Poznaj swój aktualny horoskop tygodniowy (15-21.10):

MIŁOŚĆ: Jeśli szukasz uczucia, nowych znajomości i towarzyskich atrakcji, to możesz liczyć na sukces. Gwiazdy sprzyjają też rodzinom i stałym związkom. Na pewno będzie mnóstwo powodów do radości.

ZDROWIE: Doskonałe kondycja fizyczna, świetne samopoczucie i radość ducha.

PRACA: Może okazać się, że czekają na ciebie nowe ambitne wyzwania. To również odpowiedni czas na zmianę pracy, starania o awans i podwyżkę. Teraz też warto umawiać się na negocjacje i ważne rozmowy.

MIŁOŚĆ: Między kochankami nieporozumienia, a nawet sceny zazdrości. Wrócą niewyjaśnione sprawy z przeszłości. Samotne osoby mają okazję poznać fascynująca osobą, z którą mogą połączyć swój los.

ZDROWIE: Nie forsuj zbytnio kręgosłupa.

PRACA: Bądź kreatywna i otwarta, ale pamiętaj o dyplomacji. Jeśli chcesz coś zmienić – warto zaryzykować.

MIŁOŚĆ: Otoczą cię życzliwi ludzie, a ci których kochasz, przychylą ci nieba. Gwiazdy zapewniają powodzenie i atrakcje towarzyskie. Kto wie, może się zakochasz i to z wzajemnością. W stałych parach dużo uczucia i przyjaźni.

ZDROWIE: Mogą się nasilić kłopoty z krążeniem.

PRACA: Będziesz pełna twórczej energii, łatwo pokonasz wszelkie przeszkody. Zapanuj nad wydatkami lub je ogranicz.

MIŁOŚĆ: Znajdziesz czas na spotkania z przyjaciółmi, czułe randki, sprawy rodzinne i obowiązki rodzicielskie. Single mogą poznać kogoś, komu warto poświęcić uwagę, ale na razie nie zaangażujesz się uczuciowo.

ZDROWIE: Znajdź więcej czasu na wypoczynek i relaks.

PRACA: Oryginalne pomysły, odwaga i zdolności przyniosą ci uznanie. Spodziewaj się podwyżki lub awansu.

MIŁOŚĆ: W stałych związkach bardzo namiętnie i wiele zrozumienia. Jesienne wieczory to także okazja do tego, by singielki poznały kogoś interesującego.

ZDROWIE: Pamiętaj o profilaktyce i zdrowej diecie.

PRACA: Zaskoczysz wszystkich błyskotliwością i profesjonalizmem. Pilnuj swych finansów, ogranicz wydatki.

MIŁOŚĆ: Może być tak, że na miłość i spotkania towarzyskie nie będziesz mieć ochoty lub czasu. Za to znajdziesz go dla najbliższych i spraw domowych. Samotne osoby mają spore szanse na ciekawą znajomość, a może nawet na coś więcej.

ZDROWIE: Nie ulegaj frustracji i nie złość z byle powodu.

PRACA: Świetnie wywiążesz się ze wszystkich obowiązków. Możliwe, że korzystnie zmienisz pracę.

MIŁOŚĆ: W każdym towarzystwie poczujesz się jak prawdziwa gwiazda, podziwiana, adorowana i zdobywana. Ale ty, jak to gwiazda, staniesz się trochę chłodna i niedostępna. Za to w relacjach z bliskimi będzie w tobie wiele czułości.

ZDROWIE: Nie lekceważ dolegliwości kobiecych.

PRACA: Zyskasz uznanie, z twoim zdaniem zaczną się liczyć. Nie wydawaj zbyt wiele, raczej oszczędzaj.

MIŁOŚĆ: Zamiast zastanawiać się nad tym, że wciąż jesteś sama, spróbuj pomóc szczęściu i zacznij bywać w towarzystwie. Masz szansę kogoś poznać, nawiążesz flirt, romans. W stałych związkach spokój i poczucie bezpieczeństwa.

ZDROWIE: Chroń gardło i uszy, w wietrzne dni nie zapomnij o czapce. Możesz łatwo się przeziębić.

PRACA: Wyraźnie mniej obowiązków, szczęście będzie ci również sprzyjać w finansach.

MIŁOŚĆ: Nowej miłości nie szukaj daleko, lecz rozejrzyj się wokół siebie. W stałych parach harmonia, dużo szczęścia i wzajemnego oddania. Zakochani mają doskonały czas na zaręczyny i śluby. Teraz też warto razem zamieszkać.

ZDROWIE: Świetna kondycja i samopoczucie.

PRACA: Obowiązki wykonuj najlepiej jak potrafisz. Nie bierz na siebie odpowiedzialności za innych.

MIŁOŚĆ: Sprawy twojego serca okażą się być najistotniejsze. Zrobisz wszystko, żeby być w centrum uwagi, dobrze się bawić, kogoś poznać czy wręcz zaangażować się w romans. W stałych parach nieporozumienia.

ZDROWIE: Potrzebujesz ruchu i wypoczynku.

PRACA: Twoja pozycja zawodowa jest stabilna, w firmie odczujesz wyraźną ulgę i poprawę finansową.

MIŁOŚĆ: W twoim związku zapanuje ciepła atmosfera, pełna radości i wzajemnego zaufania. Zakochani cieszyć się będą swoim szczęściem, a samotni mogą liczyć na nowe miłosne fascynacje. Możliwe, że poznasz kogoś na całe życie.

ZDROWIE: Dobra forma na pewno cię nie zawiedzie.

PRACA: Zabieraj się za trudne problemy, kończ stare projekty, pilnuj spraw urzędowych i formalnych.

MIŁOŚĆ: Często zbyt krytycznie potraktujesz domowników. Na pewno nie będziesz wrażliwą, delikatną i romantyczną kochanką. Raczej kobietą, która dobrze wie, czego chce i potrafi to wyegzekwować.

ZDROWIE: Uważaj na infekcje, więcej wypoczywaj.

PRACA: Możesz liczyć na uznanie i dodatkowe pieniądze. Szefowie zaczną się też liczyć z twoim zdaniem.

