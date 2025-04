Baran

Praca: warto pomyśleć o przyszłości. Jeśli dostaniesz ciekawą ofertę pracy, zastanów się dobrze i przyjmij ją.

Finanse: środa i piątek – dobre dni na grę w totolotka.

Miłość: jeśli ciągle jesteś bez pary, nie umawiaj się na randki w weekend. Sobota i niedziela nie będą sprzyjającymi dniami do flirtowania. Przełóż spotkania na następny tydzień, a nie będziesz żałować… Barany będące w parach powinny uważać, co mówią. Jedno słowo za dużo może spowodować nieporozumienie.

Zdrowie: zmień dietę na lżejszą…

Byk

Praca: w tym tygodniu odczujesz nudę w pracy. Jeśli nie ma potrzeby, byś siedział w firmie, wykorzystaj ten czas na wypoczynek.

Finanse: inwestuj z głową! Nie ryzykuj.

Miłość: pojawia się możliwość zamknięcia starych spraw, pozbycia się starych problemów. Intuicja i rozum podpowiedzą Ci, jak te problemy rozwiązać. Czeka Cię tez sporo nowych emocji, z którymi świetnie sobie poradzisz.

Zdrowie: odczujesz w nadchodzącym czasie ogromny przypływ sił witalnych, dzięki czemu Twoje samopoczucie będzie znakomite; nabierzesz znów ochoty do codziennych biegów lub spacerów.

Bliźnięta

Praca: Twoja praca nie spotka się z uznaniem, jeśli jej odpowiednio nie sprzedasz. Nie tylko liczy się zawartość, ale i opakowanie.

Finanse: nadchodzący tydzień przyniesie zupełnie nieoczekiwane dochody.

Miłość: czeka Cię okres pełen wrażeń, a najbliższy tydzień zaważy na Twoim życiu uczuciowym. Dzięki sprzyjającym Ci gwiazdom - nie opuści Cię szczęście i dobrze wykorzystasz nadarzające się okazje.

Zdrowie: za to w sprawach zdrowia - gwiazdy przewidują pewne niepowodzenia, jeśli nadal będziesz lekceważyć dolegliwości alergiczne, które od jakiegoś czasu Ci towarzyszą.

Rak

Praca: w nadchodzącym tygodniu zapowiada się bardzo dobra passa zawodowa. Wykorzystaj ten okres, bo nie będzie trwał wiecznie.

Finanse: będziesz mieć szczęście w grach liczbowych, więc zaryzykuj…

Miłość: mieszkasz i żyjesz pod jednym dachem ze Strzelcem, któremu bardzo na Tobie zależy i który chciałby odczuwać to samo. Każda Twoja „ucieczka z domu”, odsuwanie się od domowych spraw – wszystko to jest dla niego bardzo bolesne.

Zdrowie: nie przesadzaj w najbliższym czasie z relaksowaniem się po pracy, z intensywnymi ćwiczeniami, bo się przetrenujesz. Na zapas nie da się ani odpocząć, ani wytrenować mięśni.

Lew

Praca: ten tydzień pozwoli Ci wreszcie uwierzyć we własne możliwości, gdy Twoja praca spotka się z uznaniem przełożonego.

Finanse: dopilnuj, żeby obiecywana premia stała się faktem.

Miłość: działaj szybko, jeśli zależy Ci na pewnym bardzo niezdecydowanym Baranie. Nie odkładaj spotkań, staraj się jak najczęściej z nim widywać, absorbuj go swoją osobą, bo w przeciwnym razie wymknie Ci się z rąk.

Zdrowie: nie narzucaj sobie zbyt dużego tempa pracy, nie wymagaj od siebie zbyt wiele w nadchodzącym czasie, bo na własne życzenie wpadniesz w dołek psychiczny.

Panna

Praca: przed Tobą tydzień z kalendarzem w ręce, wiele spotkań, napięte terminy. Czeka Cię sporo spraw, które pochłoną Cię całkowicie.

Finanse: jeśli planujesz wziąć kredyt, dobrze przeczytaj warunki spłaty.

Miłość: jeśli zdecydowanie nie służą Ci spotkania ze Strzelcem, to zaniechaj ich. Nic na siłę… Wsłuchaj się w głos intuicji i serca, a ten na pewno podpowie Ci, do dalej robić…

Zdrowie: jeśli dolegliwości jelitowe będą się nasilać - pomyśl o zmianie diety. Niewykluczone, że któryś ze składników Twojego pożywienia po prostu Ci nie służy. Jeśli zaś nie przyniesie to pożądanych rezultatów – skontaktuj się z lekarzem lub dietetykiem.

