BARAN

Uczucia: Możesz przechodzić pewną przemianę na poziomie duchowym. Może to czasem nieść za sobą cierpienie. Nie bój się przemian i odejścia przestarzałych poglądów. Obawa przed zmianą prowadzi do stagnacji, która w ostatecznym rozrachunku może okazać się bardziej bolesna. Czasem coś musi umrzeć, żeby zrobić miejsce nowemu.

Praca: Ambitnie dąż do celu. Bądź stanowczy i wytrwały. Jeśli coś znajdzie się w centrum Twoich zainteresowań i uwagi, skup na tym wszystkie siły i umiejętności, ponieważ masz ogromne szanse osiągnąć swoje cele.

Finanse: Spojrzyj na sprawy finansowe z innej perspektywy. Zalecane rozważenie podążania wybraną ścieżką.

Zdrowie: Jeśli planowałeś podjąć jakieś działania w aspekcie swojego zdrowia, ale do tej pory tego nie uczyniłeś – teraz jest dobry czas.

BYK

Uczucia: Masz przed sobą problem. Co gorsza możesz opracować kiepski plan jego rozwiązania. Zastanów się nad swym wyborem i spróbuj poszukać rozwiązań, które przyniosą lepsze rezultaty. Nie działaj w pośpiechu. Zastanów się zanim podejmiesz jakiekolwiek kroki, ponieważ to Ty poniesiesz ich konsekwencje.

Praca: W tym miesiącu masz szansę zakończyć jakieś ważne zadanie, ukończyć swoją mozolną pracę. Wykorzystaj wszystkie ukryte moce i zdolności, by sfinalizować to, co rozpocząłeś. Nie pozwól by wizja bliskiego końca osłabiła Twoje siły.

Finanse: Możesz doświadczyć przykrych przeżyć i nie być w stanie realnie ocenić, jaki będą miały na Ciebie wpływ. Spróbuj spojrzeć na swoją sytuację z realnej strony. Serce naucza rozum.

Zdrowie: Niezbędna może być silna wola do przezwyciężenie zwodzącej czasem wyobraźni.

BLIŹNIĘTA

Uczucia: Zapowiada spokojne życie wolne od trosk i konfliktów. Będziesz mógł odpocząć i spokojnie spędzić czas. Masz szansę osiągnąć pełnię szczęścia. Korzystaj z tej sytuacji. Pamiętaj, że taki stan osiąga się dzięki wzajemnemu poszanowaniu i liczeniu się z potrzebami innych. Postępuj tak nadal.

Praca: W tym miesiącu możesz otrzymać dar od losu. Może to być dar w postaci bogactw materialnych, takich jak pieniądze, surowce lub czas. Jakąkolwiek formę będzie mieć ten dar, sposób jego wykorzystania zależy przede wszystkim od Ciebie. Warto mądrze go wykorzystać tak, by przyniósł on pożytek zarówno Tobie, jak i innym.

Finanse: Być może będzie trzeba o coś zawalczyć. Pamiętaj aby zachować przy tym uczciwe zasady postępowania.

Zdrowie: Choć nic poważnego nie będzie zagrażało Twojemu zdrowiu, możesz czuć się w najbliższych dniach raz lepiej, raz gorzej.

RAK

Uczucia: W sprawach uczuciowych kieruj się teraz bardzo intuicją – wiedzą, która wykracza poza logiczne myślenie. Kiedy coś Cię zainspiruje, przekształć ten impuls w czyn.

Praca: To będzie dobry tydzień w pracy – tydzień dobrego samopoczucia i powodzenia. Będziesz miał do zaoferowania innym bardzo wiele – swoją wiedzę, umiejętności. Możesz otoczyć kogoś opieką. Ciesz się tym, co posiadasz i dziel się tym z innymi. Nie powstrzymuj się od dawania.

Finanse: Jeśli myślałeś o jakiejś inwestycji, czy zakupie czegoś, co mogłoby nadwyrężyć Twój budżet, odłóż ten zakup na później.

Zdrowie: Chcąc zadbać o swoje zdrowie, warto byś teraz doszukiwał się złotego środka. Niech Twoje działania lub ich brak będą adekwatne do sytuacji. Ważne będzie teraz dążenie do doskonałej harmonii. Wystrzegaj się braku umiarkowania i skrajnych zachowań.

