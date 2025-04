Baran

Nadszedł czas na porządki w Twoim życiu.

Miłość: Ten tydzień przyniesie Ci wyjaśniające rozmowy. Spojrzysz zupełnie inaczej na osobę, którą kochasz. Postanowisz dać Wam jeszcze jedną szansę i zapomnisz o waszych nieporozumieniach.

Praca: Skup się na swoich obowiązkach ostatnio ciężko Ci się skupić na wykonywaniu zadań, które zostały Ci powierzone. Czeka Cię dość poważna rozmowa z szefem.

Finanse: W tym tygodniu uważaj na nieprzewidziane wydatki. Wszystkie zakupy dobrze zaplanuj ponieważ gwiazdy pokazują, że za dużo możesz wydać w tym tygodniu.

Zdrowie: Możesz się cieszyć dobrym zdrowiem. Jedynie zadbaj o swoją kondycję.

Byk

Sukces jest w zasięgu Twoich rąk.

Miłość: Masz szansę w tym tygodniu poznać osobę, która odmieni Twoje życie. Zakochasz się i to z wzajemnością. Postanowisz w to wejść i postawić na Was.

Praca: Twoje starania zostaną zauważone. Masz szansę na awans. Szef docenia Twoja pracę a koledzy podziwiają to, co potrafisz zrobić.

Finanse: Masz tendencje do nadmiernych wydatków a potem zaczynasz żałować. Zacznij oszczędzać poczujesz się lepiej.

Zdrowie: W nadchodzącym czasie będziesz cierpiał/a na brak apetytu. Uważaj na kłopoty z żołądkiem i staraj się jeść tylko lekkie rzeczy.

Bliźnięta

Co nagle to po diable.

Miłość: Podejmiesz decyzje nie myśląc o konsekwencjach tym samym wystawisz Wasz związek na ciężką próbę. Zacznij liczyć się z partnerem ponieważ go stracisz.

Praca: Za dużo obowiązków w ostatnim czasie wziąłeś na siebie. Musisz odpocząć, bo zaczynasz popełniać błędy i marnujesz na poprawki czas.

Finanse: Możesz cieszyć się stabilizacją. Gwiazdy przewidują przy Tobie wygraną w grach losowych, która bardzo Cię ucieszy.

Zdrowie: Zrób testy alergiczne ponieważ nie ominą Cię w związku z alergiami kłopoty.

Rak

Rzucisz się w wir namiętności.

Miłość: W pracy pojawi się nowa osoba, która Cię bardzo zauroczy. Rozpoczniesz ognisty romans. Przez to zapomnisz o swoim partnerze i będą Cię czekały kłótnie w związku.

Praca: Masz podzielną uwagę, która pozwala się Tobie skupić na kilku rzeczach na raz i dzięki temu nie nawalisz z niczym.

Finanse: Postanowisz zaszaleć i pójść odnowić swoją szafę. Wydasz na to sporą sumę pieniędzy ale bardzo poprawi Ci to humor.

Zdrowie: Uważaj na grypę.

Lew

Czas na zabawę.

Miłość: Nowego partnera poznasz na szalonej imprezie na którą wyciągnie Cię koleżanka. Po wspólnej zabawie postanowicie kontynuować Waszą znajomość.

Praca: Nowa umowa nie jest tak korzystna jak się Tobie wydaję. Przeczytaj dokładnie zanim ją podpiszesz ponieważ będziesz później żałował/a.

Finanse: Postanowisz bardziej oszczędnie gospodarować własnymi zasobami. Jednak domownikom nie będzie się to podobało. Kłótnia z partnerem o pieniądze.

Zdrowie: Twój organizm domaga się odpoczynku. Zwolnij tempo.

Panna

Szczęście się do Ciebie uśmiechnie.

Miłość: Razem z partnerem będziesz cieszył/a się chwilami tylko dla siebie. Znajdziecie w tym tygodniu więcej czasu dla siebie. Wszystkie decyzje będziecie podejmowali razem.

Praca: Uważaj w pracy na nieżyczliwą koleżankę, która plotkuje na Twój temat możesz poczuć się urażony/a.

Finanse: Postanowisz wydać oszczędności i zrobić generalny remont. Czeka Cię spadek od krewnego z którym dawno się nie widziałeś/aś.

