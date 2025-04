Baran

Reklama

Miłość: Wyczuwasz mocniejsze bicie serca nowo poznanego Koziorożca? Jeśli okażesz mu wzajemność – czeka Was piękna wspólna przyszłość.

Zdrowie: Przeziębienie, które Cię złapie w połowie tygodnia może przerodzić się w zapalenie oskrzeli. Nie lekceważ więc pierwszych objawów, skontaktuj się z lekarzem.

Praca: Uwierzysz wreszcie we własne możliwości, gdy Twoje działania zostaną docenione przez współpracowników i przełożonego. Natychmiast wzrośnie Twój zapał do pracy. Możesz też oczekiwać premii lub awansu.

Finanse: Najbliższy tydzień będzie finansowo nieciekawy, ale sam sobie, baranie, będziesz winien…

Byk

Miłość: Strzelec nie jest odpowiednim kandydatem na partnera dla Ciebie, o czym zdążyłeś się już przekonać. Przed Tobą czas na zastanowienie…, czy na pewno chcesz wejść w ten układ tak całkiem na poważnie i na stałe.

Zdrowie: Uważaj na kolano, stara kontuzja może się odnowić. Warto by było zrobić usg i pójść do lekarza.

Praca: Zapowiada się znakomita passa zawodowa w nadchodzącym tygodniu. Wykorzystaj ten okres, bo nie będzie on trwał wiecznie; zabierz się za poważne i odpowiedzialne przedsięwzięcia.

Finanse: Czekają Cię spore wydatki w związku z planowanym w maju urlopem.

Bliźnięta

Miłość: Będziesz potrzebował wsparcia, bo trochę popsują się Twoje układy z partnerem, porozmawiaj z przyjaciółmi, na których zawsze możesz polegać.

Zdrowie: Nie lekceważ alergii. Jeśli dotąd ich nie zrobiłeś, to właśnie nadchodzi czas na przeprowadzenie testów.

Praca: Pamiętaj, że niezależnie od tego w ilu i jakich firmach pracujesz, wszelkie opinie mogą Ci się przydać. Trzeba myśleć o przyszłości, zwłaszcza że przed Tobą zmiana pracy na lepiej płatną i bardziej satysfakcjonującą ambicjonalnie.

Finanse: W nadchodzącym tygodniu przyhamuj z wydatkami. Rozłóż je w czasie.

Rak

Miłość: Nie uciekaj od domowych problemów. Rodzina będzie Cię potrzebowała codziennie i praktycznie, więc włączysz się bardziej w domowe sprawy; postaraj się nie bywać gościem w domu.

Zdrowie: W tym tygodniu ze zdrowiem wszystko będzie dobrze. Jeśli zaś poczujesz się zmęczony, znajdź czas na chwilę relaksu i czynny wypoczynek.

Praca: Twoja praca nie spotka się z uznaniem, jeśli jej odpowiednio nie sprzedasz. W Twojej firmie liczy się i zawartość, i opakowanie. Zadbaj więc o to drugie, skoro wiesz, jak to jest ważne.

Finanse: Doczekasz się wreszcie tak długo obiecywanej podwyżki.

Lew

Miłość: Staniesz się zaborczy w stosunku do nowo poznanej osoby spod znaku Koziorożca, będziesz okazywał zazdrość na każdym kroku, więc uważaj, bo możesz wiele stracić w jego oczach.

Zdrowie: Problemy jelitowe mogą być u Ciebie wynikiem nieodpowiedniej diety. Postaraj się zacząć jadać w domu.

Praca: W tym tygodniu odczujesz znużenie z powodu nadmiaru luzu w pracy. Jeśli nie ma konieczności, byś tkwił w biurze, wykorzystaj ten czas na załatwienie własnych spraw.

Finanse: Zaplanowałeś wzięcie kredytu? Nie obawiaj się, dostaniesz tyle, ile potrzebujesz.

Panna

Miłość: Twój temperament nie pozwoli Ci na chwilę samotności w czasie spotkań, na które się wybierasz. A będzie ich w nadchodzącym tygodniu bardzo wiele.

Zdrowie: Twoja bezsenność nie jest wynikiem choroby czy stresu, tylko fizycznego zmęczenia. Zadbaj o właściwy relaks, bo tego Ci najbardziej brakuje.

Praca: Nie przegap okazji, które nadarzą się w nadchodzącym tygodniu. Pamiętaj, że nie umiejąc podjąć właściwej decyzji - wiele tracisz.

