BARAN

Miłość:3 Kielichów

Praca: 8 Mieczy (-)

Finanse: Mag

Zdrowie: 5 Monet

Listopad przyniesie Baranom nowe znajomości i porywy, może uda się znaleźć kogoś bliskiego.

Będzie to miła odskocznia od zamknięcia w pracy, którego mogą mieć dość.

W finansach znajdzie się okazja do dorobienia do pensji, przeznaczony na kurs albo kształcenie.

Proszę zwrócić uwagę na dietę! Możliwe, że nie jest ona optymalna.

BYK

Miłość: 3 Kielichów

Praca: Mag

Finanse: 10 monet

Zdrowie:3 kijów (-)

Listopad okaże się równie łaskawy dla Byków. Okazji do randek nie zabraknie.

W pracy możliwy awans na stanowisko kierownicze, albo... dodatkowe obowiązki.

Da się to zauważyć w postaci dodatkowej sumki na koncie, jednak trzeba uważać na nerwy i stres.

BLIŹNIĘTA

Miłość: Pustelnik

Praca: 5 monet

Finanse: Królowa monet

Zdrowie: 8 Kielichów (-)

W sprawach miłosnych, Bliźnięta poczują chęć wycofania się i przeanalizowania relacji.

W pracy będzie się działo, dużo obowiązków i natłok zadań.

Możliwe wydatki na cele domowe, prawdopodobnie nie obejdzie się bez pomocy bliskiej kobiety.

Uważajcie na to, co pijecie i ile pijecie, wątroba potrzebuje odpoczynku czasami...

RAK

Miłość: Paź Buław

Praca: Sad

Finanse: Diabeł

Zdrowie: As pucharów/Rydwan

Będziecie czekali na wiadomość od ukochanej osoby.

W pracy rutyna, jakieś działania podsumowujące, remanenty...

Będziecie mieli ochotę zaszaleć dla odreagowania, co okaże się korzystne dla Waszego samopoczucia. Uważajcie podczas podróżowania na emocje! Samokontrola wskazana!

LEW

Miłość: Paź Kielichów

Praca: Śmierć, 3 Kielichów

Finanse: Królowa mieczy

Zdrowie: Koło fortuny-, 9 monet

Listopad będzie dla Was, drogie Lwy, czasem refleksji. Możecie się czuć niedoceniane przez bliskich.

W pracy nastąpi zmiana, możliwe że wymagająca większej odpowiedzialności i samodzielności.

Finansowo nastąpi przegląd i planowanie wydatków, kontrola budżetowa.

Możliwa grypa lub przeziębienie, dlatego zamiast imprezować - odpoczywajcie w domu.

PANNA

Miłość: 5 denarów

Praca: Rycerz kijów

Finanse: 5 kijów

Zdrowie:10 pucharów

W miłości Panny poczują jakieś braki, samotność zaboli dotkliwiej niż zwykle. Warto wyjść do ludzi!

W pracy zmiany, planowanie nowych strategii rozwojowych, zmiany kadrowe i zarządzania.

Finansowo będziecie musiały powalczyć o swoje, możliwe że o podwyżkę.

Zdrowie będzie znakomite, ale nie przeceniajcie swoich sił!

WAGA

Miłość: Król monet

Praca: Królowa Monet

Finanse: Rycerz kielichów (-)

Zdrowie: 2 monet (-)

Wagi w związkach będą dążyć do określenia, kto rządzi. Zdominują lub zostaną zdominowane.

W pracy - konieczność odbycia praktyk, szkoleń, reorganizacji. Ulepszenia.

Finansowo - poczujecie, że Wam brak środków, trzeba będzie zacisnąć pasa.

Uwaga na urazy dłoni oraz barków! Możecie przeciążyć stawy.

SKORPION

Miłość: Paź mieczy

Praca: Król mieczy(-)

Finanse: 9 monet

Zdrowie: 9 kijów

W związkach przyjdzie czas na wyjaśnienia nieporozumień. Możliwe też inteligentne flirty.

W pracy - trzeba będzie sobie odpuścić to, co było ustalone wcześniej, szef może zmienić plany.

Czekają Was wydatki na dom, np. upiększanie, imprezy...

Zdrowie będzie w sam raz, jednak będziecie przepracowane, uwaga na krzyże! Mogą boleć plecy!

STRZELEC

Miłość: Król monet

Praca: Królowa Monet

Finanse: Rycerz kielichów

Zdrowie: 2 monet

W sprawach miłosnych tarcia o przysłowiowe rządy nad pilotem.

W pracy - standardowo. Rutyna, porządki, remanenty, wyliczenia..

Finansowo całkiem nieźle, czekają wydatki na spełnienie marzeń.

Jeśli uprawiacie sport, uwaga na kontuzje!

KOZIOROŻEC

Miłość: Cesarzowa

Praca: 10 mieczy/5 kielichów

Finanse: Kapłan

Zdrowie: umiarkowanie

Koziorożce mają w listopadzie sielankę. Będą na nie dmuchać i chuchać.

W pracy nerwowo, możliwa zmiana na gorsze.

Uwaga na złych doradców finansowych! To nie jest dobry czas na ryzyko!

W zdrowiu wszystko w normie, należy zwrócić uwagę na nerki i gospodarkę płynów w organizmie.

WODNIK

Miłość: 3 kielichów

Praca: Paź kielichów

Finanse: Król kielichów

Zdrowie: 2 kielichów

Wodnicy również nie będą narzekać na listopad. Dużo się będzie działo! Szykują się randki.

W pracy - dodatkowe zlecenie, intratne propozycje- co przyniesie dodatkowe korzyści materialne.

Finansowo nie będziecie narzekać, możecie spokojnie coś niecoś odłożyć albo i podarować.

Zdrowie również stabilne, możliwe drobne dolegliwości hormonalne - wynikające z emocji.

RYBY

Miłość: 4 mieczy

Praca: 5 mieczy

Finanse: 9 pucharów

Zdrowie: Królowa mieczy

W miłości samotne Ryby czeka zastój. Związane zabarykadują się w swoich czterech ścianach.

Może być to spowodowane zaciętą rywalizacją w pracy, która pochłonie ich siły.

Finansowo - mały niedosyt, możliwe niezbędne wydatki na remonty czy sprzęt.

Przyda się też odreagowywać stres, albo zająć czymś co zniweluje jego skutki.

Horoskop opracowany przez Wróżbitę Caliela w oparciu o Karty Tarota