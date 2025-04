BARAN

Ten tydzień będzie dla Ciebie bardzo dobry.

Miłość: Dostaniesz wiadomość od osoby z przeszłości, która będzie na nowo starała się odbudować waszą relację. Osoby w związkach mogą cieszyć się stabilizacją Wasz partner was docenia. Czeka Cię również miły prezent.

Praca: Podpiszesz nowa umowę, która w przyszłości przyniesie Ci korzyść i uznanie w pracy.

Finanse: Skup się na tym, co musisz kupić i nie wydawaj niepotrzebnie pieniędzy, bo możesz przesadzić z wydatkami i będziesz musiał/a pożyczać.

Zdrowie: Uważaj na problemy z gardłem. Czeka Cię przeziębienie.

BYK

W końcu będziesz mógł/mogła cieszyć się zasłużonym spokojem.

Miłość: Twoja atrakcyjność wzrośnie. Pojawi się nowy wielbiciel, który za wszelką cenę będzie chciał Cię oczarować. W stałych związkach wiele sobie wyjaśnisz z partnerem i będziesz mogła/ mógł na nowo cieszyć się spokojem, który między wami zapanuje.

Praca: Na brak obowiązków nie będziesz mógł/ mogła narzekać. Pokazuje się, że czeka Cię dużo pracy.

Finanse: Masz w tym tygodniu szczęście w grach losowych pamiętaj jednak by ograniczyć wydatki na przyjemności.

Zdrowie: W tym tygodniu możesz cieszyć się dobrym zdrowiem.



BLIŹNIĘTA

Co Cię nie zabije to Cię wzmocni.

Miłość: Poznasz nową osobę na imprezie. Jednak musisz uważać komu oddajesz swoje serce ładne opakowanie może Cię zmylić. W stałych związkach czeka Cię okres kłótni.

Praca: Swojej pracy musisz zacząć poświęcać więcej uwagi zaczniesz robić błędy, co doprowadzi Cię do zdenerwowania. Twój szef zacznie Cię obserwować.

Finanse: Poprawi się Twój budżet na ten tydzień. Wpadnie Ci dodatkowa gotówka z której będziesz bardzo zadowolony/a.

Zdrowie: Uważaj na swój kręgosłup nie bierz więcej niż jesteś w stanie poradzić.

RAK

Czas na odpoczynek.

Miłość: W stałych związkach zapanuje rutyna. Trochę Ciebie będzie to męczyło Twój partner jednak czuje się na tyle spokojnie, że uważa, że już nic się między wami nie zmieni. Osoby samotne maja okazje na flirt.

Praca: Zaczynasz być coraz bardziej przemęczony. Skup się na swoich obowiązkach ponieważ ze zmęczenia zaczniesz popełniać błędy.

Finanse: Czeka Cię wiele nieplanowanych wydatków. Jednak ze wszystkim widać, że sobie poradzisz będziesz musiał naruszyć oszczędności.

Zdrowie: Zwróć uwagę na to co jesz.

LEW

Czas na zmiany.

Miłość: Wokół Ciebie są dwie osoby, które rywalizują o Twoje względy czeka Cię wiele wyjść i z pewnością miło spędzisz czas.

Praca: W pracy czeka Cię nie miła sytuacja możesz pokłócić się z szefem i będziesz myślał/a o zmianie pracy. Nie pozwolisz sobie więcej na takie traktowanie.

Finanse: W finansach możesz cieszyć się stabilną sytuacją. Potrafisz dobrze wydawać pieniądze jesteś osobą coraz bardzie oszczędną.

Zdrowie: Uważaj na problemu natury alergicznej.

PANNA

Komplementy będą napawały Cię dumą.

Miłość: Szykuję się poznanie nowej osoby z którą wejdziesz w gorący i namiętny romans. Będziesz miał/a wrażenie, że z nikim do tej pory nie było Ci tak dobrze.

Praca: Błahostki nie wytrącą Cię z równowagi a nieczyste zagrania kolegów z pracy nie wyrządzą dla Ciebie większych krzywd.

