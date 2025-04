Koziorożec

Miłość: Wspaniały czas dla Koziorożców, początki wiosny bardzo dobrze wpłyną na relacje partnerskie. W tym tygodniu zaskoczenie będzie odgrywać zasadnicza rolę. Spacer i kolacja mile widziane. Pamiętajcie jednak, że drobnostki nie mogą wziąć góry nad tym, co najważniejsze. Unikajcie kłótni o drobiazgi, a takie pojawią się pod koniec tygodnia.

Praca: Trudny okres w pracy. Przełożony nałoży na ciebie dodatkowe obowiązki, które nie do końca będą rozwiązywane po twojej myśli. Projekt w którym bierzesz udział od początku roku jak na razie zwalnia. Nie widać działań mogących pogrążyć twój trud i poświęcony czas.

Finanse: W tym tygodniu uważaj na niezapowiedziane wydatki związane z samochodem. Karty pokazują konieczność wymiany części, która powinna być wymieniona dawno temu. Nie denerwuj się w końcu chodzi o twoje bezpieczeństwo. Końcówka tygodnia pozytywna, ze względu na możliwość otrzymania dodatkowych pieniędzy.

Zdrowie: Bolące plecy nie będą odpuszczać, uważaj co robisz i jak to robisz. Jeśli do końca tygodnia bóle nie przejdą, umów się z lekarzem. Na pewien okres czasu odłóż obecne obowiązki, odpocznij. Nie rób czegoś, co będzie niekorzystne dla twojego organizmu.

Wodnik

Miłość: Bardzo dobry czas na spotkanie swojej drugiej połówki, rozglądaj się dookoła. Nie zawsze dostrzeżesz tego idealnego partnera, natomiast ważne że chcesz go zobaczyć. Pierwsza randka nie oznacza sakramentalnego TAK, daj sobie i drugiej osobie więcej czasu. Otwórzcie się na siebie.

Praca: Nowa praca, nowe osoby, nowe kompetencje. Wreszcie spróbujesz czegoś nowego. Na początku będzie trudno, jednak jak sam stwierdzisz „ nie od razu Kraków zbudowano”. Dokładnie zwracaj uwagę na to, co robisz. Pod koniec tygodnia zostaniesz wezwany do kierownika. Nie martw się wszystko pójdzie po twojej myśli.

Finanse: Dobry okres na inwestowanie własnego kapitału. Zweryfikuj to, czego potrzebujesz. Jeśli możesz to obecne wydatki związane z remontem troszkę ogranicz, skup się na tym, co najpotrzebniejsze. Niestety w tym tygodniu nie otrzymasz zaległej pensji.

Zdrowie: Dzięki dobrze utrzymanej kondycji fizycznej, nie będzie narzekał na stawy, które dawały ci się we znaki w 2012 roku. Do końca wiosny 2013 uważaj na gardło i struny głosowe. Zwróć uwagę na to czy systematycznie ćwiczysz i jakie są tego rezultaty.

Ryby

Miłość: Rozpoczyna się tydzień obfitujący w dość ciekawe zwroty akcji w waszej relacji. Zaskoczenie to piękna sprawa pod warunkiem, że ma swoje dobre przesłanie. Kochajcie się jak tylko możecie. Spędzajcie z sobą jak najwięcej czasu, wykorzystajcie to, co najpiękniejsze.

Praca: Ten tydzień będzie troszkę leniwy, aby w następnym pokazać, że praca którą wykonujesz jest po prostu ciężka. Nie wszystkie osoby w twoim otoczeniu są pokazane jako zaufane. Bądź czujny. Spoglądaj dalej, by zobaczyć to, co najważniejsze.

Finanse: Tydzień stagnacyjny, nie widać w kartach żadnych znacznych zysków lub strat. Pod koniec tygodnia zwróć uwagę na domowy budżet. Zastanów się czy można go jeszcze bardziej obniżyć. Lokata którą chcesz założyć nie przyniesie ci takich zysków, jak zaplanowałeś.

Zdrowie: Uważaj w tym tygodniu na sprawy krążeniowe, pamiętaj o umówionej wcześniej wizycie u lekarza specjalisty. Dużo się ruszaj, jeśli masz możliwość, to wyjedz gdzieś na łono natury. Uważaj także na swoje gardło, które ma skłonności do infekcji.

