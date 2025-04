BARAN

Miłość: Baranku jak nigdy dotąd, potrzebujesz swobody, inaczej w związku pojawią się konflikty. Nie wykorzystuj sytuacji, nie warto. Opanuj swoje emocje, humory, pragnienia, wszystko się unormuje. Doceń partnera, pomyśl o miłej niespodziance.

Praca: Do głowy będą ci przychodzić różne pomysły, oryginalne, niekonwencjonalne, ale możesz mieć trudności z koncentracją i wytrwałością. Nie irytuj się, bo popsujesz atmosferę w pracy. Dokończ co zacząłeś.

Finanse: Dobra passa w finansach, zagraj w totka, rozwiąż krzyżówki, wyślij hasło, możesz wygrać. Uwierz w to, przyciągasz fortunę.

Zdrowie: Koncentruj się na drodze, uważaj, bądź ostrożny, chroń gardło, drogi oddechowe, żołądek. Nie lekceważ objawów, zrób badania.

BYK

Miłość: Nie odsuwaj miłości na później, nie wolno tak, okaż zainteresowanie bliskiej osobie, rozmawiaj, wyjaśniaj, bo zostaniesz sam. To jest czas na bycie razem, nic nie jest ważniejsze. Bliska ci osoba czuje się odsunięta na boczny tor.

Praca: Mogą pojawić się rozterki, co wybrać, zastanów się. Pamiętaj, że lepsze to, co znasz i umiesz, nie szukaj zmian zawodowych. To nie pora na zmiany. Nie wyjdą na dobre.

Finanse: Koniec tygodnia zastaniesz z pustym portfelem, za dużo wydajesz, ulegasz pokusom. Ale na horyzoncie poprawa finansów. Nie będzie źle, naucz się ograniczać wydatki.

Zdrowie: Więcej ruchu, relaksu, sportu, nie poddawaj się chandrze, nie rozmyślaj za dużo. Pij zioła, jedz lekkostrawnie, poczujesz się lepiej.

BLIŹNIĘTA

Miłość: Znów ogarnia cię zwątpienie, nie wspominaj starych zadrażnień, po co? Nie szukaj zwady, ciesz się każdym dniem, doceń to, co masz. Okaż więcej czułości, a wyjdzie wam obojgu na dobre. Nie czepiaj się o byle co.

Praca: Uważaj na nieuczciwych partnerów w pracy, nie daj się wykorzystać. Rób swoje, unikaj konfliktów. Możesz mieć więcej obowiązków, ale dasz radę.

Finanse: Znów problemy finansowe, nie umiesz odkładać, szkoda. Musisz wydawać mniej, naucz się oszczędzać. Koniec tygodnia przyniesie niespodziankę finansową. Tylko spokojnie, nie wydaj wszystkiego natychmiast.

Zdrowie: Spadek odporności, bóle głowy, zmęczenie, to skutek stresu, przejmujesz się wszystkim za bardzo . Więcej spacerów, optymizmu, uśmiechu, relaksu. Nie jedz mięsa, czekolady. Zadbaj o serce.

RAK

Miłość: W związku bez namiętności, czyżbyś szukał zmian? Nie szukaj ich, zadbaj o partnera, zrób niespodziankę, zaproś na wspólny weekend, uczucie odżyje, namiętność wróci. Wprowadź więcej spontaniczności i radości.

Praca: W pracy szansa na zmianę stanowiska, realizację ambitnych planów, dobra atmosfera, poparcie.

Nie zmarnuj tej szansy. Tylko nie rozpowiadaj o swoich zamiarach nikomu.

Finanse: Przypływ gotówki jest możliwy, tylko nie szalej za bardzo. Środek tygodnia to czas na spłatę zadłużenia. Nie zapomnij aby nie mieć kłopotów.

Zdrowie: Dbaj o kości, stopy, kręgosłup, nie pal, nie pij kawy, alkoholu, ogranicz tłuszcze, mięsa, a poczujesz się wspaniale.

LEW

Miłość: Same miłe niespodzianki, harmonia, motylki w brzuchu, cudowna atmosfera, jak za dawnych lat. Same miłe słowa na twój temat, odwzajemnij się koniecznie.

Praca: Pamiętaj "gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta". Możesz tylko zyskać, bądź czujny, uważny. nie daj się wciągnąć w żadne intrygi, ploty. Rób swoje.

Finanse: Konto wzrośnie, ale na to trzeba jeszcze czasu i sporo pracy, spokojnie, cierpliwie, a zyski będą spore.Nie zapożyczaj się tylko.

Zdrowie: Osłabienie wiosenne minie, nabierzesz energii, optymizmu, siły do pracy w ogródku. Relaksuj się, słuchaj muzyki i stosuj dietę, pij dużo wody niegazowanej. Zrób badania kontrolne serca.

PANNA

Miłość: Twoja niestałość może doprowadzić do rozpadu związku, opanuj się, czego właściwie chcesz? Partner jest u kresu wytrzymałości, dorośnij wreszcie. Masz szansę naprawić wszystko.

Praca: Twoja pozycja w pracy jest mocno zachwiana, oto skutki lekceważenia obowiązków. Odrób zaległości, przyłóż się, pokaż, że ci zależy na pracy. Nie spóźniaj się ciągle, bądź odpowiedzialna droga Panno.

