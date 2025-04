BARAN

Miłość: Pozytywne zmiany w sferze uczuć. Samotne osoby mają szansę na spotkanie swojej drugiej połówki, zaś te w związkach odkryją swojego partnera na nowo.

Praca: Osoby poszukujące przejdą ważne rozmowy, które mogą zaskutkować podjęciem zatrudnienia. Osoby aktywne zawodowo mogą spodziewać się korzystnych rozmów z pracodawcą w kwestii finansów.

Finanse: Nieoczekiwany przypływ gotówki. Rozporządzajcie nią rozsądnie.

Zdrowie: Uważajcie na drogi oddechowe, mogą pojawić się chwilowe dolegliwości.

BYK

Miłość: W miłości uniesienia, bliskość emocjonalna z partnerem, wspólne chwile pełne czułości, zrozumienia, harmonii.

Praca: Tu bądźcie ostrożni. Nie wszyscy są tak szczerzy i uczciwi za jakich chcą uchodzić. Przybierają maski na potrzeby chwili. Nie dajcie się nabrać.

Finanse: Zawahania mogą się pojawić, jakieś nieprzewidziane wydatki, które pochłoną oszczędności.

Zdrowie: Będzie dopisywać. Nie doszukujcie się problemów tam, gdzie ich nie ma.

BLIŹNIĘTA

Miłość: Tu póki co nie zanosi się na żadne poważniejsze zmiany. Kontynuacja tego co było dotąd. Na zmiany musicie poczekać.

Praca: Ten tydzień jest dla was. Pełni energii, zapału i chęci do nowych działań będziecie podejmować nowe wyzwania, którym uda się wam sprostać.

Finanse: Szykuje się duża podwyżka. Rozmowy zaowocują sukcesem.

Zdrowie: Uważaj na nogi, nie przemocz stóp. Bliźniaku bądź czujny i nie moknij, aby przeziębienia udało się uniknąć.

RAK

Miłość: Jeśli był kryzys w twoim związku, to może się on zakończyć rozstaniem. Nie uda się wam dojść do porozumienia. Osoby wolne mają teraz ogromną szansę na spotkanie tej wymarzonej drugiej połówki.

Praca: Za dużo będziesz brać na siebie. Wszystkim zadaniom chcesz sprostać, a tak się nie da. Osoby poszukujące pracy, przy swoim konsekwentnym działaniu mają szanse na podjęcie zatrudnienia.

Finanse: Stagnacja i marazm. Twoje gorsze samopoczucie odbić się może na sferze finansowej.

Zdrowie: Staraj się więcej wypoczywać, bo może dać znać o sobie przemęczenie i przepracowanie. Będzie brakować ci sił.

LEW

Miłość: Ostatnio zawarta nowa znajomość ma szansę przerodzić się w prawdziwą miłość opartą na przyjaźni. W związkach o dłuższym stażu porozumienie z partnerem, koniec nieporozumień i cichych dni.

Praca: Ciężki czas przed Tobą, dużo pracy. Jej wyniki jednak przełożą się na wymierne korzyści finansowe.

Finanse: Satysfakcjonująco dla ciebie potoczą się od początku tego tygodnia twoje finanse. Będziesz radosny z tego powodu.

Zdrowie: Odnajdziesz w sobie nowe siły. Aktywnie uprawiany sport zapewni Ci dobre zdrowie.

PANNA

Miłość: Przelotna znajomość wniesie wiele świeżości w twoje uczucia, ale staraj się nie angażować zbytnio, aby później nie żałować. Podejdź do tej relacji z przymrużeniem oka.

Praca: To co dotąd wydawało się Tobie trudne i nieosiągalne uda się Tobie teraz zrealizować. Sukces gwarantowany. Uważaj na zazdrosnych współpracowników, którzy mogą być bardzo nieprzychylni i mogą chcieć manipulować faktami przeciwko tobie.

Finanse: Dobry czas dla ciebie. Dostrzeżesz, że twoje wysiłki nie pójdą na marne i znajdą swoje odbicie w korzystnych finansach.

Zdrowie: Odżywiaj się zdrowo, uważaj na żołądek. Mogą dokuczać dolegliwości związane z przemianą materii.

WAGA

Miłość: Dużo aktywności, ciepła, porozumienie. Usłyszysz wiele miłych słów, które będą płynęły ze szczerego serca.

Praca: Nowe ciekawe propozycje zawodowe jakie usłyszysz w tym czasie będą wymagały poważnego zastanowienia się nad nimi. Warto będzie skorzystać.

