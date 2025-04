BaranMiłość: W stałych związkach postaraj się trzymać swoje nerwy na wodzy. Każdy nawet drobny wybuch może zaszkodzić w relacjach z partnerem. U samotnych większych szans na nowości w tym tygodniu nie widać.

Praca: Wskazana determinacja i zwyczajnie robić swoje, a jakoś da się przeżyć, reszta zespołu też ma takie same problemy.

Finanse: Nieco nadwyrężone, więc nie szalej na zakupach.

Zdrowie: Spacer mimo śniegu dobrze Ci zrobi, wyciszysz swoje wnętrze, uważaj na złamania.

Byk

Miłość: mimo zimy romantyczne randki całkiem możliwe, ocieplenie uczuć i relacji w stałych związkach. Dostaniesz skrzydeł i życie nabierze zupełnie innych barw, otoczenie może nie poznać Ciebie w nowym wcieleniu.

Praca: Sporo obowiązków, nawet tych nie związanych z Twoim zakresem. Wytrzymaj, szef to może docenić i dostaniesz małą rekompensatę za swoją uczynność.

Zdrowie: Nie traktuj wszystkiego ze śmiertelną powagą, bo nabawisz się wrzodów. Nie pij też zimnych napoi, bo masz słabe gardło.

Bliźniak

Miłość: W tym okresie miłość okaże się najważniejsza. Nadszedł czas burzliwych flirtów ale nie chwal się swoimi zdobyczami wszystkim naokoło, może to zostać źle odebrane.

Praca i finanse: Dobra passa finansowa i zawodowa, możesz odnieść sukces w nietypowy sposób, nie trać wiary w swoje możliwości przekonywania.

Zdrowie: Okres grypy już minął, ale ubieraj się ciepło, samo uczucie nie wystarczy, żeby zapobiec przeziębieniu.

Rak

Miłość: W stałych związkach czas dobry na nowe plany, u samotnych nowe horyzonty pod warunkiem, że wyjdziecie z domu, za którym tak przepadacie, dobry czas na nowe relacje.

Praca: Nie szukaj konfliktów z szefem i nawet nie myśl o podwyżce, poczekaj na inny lepszy moment.

Finanse: Z zakupami nie przesadzaj, bo na nową gotówkę trzeba poczekać.

Zdrowie: Może ogarnąć Cię nostalgia, spacer na świeżym powietrzu albo rozmowa z kimś bliskim może pomoc.

Lew

Miłość: Nadal jesteś na fali, łatwo usidlisz kogoś, kto jest obiektem Twoich westchnień. Lwy zajęte muszą zadowolić się swoim obecnym partnerem, romans może ujrzeć światło dzienne.

Praca: Może dojść do otwartej konkurencji, ale to tylko może Cię zdopingować do lepszej wydajności.

Finanse: Gotówka niespodziewana nie jest przewidziana w tym okresie.

Zdrowie: Większych problemów nie będzie, uważać na katar, ale to bardziej związane z alergią.

Panna

Miłość: Możesz usłyszeć słowa, na które od dawna czekałaś, przeżyjesz wspaniałe dni i być może upojne noce. Jest duża szansa na spełnienie miłosnych marzeń.

Praca: Możesz być niezauważona, trzeba mieć większą siłę przebicia i umieć wyrazić swoje zdanie, do odważnych świat należy.

Finanse: Zastój, latem większa gotówka.

Zdrowie: Siedzenie na kanapie i przed telewizorem może tylko pogłębić depresję, wyjdź do znajomych i tam gdzie są ludzie.

Waga

Miłość: Jeżeli z partnerem średnio się układa, pora przeprowadzić konstruktywną rozmowę, problem sam się nie rozwiąże. Dla samotnych może być przełomowy tydzień na nowe relacje.

Praca: Szykuj się do bardziej płatnej czy wymagającej pracy, gwiazdy sprzyjają do negocjacji i pertraktacji i podwyżce, pomyśl o tym.

Finanse: Ogranicz wydatki, bo może zabraknąć.

Zdrowie: Unikaj fizycznego wysiłku, przeanalizuj wszystko na spokojnie, a znajdziesz wyjście, zdrowa żywność tez wskazana.

Skorpion

Miłość: Wiele problemów straci na ważności, a wszystko zobaczysz w innym, korzystniejszym świetle. Czułość da większe efekty niż dumne milczenie. Druga strona też cierpi.

Praca: Może coś ruszyć, uczucie dreptania w miejscu minie bezpowrotnie. Szansa na wzrost zarobków, a szef doceni Twoje starania.

Finanse: Możesz planować większe zakupy.

Zdrowie: Nie ma diety cud, musisz ograniczyć jedzenie jak zamierzasz schudnąć, nic samo nie przychodzi, wysiłek wskazany.

Strzelec

Miłość: Relacje z tymi, których kochasz będą udane, napięcie może ustąpić, ale Ty również daj coś z siebie. Na nowe większych szans w tym okresie nie widać, trzeba zadowolić się tym kto jest.

Praca i finanse: Konsekwentnie dbaj o pozycję, pilnuj tego, co przynosi pieniądze. Być może później zostanie to docenione i możesz otrzymać premię.

Zdrowie: Częsty ból głowy może być spowodowany nadużywaniem niektórych używek, pomyśl o zdrowej zielonej herbatce.

Koziorożec

Miłość: Okres sprzyja stałym związkom, wykorzystajcie to, nie zawsze gwiazdy są tak pomyślne. Samotni mogą na wyjazdach poznać kogoś, kto na dłużej zagości w ich życiu.

Praca: Bez zmian, na nowe trzeba poczekać, pozytywne zmiany przewidziane w innym okresie.

Finanse: Nie myśl teraz o pożyczce, bo ją również trzeba kiedyś oddać.

Zdrowie: Na nudę najlepiej dobrzy znajomi, nikt tak jak oni nie poprawi Ci humoru, może być udany weekend.

Wodnik

Miłość: Twój nieodparty urok przyciąga nowych wielbicieli, może jednak pora się ustatkować i pomyśleć o kimś stałym. Jest taka opcja, że możesz otrzymać deklarację uczuć.

Praca: Nowe kontakty pozwolą spełnić dawniejsze marzenia. Możesz otrzymać awans, co pozwoli odbić się finansowo.

Finanse: Wykorzystaj swoje 5 minut.

Zdrowie: Jesteś wulkanem energii ,ale przystopuj bo za mocno się wypalisz i koniec tygodnia może Cię niemile zaskoczyć.

Ryby

Miłość: Tęsknisz za miłością, jest szansa, że może się pojawić, tylko nie panikuj, druga strona też ma obawy i nie wie jak zareagujesz. Gwiazdy sprzyjają.

Praca: Wywiąż się ze starych obietnic i deklaracji, szef może sobie akurat teraz o tym przypomnieć.

Finanse: Nie szastaj gotówką bo może być krucho w tym okresie.

Zdrowie: Monotonia życia może osłabić organizm, jedz więcej warzyw i zażywaj spacerów. Idzie do wiosny, będzie lepiej.

Horoskop tygodniowy 15-21 lutego 2010 opracowała Wróżka Karo.