Chcesz wiedzieć, jaki będzie 2021 rok? Przeczytaj nasz horoskop roczny na 2021 rok dla wszystkich znaków zodiaku.

Horoskop na 2021 rok dla wszystkich znaków zodiaku:

Niewykluczone duże zmiany w życiu prywatnym i domowym. Barany czeka prawdziwa rewolucja. Warto zadbać o kondycję.

MIŁOŚĆ

Jeśli wciąż nie jesteś pewna, czy związek, w którym tkwisz, nie zmierza przypadkiem donikąd, ten rok będzie kluczowy. Podejmiesz ważne decyzje w sferze uczuciowej. Jeśli zdecydujesz się dać partnerowi jeszcze jedną szansę, nie pożałujesz. Jeśli po raz kolejny zawiódł twoje zaufanie przekonasz się, że nie warto zwlekać z rozstaniem.

RODZINA

Niewykluczone, że właśnie w tym roku podejmiecie ważne decyzje w sprawie przeprowadzki, ślubu czy wspólnego zamieszkania. Pierwsze chwile w nowym miejscu zawsze są trudne i wymagają pewnych kompromisów, dlatego nie zrażaj się.

Wakacje będą czasem awantur z młodszymi członkami rodziny. Różnice zdań będą nieuniknione, możecie mieć ochotę spędzić trochę czasu osobno. Ale to pułapka: bardziej przysłuży się wam czas spędzony razem, np. wspólny wyjazd. Koniecznie bez zasięgu internetowego.

PRACA

Stanowisko, które przestaje dawać satysfakcję, nie będzie szczytem twoich ambicji. Wciąż wzbraniasz się przed tym, co nieuniknione i liczysz, że to firma podejmie decyzję za ciebie. To ślepa uliczka. Weź sprawy w swoje ręce i zawalcz o siebie.

Niewykluczone, że czeka cię kariera, której ścieżkę zaplanujesz sama... Przyniesie ci to dużo satysfakcji.

PIENIĄDZE

Dla urodzonych w pierwszej połowie kwietnia, 2021 rok będzie czasem oszczędzania. Ten rok raczej nie pozwoli na wielkie inwestycje, za to nie narazi cię też na nieprzewidziane wydatki. Staraj się nie brać kredytów, a jeśli to konieczne, raczej w drugiej połowie roku.

ZDROWIE

Od dawna nosisz się z zamiarem wykupienia karnetu na siłowni? Nie odkładaj tego dłużej, prawda jest taka, że z każdym rokiem o kondycję powinnaś dbać bardziej. Zbędne kilogramy mogą wpędzać cię w zły nastrój, a w efekcie - problemy zdrowotne. Przyjrzyj się swojej diecie. Zmiana nawyków żywieniowych dobrze ci zrobi. Ustal plan na kolejne miesiące i pamiętaj, by rzetelnie go przestrzegać.

W porównaniu do poprzedniego roku, ten naprawdę okaże się lepszy. Będziesz odporna na choroby i... docinki innych. Tak, będą mieć powody do zazdrości, a ty - zadowolenia z siebie.

MIŁOŚĆ

Jeśli do tej pory w sprawach uczuciowych kierowałaś się rozumem, zacznij słuchać serca. To ono podpowie ci, czy z partnerem dane będzie ci się zestarzeć. Byki urodzone w kwietniu, nie będą narzekać na brak powodzenia.

W głowie zawrócisz zwłaszcza Skorpionowi, ale uważaj - namiętny romans może być powodem łez, kiedy okaże się, że intencje drugiej strony nie były tak poważne, jak oczekiwałaś.

Byki urodzone w dniach 10 - 20 maja poznają kogoś, z kim zapragną zamieszkać, a także założyć rodzinę. To jednak nastąpi dopiero w drugiej połowie roku.