Finanse: Finansowy sukces osiągniesz już pod koniec tygodnia, ale kosztem wolnego czasu.

Waga

Miłość: W uczuciach przed Tobą nagłe ożywienie i ocieplenie. Będziesz zaskoczona, Wago, zmianami, jakie zaszły w Twoim partnerze. Doceń to i odwzajemnij uczucia.

Zdrowie: Problemy z biodrami mogą się objawiać w bardzo różny sposób. Jeśli masz podejrzenia, że coś złego się dzieje, nie lekceważ tego.

Praca: Przed Wami bardzo pracowity tydzień. Niewykluczone, że będziecie musiały, pozostawać po godzinach lub zabierać pracę do domu.

Finanse: Jeśli zaplanowałaś, Wago, drobne inwestycje, nie zastanawiaj się dłużej. Stać Cię na nie.

Skorpion

Miłość: Będziesz wreszcie poświęcał więcej czasu rodzinie; wszystkim Wam dobrze to zrobi, skoro dotąd praktycznie widywaliście się tylko w weekendy.

Zdrowie: Jeśli przybyło Ci kilka kilogramów - nic prostszego, jak zastanowić się nad jakąś rozsądną dietą.

Praca: Jeśli zaplanowałeś w tym tygodniu wcześniejsze wyjścia z pracy, powiedz o tym od razu, żeby Twoi koledzy z działu mogli odpowiednio rozłożyć sobie pracę.

Finanse: Nie wchodź w żadne interesy finansowe z osobą spod znaku Byka, bo wprawdzie nie stracisz, ale nic na tym nie zyskasz.

Strzelec

Miłość: Szukasz pary? To nie siedź w domu. Jeśli zaczniesz spotykać się z ludźmi, na pewno trafisz na swoją drugą połówkę. Zacznij jeszcze w tym tygodniu.

Zdrowie: Twoje słabe punkty - to gardło i krtań. Jeśli często Ci dokuczają, zrób badania i idź do laryngologa.

Praca: Przeznacz najbliższy tydzień na szukanie dodatkowego źródła dochodu. Gwiazdy Ci sprzyjają, więc na pewno się uda.

Finanse: Jeśli planujesz sporą inwestycję w mieszkanie - wstrzymaj się z nią do pierwszych dni maja.

Koziorożec

Miłość: Jeśli masz tzw. poważne zamiary wobec Strzelca, z którym się spotykasz, to będziesz musiał zapomnieć o przygodnych randkach i flirtach.

Zdrowie: Zmobilizujesz się wreszcie do poprawienia kondycji fizycznej. Przez cały rok nie była najlepsza, czas to zmienić!

Praca: Nie zwalniaj tempa. Twoje projekty są już na ukończeniu i dobrze by było, gdybyś je w najbliższym czasie oddał. Od jakości Twojej pracy zależeć będzie Twój awans.

Finanse: Wraz z awansem - spora podwyżka. Ale nie wydawaj pieniędzy, nim je dostaniesz.

Wodnik

Miłość: Gwiazdy w tym tygodniu stawiają na przyjaźń. Zacznij uzupełniać wszelkie zaległości towarzyskie. Bliscy przyjaciele na to czekają, a i znajomi już się upominają o kontakty z Tobą.

Zdrowie: Nie będziesz mieć ważnych zobowiązań po godzinach pracy, zaczniesz więc czynnie wypoczywać na świeżym powietrzu.

Praca: Będziesz pracował w nadchodzącym tygodniu co drugi dzień; wykorzystaj wolne dni na załatwianie spraw urzędowych, na które zawsze brak Ci czasu.

Finanse: Spróbuj zagrać w totka. W tym tygodniu gwiazdy będą Ci sprzyjać.

Ryby

Miłość: Nie rób partnerowi scen zazdrości z powodu jego zawodowych kontaktów i spotkań. Nie masz zupełnie powodu do niepokoju.

Zdrowie: W zbliżającym się tygodniu mogą powrócić stare dolegliwości. Wyciągnij

wnioski, może trzeba wziąć się za poważne leczenie.

Praca: Przed Tobą tydzień z kalendarzem w ręce, wiele spotkań, napięte terminy. Czeka Cię sporo spraw, które pochłoną Cię całkowicie.

Finanse: Jeśli we wtorek nadarzy się okazja, nie bój się zainwestować. Dobrze na tym wyjdziesz.

Reklama

Horoskop tygodniowy 16 - 22 kwietnia 2012 opracowała Lena Tall.