LEW

Uczucia: Być może znajdziesz się w trudnej sytuacji. Będziesz potrzebował czasu na jej rozwiązanie. Czasem warto się wycofać i nie działać, by móc spojrzeć na całą sytuację z boku, przemyśleć ją i ponownie ustalić priorytety. Gdy już odzyskasz duchową siłę, łatwiej odnajdziesz drogę rozwiązania dręczącego Cię problemu.

Praca: Wojna lub każda inna niszcząca walka ma swoja cenę. Nie postrzegaj walki jako najłatwiejszego sposobu rozwiązywania sporów. Koszty poniesione przez obie strony konfliktu mogą być za wysokie. Być może pojednawcze podejście przyniesie większe i długotrwałe korzyści.

Finanse: Ponieważ w sferze finansowej będzie panował spokój i czas będzie sprzyjający, dodatkową satysfakcję będzie Ci mogło sprawiać podejmowanie nowych przedsięwzięć bądź udzielanie pomocy innym. Nie będziesz miał bowiem nic przeciwko, by inni patrzyli na Ciebie z podziwem.

Zdrowie: Będziesz cieszył się dobrym zdrowiem. Jeśli ostatnio niedomagałeś, przezwyciężysz słabości.

PANNA

Uczucia: To będzie czas na poznawanie samego siebie. Możesz się teraz chcieć na jakiś czas wycofać i pobyć w samotności. Będziesz się zastanawiał kim jesteś i w co faktycznie wierzysz. Jednak nie pozostawaj zbyt długo w samotności, nie pozwól by niewłaściwe motywy zmuszały Cię do izolacji. Powodowane strachem lub unikaniem odpowiedzialności wycofanie, nie ma nic wspólnego z analizą własnego postępowania.

Praca: Wykorzystaj zdobytą dotychczas wiedzę z zakresu budowania relacji w najbardziej pożyteczny i doskonały sposób. Nie lekceważ zasad etycznych i moralnych. Stosuj swoje przekonania w praktyce.

Finanse: Bądź ostrożny.

Zdrowie: Zanim podejmiesz jakiekolwiek działania – dokładnie sam je przemyśl i przeanalizuj. Nie spiesz się.

WAGA

Uczucia: Zechcesz pozostawić coś za sobą i „wyruszyć w poszukiwaniu nowego”. Coś mogło odciągnąć Cię od osiągnięcia właściwego celu i teraz postanowisz wrócić na właściwą drogę. Zastanów się tylko co Tobą kieruje. Jeśli jest to nieład powstały w Twoim życiu uczuciowym głównie z Twojej przyczyny, nie uciekaj od popełnionych błędów, lecz postaraj się doprowadzić wszystko do porządku.

Praca: Możesz czuć się czasem bezradny. Nie będziesz momentami w stanie niczego dostrzec, uczynić żadnego ruchu, wszędzie wyczuwając grożące Ci niebezpieczeństwo. Być może sam sobie stworzyłeś taką sytuację. Pomyśl o tym, bo skoro sam ją wykreowałeś, możesz ją również zmienić. Posiadasz bowiem możliwości wyraźnego postrzegania rzeczywistości, wystarczy tylko zdobyć się na odwagę.

Finanse: Będziesz się cieszył

Zdrowie: Stabilnie, choć trochę za mało ruchu.

SKORPION

Uczucia: Będziesz odczuwał satysfakcję. Teraz możesz świętować i być dumnym z tego, co udało Ci się osiągnąć. Wszystko może mieć minusy, ale to nie czas, by nastawiać się krytycznie. Wyjazdy „za miasto” lub inne formy aktywności będą sprzyjały samotnym Skorpionom.

Praca: Rydwan to karta zwycięstwa, a jej przesłanie dotyczy siły woli i władzy. Poznaj swą siłę i zdolności porządkowania zagmatwanych spraw. Musisz wiedzieć, że jesteś w stanie osiągnąć więcej niż sądzisz. Ciesz się swoimi dokonaniami.

Finanse: Możesz się poczuć tak, jakby cały świat należał do Ciebie. Absolutne spełnienie i równowaga. Zapragniesz iść naprzód, by móc ponownie doświadczyć tej wyjątkowej chwili.

Zdrowie: Kieruj się logicznym myśleniem.

STRZELEC

Uczucia: Twój pogląd na pewne sprawy może zostać zupełnie rozbity. Pozytywnym aspektem jest fakt, że przeważnie niszczy go prawda, której wcześniej nie dostrzegałeś. To może być ważny przełom, dzięki któremu zyskasz świadomość i wiedzę.