Finanse: W finansach bez zmian. Dasz radę jednak kupić wymarzone gadżety, poprawisz sobie humor, nie zapomnij o bliskiej osobie, spraw również jej niespodziankę.

Zdrowie: Zmienność nastrojów, cię nie opuści, popracuj nad sobą, opanuj irytację, pij zioła uspokajające, uprawiaj sport, wiosna, to pora na długie spacery, poprawi się kondycja psychiczna i i fizyczna.

WAGA

Miłość: W związku dobra passa, rozkwit uczuć, przywiązanie, wolne Wagi znajdą drugą połówkę, nareszcie. Dobry czas na wspólny wyjazd, relaks, długie rozmowy, tego wam trzeba.

Praca: Sprawy zawodowe w twoich rękach, cieszysz się uznaniem, podziwem, jest ktoś, kto zazdrości ci powodzenia, bądź czujny, nie daj się zwieść fałszywą sympatią.

Finanse: Finanse bardzo dobre, wpłyną zaległe pieniądze, możesz wydać więcej niż planowałaś Wago.

Zdrowie: Odganiaj ponure myśli, masz skłonności do wspomnień, było, minęło. Nie poddawaj się złym nastrojom. Konieczna wizyta u stomatologa, i laryngologa, nie zapominaj o tym. Zalecany sport, basen, rower.

SKORPION

Miłość: Twoja zazdrość niszczy wszystko, rozbijasz przez to fajny związek. Nie bądź tak strasznie podejrzliwy, i nerwowy. Więcej luzu, swobody, uśmiechu, czułości.

Praca: Jesteś nadgorliwy, rób tylko to, co do ciebie należy, nie wyręczaj innych, to nie jest dobrze widziane. Stań do konkursu, szansa na awans murowana.

Finanse: Wydatki planuj z kalkulatorem, na rozrzutność nie możesz sobie pozwolić. Poprawa nastąpi za parę tygodni.

Zdrowie: Kłopoty z cerą, skórą, kręgosłupem i gardłem. Dbaj o siebie, więcej relaksu, opanuj nerwy, uwierz w siebie, może udasz się do psychologa? Pomoże ci.

STRZELEC

Miłość: Twoja druga połówka przysporzy ci wiele radości i szczęścia, w związku cudowne chwile. Wielka namiętność, ale na horyzoncie chmury, przez plotki, wyjaśnij to.

Praca: Pracy bardzo dużo, trochę zaległości, musisz nadrobić zanim wybierzesz się na odpoczynek. Będziesz poddany surowej ocenie, weź się w garść, nie zaniedbuj obowiązków.

Finanse: Jak zawsze za mało masz pieniędzy a wydatków dużo, ale nie zaciągaj kredytu, sytuacja finansowa się poprawi, już niedługo.

Zdrowie: Twoje problemy ze snem cię wykańczają, musisz zrobić badania, nie lekceważ tego, nie jedz przed snem, ograniczaj używki.

KOZIOROŻEC

Miłość: Doprowadzasz swoim zachowaniem partnera do furii, prowokujesz, przestań flirtować, nie warto. Uważaj, może być za późno na tłumaczenia.

Praca: Powodzenie w sprawach zawodowych, uznanie, możliwy awans, zmiana miejsca pracy. Korzystaj z każdej szansy aby poprawić swoją sytuację.

Finanse: Niespodziewany przypływ gotówki, nagroda, premia. Odłóż trochę na wakacje, przydadzą się dodatkowe pieniądze.

Zdrowie: Odezwą się stare dolegliwości, kostne i jelitowe, to taka pora, zadbaj bardziej o swoje zdrowie, więcej ruchu, zmień dietę, udaj się do okulisty.

WODNIK

Miłość: Narozrabiałeś, musisz zrobić pierwszy krok. To nie może się więcej powtórzyć, jesteś obrażalski, niegrzeczny, podejrzliwy i złośliwy. Weź na wstrzymanie, partner tego nie wytrzyma.

Praca: Jak zawsze pracujesz za trzech, niepotrzebnie się narażasz na ploty, cieszysz się uznaniem, niech ci to wystarczy. Więcej luzu w pracy, uśmiechu.

Finanse: Bardzo dobre finanse, należna ci premia jest większa niż się spodziewałeś, nie bądź sknerą, kup bliskiej osobie coś extra.

Zdrowie: Zadbaj o żołądek, zjadasz za dużo słodyczy i mięsa, spożywaj więcej warzyw, owoców, sportu. Zapisz się na basen, więcej ruchu.

RYBY

Miłość: Partner jak nigdy odgadnie twoje pragnienia, sprawi niespodziankę, miłe wieczory przy świecach gwarantowane. Miłość kwitnie, zadbajcie o nią.

Praca: W pracy nauka czegoś nowego, dokształcenie, podniesienie kwalifikacji, nie przegap tej okazji. Twoja pozycja jest pewna, bądź spokojna Rybko, ale redukcja etatów będzie.

Finanse: Poprawa finansów na horyzoncie, ale na razie bez zmian. Musisz się wstrzymać z zakupami.

Zdrowie: Daj swojej wątrobie odpocząć, zrezygnuj ze słodkich ciast, tłustych potraw, pij świeże soki, herbatki pokrzywowe, wodę mineralną niegazowaną, spaceruj, czytaj, nie denerwuj się wszystkim.

Horoskop tygodniowy opracowała wróżka Urszula