Finanse: Zwróć uwagę na to, co wydajesz pieniądze. Bądź oszczędny pojawi się wiele niespodziewanych wydatków.

Zdrowie: Cieszyć się będziesz dobrym zdrowiem.

WAGA

Myśl zanim coś powiesz.

Miłość: Nad Twoim związkiem zawisły czarne chmury coraz trudniej będzie Ci się dogadać z partnerem. Jeśli nie zaczniesz z nim/ nią poważnie rozmawiać wasz związek się rozpadnie.

Praca: Poczujesz się zagrożony w Twojej pracy pojawi się silna dla Ciebie konkurencja.

Finanse: Dostaniesz długo oczekiwane pieniądze z których będziesz bardzo zadowolona/y. Pomoże Ci to wyjść z wcześniejszych zobowiązań finansowych.

Zdrowie: Uważaj na problemy z gardłem.

SKORPION

Zrealizujesz swój ambitny plan.

Miłość: Partner będzie chciał z Tobą poważnie porozmawiać. Nagromadziło się wiele spraw do wyjaśnienie. Nie bój się tej rozmowy wszystko sobie wyjaśnicie.

Praca: Nie będzie jej za wiele ale będzie ona opłacalna. Będziesz się mógł/a czuć zrealizowana.

Finanse: Wpłynie Ci na konto całkiem spora gotówka. Uważaj jednak na zakupach. Możesz za dużo wydać.

Zdrowie: Pojawią się problemy z wątrobą.

STRZELEC

Czas na nowe wyzwania.

Miłość: W Twoim związku pojawi się pomysł na zalegalizowanie związku. Przeżywać oboje z partnerem/ partnerką będziecie okres spokoju.

Praca: Nowa praca okaże się dla Ciebie bardzo korzystna. Przyniesie Ci ona duże pieniądze i uznanie.

Finanse: W najbliższym czasie poprawią się Twoje finanse – nowa praca. Ktoś odda też dług dawno zaciągnięty.

Zdrowie: Możesz się lekko przeziębić.

KOZIOROŻEC

Spojrzysz bardziej łagodnym okiem na związek.

Miłość: Powiększy się Twoja rodzina. Możesz spodziewać się dziecka. W stałych związkach będzie ocieplenie waszych relacji.

Praca: Nowa umowa, którą podpiszesz będzie dla Ciebie bardzo korzystna. Twój pomysł okaże się bardzo korzystny na przyszłość

Finanse: Masz teraz szczęście do pieniądza. Każda zainwestowana gotówka będzie się mnożyła.

Zdrowie: Uważaj na problemy z nerkami.

WODNIK

Zrealizujesz swoje plany.

Miłość: W końcu Amor trafił w 10. Poznasz osobę dzięki, której na nowo poczujesz się szczęśliwa/y. Uwierzysz, że prawdziwa miłość naprawdę istnieje.

Praca: Uważaj na nowe umowy. Ktoś będzie starał się Ciebie wykorzystać. Wszystko dokładnie czytaj.

Finanse: Zwróć większą uwagę na ceny. W ostatnim czasie na za dużo sobie pozwalasz przez to w przyszłości możesz mieć problemy.

Zdrowie: Możesz mieć dolegliwości związane z żołądkiem

RYBY

Czas na zmiany w Twoim życiu.

Miłość: Bardziej docenisz partnera/kę. Postanowisz zrobić jej/jemu miły prezent. Opłaci Ci się to dzięki temu będzie między Wami jak podczas miesiąca miodowego.

Praca: Na brak zajęcia nie będziesz mógł/a narzekać. Jednak dość sprawnie i szybko uda Ci się załatwiać wszystkie plany.

Finanse: Twoje konto bankowe cieszy się dość pokaźną sumą. Uda się Tobie spłacić wcześniej kredyt.

Zdrowie: Jesteś przemęczony/a odpocznij.

Horoskop opracowała Noma