokazują niestabilność związaną z nerwami oczu. Ostre słońce, ciężka praca, przemęczenie całego organizmu i późne chodzenie spać doprowadzą do złego samopoczucia.

Baran

Miłość: Twoja mądrość i przeczucie załagodzą sytuację partnerską. Nie zadręczaj się rzeczami, na które nie masz wpływu. Nie wchodź między inne osoby, jeśli nie jesteś pewny pozytywnego rezultatu twoich działań.

Praca: Otwórz się na nowe możliwości, na wiedzę. Awans jest na wyciągnięcie ręki natomiast pamiętaj także o zmianach, które przyniesie.

Finanse: Tydzień spokojny pod względem finansowym, ale uważaj na domokrążców. Nie kupuj niczego o czym wcześniej nie przeczytałeś. Pamiętaj, że wydawanie pieniędzy jest dużo łatwiejsze niż ich zarabianie.

Zdrowie: Uważaj na swój cholesterol, wykonaj badania profilaktyczne. Tydzień bardzo dobry dla alergików. Ciśnienie znów będzie się wahało, doprowadzając cię do ostrych zmian nastrojów.

Byk

Miłość: Udowodnij, że naprawdę ci zależy na partnerze. Romantyczna kolacja, wspólny wyjazd, mała niespodzianka. Tylko nie siedź w miejscu, nie popadaj w stagnację lub rutynę.

Praca: Tydzień dość ciężki w pracy, nerwówka. Na szczęście będzie to miało przełożenie na przyszłe wynagrodzenie. Uważaj na osoby w twoim otoczeniu, które chciałyby pozytywnych zmian, dość często twoim kosztem.

Finanse: Spore zakupy w tym okresie będą wymagały dużych oszczędności. Pamiętaj byś nie kusił losu i nie kupował wszystkiego w jednej promocji. Jeśli coś nie jest ci potrzebne po prostu powiedz NIE.

Zdrowie: W tym okresie mogą wystąpić dość spore bóle mięśniowe, oczywiście pod wpływem intensywnego treningu. Zwolnij tempo, skup się na ćwiczeniach, które także relaksują a nie tylko szlifują wygląd.

Bliźnięta

Miłość: Bądź sobą, pamiętaj że kłamstwo ma krótkie nogi, tym bardziej względem swojego partnera. Tydzień nerwów, dezaprobaty drugiej osoby. Nikt nie powiedział, że będzie łatwo.

Praca: Do końca tygodnia uda się pozamykać wcześniej rozpoczęte projekty. W oczach przełożonych masz ogromny potencjał, a jego wykorzystanie doprowadzi do lepszego odnalezienia się w firmie.

Finanse: Nie wydawaj pieniędzy na drobiazgi, skup się na polepszaniu własnego komfortu życia i zainwestuj np. w nowy samochód, meble lub wyjazd zagraniczny.

Zdrowie: Karty pokazują drobne problemy z wątrobą i krążeniem. Nie bagatelizuj delikatnego bólu, zadbaj o swój organizm

Rak

Miłość: Nie możesz obwiniać się tylko dlatego, że masz inny charakter niż partner. Czas który rozpoczyna ten tydzień jest optymalnym spojrzeniem na wasze dotychczasowe relacje. Zmieńcie podejście bo może się to zakończyć rozstaniem.

Praca: Spokojny czas dla Raków. Małe ilości pracy przełożą się niestety na gorsze finanse. Natomiast w połowie tygodnia uważajcie na kontrolę urzędową. Doprowadzi ona do destabilizacji waszej pracy.

Finanse: Słaby okres na inwestycje. Skup się na innych możliwościach dorobienia w tym gorszym okresie. Pamiętaj, że jesteś bardzo efektywny i zaradny jeśli tylko chcesz.

Zdrowie: Nie forsuj mięśni. Dużo odpoczywaj. Bądź aktywny na tyle na ile pozwoli czas. Nie zniechęcaj się do brania tabletek lub innych medykamentów. Jeśli zrobisz to zgodnie z zaleceniami lekarza problem zostanie rozwiązany.

Lew

Miłość: Wspaniały okres na nowe znajomości, bardzo dobry dla osób chcących powiedzieć swoje sakramentalne TAK. W tym tygodniu spędzajcie ze sobą jak najwięcej czasu. Wspólny wyjazd bardzo dobrze wam zrobi.

