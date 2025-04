BaranMiłość: czeka Cię nowa, ale burzliwa znajomość, która może wiele wokół zmienić, wszystko będzie działo się zbyt szybko, można stracić kontrolę nad sobą, staraj się podejść do tego czysto obiektywnie.

Praca: przed Tobą propozycja nowej i dobrze płatnej pracy, która wiąże się z wyjazdem, wreszcie możesz wykorzystać swoje możliwości, nie możesz teraz się poddać, każdy ma swoje pięć minut.

Finanse: czeka Cię przełom, przekonasz się, że można poprawić swoją sytuację finansową, staraj się mądrze zarządzać pieniędzmi, nie ulegaj sugestiom znajomych.

Zdrowie: na początku tygodnia pojawi się niewielkie osłabienie, zwróć uwagę na swoje posiłki i czy zawsze masz na nie czas, to ważne szczególnie w okresie jesiennym, staraj się jeść dużo orzechów.

Byk

Miłość: ktoś bardzo bliski Twemu sercu odezwie się po latach, wrócą miłe wspomnienia, mimo Waszych starań tej miłości nie da się już wskrzesić, pamiętaj, że wszystko ma swój czas i miejsce.

Praca: czeka Cię awans, przyjdzie niespodziewanie, nie możesz się długo zastanawiać, to dla Ciebie szansa na realizację swoich planów zawodowych, pod koniec tygodnia czeka Cię ożywienie, poczujesz się jak Pan własnego losu.

Finanse: uważaj na swoje finanse, w połowie tygodnia pojawi się ciekawa propozycja pomnożenia oszczędności, niczego nie podpisuj, to może oznaczać dla Ciebie poważną stratę.

Zdrowie: nadal cieszysz się dobrym zdrowiem, choroba to nie stan dla Ciebie, w zdrowym ciele zdrowy duch, należy tak trzymać, staraj się w tym tygodniu jeść dużo gruszek.

Bliźnięta

Miłość: czeka Cię kłótnia i nieporozumienie w trwającym związku, nie pozwól, by osoby trzecie nadal decydowały o Twoim życiu, najwyższy czas podjąć działanie, to nie prawda, że sam nie umiesz decydować o swoim szczęściu.

Praca: to czas by zastanowić się nad zmianą pracy, za mało od siebie wymagasz, a czas i energię poświęcasz na działania, które nie dają Ci żadnego rezultatu, szukaj zajęcia, które będzie rozwijać Twoją osobowość i doświadczenie zawodowe, przed Tobą szansa, którą tym razem powinieneś wykorzystać.

Finanse: zacznij oszczędzać, zbyt wiele wydajesz na mało istotne rzeczy, przed Tobą poważny wydatek na który już teraz musisz się przygotować, to wydatek na szczytny cel związany z Twoją najbliższą rodziną.

Zdrowie: w połowie tygodnia pojawi się powrót przeziębienia, pamiętaj o zmianie diety, nadal zbyt mało spędzasz czasu na świeżym powietrzu, zalecam spacer po lesie i sok z cytryny.

Rak

Miłość: nadchodzi dobry czas na nowe i ciekawe znajomości, ktoś kogo już od dawna obserwujesz czeka na znak od Ciebie, tym razem nie możesz przejść obojętnie, przełam się i wykonaj pierwszy krok, szczęście należy do Ciebie.

Praca: nie możesz dalej tak funkcjonować, naucz się mówić „nie”, a przestaniesz być wykorzystywany przez innych, dlaczego właśnie Ty musisz wykonywać to najgorsze, pokaż swoją wartość i siłę charakteru, a poczujesz się znacznie lepiej i pewniej.

Finanse: nie pożyczaj pieniędzy, nie wszystko możesz mieć, widzę poważne problemy finansowe i nietrafione decyzje, dla kogoś liczy się tylko własny zysk, możesz być oszukany.

