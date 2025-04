Baran

Miłość: Znajomości zawarte teraz mogą zaowocować wspólną przyszłością, nie starajcie się jednak zbyt ostro oceniać innych.

Praca: Nie denerwuj szefa i postaraj się nie lekceważyć obowiązków. Barany szefowie będą teraz krytyczne wobec pracowników.

Finanse: Nie zarobicie teraz wiele, nawet jeśli bardzo się będziecie starały. Raczej zaplanujcie przyszłe podwaliny finansowego sukcesu.

Zdrowie: Nie pozwalajcie sobie na zbyt wiele, śnieżne szaleństwo może zakończyć się bólem gardła i trzema dniami w łóżku . Nie wyziębiajcie organizmu.

Reklama

Byk

Miłość: Poczujecie, że komuś na was zależy, wiele byków odnajdzie zagubione poczucie bezpieczeństwa życiowego.

Praca: Zostaniecie docenione, chociaż nikt nie okaże wam tego w sposób wylewny. Mimo wszystko zyskacie zaufanie przełożonych.

Finanse: Pilnujcie portfela i za bardzo nie hulajcie na wyprzedażach.

Zdrowie: Bóle głowy mogą być spowodowane nie noszeniem czapki. Przemarznięta głowa będzie dawała się wam we znaki.

Bliźnięta

Miłość: W miłości nie wydarzy się teraz raczej nic istotnego, zwróćcie uwagę na swoich ukochanych i doceńcie ich starania aby wam dogodzić.

Praca: To co teraz zasadzicie wzejdzie niebawem a za kilka miesięcy zbierzecie spore plony. Warunkiem jest jednak skupienie na tym co robicie.

Finanse: Spróbujcie inwestować w siebie, zobaczyć swoją przyszłość w zupełnie nowych okolicznościach. Możliwości aby to osiągnąć już niebawem nastąpią.

Zdrowie: Nie nadwyrężajcie swojego zdrowia, powinniście teraz dobrze wypocząć.

Rak

Miłość: Będziecie bardzo nerwowe i wpłynie to na jakość waszych relacji z najbliższymi. Postarajcie się zdystansować do problemów.

Praca: Jeśli poszukujecie ciekawej pracy, w tym tygodniu możecie taką znaleźć. Jednak wasze wymagania finansowe będą większe nic możliwości przyszłego pracodawcy.

Finanse: Nie skąpcie na pomoc dla innych. Pieniądze to rodzaj energii, którą najłatwiej się podzielić.

Zdrowie: Uwaga na nerki i układ moczowo-płciowy. Babcine ziółka pomogą na nieprzyjemne dolegliwości.

Lew

Miłość: Pokażecie się teraz z najlepszej strony. Atmosfera jaka stworzycie podczas spotkań we dwoje na długo zostanie zapamiętaną przez ukochaną osobę.

Praca: Niech nie wyprowadzi was z równowagi ktoś, kto od dawna próbuje was sprowokować do gwałtownych reakcji.

Finanse: Pieniądze nie będą się was trzymać , ale zrobicie z nich dobry pożytek. Sobie również niczego nie pożałujecie.

Zdrowie: Dobre zdrowie i kondycja fizyczna skłoni niektóre z was do szaleństwa na śniegu.

Panna

Miłość: Wymagacie bardzo dużo od ukochanych, same też się nie oszczędzacie. Jednak warto pamiętać, że związek to nie tylko obowiązki.

Praca: Spróbujcie być otwarte na osoby z najbliższego otoczenia. Teraz ktoś kogo znacie od dawna może zawieść wasze zaufanie.

Finanse: Poprzez najbliższe osoby nawiążecie bardzo obiecującą współpracę. Pieniądze z niej przyjdą już w lutym.

Zdrowie: Odpoczynek zrobi wam lepiej niż pięć dni w Spa – tym bardziej, że wy nawet tam próbujecie pracować.

Waga

Miłość: Rodzinna sielanka, raczej uda wam się osiągnąć zadowolenie we wszelkich działaniach dla dobra rodziny.

