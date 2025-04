Poznaj swój aktualny horoskop tygodniowy (11–17.02):

MIŁOŚĆ: Marzyć ci się będzie wielka romantyczna miłość i właśnie taką może dać ci los w prezencie. Bądź więc otwarta na nowe znajomości. W stałych związkach ciepło i stabilnie.

ZDROWIE: Zadbaj o górne drogi oddechowe.

PRACA: Staraj się być miła, a swoje kontrowersyjne opinie zachowaj dla siebie. Rozsądnie gospodaruj gotówką.

MIŁOŚĆ: Do nowych znajomości podchodź z większym dystansem, nie ufaj od razu wszystkim. W stałych związkach mogą pojawić się nieporozumienia, sprzeczki, a nawet rozstania.

ZDROWIE: Dbaj o siebie, więcej odpoczywaj.

PRACA: Przekonasz innych do swoich pomysłów, ale gdy nie masz pewności – proś o radę i szukaj wsparcia.

MIŁOŚĆ: Miłość coraz odważniej będzie pukać do twojego serca, więc i życie stanie się piękniejsze i bardziej kolorowe. W stałych związkach dużo ciepła, wzajemnego zaufania i szacunku.

ZDROWIE: Najwyższy czas zrobić badania kontrolne.

PRACA: Na bieżąco załatwiaj ważne sprawy wymagające twojego osobistego udziału. Przypływ gotówki.

MIŁOŚĆ: Wiele satysfakcji i szczęścia przyniosą ci obowiązki rodzinne. W twoim domu zapanuje zgoda, harmonia i stabilizacja.

ZDROWIE: Huśtawka nastrojów, więcej wypoczywaj.

PRACA: Twoje atuty to: odwaga, pewność siebie, profesjonalizm i odpowiedzialność. Wszystko to zostanie docenione.

MIŁOŚĆ: Sprzyja ci szczęście w miłości, a dzięki powodzeniu i towarzyskim spotkaniom poznasz ciekawych ludzi. W relacjach rodzinnych musisz zdobyć się na większą tolerancję i pobłażliwość.

ZDROWIE: Zadbaj o zewnętrzny wygląd, włosy i skórę.

PRACA: Natłok obowiązków zmusi cię do drobiazgowego planowania zajęć. W finansach poprawa.

MIŁOŚĆ: W relacjach z partnerem bądź wyrozumiała, nie prowokuj kłótni, ale w wypadku dzieci bądź konsekwentna i nie daj sobie wejść na głowę. Samotni mogą liczyć na obiecującą znajomość.

ZDROWIE: Wycisz się i niczym nie przejmuj się na zapas.

PRACA: Łatwo pozałatwiasz bieżące sprawy, a i urzędy nie będą ci komplikowały życia.

MIŁOŚĆ: Szczera i życzliwa rozmowa z partnerem będzie skuteczniejsza niż dąsy, niedomówienia czy ciche dni. Więcej czasu poświęć również domowi i sprawom rodzinnym.

ZDROWIE: Nie lekceważ żadnych dolegliwości.

PRACA: Szybko uporasz się z obowiązkami. Sfinalizujesz jakiś ambitny i trudny projekt. Spodziewaj się uznania.

MIŁOŚĆ: Pamiętaj, że sprawy rodzinne są ważne, ale też nie najważniejsze, zacznij nieco więcej myśleć o sobie.

ZDROWIE: Zmień dietę na lżejszą, poczujesz się lepiej.

PRACA: Twojej pozycji w firmie nic nie grozi, czuj się bezpieczna i rób to, co do ciebie należy.

MIŁOŚĆ: Będziesz mieć szczęście do ludzi, będziesz budzić zainteresowanie. Singielki będą gotowe zakochać się nawet na odległość.

ZDROWIE: Nie przeciążaj kręgosłupa i kolan.

PRACA: Nie dyskutuj z szefem, a już w żadnym razie nie poddawaj w wątpliwości jego kompetencje.

MIŁOŚĆ: Zakochani będą planować wspólne życie, więcej też namiętności w stałych związkach.

ZDROWIE: Zapanuj nad apetytem, jedz więcej warzyw.

PRACA: Możesz liczyć na nowe propozycje, które umocnią twoją zawodową pozycję lub przyniosą awans.

MIŁOŚĆ: Jeśli ciągle jesteś samotna, to teraz pojawi się wiele okazji, by ten stan się zmienił. Zakochani będą sobie przysięgać miłość i wierność.

ZDROWIE: Sprzyjać ci będzie dobra kondycja.

PRACA: Wszystko rób starannie i dokładnie, łatwo bowiem będzie o błędy. Uważaj, na co wydajesz gotówkę.

MIŁOŚĆ: Będziesz ostoją spokoju i ciepła. Zrealizujesz się jako cudowna matka, żona, przyjaciółka. Samotnym gwiazdy wróżą nowe miłosne zauroczenia, a może nawet i stały związek.

ZDROWIE: Zmienne nastroje, zadbaj o kondycję fizyczną.

PRACA: Wyjaśniaj trudne i zawiłe sprawy formalne i urzędowe. Niczego nie odkładaj na później.

