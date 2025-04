BARAN

Miłość: Ten tydzień dla Baranów będących w związku nie będzie łaskawy, związki które od dawna kulały może czekać czas próby. Baran zadecyduje o rozstaniu bądź chwilowej rozłące z partnerem. Odczujesz niemożność dopasowania się do partnera, dlatego zechcesz ten czas spędzić w samotności.

Samotne Barany czeka znajomość, która okaże się tylko romansem.

Praca: W pracy bez większych zmian i niespodzianek.

Finanse: Nie licz na niespodziewany przypływ gotówki.

Zdrowie: Nie przesadzaj z ilością spożywanego alkoholu, gdyż nie masz mocnej głowy.

BYK

Miłość: Byki czeka czas niepewności i niezdecydowania a będące w związku będą starały się uświadomić partnerowi jaka jest ich rola w tej relacji. Nie podoba im się zepchnięcie przez partnera ich osoby do roli wasala.

Tylko zdolność przetrwania nowych relacji daje nadzieje, że uda Ci się Byku przestać być osobą samotną. Nie ma ludzi bez wad.

Praca: Zmiana pracy w tym tygodniu nie rokuje obiecująco, trzeba poczekać.

Finanse: Jeżeli wcześniej zainwestowałeś to teraz możesz liczyć na zyski.

Zdrowie: Spacer zamiast leżakowania po obiedzie wyjdzie Ci tylko na zdrowie.



BLIŹNIĘTA

Miłość: U Bliźniąt będących w związku zapowiada się burzliwa atmosfera. A im bardziej będziecie zdawać sobie sprawę ze swoich błędów tym bardziej będziecie zapalczywi w stosunku do partnera i będzie szukać okazji do zwady. Przemyśl Bliźniaku czy tak się zachowując zyskujesz w oczach partnera.

Samotne Bliźniaki czeka zmysłowa fascynacja nowo poznaną osobą, może wyniknąć z tego silny związek na który od dawna czekasz.

Praca: Nie zadzieraj z szefem i tam ma Cię na oku.

Finanse: Możesz zagrać w gry liczbowe, jest szansa na wygraną.

Zdrowie: Uważaj na to co jesz, gdyż masz tendencje do niestrawności.

RAK

Miłość: Możesz uznać, że słowa wypowiadane przez Twoją drugą połowę bywają puste i wcale nie mają potwierdzenia w jego czynach. Ale czy aby na pewno Raku? Pomyśl, czy nie oczekujesz zbyt wiele poświęcania od drugiej osoby. A może tylko zadręczasz się negatywnymi myślami, bo boisz się stracić miłość.

Samotne Raki czeka poznanie kogoś kto łatwo się zakochuje lecz nie daj się Raku zwieść grze pozorów, bo możesz przeżyć gorzkie rozczarowanie

Praca: Masz szanse na poszukanie nowej pracy, gwiazdy sprzyjają.

Finanse: Możesz liczyć na małą pożyczkę u przyjaciół.

Zdrowie: Nie stresuj się, gdyż tylko pozytywne myślenie zmienia rzeczywistość.

LEW

Miłość: Lwie popełniasz błąd, ostatnio za bardzo miałeś potrzebę dominacji w związku przez co Twój partner czuł się osaczony. W tej sytuacji konieczne są ustępstwa a koniec tygodnia spędzicie na uroczej kolacji tylko we dwoje.

Samotne Lwy czeka poznanie kogoś z kim może połączyć ich trwała relacja. Ale jeśli będzie zależało im na rozwinięciu znajomości nie mogą biernie czekać na kontakt tylko samemu czynić pierwsze kroki.

Praca: Mogą wyjść nici z urlopu bo jest zbyt dużo pracy.

Finanse: Nie myśl o kredycie, gdyż to nie rozwiązuje problemów.

Zdrowie: Ziołowe herbatki zamiast mocniejszych trunków.



PANNA

Miłość: Warto zająć się też sfera duchową w związku, oboje z partnerem dawno straciliście cel tego związku i właściwie trudno Wam rozpoznać na czym tak naprawdę zależy wam obojgu na romantyczności czy praktyczności?

Samotne Panny czeka czas poznawania nowego towarzystwa, raczej w tym tygodniu na szczególne znajomości z których wynikło by coś trwałego nie ma co liczyć ale zawarte kontakty mogą okazać się bardzo przydatne w przyszłości.

Praca: W pracy nie przesadzaj z nadgorliwością, koledzy bokiem na to patrzą.

Finanse: Oszczędności kiedyś zgromadzone teraz mogą się przydać.

Zdrowie: Dieta nie zawsze taka rygorystyczna jest wskazana, zachowaj umiar.

WAGA

Miłość: W związkach czeka obojętność, pustka i chłód uczuć, ale tylko na początku tygodnia. Wago widać, ze świadomie będziesz się izolować od partnera, okazywać mu swoją niechęć, ale będzie też w Tobie chęć zmiany sytuacji i zorganizujesz Wago na weekend wspólny wypad we dwoje w celu naprawy relacji.

