Poznaj swój aktualny horoskop tygodniowy (13-19.08):

MIŁOŚĆ: W stałych związkach przypomnicie sobie czym jest namiętność. Ci, którzy wciąż szukają bratniej duszy wkrótce ją znajdą.

ZDROWIE: Wybierz się do dentysty, nie czekaj, aż sytuacja nagle się pogorszy.

PRACA: Możliwa szansa na awans lub intratny kontrakt.

MIŁOŚĆ: Szczerość to podstawa udanego związku, o czym najwyraźniej ostatnio zapominasz. Unikanie rozmowy to prosta droga do kryzysu.

ZDROWIE: Uważaj na dietę, ogranicz używki.

PRACA: Dobry czas na rozmowę o podwyżce. Jeśli piastujesz kierownicze stanowisko, doceń swoich podwładnych. Dają z siebie więcej, niż myślisz.

MIŁOŚĆ: Wakacje okażą się okresem płodnym w randki i zawieranie nowych znajomości. Nie chowaj się w domu, przed miłością nie uciekniesz.

ZDROWIE: Doskonała forma.

PRACA: Stres ci nie służy, jeśli chcesz pracować efektywnie, pomyśl o urlopie.

MIŁOŚĆ: Rodzice poczują się znużeni codzienną rutyną i będą potrzebować chwili ciszy. To dobry czas na spotkania rodzinne. Sprawią, że poczujesz się doceniona.

ZDROWIE: Ubieraj się stosownie do pogody, unikaj przeciągów.

PRACA: Oszczędzaj, z finansami może być krucho. W przyszłym miesiącu więcej okazji do tego, by zarobić duże pieniądze.

MIŁOŚĆ: Teraz jest dobry czas na to, by spełniać długo odkładane na przyszłość marzenia. Wykorzystaj sprzyjające okoliczności. W stałych związkach przyjemny spokój.

ZDROWIE: Zrób badania krwi.

PRACA: Pomyśl o mądrym inwestowaniu, inaczej to co zarobiłaś, straci na wartości. W pracy sporo obowiązków, ale bez znaczących zmian.

MIŁOŚĆ: Intencje osób w twoim otoczeniu mogą być inne, niż deklarują. Bądź ostrożna w kontaktach i zwierzeniach. Partner okaże się wsparciem w trudnej sytuacji.

ZDROWIE: Ogranicz słodkie napoje i alkohol.

PRACA: Projekty wreszcie ruszą z miejsca a ty będziesz miała okazję, by się wykazać. Szef z pewnością doceni twoje zaangażowanie.

MIŁOŚĆ: W związkach z długim stażem może powiać nudą. Zróbcie razem coś, co oboje kiedyś bardzo lubiliście, a ostatnio nie macie na to czasu.

ZDROWIE: Uważaj za kierownicą, prowadź tylko gdy jesteś wypoczęta.

PRACA: Jeśli w twoim zespole jest ktoś nowy spytaj, czy nie potrzebuje wsparcia. Inni to docenią.

MIŁOŚĆ: Dobry czas na snucie wspólnych planów na przyszłość, może pora pomyśleć o kolejnym kroku?

ZDROWIE: Mogą pojawić się problemy ze stawami, po intensywnym dniu pamiętaj o regeneracji.

PRACA: Twoja praca zostanie nagrodzona, możesz liczyć na sporą premię.

MIŁOŚĆ: Kolacja we dwoje sprawi, że poczujesz się kochana. Pomyśl o drobnym upominku dla partnera.

ZDROWIE: Doskonała kondycja i samopoczucie.

PRACA: Jeśli czujesz, że praca nie przynosi ci satysfakcji, pomyśl o jej zmianie.

MIŁOŚĆ: Singielki będą miały okazję poznać kogoś interesującego, za to osoby w stałych związkach nabiorą ochoty na niewinny flirt.

ZDROWIE: Uważaj podczas jazdy rowerem.

PRACA: Atmosfera w pracy może być napięta, ale ze wszystkim uporasz się bez problemu.

MIŁOŚĆ: Nie zabraknie romantycznych uniesień i chwil pełnych namiętności. Docenisz przyjaciół, którzy zawsze będą blisko.

ZDROWIE: Nie forsuj organizmu ponad siły.

PRACA: Twoje doświadczenie zaprocentuje, zyskasz w oczach przełożonych i współpracowników.

MIŁOŚĆ: W związkach możliwe drobne kłótnie i nieporozumienia. Pamiętaj, że czasem nie warto stawiać na swoim za wszelką cenę. Pokaż partnerowi, że jest dla ciebie ważny.

ZDROWIE: Możesz czuć się wyczerpana, przyda ci się dłuższy odpoczynek.

PRACA: To dobry czas na szkolenia, kursy, nabywanie nowych umiejętności. Nie żałuj pieniędzy na własny rozwój.