Baran

Miłość: Dla osób spod znaku Barana poszukujących swoich drugich połówek ten tydzień będzie niestety nie do końca satysfakcjonujący. Owszem karty pokazują poznawanie ciekawych osób, ale tylko jako dobrych znajomych. Miłość nie jest pokazana jako priorytet. Skupcie się na własnym życiu i doskonalcie samych siebie.

Praca: W pracy stagnacja, nie widać zagrożeń i ogromnych zmian. Skup się na zaległej pracy i spróbuj znaleźć w tym całym chaosie szczyptę porządku. Poradzisz sobie! Pod koniec tygodnia czeka cię wyjazd służbowy. Przygotuj się do niego i zweryfikuj wcześniej pozyskane informacje.

Finanse: Dobry czas na porządki finansowe. Ureguluj wszystkie zaległe długi, które były zaciągnięte w roku ubiegłym. Przemyśl co mógłbyś jeszcze zrobić by dodatkowo zarobić. Remont mieszkania, a także wyjazd na narty przełóż na miesiące późniejsze. Zwróć uwagę na rodzinne wydatki.

Zdrowie: Wahania ciśnienia nie do końca wyjdą ci na dobre. Bóle głowy i problemy z dolną partią pleców doprowadzą do sytuacji, w której wpadniesz w lekką chandrę. Spróbuj pić dużo wody, oczyszczaj organizm. Zostaw samochód na parkingu i więcej spaceruj. Pamiętaj o badaniach profilaktycznych.

Byk

Miłość: Wykorzystaj ten tydzień na pozamykanie zaległych spraw z partnerem, poświęćcie czas na wspólne spędzenie szalonych chwil. Zaskocz partnera swoim niekonwencjonalnym podejściem. Spróbuj odkrywać go na nowo każdego dnia. Ten czas będzie obfitował różnymi dziwnymi akcentami, które zawsze będziecie bardzo miło wspominać.

Praca: Bardzo dobry okres na rozpoczęcie nowego przedsięwzięcia lub projektu. Zbierz zespół, uruchom wodze fantazji i działaj. Dzięki twojemu zagazowaniu, twoja pozycja w firmie bardzo wzrośnie. Porozmawiaj z szefem o zmianach, które w określonym czasu przyniosą dość duże oszczędności.

Finanse: Jeśli jesteś przekonany o kupnie samochodu, zrób to właśnie w tym tygodniu. Zastanów się czego rzeczywiście potrzebujesz i ile możesz za to zapłacić. Przemyśl sprawę kolejnego kredytu. Jeśli możesz poprzesuwaj większe wydatki na kolejny czas, aby nie być pod tak silnym obciążeniem.

Zdrowie: Dzięki zdrowemu trybowi życia który prowadzisz, nie musisz martwić się sprawami krążeniowymi i sercem. Co nie znaczy, że możesz nie interesować się własnym kręgosłupem. Wykonaj dodatkowe badania związane z bólami pleców. Nie bagatelizuj problemu.

Bliźnięta

Miłość: Ten tydzień będzie obfitował w bardzo miłe i dość zaskakujące chwile. Spróbujcie zrealizować długo odkładane plany wyjazdowe. Jeśli będzie taka możliwość wybierzcie się za miasto, spędzajcie ze sobą jak najwięcej czasu. Daj zaskoczyć się drugiej połówce. Nie myśl zbyt długo, ciesz się chwilą.

Praca: Rozmowa z szefem nie przyniesie zamierzonego rezultatu. Koniecznie skup się na rozpoczętym projekcie. Nie próbuj zmieniać czegoś, co nie zostało wcześniej zaakceptowane. Pod koniec tygodnia zostaniesz ponownie zaproszony na rozmowę. Przygotuj się do tego spotkania.

Finanse: Zaległa pensja pojawi się na koncie bankowym pod koniec tygodnia. Dokładnie zastanów się na co ją przeznaczysz. Pamiętaj o wcześniej zaciągniętych długach. Jeśli wierzysz, że inwestycja o której myślisz się powiedzie, zaryzykuj i zainwestuj własne oszczędności. Nie ufaj osobom z rodziny.

Zdrowie: Tydzień stagnacyjny, depresyjny, zwróć uwagę i nie lekceważ obecnego przeziębienia. Wykonaj w wolnej chwili badania profilaktyczne. Wykup sobie karnet na basen i siłownię. Jeśli nadal będziesz miał zawroty głowy zwróć się do twojego lekarze prowadzącego. Nie przesadzaj z ogromną ilością tabletek.