Finanse: Dobra passa jaka się zacznie w twoich finansach będzie trwała. Efekty będą odczuwalne w długim okresie czasu.

Zdrowie: Zwróć szczególną uwagę na układ krwionośny i nerki. Możesz teraz być też podatna na przeziębienie.

SKORPION

Miłość: Z partnerem postanowicie o wspólnym zamieszkaniu. Decyzje jakie w związku z tym zapadną będą przemyślane i właściwe.

Praca: Zwróć szczególną uwagę na pojawiające się krótkotrwałe znajomości. Kilka z nich może okazać się niezwykle korzystnych dla ciebie. Warto to wykorzystać.

Finanse: Nie ulegnij prośbie i nie pożyczaj pieniędzy. Osoba, która będzie potrzebowała twojej pomocy może mieć bardzo poważne trudności z ich oddaniem.

Zdrowie: Bądź ostrożny jeśli chodzi o twoje serce, infekcje gardła i narządy płciowe. W tym czasie mogą dać o sobie znać dolegliwości tych organów.

STRZELEC

Miłość: Nie angażuj się zbyt mocno, aby uniknąć rozczarowania. Postaraj się wyciszyć i nie wchodzić zbyt mocno w tą znajomość. Możesz się zawieść, ponieważ wasze priorytety okażą się zupełnie różne.

Praca: Możesz otrzymać niemiłą dla ciebie wiadomość. Praca, na która liczyłeś przejdzie koło nosa, albo konkurencja podpisze kontrakt, na którym tobie zależało.

Finanse: Bądź rozsądny, swoje oszczędności staraj się trzymać na czarną godzinę a nie wydawać rozrzutnie.

Zdrowie: Warto byś przyjrzał się swoim stawom, ponieważ mogą w tym czasie szczególnie mocno dać o sobie znać. Dolegliwości mogą być uciążliwe.

KOZIOROŻEC

Miłość: Cały czas szukasz stabilizacji i pełnej akceptacji w związku. To czego tak pragnąłeś teraz ma szansę się ziścić. Będziesz usatysfakcjonowany.

Praca: Możesz otrzymać ciekawą propozycję, dobrą dla ciebie. Nie spodziewasz się jej, ale będzie warto się zaangażować. Awans murowany.

Finanse: Wsparcie rodziny okaże się niezwykle pomocne przy niespodziewanych wydatkach.

Zdrowie: Zadbaj o swoją dietę aby była bogata w witaminy. Twój organizm potrzebować będzie więcej niż zwykle bogatych wartości odżywczych.

WODNIK

Miłość: Porozmawiaj z partnerem, powiedz jak widzisz dalej wasz wspólny związek. Jeśli nie uda się wam dojść do porozumienia może warto pomyśleć nad rozstaniem niż tkwieniu w relacji, w której brak spełnienia. Trudny czas w związkach.

Praca: Staraj się nie wdawać w żadne niejasne sytuacje w pracy. Rób swoje i nie interesuj się innymi. Taką postawą najlepiej na tym wyjdziesz.

Finanse: Bez żadnych rewolucji. Kontynuacja tego co było. Ważne, że jest stabilizacja i na w miarę zadowalającym poziomie uda się finanse utrzymać.

Zdrowie: Powinieneś zwrócić uwagę i zadbać o swoje oczy. Unikaj sztucznego światła. Staraj się jak najwięcej patrzeć na kolor zielony.

RYBY

Miłość: W związek może wkraść się rutyna. Partner może być pod urokiem osoby trzeciej. Nie znajdzie to jednak ciągu dalszego. Samotne Ryby na swoją drugą połówkę muszą jeszcze poczekać.

Praca: Uważajcie, ponieważ możecie usłyszeć kilka nieprzyjemnych uwag od przełożonego. Postarajcie się do nich zastosować, wprowadzić zmiany, a wszystko skończy się dobrze. Nie ulegajcie emocjom i nie wchodźcie w zbędne dyskusje.

Finanse: Duże wahania, niespodziewane wydatki. Pod koniec tygodnia może się pojawić przypływ gotówki po wcześniejszych stresach związanych z pustym portfelem.

Zdrowie: Nerki i żołądek mogą dać o sobie znać. Uważajcie na zdrowy tryb życia i dobre odżywianie. Lekki chłód jaki odczujecie może spowodować przeziębienie.

Horoskop opracowała Cyganicha