Praca: Tworzysz swoją przyszłość przez własne czyny. Nadszedł taki czas, kiedy zastanawiasz się nad tym, co w tej chwili się dzieje. Spójrz w przeszłość. Zastanów się jak Twoje poprzednie czyny mogły wpłynąć na obecną sytuację. Teraz zbierzesz plon tego, co zrobiłeś w przeszłości. Nauka poprzez własne doświadczenia jest najlepszą nauką.

Finanse: Karta Cesarz niesie przesłanie, które odnosi się do osiągania stabilności życiowej. Warto tworzyć dla siebie takie otoczenie, w którym mógłbyś jak najlepiej funkcjonować.

Zdrowie: Pamiętaj, żeby zachować równowagę w dawaniu i braniu. Twój organizm będzie reagował zgodnie z tym, co mu ofiarujesz.

KOZIOROŻEC

Uczucia: Wszystko będzie klarowne i będzie funkcjonowało prawidłowo. Będzie panował ład i porządek. Będziesz odczuwał wewnętrzny spokój. Ciesz się tym, na co możesz sobie pozwolić i nie martw tym, na co nie masz wpływu.

Praca: Jeśli najdą Cię wspomnienia, przeanalizuj je dokładnie, bo bywają złudne, gdyż zmieniają się pod wpływem czasu, a także aktualnych pragnień. Jeśli mają jakikolwiek wpływ na Twoje obecne działania, upewnij się, że podchodzisz do nich z rozsądkiem i oceniasz je realnie. Nie pozwól, by przeszłość lub Twoje wyobrażenia o niej miały na Ciebie negatywny wpływ.

Finanse: Nie odrzucaj wsparcia osób posiadających większą wiedzę i doświadczenie.

Zdrowie: Sfera uczuciowa zdominuje Twoje życie, dlatego sprawy zdrowia możesz odsuwać na plan dalszy.

WODNIK

Uczucia: Pracowałeś ciężko i wytrwale. Dzięki Twoim umiejętnościom i rozważnemu gospodarowaniu środkami stworzyłeś świat, w którym nie brakuje piękna i innych przyjemności fizycznych. Otaczający Cię ludzie mogą korzystać z owoców Twojej pracy. Nie przywiązuje wagi wyłącznie do końcowych rezultatów swych działań, pomijając radość wynikającą z procesu tworzenia. Nie złóż swojego duchowego, twórczego i emocjonalnego rozwoju na ołtarzu praktyczności.

Praca: Inteligencja będzie teraz najistotniejszym aspektem Twojej osobowości. Korzystaj z niej by zapewnić dostatnie i spokojne życie sobie i swoim bliskim. Twoja wiedza może być przydatna również dla innych. Będziesz mógł prezentować swój punkt widzenia i dzielić się swymi pomysłami.

Finanse: Jeśli staniesz na rozdrożu dróg, a dokonanie właściwego wyboru będzie niezwykle trudne, przynajmniej z logicznego punktu widzenia, gdyż jest dużo niewiadomych, podejmij działanie. 2 Buław nie odnosi się do logicznego myślenia, dotyczy raczej źródeł inspiracji i odwagi. Postępuj według swych wewnętrznych przekonań i odważnie krocz do celu.

Zdrowie: Będziesz się cieszył dobrym zdrowiem.

RYBY

Uczucia: Jeśli przeżyłeś stratę, musisz to przeboleć. Zwróć się z prośbą o pomoc do doświadczonego przyjaciela, doradcy albo szukaj pocieszenia w religii. Pozwoli to ukoić ból i wkrótce będziesz mógł wyjść naprzeciw szczęśliwej przyszłości. Nie przedłużaj niepotrzebnie swej żałoby bez względu na żal związany z przeszłymi wydarzeniami czy obawą przed nadchodzącą przyszłością.

Praca: Karta Diabła to ostrzeżenie, przestroga. Oznacza bowiem ślepe dążenie tylko w jednym kierunku. Wszystko w nadmiarze – jedzenie, praca, gimnastyka…Takie postępowanie prowadzi do stylu życia pozbawionego równowagi. Nie pozwól by jakieś poglądy lub działania przysłoniły inne aspekty Twojego życia.

Finanse: Korzystaj z daru myśli we właściwy sposób, by móc się łatwiej komunikować i tworzyć szczęśliwą, opartą na zdrowym rozsądku rzeczywistość.

Zdrowie: Odzyskasz moc.