Praca: Większa cześć tygodnia to urlop, który pokazuje ewidentny odpoczynek dla ciebie i twoich znajomych. Dla pracujących Lwów tej pracy nie będzie wiele, co doprowadzi nawet do rozleniwienia.

Finanse: Dobry czas na inwestycje, dobry na działania finansowe. Jeśli zależy ci na kredycie także może okazać się on idealnym pomysłem.

Zdrowie: Uważaj na bóle głowy i ciśnienie. Od dłuższego czasu je lekceważysz. Jeśli masz taką możliwość udaj się do lekarza specjalisty i zweryfikuj problem. W tym tygodniu możesz zapisać się na siłownie lub basen.

Panna

Miłość: Mocniej okazuj swoje uczucia, partner ma większe oczekiwania niż ci się wydaje. Porozmawiajcie o własnych potrzebach, o tym co was gryzie, czego nie jesteście pewni.

Praca: Wreszcie wymarzony awans pojawia się na horyzoncie. Miej oczy dookoła głowy by nikt cię nie ubiegł. Udowodnij przełożonym, że to właśnie ty nadajesz się na dane stanowisko.

Finanse: Bardzo dobry czas finansowy, zaległe wynagrodzenie będzie pozytywnym oddźwiękiem tego tygodnia. Dodatkowa praca także wpłynie pozytywnie na finanse.

Zdrowie: W kartach pokazuje się przeziębienie, które ewidentnie źle wpłynie na twoje samopoczucie. Nic się nie martw do końca tygodnia staniesz na nogi i weekend będzie bardzo pozytywny.

Waga

Miłość: Bardzo dobry tydzień na spotkania i relacje partnerskie dla WAG. Dużo rozmawiajcie, starajcie mówić sobie o wszystkich bolączkach. Nie zwracajcie uwagi na innych. Ważne co wy czujecie.

Praca: Dobry okres względem pracy, zapowiadane zmiany wyjdą bardzo pozytywnie. Lepsze odnalezienie w nowym dziale doprowadzi to powolnego, ale realnego podwyższania własnych kompetencji.

Finanse: Wagi lubią rozważać większość swoich decyzji finansowych. I to jest ich plus. Karty jednoznacznie dają do rozumienia że ten tydzień po prostu będzie okresem bez dodatkowych wydatków.

Zdrowie: Krążenie lub zmiany kostne mogą doprowadzić do destabilizacji samopoczucia. Na szczęśnie na koniec tygodnia wszystko wróci do normy.

Skorpion

Miłość: Poznanie partnera zmieniło twoje życie o 180 stopni. W tym tygodniu jeszcze bardziej zaczniesz myśleć, że jest to osoba na stałe. Bardzo dobry czas na planowanie przyszłości na kreowanie i budowanie rodziny.

Praca: Dobry czas na zmiany. Jeśli zależy ci na odciągnięciu od stagnacji, porozmawiaj z przełożonym. Nie zawsze wszystko wygląda w czarnych kolorach. Więcej wiary i więcej odwagi.

Finanse: Bardzo dobry czas na inwestowanie własnego kapitału, zwróć uwagę, że większość wcześniejszych działań które podejmowałeś nie przyniosły Ci dużych pieniędzy. Tym razem będzie inaczej.

Zdrowie: Zwróć uwagę na żołądek i wątrobę, która jest pokazana jako bolący narząd Uważaj na to co jesz. Ewidentnie coś przeszkadza twojej wątrobie w odpowiednim trawieniu.

Strzelec

Miłość: Bardzo dobry okres na relacje partnerskie. Miłość jest nieposkromiona i zawsze zaskakująca. Bądź jeszcze bardziej otwarty, innowacyjny dla partnera.

Praca: Sporo pracy, ale za każdym razem jest ona adekwatna z późniejszym wynagrodzeniem. Zawsze staraj się być odpowiedzialny za swoje decyzje. Poszerzaj swój horyzont możliwości.

Finanse: Bardzo dobry czas na inwestycje lub inne działania związane z wydatkami. Tydzień spokojny, bez zaskoczeń. Pod koniec tygodnia dopływ gotówki będzie miłym zaskoczeniem.

Zdrowie: Dużo się ruszaj, jazda na rowerze bardzo pozytywnie wpłynie na twoją figurę i nastawienie. Uważaj na układy krążeniowe, ale i nie popadaj w paranoje w ułożeniu innych delikatniejszych dolegliwości.

Reklama

Horoskop opracował Rosarius