RODZINA

Członkowie rodziny mogą zazdrościć ci przebojowości, sukcesów w finansach i zadowolenia z życia domowego. Niewykluczone docinki i prośby o pomoc finansową. Rozważnie przemyśl, czy pożyczka to dobry pomysł, zamiast ryby lepiej dać wędkę.

W domowym zaciszu będziesz mogła poświęcić się temu, co lubisz najbardziej.

PRACA

Wiosną niewykluczone zmiany w firmie, które bezpośrednio cię dotkną. Możesz zastanawiać się, co dalej z twoim stanowiskiem, ale nie obawiaj się. O podwyżce w pierwszej połowie roku raczej możesz zapomnieć, ale latem warto wrócić do tematu.

PIENIĄDZE

Poprzedni rok był czasem dużych inwestycji i wydatków? Ten okaże się zdecydowanie spokojniejszy. Oszczędności nie wydawaj jednak na bieżąco, staraj się je lokować.

W czerwcu niewykluczone okazje na zarobienie dodatkowych pieniędzy, skorzystaj.

ZDROWIE

Osłabioną odporność, która była przyczyną infekcji w poprzednim roku, teraz wreszcie odbudujesz. Już w lutym odczujesz wyraźną poprawę samopoczucia, będziesz czuć się o 10 lat młodziej.

Wiosną warto zadbać o dietę i zrzucić kilka nadmiarowych kilogramów. Sport na świeżym powietrzu uprawiaj z partnerem, to was zbliży.

2021 rok będzie dobry pod względem finansów, za to zdrowie może szwankować. Zamiast obawiać się diagnozy, czym prędzej wybierz się do lekarza.

MIŁOŚĆ

To będzie rok pełen nowych znajomości i bogatego życia towarzyskiego. Po czasie przymusowej izolacji, będzie ci to naprawdę potrzebne. Nadrobisz zaległości w tej sferze i poznasz kogoś, kto zawróci ci w głowie.

Bliźnięta w stałych związkach, zwłaszcza te urodzone w maju, mogą potrzebować więcej uwagi partnera. Planujcie wspólne weekendy, nie zabierajcie pracy do domu. Poświęcajcie sobie więcej czasu, a wszystko wróci na dobre tory.

RODZINA

Początek roku może być napięty - kłótnie z domownikami będą ostatnim, czego pragniesz, a jednak okażą się nieuniknione. Wiosną wszyscy zapragniecie przyjąć do domu nowego członka rodziny... Czworonożny przyjaciel sprawi, że odkryjecie swoje zalety i docenicie bliskich.

Jesienią czeka cię mała domowa rewolucja: odwiedzi cię ktoś, kogo nie widziałaś od lat. Od tego, jak ułożą się wasze relacje, może zależeć twoja przyszłość.

PRACA

W pierwszej połowie roku rozpoczniesz pracę nad projektami, z którymi dotąd nie poradzili sobie twoi koledzy. Sumienność i profesjonalizm sprawią, że zyskasz uznanie przełożonych, a na horyzoncie pojawi się awans.

Wakacje nie będą czasem odpoczynku, ale intensywnej pracy, jednak ta się opłaci. Wysoka premia i podwyżka pozwolą na zaplanowanie urlopu, o jakim od dawna marzyłaś.

PIENIĄDZE

Problemy finansowe nie powinny ci grozić, pod warunkiem jednak, że będziesz żyć oszczędnie. Zrób przegląd szafy i sprzedaj to, co może jeszcze komuś posłużyć. Staraj się nie gromadzić nowych rzeczy i nie ulegać reklamom. Zwłaszcza pod koniec roku, będziesz mieć tendencję do rozrzutności, która może skończyć się debetem na koncie.

ZDROWIE

W poprzednich latach nie zadbałaś szczególnie o zęby, nie stroniłaś od używek? 2021 rok upłynie pod znakiem wizyt u specjalistów, częściej będziesz pojawiać się na fotelu dentystycznym.

