Baran

Uczucia: W stałych związkach postaw na szczerość i zaufanie. Dla osób samotnych lipiec to czas zawierania nowych przyjaźni i znajomości.

Finanse, praca: Uporządkuj kilka ważnych spraw, zrób podsumowanie. Potem zwolnij tempo pracy i wyjedź na zasłużony długo oczekiwany urlop.

Zdrowie: czas na odpoczynek i chwilę relaksu ,za dużo stresów i nerwowych sytuacji. Zadbaj o siebie.

Reklama

Byk

Uczucia: W stałych związkach nastąpi rozkwit uczuć. Wrócicie do rzeczy, które sprawiały Wam radość, będziecie więcej czasu spędzać we dwoje. Osoby samotne mają szansę na poznanie kogoś, kto sprawi, że poczujecie się szczęśliwe.

Finanse, praca: Dzięki umiejętności organizacji uda Ci się zrealizować wszelkie plany. Czas wypłynąć na szerokie wody Drogi Byku. Realizuj się na wszelkich płaszczyznach zawodowych i podnoś swoje kwalifikacje.

Zdrowie: Zadbaj o swoją odporność, możliwe przeziębienia. Gardło, zatoki to Twoje słabe punkty.

Bliźnięta

Uczucia: W stałych związkach czekają Cię niespodzianki i dobre wiadomości. Partner obdarzy Ciebie czułością i pokaże jak wiele dla Niego znaczysz i na jak wiele zasługujesz. Jeżeli Jesteś samotna/y będą rozmarzone i spragnione nowych wrażeń. Rozejrzyj się, może miłość czeka tuż zza rogiem?

Finanse, praca: Skoncentruj się na najważniejszych zadaniach, zbytnie rozpraszanie na kilku sprawach jednocześnie zdezorganizuje realizację planów zawodowych. Posłuchaj rady , a na pewno zostaniesz doceniony.

Zdrowie: Poruszaj się ostrożnie i uważnie, bez pośpiechu. Możliwe kontuzje ,lepiej ich uniknąć.

Rak

Uczucia: W stałych związkach czeka Ciebie gorąca atmosfera, czas dyskusji na poważne tematy. Będziecie pewni swoich uczuć. Jeżeli Jesteś samotna/y czeka Ciebie Drogi Raku powodzenie u płci przeciwnej. Usłyszysz wiele komplementów. Otwórz się, łap każdą chwilę i ciesz się nią. Warto!

Finanse, praca: Czekają Ciebie nowe kontakty zawodowe, nowe możliwości oraz zdobywanie nowych doświadczeń. Przed Tobą korzystny okres, wykorzystaj go.

Zdrowie: Uważaj na układ pokarmowy i żołądek. Czy zawsze wiesz, co jesz?

Lew

Uczucia: W wiązkach czekają na Ciebie zawirowania i nieporozumienia. Wstrzymaj się z podjęciem ważnych decyzji. Zastanów się jakie są Twoje oczekiwania. Samotny Lwie zastanów się, czy znajomość na, której Ci zależy to przyjaźń, miłość , czy tylko koleżeństwo?

Finanse, praca: Szansa na poprawę finansów. Czeka Cię awans, podwyżka, satysfakcja Z PRACY. Nabierzesz wiary w siebie, optymizmu i chęci do działania.

Zdrowie: Będzie to dla Ciebie czas bardzo aktywny. W tym tygodniu nic Ci nie grozi, nie bój się więc wysiłku i pracy.

Panna

Uczucia: Jeżeli związku, postaraj się nie krytykować partnera. Takim zachowaniem nie sprawisz, że nastąpią w nim zmiany. Poczuje się niedoceniony i niekochany. Powstrzymaj się od negatywnych emocji i pozwól na to aby w związku pojawiło się więcej luzu. Jeżeli Jesteś samotną Panną i chcecie odmiany, macie szansę na poznanie kogoś ciekawego. Nie odrzucaj więc zaproszeń, ani okazji do flirtów.

Finanse, praca: Planuj rozsądnie swoje wydatki aby udało Ci się zaoszczędzić pieniądze na zasłużony urlop. Nie daj się zwieść okazjom i sklepowym wyprzedażom, w myśl przysłowia „Nie wszystko złoto, co się świeci”.

Zdrowie: Unikaj napięć i stresujących sytuacji w pracy, które mogą odbić się na Twojej psychice i samopoczuciu fizycznym.

