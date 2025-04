Baran

Miłość: Wolne Barany wyruszą na łowy, poszukując partnera/ki, który dorówna im temperamentem - możliwe, że właśnie znajdą swoją druga połowę. W stałych związkach, staniecie się bardziej wymagające, domagając się uwielbienia i wszelkich dowodów miłości.

Praca: Znudzone trochę monotonią codziennych obowiązków zapragniecie by przewodzić innym, będziecie wdawać się w rywalizację i brać na siebie bardziej odpowiedzialne zadania, niektórym takie działanie zaowocuje awansem.

Finanse: Przed Wami bardzo dobry okres, los będzie wyjątkowo sprzyjał w sprawach materialnych.

Zdrowie: Zapragnie zadbać o zdrowie, przejdziecie na dietę i rozpoczniecie intensywne treningi.

Byk

Miłość: Dość romantycznie nastawieni zaczniecie poszukiwanie swej wymarzonej wielkiej miłości - z różnym skutkiem, goniąc za ideałem możecie przegapić kogoś wartościowego. W stałych związkach oczekujcie poważnych rozmów o przyszłości.

Praca: Nie będziecie teraz się przepracowywać, zechcecie natomiast trochę się dokształcić, pojawią się szanse na uczestnictwo w ciekawych szkoleniach czy kursach.

Finanse: Dzięki wcześniejszym działaniom i zaangażowaniu oraz sumiennej pracy będziecie teraz w łatwy sposób bogacić się i zbierać zyski.

Zdrowie: Może przyplątać się drobne przeziębienie, szybko się z nim uporasz.

Bliźnięta

Miłość: Nie będziecie w najlepszym nastroju, zmęczone trudnymi relacjami uczuciowymi będziecie szukać wyciszenia, chętniej wybierzecie się na wiosenne zakupy niż na spotkanie z ukochanym/ą. W stałych związkach podobnie - razem ale osobno.

Praca: Będziecie dość intensywnie poszukiwać nowych lub alternatywnych źródeł dochodu, wyjątkowo teraz kreatywni macie szansę na poprawę sytuacji zawodowej.

Finanse: Trudno będzie Wam pogodzić teraz wydatki z dochodami, tych pierwszych będzie zdecydowanie więcej, zanim jednak pomyślicie o kolejnej pożyczce zastanówcie się dwa razy.

Zdrowie: Będziecie ciut drażliwi, niespokojni, co może spowodować brak równowagi w diecie a to z kolei dolegliwości żołądkowe.

Rak

Miłość: Te z Was, które są w stałych związkach, konsekwentnie dbać będą o spokój i równowagę, choć możecie utyskiwać na brak zaangażowania ze strony partnera/ki we wspólne obowiązki. Raki bez pary będą miały szereg okazji do miłych spotkań, randek, zawierania znajomości.

Praca: Dopadnie Was ogrom obowiązków, spiętrzą się zaległe i bieżące sprawy doprowadzając Was do paniki, niestety uciec się nie da! Trzeba będzie sprostać sytuacji, co okaże się łatwiejsze niż myślicie.

Finanse: Najbliższy czas to okres powściągliwości i oszczędzania, nie planuj większych inwestycji, ani pożyczek.

Zdrowie: Możecie czuć się osłabieni i zmęczeni, warto zrobić kontrolne badania.

Lew

Miłość: W stałych związkach relacje ułożą się znakomicie, będziecie kochać i czuć się kochani, a okazji do okazywania sobie uczuć nie zabraknie. Wolne Lwy maja szanse szczęśliwie się zakochać, a uczucia teraz zainicjowane będą trwałe i konsekwentne.

Praca: Do swego zawodowego środowiska nastawicie się dyplomatycznie, co przyniesie nawiązanie i kontynuację ciekawych kontaktów dobrze rokujących finansowo na przyszłość.

Finanse: Nie będziecie teraz skłonni do wielkich wydatków, raczej oszczędnie nastawieni obmyślicie jakiś plan inwestycyjny lub ulokujecie pieniądze w banku.

Zdrowie: Mogą dokuczać Wam bóle głowy, warto wygospodarować trochę czasu na relaks.

Panna

Miłość: Będziecie poszukiwać nowych dla siebie rozwiązań życiowych i uczuciowych, możliwe, że w najbliższym czasie stanie pod znakiem zapytania dalszy los istniejących związków, samotne z Was będą intensywnie poszukiwać bratniej duszy.

Praca: Możliwe nieporozumienia, poczujecie się nadwyrężone i źle potraktowane. Na szczęście wszystko szybko się wyjaśni i odzyskacie poczucie równowagi.

Finanse: Wielkich zmian teraz nie będzie, ale to co posiadacie starczy na przyjemności i nadprogramowe zakupy.

Zdrowie: Ujawnić się mogą wcześniejsze dolegliwości, głównie te związane z układem ruchowym, możecie potrzebować konsultacji specjalisty.