Rak

Miłość: W tym tygodniu miłość zapuka do twych drzwi. Zwróć uwagę na charakter i usposobienie partnera. Pierwsza randka nie zawsze musi przynieść spełnienie określonych celów. Pamiętaj, że małymi krokami można zdziałać naprawdę wiele. Nie naciskaj. Pod koniec tygodnia czeka cię miła niespodzianka od nowo poznanej osoby.

Praca: Zaplanowany wcześniej wyjazd firmowy wreszcie zostanie zrealizowany. Poświęć czas i przygotuj się do negocjacji biznesowych zaplanowanych na koniec tygodnia. Dzięki własnej kreatywność jak zawsze pokażesz się z jak najlepszej perspektywy. Rozmowa z kierownikiem przyczyni się do rozpoczęcia nowych projektów pod twoim kierownictwem.

Finanse: Tydzień pełny zaskoczeń. Dodatkowa premia za wyniki w sprzedaży, a także większa pensja z dodatkowej pracy doprowadzą do twojego pełnego zadowolenia finansowego. Zainwestuj zarobione pieniądze. Karty pokazują, że do końca roku 2013 przyniesie ci to dodatkowe pieniądze.

Zdrowie: W tym tygodniu wykonaj badania profilaktyczne, które odkładasz od początku roku. Dużo się ruszaj. Nie masz daleko do pracy, zostaw samochód, przejdź się na pieszo. Spędzaj wiele czasu na świeżym powietrzu. Pływanie bardzo dobrze ci zrobi. Jeśli nadal będziesz odczuwał bóle w klatce piersiowej, udaj się do swojego lekarze rodzinnego.

Lew

Miłość: Bardzo dobry okres dla Lwów, które rozpoczynają nowe relacje partnerskie. W tym okresie pojawią się niespodzianki i zaskoczenia po stronie obu partnerów. Pod koniec tygodnia czeka was miła kolacja we dwoje. Pamiętajcie by realnie podejść do siebie, nie tworzyć iluzji tej sytuacji.

Praca: W tym tygodniu w pracy będzie dość nerwowa atmosfera, która nie do końca będzie dla ciebie dobra. Choć zmiany które pokazują karty dają bardzo dobre perspektywy, to jednak ich proces doprowadzi do sytuacji, w której należy się odnaleźć na nowo. Koniec tygodnia spokojny.

Finanse: Bardzo dobry okres finansowy. Wypłata wynagrodzenia i premii ewidentnie bardzo pozytywnie wpłynie na twoje samopoczucie. Jeśli masz potrzebę, zainwestuj część pieniędzy tak, by na koniec roku odczuć także miłą niespodziankę. Nie ufaj osobie, która odwiedzi cię z nową ofertą ubezpieczeniową.

Zdrowie: Do końca tygodnia wykonaj badania profilaktyczne, które miałeś wykonać już na początku roku. Wykupienie karnetu na basen bardzo dobrze ci zrobi. Spróbuj zastanowić się co mogłoby jeszcze wpłynąć na twoje samopoczucie. W tym okresie dobrze się wysypiaj i przestań zamartwiać się nad sytuacją, na którą nie masz wpływu.

Panna

Miłość: Bardzo dobry okres na odnowienie starych przyjaźni i miłości ze szkolnych lat. Spotkanie klasowe które pokazuje się w kartach jest dla ciebie bardzo dobrą motywacją na wyjaśnienia, które powinny paść wiele lat temu. Nie twórz iluzji, po prostu bądź sobą. Koniec tygodnia przyniesie miłe i romantyczne chwile.

Praca: Okres stagnacyjny niestety nie przyniesie nowych rozwiązań lub nowego spojrzenia na twoją pracę. Projekt do którego się przygotowujesz będzie przełożony na inny okres. Pod koniec tygodnia czeka cię wyjazd służbowy, który przesunie twoje wcześniej ustalone plany.

Finanse: Przygotuj się na niezapowiedziane wydatki związane z samochodem. Wiesz dobrze, że zwlekanie z naprawą doprowadziło do problemów, które niestety będą kosztowne. Ktoś z twoich bliskich także poprosi cię o pieniądze. Zastanów się zanim się zgodzisz.