Samotne Wagi będą miały w sobie intensywniejsza tęsknotę za miłością niż za zwykle, jednak poznanie kogoś, kto spełni ich oczekiwania niestety nie będzie łatwym do zrealizowania zadaniem, a może Wago wystarczy obniżyć poprzeczkę.

Praca: Jeżeli jesteś znudzony obecną pracą to pomyśl o zmianie.

Finanse: Poprawy finansowej nie widać w tym okresie.

Zdrowie: Nie zakładaj nogi na nogę bo tylko zafundujesz sobie żylaki.



SKORPION

Miłość: Skorpiony będące w związku czeka pogodny i serdeczny nastrój. Widać, że będziesz czuł szczególny spokój Skorpionie dzięki odwzajemnionej miłości swego partnera. Ten tydzień będzie szczególnie udany a młodym Skorpionom przyniesie szanse na powiększenie rodziny.

Samotne Skorpiony, które wcześniej poznały już kogoś czeka wewnętrzne rozdarcie i nie możność podjęcia decyzji czy warto angażować się w tę relacji czy raczej sobie odpuścić. Jednak ten tydzień może wymagać konieczności podjęcia decyzji w tym kierunku.

Praca: Może być zastój, więc skorzystaj z urlopu.

Finanse: Lokaty nie są trafionym pomysłem, pomyśl o nieruchomościach.

Zdrowie: Zrób okresowe badania to daje poczucie pewności.



STRZELEC

Miłość: Strzelce czeka okres pełen napięć wynikłych wskutek przeżytego wcześniej nieszczęścia, jednak będziesz Strzelcu starał się za wszelka cenę złagodzić i zredukować sutki następstwa poniesionej klęski i ponownie odbudować wiarę i zaufanie w Wasz związek.

Samotne Strzelce czeka opóźni e w realizacji celu znalezienia miłości w swoim życiu, jednak bądź ostrożny i nie pchaj się na sile w związek tylko po to by kogoś mieć, bo potem możesz przeżyć gorzkie rozczarowanie nową poznaną osobą.

Praca: Zmiana pracy sama nie przyjdzie, musisz robić coś w tym kierunku.

Finanse: Wydawaj tyle na ile Cię stać.

Zdrowie: Nerwowość może być spowodowana burzą hormonalną.



KOZIOROŻEC

Miłość: Koziorożec będący w związku może mieć powody nie do niepokoju wskutek pojawienia się kogoś z przeszłości w obecnym życiu jego drugiej połowy. Zachowaj ostrożność i delikatnie obserwuj partnera bo może on przeżyć malutki romans wracając wspomnieniami do przeszłości.

Samotne Koziorożce czeka poznanie partnera poprzez załatwianie spraw zawodowych. Wspólna praca zbliży Ciebie i nowo poznaną osobę, warto Koziorożcu być baczniej przyjrzał się temu koledze.

Praca: W końcu szef Cię docenił, więc możesz za jakiś czas prosić o podwyżkę.

Finanse: Nie pożyczaj pieniędzy bo możesz sam w niedługim czasie potrzebować pomocy.

Zdrowie: Pomyśl o oczyszczeniu organizmu, lepiej się wtedy poczujesz.



WODNIK

Miłość: Dla młodych Wodników przychodzi czas na zmiany w rodzinie. Stabilizacja materialna jaka się u Was pojawi przyniesie czas bezpieczeństwa założenia rodziny. Zbyt długo już Wodniku unikałeś podejmowania decyzji o zmianach w tym kierunku.

Samotny Wodnik może odczuć zawieszenie spraw miłosnych. Trudno mu będzie poznać kogoś kto spełnia wszystkie ich wymagania a nawet kogoś z kim będzie mu się dobrze rozwiać.

Praca: Nie zdziw się jak dostaniesz nową propozycję pracy, w końcu na to zasługujesz.

Finanse: Może Ci się trafić nieoczekiwany spadek.

Zdrowie: Leżenie przed telewizorem to ostatnia potrzebna Ci rzecz.



RYBY

Miłość: Ryby będące w związku mogą przeżywać kryzys ale mimo istniejących trudności oboje z partnerem będą się wspierać wzajemnie by pokonać gnębiące ich niepowodzenie. Oboje będzie strać się utrzymać związek za wszelką cenę a pomyśl Rybo czy chwilowe odosobnienie nie było by lepszym rozwiązaniem.

Samotne Ryby czeka szczególnie dobra pasa, widać, że mają szanse na swojej drodze spotkać pokrewna duszę. Z nowa poznana osobą czeka ich harmonia i zgoda w relacji.

Praca: Uważaj na to co robisz bo szef Ci się przygląda.

Finanse: Finanse bez zmian a nawet możesz się liczyć w większymi wydatkami.

Zdrowie: Tabletki uspokajające to nie jest wyjście.

Horoskop opracowała Karo