Baran

Miłość: W tym tygodniu masz szansę na udane miłosne podboje. Żółta bielizna podziała jak talizman. W czwartek, pod byle pretekstem, zrezygnuj z seksu. Możesz się nie sprawdzić. A to nie wróży happy endu.

Praca: Dobrze potoczą się egzaminy, rozmowy w sprawie pracy, zabłyśniesz na nich intelektem i pozwolisz się zauważyć pośród tłumu.

Finanse: Dobra passa również w finansach, a jeśli zagospodarujesz finansową nadwyżkę zamiast z miejsca wydać ją na przyjemności, masz dobre widoki również na najbliższą przyszłość.

Zdrowie: Poświęć troszkę czasu na swoje zdrowie i ogólne samopoczucie. Może jakiś fitness?

Byk

Miłość: Uczuciowo najbliższe dni będą okresem dużych szans. Koniec tygodnia to dobry czas do samotnych wypraw podczas których możesz sobie przemyśleć pewne sprawy.

Praca: Powiedzie Ci się trudne służbowe spotkanie, wyjazd okaże się owocny, a Twoje pomysły doczekają się realizacji.

Finanse: Miej pod kontrolą nie tylko emocje, ale i wydatki – może się okazać, że potrzebujesz więcej pieniędzy na pewien cel, w perspektywie także nowe wydatki.

Zdrowie: To dla Ciebie przede wszystkim czas regeneracji sił, uspokajania oddechu.

Bliźnięta

Miłość: We wtorek zmień drogę do pracy. Bacznie też rozglądaj się na boki. Po prawej stronie zobaczysz osobę, na którą czekałeś całe życie. Stworzycie udany związek „do grobowej deski”.

Praca: Do zawodowych sukcesów masz tylko niewielki krok, a możesz cieszyć się uznaniem w swoim środowisku i zbierać zasłużone pochwały.

Finanse: Już wkrótce będziesz mógł wcielać swoje pomysły w czyn, zaczniesz nowy etap swojego życia, poprawi się sytuacja materialna.

Zdrowie: Przestaną Cię trapić dolegliwości zdrowotne, ogólnie poczujesz się znacznie lepiej.

Rak

Miłość: Powinieneś zachować ostrożność i umiar w sprawach sercowych. Zadbaj o swoją drugą połówkę i nie skąp jej dowodów swego przywiązania.

Praca: Już wkrótce otworzy się przed tobą ciekawa zawodowa szansa, dostaniesz interesującą propozycję pracy, dokładnie trafiającą w twoje oczekiwania.

Finanse: Najwięcej Twojej uwagi będą absorbowały sprawy materialne, a zwłaszcza te dotyczące Twojego stanu posiadania.

Zdrowie: Pierwsza połowa tygodnia to dobry czas na wypoczynek.

Lew

Miłość: Bądź ostrożny w sprawach uczuciowych, bo łatwo możesz wplątać się w związek przed którym nie ma przyszłości.

Praca: Sprawy zawodowe w tym tygodniu będą dla Ciebie stanowiły spore trudności.

Finanse: Nie łam sobie głowy nad swoimi finansami są w normie i możesz sobie pozwolić na małe przyjemności.

Zdrowie: Zadbaj o swoją kondycję fizyczną.

Panna

Miłość: Ktoś czuje się odrzucony ktoś potrzebuje rozmowy zastanów się ze nie tylko praca i bieg za finansami się liczy ktoś czeka na twoje miłe słowo.

Praca: Ten tydzień w pracy będzie przebiegał pod znakiem spokoju i ciszy.

Finanse: Ważna wiadomość dla Twojego portfela pojawi się dodatkowa praca.

Zdrowie: Pamiętaj o odebraniu badań lekarskich i konsultacji z lekarzem.

Waga

Miłość: W miłości możliwe nieporozumienia. Nie staraj się panować nad partnerem, daj mu szansę na wykazanie się, mów mu częściej, jak bardzo go kochasz, on tego potrzebuje.