Waga

Miłość: Wagi w najbliższym czasie romantycznie i uczuciowo nastawione. Różowe okulary spowodują, że w stałych związkach zapanuje euforia, a nowe znajomości będą nabierały wymiaru jednej , jedynej miłości – w takim stanie łatwo o błąd w wyborze partnera/ki….

Praca: Zaczną materializować się plany o większej niezależności, wiele z Was może rozpocząć nową działalność lub nowy duży projekt zawodowy. Szanse na awans.

Finanse: Uwaga na nieuczciwe osoby, unikajcie także sytuacji kiedy łatwo stracić portfel lub dokumenty.

Zdrowie: Będziecie przy dobrym zdrowiu, jedyne co może się przytrafić to konsultacja, lub interwencja stomatologiczna.

Skorpion

Miłość: Przed Wami czas trudnych sytuacji, ku Waszemu zaskoczeniu parter/ka może zechcieć odejść lub zawiesić istnienie Waszego związku, samotne z Was nie spotkają teraz nikogo wartościowego lub zrezygnują ze znajomości.

Praca: Sympatyczne i serdeczne stosunki w pracy będą dodatkowo motywować Was do działania, na chwilę zrezygnujecie z rywalizacji na rzecz działań zespołowych, co dodatkowo zacieśni więzi i podniesie morale.

Finanse: Nie szastajcie pieniędzmi, będziecie wyjątkowo podatni na zakupowe pokusy, każda promocja będzie w Waszych oczach wyjątkową okazją. Pieniędzy nie zabraknie, ale warto wydać je mądrze.

Zdrowie: Będziecie w idealnej kondycji

Strzelec

Miłość: Może się okazać, że będziecie potrzebować od partnera/ki więcej niż zwykle wsparcia i troski, jednak nie zawsze to otrzymacie, poczucie osamotnienia i braku wsparcia może wywołać frustracje, nawet poważniejsze kryzysy, samotne z Was maja szanse na ciekawą znajomość, ale poprzeczkę postawicie bardzo wysoko.

Praca: Bez większych zmian, wszystko będzie się toczyć ustalonym rytmem, poczujecie, że potrzebujecie czegoś więcej, wyzwań i pewnie pieniążków także. Szukajcie nowych możliwości - los będzie Wam sprzyjał.

Finanse: Sytuacja może przypominać przelewanie z pustego w próżne… Pieniędzy będzie mniej, a wydatki będą się piętrzyć.

Zdrowie: Nie będą Wam dokuczać żadne dolegliwości, zadbajcie o dobry nastrój.

Koziorożec

Miłość: Stosunki z ukochanym/ą będą się zacieśniać, w Wasze relacje wkroczą nowe wartości i jakości, wielu zapragnie stałości, możliwe poważne deklaracje. Samotne z Was także wejdą w ciekawe relacje, może spotkacie miłość.

Praca: Ambitnie będziecie kroczyć własnymi drogami, nie obawiajcie się konkurencji, która zechce przypisać sobie Wasze zasługi, bo choć nie ma ludzi niezastąpionych, Was zastąpić trudno.

Finanse: Stabilnie, możliwe, że poniesiecie większe wydatki zawiązane ze zdrowiem lub urodą.

Zdrowie: Nie zapowiadają się problemy, ale różnego rodzaju „poprawki „są możliwe np. wypadnie plomba itp.

Wodnik

Miłość: Trudno będzie teraz zaspokoić wasze oczekiwania, będziecie wymagające i egocentryczne, nie każdy partner/ka jest w stanie zrozumieć i akceptować takie nastroje, możliwe konflikty.

Praca: Świetnie dogadacie się z otoczeniem, ale od obowiązków raczej będziecie stronić, zapowiada się okres małej aktywności, wręcz lenistwa.

Finanse: Trochę trudności nastręczą wcześniejsze zobowiązania. Nagle okaże się, że trzeba uregulować wszystko w jednym czasie.

Zdrowie: Możecie odczuwać kłopoty z kolanami lub biodrami, jeśli faktycznie takie się ujawnią, udajcie się koniecznie do lekarza.

Ryby

Miłość: Wszystkie ryby odczują teraz dobrą passę w miłości wszystko będzie układało się idealnie stałe relacje będą intensywne i szczęśliwe, a nowe znajomości zaczną nabierać rumieńców. Wiele z Was pomyśli o założeniu rodziny lub wspólnym zamieszkaniu.

Praca: Często nieśmiałość powoduje, że nie walczycie o swoje, w najbliższym czasie warto jednak powalczyć, może się okazać, że dużo zyskacie.

Finanse: Pojawia się dodatkowe pieniążki, możecie liczyć na nagrody i premie.

Zdrowie: W większości jesteście zestresowane i przemęczone, co skutkuje różnymi nerwobólami, zadbajcie o relaks i wysiłek fizyczny - bardzo Wam pomoże.

Horoskop tygodniowy 12 - 18 marca 2012 opracowała Lilii Auri.