Waga

Praca: nie zwalniaj tempa. Twoje projekty są już na ukończeniu i dobrze by było, gdybyś je w tym tygodniu oddał.

Finanse: w nadchodzącym czasie unikaj wszelkich pożyczek czy kredytów. Zaczekaj do końca miesiąca.

Miłość: nadchodzi czas na podjęcie ważnych decyzji dotyczących zamiany miejsca zamieszkania. Nie odkładaj tej sprawy na kolejny tydzień, bo Twój partner poczynił już pewne kroki i nie będzie zadowolony z powodu Twojego ociągania się.

Zdrowie: powinno być na medal w nadchodzącym czasie, więc nie poddawaj się, Wago, hipochondrii, jeśli poczujesz się nieszczęśliwa czy zaczniesz się czymś martwić.

Skorpion

Praca: nie przegap okazji, które nadarzą się w tym tygodniu. Masz przecież świadomość, że nie mogąc podjąć decyzji - wiele tracisz.

Finanse: gwiazdy Ci sprzyjają, więc możesz pozwolić sobie na udział w jakiejś loterii.

Miłość: Skorpiony mogą mieć problemy z podjęciem decyzji, z kim się zacząć spotykać. Jesteś zainteresowany zarówno Koziorożcem, jak i Strzelcem, ale w najbliższym czasie staniesz przed koniecznością dokonania wyboru.

Zdrowie: pogoda może być zmienna, a Skorpiony są wyjątkowo narażone na przeziębienia, zatem warto uważać.

Strzelec

Praca: pracujesz w tym tygodniu na pierwszą zmianę, więc wykorzystuj wolne popołudnia na załatwianie spraw urzędowych, na które zawsze brak Ci czasu.

Finanse: jeśli walczysz z rodziną o duży spadek- skontaktuj się z prawnikiem.

Miłość: nie zapominaj o tym, że od jakości Twojego życia i samopoczucia zależy też jakość życia Twoich bliskich, a wśród nich – Twojego partnera. Jeśli potrzebna jest Ci chwila wytchnienia, nie zastanawiaj się i oderwij się od wszystkiego i od wszystkich.

Zdrowie: uwaga na nerki. Gwiazdy wprawdzie nie wróżą żadnej niepokojącej choroby, ale przestrzegają, zwłaszcza że takie problemy już miałeś.

Koziorożec

Praca: tydzień będzie bardzo pracowity, ale dzięki temu zaczniesz wreszcie wychodzić na finansową prostą.

Finanse: postaraj się żyć oszczędnie, skoro planujesz luksusowy urlop.

Miłość: warto przełamać lody… Jeśli ostatnio Twoje układy z Baranem były zamrożone lub nawet chociaż schłodzone, może już nadszedł czas, by to zmienić, a przynajmniej spróbować. W najbliższym czasie powinno Ci się to udać, gdy tylko trochę się postarasz…

Zdrowie: jeżeli wykonujesz zawodowo pracę fizyczną, to bądź szczególnie ostrożny w nadchodzącym tygodniu, bo Twoja kondycja psychoruchowa może być znacznie gorsza niż dotychczas.

Wodnik

Praca: jeśli zaplanowałeś w tym tygodniu wcześniejsze wyjścia z pracy, powiedz o tym od razu, żeby Twoi koledzy z działu mogli rozłożyć sobie pracę.

Finanse: stracisz dużo pieniędzy, jeśli uwikłasz się w jakiś kredyt czy gry hazardowe.

Miłość: dobry tydzień na podjęcie ważnych wiążących decyzji, które będą miały duży wpływ na Twoją dalszą wspólną przyszłość ze Strzelcem. Jeśli naprawdę zależy Ci na partnerze, postaraj się, aby te rozmowy były twórcze.

Zdrowie: stare dolegliwości mięśniowe mogą się już więcej nie odezwać, ale tylko pod warunkiem, że dostarczysz swojemu organizmowi wystarczającą porcję witamin i mikroelementów…

Ryby

Praca: przeznacz ten tydzień na szukanie dodatkowego źródła dochodu. Gwiazdy Ci sprzyjają, więc na pewno się uda.

Finanse: wreszcie pojawiają się szanse na tak długo oczekiwaną podwyżkę.

Miłość: w nadchodzącym tygodniu w uczuciach żadnych zmian. Zarówno w relacjach towarzyskich, jak i partnerskich wszystko będzie się toczyć normalnym trybem.

Zdrowie: poprawi się znacznie Twoja kondycja fizyczna. Może będzie to za sprawą sprzyjających Ci gwiazd, a może za sprawą Twojego rozumu, który Ci podpowie konieczność skorzystania z porad kolegów, ćwiczących codziennie w fitness klubie.

Horoskop opracowała Lena Tall