Zdrowie: Błędna diagnoza lekarza przysporzy Ci niepotrzebnych nerwów nie martw się jesteś zdrowy/a.

Waga

Czas na zmiany w Twoim życiu.

Miłość: Postanowisz zakończyć długi i męczący związek. Zaczniesz mieć potrzebę wolności. Czeka Cię miły czas na przelotne flirty.

Praca: Postanowisz otworzyć własny interes. Teraz skupisz na tym całą swoją uwagę i dzięki temu osiągniesz sukces.

Finanse: Dostaniesz dofinansowanie o które się starasz. Dzięki temu spełnisz swoje marzenia a działalności artystycznej.

Zdrowie: Ubieraj się ciepło ponieważ czekać Cię będzie przelotne przeziębienie, które nie leczone doprowadzi do infekcji.

Skorpion

Rzucisz wszystko i udasz się w podróż.

Miłość: Twój związek będzie przechodził w najbliższym czasie dość poważny kryzys. Oboje będziecie potrzebowali czasu na przemyślenie sobie wszystkiego.

Praca: Postanowisz poszukać nowej pracy ponieważ obecna nie będzie dawała Ci takiej satysfakcji jaką byś chciał/a.

Finanse: Odłożone pieniądze postanowisz wydać na krótki wyjazd, który bardzo poprawi Ci humor. Oczyścisz swój umysł.

Zdrowie: Uważaj w tym tygodniu na stany depresyjne ponieważ będziesz miał/a dość płaczliwy nastrój.

Strzelec

Weźmiesz życie w swoje ręce.

Miłość: W tym tygodniu postanowisz zrobić miły prezent swojej drugiej połowie i zaprosisz ją/jego na kolację, którą sam/a przygotujesz.

Praca: Podpiszesz nowe umowy dzięki czemu zarobisz więcej. Odniesiesz mały sukces, który postanowisz świętować w gronie najbliższych Ci osób.

Finanse: Twój stan konta będzie dla Ciebie zadowalający. Postanowisz dobrze zainwestować pieniądze dzięki czemu osiągniesz sukces.

Zdrowie: Uważaj na kłopoty z żołądkiem ponieważ czeka Cię zatrucie.

Koziorożec

Przestań wszystkich źle oceniać.

Miłość: Dostaniesz wiadomość od swojego byłego partnera z którym postanowisz związać się na dłużej. Jednak nie będzie to dla Ciebie dobre.

Praca: To nie jest dobry czas na znalezienie nowej pracy. Więc przestań marzyć o czymś, co jest dla Ciebie nieosiągalne i zejdź na ziemie w innym wypadku upadek będzie bolał.

Finanse: Stracisz pieniądze, które długo oszczędzałeś/aś. Uważaj na złodzieja ponieważ ktoś zabierze Ci coś wartościowego.

Zdrowie: Twoje kłopoty z kręgosłupem o wiele bardziej się pogłębią.

Wodnik

To nie jest dobry czas na zmiany.

Miłość: Postanowisz wyznać uczucia osobie z którą się od niedawna spotykasz i doprowadzisz przez to do zamknięcia się na Ciebie partnera. To nie jest dobry czas na to.

Praca: Przyjmiesz nową osobę, która okaże się bardzo dobrym pracownikiem dla Ciebie. Będziesz miał/a więcej czasu dla Ciebie.

Finanse: Kontroluj swoje wydatki bo wydajesz pieniądze na zabawę a potem zaczyna Ci brakować na rzeczy potrzebne.

Zdrowie: Udaj się do kardiologa. Za dużo się denerwujesz i zaczynają Ci się potrzeby z sercem.

Ryby

W końcu postanowisz wziąć życie w swoje ręce.

Miłość: Będziesz miał/a duże poczucie winy w stosunku do partnera. Postanowisz zmienić swoje zachowanie jednak łatwo Ci nie będzie odzyskać osobę, którą kochasz.

Praca: Postanowisz wziąć wolne. Ostatnio za dużo pracowałeś/aś i nie dajesz już rady.

Finanse: Dostaniesz kredyt o który starasz się od dłuższego czasu. Spłacisz stare długi i będziesz mógł cieszyć się załatwionymi sprawami.

Zdrowie: Zrobisz badania i będziesz zadowolony/a wyniki okażą się dla Ciebie dobre.

Horoskop tygodniowy klasyczny opracowała Noma