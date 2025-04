BaranMiłość: Powolne kroki ku przodowi, przyniosą korzyści. Nie obijaj się, dawaj z siebie jak najwięcej. To przyniesie dalszy rozwój w relacjach i związkach.

Praca: Nie spoczywaj na laurach. To dobry czas ku temu, aby się zrelaksować i odpocząć, ale bez przesady.

Finanse: Absolutnie wystrzegać się wszelkich nieszczerości. To może przynieść problemy. Należy być szczerym, również wobec siebie.

Zdrowie: Bez większych problemów i dolegliwości. Przypływ energii przyniesie ze sobą trochę ekscytacji.

Byk

Miłość: Czeka Cię trudniejszy okres. Możliwe cierpienia serca, poczucie krzywdy. Nie należy jednak tkwić w przeszłości, wszystko leży w końcu w naszych rękach i postrzeganiu samego siebie.

Praca: Bez większych zmian. Należy jednak skupić się na pracy, jednak bez lęków i obaw o jutro.

Finanse: Będzie stabilnie. Sprawy finansowe absolutnie nie ulegną nagłym zmianom, będą pewne i korzystne.

Zdrowie: Uważaj na stresy! Uspokój nerwy i unikaj konfliktów, również z innymi.

Bliźnięta

Miłość: Zapewne chęci ku przygodom i zapał będzie Ci towarzyszył w tym tygodniu. Może być interesująco.

Praca: Stabilnie. Poczucie bezpieczeństwa jednak niech nie przerodzi się w skrajne przywiązanie.

Finanse: Czeka Cię raczej czas wspomnień, powrotu do tego, co było miłe niegdyś i co może ponownie zaistnieć w Twoim życiu.

Zdrowie: Będzie różnie. Raz lepiej, raz gorzej. Należy jednak być ciągle ostrożnym z racji, przykładowo, wciąż jeszcze śliskich ulic.

Rak

Miłość: Coś miłego może się przydarzyć. Czeka Cię jakaś szansa od losu oraz odmiana w życiu. Należy ją tylko wziąć i wykorzystać.

Praca: Wyrozumiałość oraz wspólczucie, przyniesie duże korzyści w kontaktach z innymi.

Finanse: Unikaj rozrzutności i nadmiernych zakupów. Stres tylko potęguje rozrzutność.

Zdrowie: Zdrowie będzie w pełni dopisywało. Bez większych zastrzeżeń i ostrzeżeń. Ciesz się nim!

Lew

Miłość: Czeka Cię wspaniały okres w związkach. Pewność siebie, optymizm, będą w pełni towarzyszyły Twoim krokom.

Praca: Możesz, jeśli chcesz, zacząć rozglądać się za czymś nowym. To dobry czas na wszelkie, głębsze przemyślenia.

Finanse: To nie jest najlepszy czas na wydawanie gotówki. Bądź wstrzemięźliwy.

Zdrowie: Uważaj na stres oraz wszelkie stany poddenerwowania. Wycisz emocje, uspokój umysł, to przyniesie Ci spokój ducha.

Panna

Miłość: Trudniejsze chwile przed Tobą. Możesz poczuć się samotnie lub jak człowiek odtrącony, niechciany. Nie zwieszaj jednak nosa! To przejściowy etap.

Praca: To idealny czas na nowe, twórcze pomysły.

Finanse: Chwiejnie. Nie jest dobrym pomysłem obecnie dokonywać większych wydatków, podyktowanych emocjami.

Zdrowie: To nie jest czas na to, aby dawać się ponieść emocjom oraz niespożytej energii.

Waga

Miłość: Możesz się zakochać lub zauroczyć, ale będzie to uczucie trudne do opanowania.

Praca: Czekają Cię trudniejsze chwile. Dobrze będzie wspomóc się poradami przyjaciół oraz najbliższych.

Finanse: Będzie dobrze, tylko staraj się nie unikać możliwości zarobienia dodatkowych pieniędzy. Otwórz się na tego typu szanse i możliwości.

Zdrowie: Nie daj się zimowej depresji oraz obniżeniu nastroju!

Skorpion

Miłość: Czekają Cię przyjemne chwile z kimś bliskim. Pomimo tego, nie próbuj skupiać się tylko na własnych odczuciach i przyjemnościach.

Praca: Nie bądź bierny i zrezygnowany. Ciągle masz szanse na to, aby coś zmienić na lepsze.

Finanse: Dobrze byłoby posłuchać mądrych porad kogoś z autorytetem.

Zdrowie: Będzie Ci sprzyjało, tylko uzbrój się w cierpliwość.

Strzelec

Miłość: Możliwość rozpoczęcia czegoś nowego i twórczego, jest w zasięgu Twojej ręki. To dobry czas, ku nauce i zbieraniu doświadczeń.

Praca: Będzie spokojnie, bez większych emocji.

Finanse: Uważaj na szefa. Nie zadzieraj z nim. Staraj się uszanować jego zdanie oraz autorytet.

Zdrowie: Powoli do przodu. Będzie coraz lepiej, nie tylko z racji zbliżającej się wiosny.

Koziorożec

Miłość: Bez większych zmian. W partnerze możesz znaleźć poczucie bezpieczeństwa oraz ostoję.

Praca: Gwiazdy obecnie nie bardzo Ci sprzyjają, ale nie trać nadziei!

Finanse: Nie wchodź w żadne niejasne interesy, ani nie wydawaj pieniędzy w ciemno. Tylko jasne sytuacje powinny Cię interesować.

Zdrowie: Nie słuchaj swoich myśli, wszystko jest w porządku.

Wodnik

Miłość: Poczucie krzywdy nie powinno trwać długo.

Praca: Czeka Cię szansa na zdobycie dodatkowych pieniędzy lub inne tego typu korzyści. Otwórz się na nie.

Finanse: Możesz czuć się przytłoczony swoimi myślami, ale pamiętaj, to tylko Twoje myśli. Nie fakty.

Zdrowie: Nie unikaj lekarza, jeśli coś Ci dolega. Nie unikaj zarazem odpowiedzialności oraz prawdy o tym jak się czujesz.

Ryby

Miłość: Możesz poczuć impuls ku działaniu oraz ekscytację. To dobry czas na rozpoczęcie czegoś nowego lub wprowadzenie szczypty namiętności w obecną relację.

Praca: Jeśli czujesz się ograniczany, czas na to, aby poszukać czegoś nowego i zrobić krok do przodu.

Finanse: Jeśli czujesz, że Ci ciężko, poszukaj pomocy u najbliższych.

Zdrowie: Wszystko w Twoich rękach. Może to również czas, aby udać się po pomoc lub z ciekawości do bioenergoterapeuty lub uzdrowiciela?

Horoskop tygodniowy 1-7 marca 2010 opracowała Wróżka Hanna.