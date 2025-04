Poznaj swój aktualny horoskop tygodniowy (10-16.12):

MIŁOŚĆ: Zazdrość o partnera może zniszczyć rozwijające się uczucie. Racjonalizuj swój lęk i obawy, nie odwlekaj poważnej rozmowy. W związkach z długim stażem sporo napięć i kłótni.

ZDROWIE: Zwróć większą uwagę na to, co jesz, niewykluczone problemy żołądkowe.

PRACA: Dobry czas na szkolenia i inwestowanie w rozwój zawodowy.

MIŁOŚĆ: Osoby dotąd samotne ciągle mają olbrzymią szansę na miłość, flirty i namiętne romanse. W stałych związkach trudne dni, brak zaufania, zazdrość, pretensje.

ZDROWIE: Niewykluczone bóle głowy, przyda ci się odpoczynek.

PRACA: Twoja błyskotliwość i charyzma pomogą umocnić twoją pozycję w firmie i zyskać poparcie w ważnej dla ciebie sprawie. Ucieszy cię niespodziewany przypływ gotówki.

MIŁOŚĆ: W twoim sercu pojawi się niepokój, obawy, zazdrość. Staniesz się zaborcza i złośliwa. Nowe znajomości potraktujesz z dystansem i często widocznym wręcz znudzeniem. Przez takie zachowanie nic nie zyskasz, wręcz odwrotnie – ludzie zaczną cię unikać.

ZDROWIE: Pamiętaj o relaksie i zdrowym ruchu.

PRACA: W firmie dasz z siebie wszystko i nie pozwolisz na jakikolwiek błąd. Tego samego zaczniesz wymagać od innych, ale tu nie przesadzaj, krytyka powinna mieć swoje granice.

MIŁOŚĆ: Zrób wszystko, aby w twoim domu i związku zapanowała harmonia, wzajemne zaufanie i zrozumienie. Realia wymagać będą od ciebie większego zaangażowania się w sprawy macierzyńskie.

ZDROWIE: Warto zadbać o organizm, zrób kontrolne badania.

PRACA: Dbaj o reklamę tego, co robisz i nie lekceważ konkurencji. Licz się z większymi wydatkami i to nieplanowanymi.

MIŁOŚĆ: W stałych związkach spokojnie, dużo ciepła i zrozumienia, ale i więcej spraw i obowiązków rodzicielskich. Możliwe ciekawe znajomości, ale nie będzie to zapowiedź wielkiej miłości

ZDROWIE: Twój organizm jest teraz podatny na infekcje. Jeśli poczujesz się gorzej, zostań w domu.

PRACA: Warto dopilnować wszystkiego, co trudne. Musisz się tylko bardziej zaangażować lub znaleźć odpowiednich ludzi, którzy ci w tym pomogą.

MIŁOŚĆ: Masz szansę przeżyć gorący romans. W stałych, ale przeżywających kryzysy związkach nastanie czas rozstań. Szczęśliwym parom nic złego nie grozi.

ZDROWIE: Dbaj o dietę, odstaw używki.

PRACA: Staniesz wobec nowych wyzwań i trudnych zadań. Przyda się kreatywność i otwarty umysł. Możliwa zmiana pracy, a także poprawa w finansach.

MIŁOŚĆ: Gwiazdy sprawią, że staniesz się krytyczna i skora do niepotrzebnych starć, a nawet awantur. Postaraj zapanować nad sobą, bo tylko popsujesz atmosferę w domu, związku i rodzinie. Młode Wagi szukać będą okazji do dobrej zabawy i flirtów.

ZDROWIE: Unikaj ryzyka i uważaj na swoje bezpieczeństwo.

PRACA: Niczego nie odkładaj na później. Teraz dasz sobie radę ze wszystkim, również z tym, co wymaga szczególnych umiejętności. Martwić cię mogą braki w domowym budżecie.

MIŁOŚĆ: Musisz się liczyć z tym, że staniesz się łakomym kąskiem dla plotkarzy. W stałych związkach i rodzinach dużo wzajemnego ciepła.

ZDROWIE: Zadbaj o badania profilaktyczne, więcej odpoczywaj.

PRACA: Obowiązki zaczną cię męczyć, staną się wręcz nudne. Zapragniesz zmian, zechcesz rozwinąć skrzydła, pójść dalej, ale póki co niech cieszy cię to, co masz, bo tak jest najbezpieczniej.

MIŁOŚĆ: Twoim problemem mogą się nagle okazać sprawy związane z obowiązkami rodzicielskimi. Ale dzięki wsparciu bliskich wszystko się dobrze skończy.

ZDROWIE: Daj odpocząć wątrobie, dobrze zrobi ci zmiana diety.

PRACA: Zadbaj o dobre relacje ludźmi, z którymi przyszło ci współpracować. Odkrywcze nowe pomysły staraj się wdrażać w życie, nie czekając, aż zrobi to konkurencja.

MIŁOŚĆ: Gwiazdy wróżą ci wiele namiętnych chwil z partnerem. Singielki z poznaniem drugiej połówki będą musiały trochę poczekać, miłość raczej nie spotka ich w tym roku.

ZDROWIE: Uważaj na kontuzje, zwłaszcza w domu. Unikaj prac na wysokości.

PRACA: Wreszcie pojawi się realna szansa na awans lub atrakcyjną zmianę pracy. Staniesz się kreatywna, niezwykle błyskotliwa, uprzejma i profesjonalna.

MIŁOŚĆ: W domach mężatek nie braknie czułości i dowodów oddania. Uważaj jednak, ktoś zechce przerwać tę sielankę.

ZDROWIE: Nie forsuj kręgosłupa, staraj się zwolnić tempo i odpoczywaj.

PRACA: Unikaj zatargów i zbędnych dyskusji z szefem. Kontroluj też swoje wydatki i nie zaciągaj kredytów.

MIŁOŚĆ: Będziesz spragniona bliskości drugiej osoby, a tęsknota da ci się we znaki. Wkrótce ten okres minie, a ty znów rozkwitniesz.

ZDROWIE: Problemy z cerą i włosami mogą być skutkiem stresu i zbyt małej dawki snu.

PRACA: Doskonałe pomysły, pewność siebie i konsekwencja to cechy, dzięki którym odniesiesz znaczne sukcesy. Możliwy awans i premia. Doskonałe efekty w pracy twórczej.