Waga

Uczuci: W związkach bardzo dobry czas i kontakt z partnerem, poczucie spełnienia i stabilizacji uczuciowej. Zaczniesz snuć śmiało plany na przyszłość. Rozwiniesz skrzydła i wszystko zacznie się układać po Twojej myśli. Samotne wagi spędzą czas na spotkaniach z przyjaciółmi. To w ich towarzystwie poczujesz się spełniona i potrzebna. Miłość i tak Cię znajdzie.

Finanse, praca: Dobra pora, aby upomnieć się o swoje. Czas sprzyja awansom, premiom, znalezieniu pracy, w której poczujesz się doskonale. Nie bój się zaryzykować. Sukces jest w zasięgu ręki.

Zdrowie; Dbaj o siebie, rozpieszczaj się, pozwól sobie na odrobinę przyjemności. Zasługujesz na odpoczynek i odrobinę relaksu.

Skorpion

Uczucia: Twoje relacje z partnerem nabiorą rumieńców, odżyją wspomnienia. Ukochana osoba spojrzy na Ciebie tak jak kiedyś..

Samotne Skorpiony mogą odkryć, że ktoś z grona najbliższych znajomych, czuję coś więcej niż tylko sympatię.

Finanse, praca: W Twoim otoczeniu w pracy znajdują się osoby zazdrosne. Nie przejmuj się jednak to ich problem. Te osoby nie są w stanie popsuć Twojego wizerunku. Sukces to wiara w siebie i doskonała intuicja.

Zdrowie: Jesteś w doskonałej formie i kondycji, będziesz czuł się w tym tygodniu doskonale.

Strzelec

Uczucia: Zwolnij, poświęć więcej czasu partnerowi. Ostatnio zaniedbujesz najbliższe Tobie osoby. Zwróć uwagę na to co mają Tobie do powiedzenia. Jeżeli Jesteś osobą samotną to doskonały czas dla Ciebie aby zamknąć ten rozdział za sobą, raz na zawsze. Otwórz się na ludzi, uśmiech jest Twoją ozdobą.

Finanse, praca: Jesteś osobą wrażliwą, pracowitą i ambitną. W tym tygodniu wiele osób w pracy doceni Twoje atuty. Zjednasz sobie aprobatę otoczenia.

Zdrowie: Jeżeli nie chcesz mieć kłopotów ze zdrowiem, powstrzymaj swój nadmierny apetyt. Zrób sobie jeden dzień postu. Pamiętaj o piciu wody mineralnej i spacerach.

Koziorożec

Uczucia: Nadszedł czas zmian. Może warto zalegalizować swój związek? A może nadszedł czas , by pomyśleć o powiększeniu rodziny? Los szykuje dla Ciebie dobre wydarzenia i niespodzianki.

Finanse, praca: Znajdź czas na odpoczynek i rozwijanie swoich zainteresowań. Nie zabieraj pracy do domu, nie zostawaj po godzinach w pracy. Praca nie jest najważniejsza.

Zdrowie: Odżywiaj się z rozwagą i ostrożnością. Zadbaj o to aby dostarczyć organizmowi wystarczających ilości witamin i składników mineralnych.

Wodnik

Uczucia: Może warto Droga Wago spędzić czas we dwoje inaczej niż zwykle? Dosyć nudy i monotonii. Czas na zmiany.

Osoby samotne nie będą się nudzić. Czas na flirty, spotkania towarzyskie, ciekawe wydarzenia w sferze uczuć. Będzie miło.

Finanse, praca: W pracy nie wdawaj się w spory i dziwne , nieprzyjemne sytuacje. Skoncentruj się na swojej pracy. W tym tygodniu możliwe niespodziewane wydatki, postaraj się trzymać w zanadrzu trochę oszczędności.

Zdrowie: Twój organizm jest przemęczony, za dużo nerwów i stresujących sytuacji. Odpocznij, uważaj na układ krążenia i serce.

Ryby

Uczucia: Zaplanuj Droga Rybo romantyczny wyjazd we dwoje. Wybierz korzystną ofertę i przedstaw ją partnerowi. Zobaczysz będzie zadowolony i szczęśliwy.

Samotne Ryby mają szansę na poznanie kogoś z kim będą się dobrze dogadywać. Może to ktoś na kogo czekasz od dawna?

Finanse, praca: W finansach i pracy stabilizacja i harmonia. Z powodzeniem zrealizujesz wszelkie zadania i plany zawodowe. Szef będzie z Ciebie zadowolony.

Zdrowie: Najlepszym lekarstwem dla Ciebie będzie słońce i długie spacery. Poczujesz wtedy przypływ energii i chęć do działania.

Reklama

Horoskop opracowała Wróżka Patrycja