Zdrowie: pod koniec tygodnia możesz odczuwać bóle głowy i stawów, to na szczęście nie grypa, wreszcie musisz zacząć ćwiczyć, zacznij od wieczornym spacerów, pij często sok z marchewki.

Lew

Miłość: nadchodzi okres stagnacji i przemyśleń, pamiętaj, że serce to nie sługa, nie możesz szukać miłości i akceptacji za wszelką cenę, potrzebujesz czasu by określić swoje oczekiwania.

Praca: za wiele wymagasz od siebie, próbujesz złapać kilka srok za ogon, najbliższy tydzień to czas kiedy trzeba skupić się nad tym co najistotniejsze, nie samą pracą człowiek żyje.

Finanse: to czas powodzenia w grach liczbowych, możesz wiele zyskać, w połowie tygodnia czeka Cię niespodziewany przypływ gotówki, tym razem powiodą się Twoje inwestycje.

Zdrowie: choroba Ci nie zagraża, ale w połowie tygodnia może pojawić się niewielkie osłabienie, staraj się spożywać dużo wody mineralnej, zadbaj też o wątrobę, jedz dużo bananów.

Panna

Miłość: przed Tobą przelotna znajomość, która może zamienić się w coś poważnego, słuchaj serca i staraj się nie działać pochopnie, los wynagrodzi Twoje zachowanie, ktoś już od dawna czeka na Twoje zainteresowanie jego osobą.

Praca: czeka Cię konflikt w miejscu pracy, za bardzo podchodzisz do pewnych spraw spontanicznie, staraj się zachować emocje, przez takie zachowanie można tylko wiele stracić.

Finanse: masz możliwość pomnożenia swoich oszczędności, posłuchaj autorytetu, nie musisz się obawiać strat, pamiętaj jednak, że los Ci sprzyja, pod koniec tygodnia bądź bardziej ostrożny.

Zdrowie: zacznij słuchać innych, potrzebujesz odpoczynku i spokoju, Twój organizm wymaga regeneracji, nadal za mało śpisz, w połowie tygodnia pojawią się bóle pleców, nie możesz ignorować takiego stanu, zacznij uprawiać sport.

Waga

Miłość: to czas by rozejrzeć się wokół własnej osoby, nadal zbyt mało dajesz siebie innym, jest ktoś kto czeka na odrobinę zainteresowania, nie możesz przejść obok tego obojętnie, los sprzyja nowym i udanym znajomościom.

Praca: od dawna masz przekonanie, że to co robisz nie przynosi planowanego rezultatu, mimo wysiłku ciężko osiągnąć zaplanowany cel, wkrótce ktoś zauważy i wynagrodzi Twoje starania.

Finanse: w połowie tygodnia czeka Cię niespodziewany przypływ gotówki, staraj się zainwestować pieniądze według swojego pomysłu, nie zdradzaj swoich sposobów innym, będą Ci zazdrościć.

Zdrowie: niczego nie musisz się obawiać, umiesz dbać o siebie i najbliższych, dobrze wiesz, że ruch i sport to coś, co ładuje Twoje akumulatory, staraj się jeść dużo nabiału.

Skorpion

Miłość: nie możesz się dalej blokować, powiedz co czujesz, ktoś już od dawna na to czeka, przed Tobą miłość o jakiej każdy marzy, daj się ponieść emocjom, inne sprawy postaraj się odłożyć na drugi plan.

Praca: nie możesz teraz myśleć o niepowodzeniu, nadal słuchasz innych i naśladujesz ich zachowanie, czas by wreszcie kierować się własnym ja, Twoje decyzje są bardzo trafne, wkrótce się o tym przekonasz.

Finanse: pieniądze to nie wszystko, staraj się zatrzymać i nie gonić za mamoną, pod koniec tygodnia nie dokonuj żadnych inwestycji, emocje mogą Cię źle pokierować, nie musisz nikomu niczego udowadniać.

Zdrowie: koniecznie zmień dietę, nie wszystko co smakuje jest zdrowe, ogranicz tłuszcze, pod koniec tygodnia pojawią się problemy z drogami oddechowymi, mimo to nie będzie to nic poważnego, jedz dużo owoców cytrusowych.