Praca: Nie wszystko złoto co się świeci, uważajcie teraz wybierając nowych pracowników lub najlepszą ofertę współpracy.

Finanse: Wstrzymajcie się na razie i nie wydawajcie pieniędzy pochopnie. Dwa razy pomyślcie i nie dawajcie wiary pozorom.

Zdrowie: Nic wam nie powinno dokuczać w sferze zdrowia. Jednak ubierajcie się ciepło podczas spacerów.

Skorpion

Miłość: Nowy kandydat na ukochanego przekona was, że ma uczciwe zamiary. Jednak wy będziecie pragnąć zupełnie kogoś innego.

Praca: Nie ma nic takiego co teraz byłoby dla was niemożliwe. Jednak nie zawsze dążenie do określonego celu przynosi pozytywne skutki.

Finanse: Wierzyciele oddadzą wam długi. Nie zaciągajcie teraz żadnych kredytów, spłata może być potem trudna.

Zdrowie: Nie nadużywajcie lekarstw chemicznych, czasem lepiej wypić ziółka i nie zatruwać organizmu.

Strzelec

Miłość: Zakochane Strzelce postawią teraz wszystko na jedną kartę. Ryzyko się opłaci a miłość rozkwitnie na dobre.

Praca: Teraz działajcie zupełnie samodzielnie i nie polegajcie na pomocy nawet najbardziej zaufanych osób. Sprawdzajcie poprawność podpisywanych dokumentów.

Finanse: Ostrożność wobec wyciągających rękę po wasze pieniądze powinna się opłacić. Unikniecie oszustwa.

Zdrowie: Zróbcie badania wzroku. Może czas na okulary do czytania? Ogólnie wasze zdrowie powinno być teraz w dobrej kondycji.

Koziorożec

Miłość: Zaufajcie najbliższym i przestańcie wymyślać niestworzone scenariusze tylko dlatego, że ukochany wrócił później niż zazwyczaj.

Praca: Wasza staranność i konsekwencja sprawiają, że inni was podziwiają. Niebawem przełoży się to na wymierne korzyści.

Finanse: Niedobrym nawykiem jest chowanie pieniędzy w skarpetkę. Teraz na pewno znajdziecie korzystne lokaty bankowe.

Zdrowie: Jeśli powróciły jakieś dawne dolegliwości, nie czekajcie i idźcie do lekarza. Nie eksperymentujcie na sobie. Metody alternatywne wspomogą leczenie farmakologiczne.

Wodnik

Miłość: Niepokoje się wreszcie skończą. Przed wami raczej dobre perspektywy. Pamiętajcie o bliskich osobach i spędzajcie z nimi więcej czasu.

Praca: Popiszecie się teraz doskonała znajomością przepisów lub kompetencjami w swojej dziedzinie. Nowe możliwości na zatrudnienie.

Finanse: Nie starajcie się teraz jakoś specjalnie oszczędzać. Nawet jeśli więcej wydacie, wasze konto szybko zostanie uzupełnione.

Zdrowie: Nie gadajcie za dużo na mrozie i noście rękawiczki. Drobne przeziębienia uda się szybko opanować.

Ryby

Miłość: Teraz wiele będzie zależeć od tego czy znowu wybaczycie czy też wyciągniecie konsekwencje z zachowania bliskiej osoby.

Praca: Nie oszukujcie nikogo w pracy, jeśli popełnicie błąd trzeba się po prostu przyznać. Możecie liczyć na wyrozumiałość szefa.

Finanse: Odkładajcie pieniądze bo za kilka miesięcy przydadzą się jak nic. Możecie spróbować powalczyć o podwyżkę, ale wasza strategia musi być przemyślana.

Zdrowie: Uważajcie na śliskie powierzchnie, nie tylko chodniki. Upadek może mieć dla was teraz przykre konsekwencje.

Reklama

Horoskop tygodniowy opracowała Oktawa