Zdrowie: Podwyższone ciśnienie, nerwy, bóle w okolicach serca mówią jedno. Należy odpocząć, wyjechać, zmienić otoczenie nawet na krótki okres czasu. Zacznij jeździć na rowerze, popływaj, chodź na spacery. Spędzaj czas na łonie natury. Niech twój umysł odpocznie.

Waga

Miłość: Spróbuj zaskoczyć partnera w tym okresie. Nie mowa tutaj o czymś bardzo spektakularnym, ale po prostu zrób coś, co będzie lekko niekonwencjonalne. Bądź czuły i opiekuńczy, tak by działania które podejmujesz dawały i spełniały oczekiwania.

Praca: Bardzo dużo pracy dla Wag, załatwianie spraw zaległych, kreowanie nowymi zadaniami. Wszystko to po to, by w przyszłości pojawiły się większe pieniądze. Pamiętaj, że sam siebie musisz motywować do działania. Koniec tygodnia luźniejszy, ale i pokazujący bardzo dobrą perspektywę na tydzień następny.

Finanse: Wygrana która się pojawia w kartach poprawi twój system planowania i wydatków. Dzięki umiejętności twojej partnerki wszystko będzie w jak najlepszym porządku. Nie inwestuj w tym okresie na giełdzie lub w inne przedsięwzięcia. Przeczekaj ten okres.

Zdrowie: Przebywaj dużo na świeżym powietrzu, nie denerwuj się na rzeczy, na które nie masz wpływu. Staraj się zminimalizować stres. Uważaj na to co jesz i ile jesz. Waga będzie niemiłosiernie dokładna. Jeśli jest taka potrzeba zastanów się na wprowadzeniem ograniczeń bądź diety.

Skorpion

Miłość: Kroki które podejmiesz w tym tygodniu będą miały ogromny wpływ dla przyszłości waszego związku. Zastanów się czy twój charakter będzie mógł spełnić jej oczekiwania. Nastaw się na trudną rozmowę w połowie tygodnia, zwróć uwagę, że twój partner nie do końca potrafi się odnaleźć w obecnej sytuacji.

Praca: Ten tydzień będzie obrazował w zmiany organizacyjne, które były zapowiedziane już na początku roku. Na szczęście ty wyjdziesz na nich obronną ręką. Spróbuj się dostosować do nowej rzeczywistości, która przez pierwsze miesiące może dać ci popalić. Dasz radę.

Finanse: W tym tygodniu nie widać zmian finansowych. Na szczęście żadnych niezapowiedzianych wydatków nie będzie. Pod koniec tygodnia, tak jak to było planowane, pojawia się inwestycja związana z mieszkaniem.

Zdrowie: Nadszedł czas by zastanowić się, co powinieneś zrobić z ciągłym bólem pleców. Wykonaj dodatkowe badania. Zastanów się także czy nie lepszym wyborem byłaby zmiana pracy. Karty pokazują zagrożenie dotyczące bagatelizowania tej sytuacji.

Strzelec

Miłość: Bardzo pozytywny czas dla osób spod znaku Strzelca. Miłość kwitnie, jest zaskakująca i pozytywnie nieobliczalna. Spędzaj z partnerem dużo czasu. Zastanówcie się nad celami, które powinniście zrealizować w tym roku. Koniec tygodnia będzie bardzo miłą emocjonalną niespodzianką dla was obojga.

Praca: Okres spokoju i otwarcia na nowe projekty. Czas w którym podejmiesz decyzje o inwestycjach i zmianach, które doprowadzą cię do poprawy finansowej. Pod koniec tygodnia skup się na przesłanych dokumentach i zweryfikuj wszystkie dotychczas podjęte decyzje.

Finanse: Okres finansowy jest pokazany na poziomie dobrym. Wydatki dotyczące inwestycji nie będą miały znaczącego wpływu na domowe bądź biznesowe działania. Skup się na dobrym zarządzaniu i nie martw się na zapas.

Zdrowie: Czas spokoju i odpoczynku. Skup się na planach dotyczących organizacji okresu wiosennego. Nad jazdą na rowerze i spędzaniem większości czasu na świeżym powietrzu. Nie zadręczaj się trudnym działaniem twojego organizmu. Spróbuj się dostosować do sytuacji.

Horoskop tygodniowy klasyczny opracował Rosarius