Strzelec

Miłość: czeka Cię nowa znajomość, nie można ciągle myśleć o tym co było, czas otworzyć swoje serce, które od dawna pragnie ciepła i miłości, widzę nowy i udany związek, staraj się nie patrzeć za siebie, możesz wszystko stracić.

Praca: pamiętaj, że siła w zespole, już dawno o tym zapomniałeś, nie wstydź się pytać innych o pomoc, masz wokół siebie wiele przyjaźnie nastawionych osób.

Finanse: zbytnio ryzykujesz, staraj się trochę zwolnić, teraz możesz wiele stracić, ktoś czeka tylko na Twój błąd, za dużo mówisz znajomym o swojej pozycji finansowej, nie każdemu można zaufać.

Zdrowie: bądź bardzo uważny w tym tygodniu i staraj się nie spieszyć, szczególnie uważaj na ostre narzędzia, możesz czuć niewielkie osłabienie, jedz dużo ryb.

Koziorożec

Miłość: widzę nieporozumienie, trzeba nauczyć się słuchać drugiej osoby, dobrze wiesz że nie zawsze masz rację, zrozum wreszcie, że dojrzała miłość czasami oznacza kompromis, a z tym masz często problem.

Praca: wreszcie ktoś wynagrodzi Twoje starania, kolejny raz przekonasz się że skromność i zaangażowanie to wspaniałe cechy, które prędzej czy później przynoszą oczekiwany owoc.

Finanse: nadal chcesz komuś udowodnić swoją wyższość, pamiętaj, że nie można oceniać człowieka po grubości portfela, ktoś z grona najbliższych zwróci się do Ciebie po drobną pożyczkę.

Zdrowie: pod koniec tygodnia pojawi się powrót przeziębienia, pamiętaj że chorobę trzeba wyleczyć, zastanów się nad zmianą diety, więcej sałatek, mniej tłustego mięsa, staraj się unikać gorących kąpieli.

Wodnik

Miłość: to okres próby i zagrożenia dla Waszego związku, kolejny raz trzeba będzie udowodnić, że nic i nikt nie jest w stanie zniszczyć tego co Was łączy, widzę nieporozumienia wśród najbliższych.

Praca: przed Tobą zmiany, dobrze wiesz, że obecne zajęcie nie przynosi oczekiwanego rezultatu, nie możesz nadal siebie oszukiwać że jest dobrze, wreszcie trzeba wziąć ster w swoje ręce.

Finanse: to czas stagnacji w finansach, mimo oczekiwań wiele się nie zmieni, zacznij oszczędzać, nadchodzą gorsze dni, pod koniec tygodnia ciekawa pozycja dorobienia niewielkiej sumy pieniędzy.

Zdrowie: zacznij słuchać innych, potrzebujesz więcej odpoczynku, wymagasz regeneracji, w połowie tygodnia pojawią się bóle głowy, to przez stres, potrzebujesz magnezu i wapnia.

Ryby

Miłość: czeka Cię nowa znajomość, która mimo starań zakończy się przyjaźnią, to nie czas na stałe związki, słuchaj tego co mówi serce.

Praca: Twoje myśli o własnej firmie będą się nasilać, masz możliwość by się usamodzielnić, to co od dawna planujesz teraz zacznie nabierać kształtów, nie szukaj sobie wspólników.

Finanse: zacznij inwestować swoje pieniądze, nadchodzi dobry okres dla Ciebie, możesz wiele zyskać podejmując ryzyko, na początku tygodnia pojawi się ciekawa propozycja finansowa, warto z niej skorzystać.

Zdrowie: choroba Ci nie zagraża, ciesz się zdrowiem, nie widzę niczego co może Cię niepokoić w najbliższym czasie, staraj się jeść dużo witaminy C.

Horoskop tygodniowy 16 - 22 listopada 2009 opracował Wróż Krzysztof.