Praca: Ważne abyś w tym tygodniu wyjaśnił wszelkie nieścisłości związane z Twoja pracą zawodową.

Finanse: W myślach Panny narodzą się nowe koncepcje finansowe.

Zdrowie: Pij choćby minimalne ilości kawy, wbrew pozorom płyny zasadniczo działają znacząco na Twoje samopoczucie.

Skorpion

Miłość: Wychodzisz na prostą, dajesz sobie radę z przeszłością. Będzie szansa w tym tygodniu by znowu otworzyć się na miłość i zobaczyć to czego do tej pory nie dostrzegałeś. Jednak nie będzie już tak samo, jak kiedyś i nie staraj się na siłę tworzyć czegokolwiek według starych wzorców.

Praca: Spróbuj w najbliższym czasie skoncentrować się na kwestiach powiązanych ze swoim życiem zawodowym. Koniecznie bądź czujny gdyż wiele incydentów powiązanych z pracą będzie się rozgrywało wokół ciebie.

Finanse: Ważne wydatki przełóż na przyszły tydzień widać, że będziesz mógł sporo zaoszczędzić.

Zdrowie: Masz teraz możliwość uzdrowić nie jedynie własne samopoczucie, lecz też kontakty z rodziną.

Strzelec

Miłość: Gwiazdy rozpościerają przed Tobą bardzo korzystne perspektywy w sprawach sercowych. Dzięki Twoim wysiłkom udało się zapobiec konfliktowi i teraz należy tylko dbać o zachowanie spokoju i równowagi.

Praca: Nadchodzący okres w pracy będzie upływał pod znakiem ważnych biznesowych spotkań.

Finanse: Znajomy w najbliższym czasie poprosi Ciebie o pożyczkę, jeśli nie chcesz stracić tej przyjaźni odmów tej osobie

Zdrowie: Uważaj na siebie w miejscach użyteczności publicznej bo o szybkie przeziębienie w takich miejscach nie trudno.

Koziorożec

Miłość: Gwiazdy rozpościerają przed Tobą bardzo korzystne perspektywy w sprawach sercowych. Dzięki Twoim wysiłkom udało się zapobiec konfliktowi i teraz należy tylko dbać o zachowanie spokoju i równowagi.

Praca: Nadchodzący czas w firmie Bliźniąt, stanie się czasem podejmowania oraz nauki odpowiedzialności za nie.

Finanse: Jeżeli myślisz o kupnie domu, to teraz jest to idealny okres na takie działania.

Zdrowie: W tym tygodniu Twoje samopoczucie będzie idealne.

Wodnik

Miłość: W stałych związkach ten tydzień zapowiada się pomyślnie i spokojnie. Doskonałym sposobem na ożywienie uczuć staną się bliższe i dalsze podróże.

Praca: Jeśli nie zdecydowałeś się jeszcze na rozmowę z szefem to zrób to w tym tygodniu, a wiele zyskasz.

Finanse: Gry losowe spróbuj, ale ostrożnie. Jeśli zastosujesz się do tej rady masz szanse na pieniądze extra w swoim portfelu.

Zdrowie: Warto wybrać się do zielarza, przed Tobą ciężki czas przeziębień i osłabienia organizmu.

Ryby

Miłość: To doskonały czas na poznanie kogoś wyjątkowego, dlatego warto wyjść gdzieś gdzie można kogoś nowego poznać, może lampka wina w dobrym towarzystwie?

Praca: Jeśli odczuwasz, że Twoja praca nie dodaje Ci skrzydeł rusz się z fotela. Ten tydzień to najlepszy czas aby zacząć poszukiwania czegoś o wiele lepszego dla Ciebie.

Finanse: Portfel coraz bardziej pusty, a niebawem czekać będą Cię spore wydatki. Warto więc zaoszczędzić i przestać wydawać pieniążki na mało potrzebne rzeczy.

Zdrowie: Jeśli stronisz od lekarzy i myślisz, że jesteś zdrowy to pomyśl w tym tygodniu nad badaniami kontrolnymi.

Horoskop tygodniowy klasyczny opracowała Wróżka Aleksa