Z pozoru błahe dolegliwości takie jak ból brzucha, głowy czy problemy ze snem nawarstwią się i skłonią do zrobienia badań. Nie obawiaj się diagnozy, za to nie odwlekaj leczenia.

Niewykluczony awans, podwyżka, a nawet zmiana pracy. W związku możliwy kryzys, ale wyjdziecie z niego silniejsi.

MIŁOŚĆ

Raki urodzone w czerwcu zapragną romansów, flirtów i sercowych uniesień. Gwiazdy wróżą powodzenie w miłości, adoratorów nie zabraknie, zawłaszcza w lipcu i w sierpniu. W stałych związkach wiosną możliwy początek kryzysu, z którym będziecie mierzyć się do jesieni.

By zażegnać problemy nie korzystajcie z pomocy innych, postarajcie się załatwić to między sobą. W przeciwnym razie ktoś może zechcieć wykorzystać sytuację i jeszcze bardziej namieszać. Późna jesień i zima będzie należeć do was. Odkryjecie w sobie coś nowego i jeszcze bardziej docenicie się wzajemnie.

RODZINA

Kosztowny remont może być powodem domowych napięć i nieporozumień. Ostatecznie decyzje spadną na ciebie, to także tobie będzie przypisywana odpowiedzialność za usterki czy niedopatrzenia. Nie daj sobie przypisać winy.

Majówka spędzona z rodziną poprawi wasze relacje, ale wyjazdy dłuższe niż weekendowe będą obfitować w kłótnie.

PRACA

To będzie dobry rok, który pozwoli ci podnieść kompetencje, dzięki czemu pojawi się szansa na korzystną zmianę pracy. Nie szczędź środków i wysiłków, inwestycja w siebie zawsze się opłaca.

W połowie roku Raki urodzone w lipcu mogą liczyć też na podwyżkę i wyzwania, które przyniosą wiele satysfakcji. We wrześniu sporo czasu będziesz musiała poświęcić na szkolenie innych. Od tego, jak bardzo się w to zaangażujesz zależą kolejne lata.

PIENIĄDZE

Pod względem finansowym pierwsza połowa roku nie będzie należała do stabilnych. Nieoczekiwane wydatki odczujesz w portfelu, stan konta może być powodem stresu.

Druga połowa roku będzie zdecydowanie lepsza, ale warto zastanowić się, jak efektywniej oszczędzać. Może warto zapisywać wszystkie wydatki? Może się okazać, że wydajesz pieniądze na rzeczy, których wcale nie potrzebujesz, przez co nie stać cię na realizację planów, które odkładasz od dawna.

ZDROWIE

Jeśli masz urodziny w czerwcu, nie ominą cię infekcje grypopodobne. Uważaj zwłaszcza w sezonach przeziębień - wiosną i jesienią.

Sport, który ma przynieść korzyści zdrowotne może być powodem kontuzji, z którą będziesz zmagać się tygodniami. Druga połowa roku upłynie pod znakiem badań kontrolnych, które tak długo odwlekałaś. Nie martw się na zapas, wszystko ułoży się pomyślnie.

To będzie rok pełen spontanicznych decyzji i szalonych wyjazdów. Dla kogoś bliskiego staniesz się oparciem, choć sama możesz potrzebować pomocy.

MIŁOŚĆ

Jeśli sytuacja na świecie pokrzyżowała twoje plany osobiste, w maju będziesz mogła wziąć ślub, o jakim marzysz. Będziesz mieć ogromną radość z przygotowań do rodzinnych imprez i spotkań w gronie przyjaciół.

2021 rok upłynie pod znakiem namiętności. Na randki będziesz frunąć jak na skrzydłach, a singielki nie będą narzekać na brak powodzenia.

Wakacyjny romans może być początkiem poważnego związku, o ile nie będziesz zgrywać niedostępnej. Jeśli nie dzwoni - ty wykonaj pierwszy krok.

RODZINA

Latem odkryjesz nowe hobby, które pochłonie cię bez reszty. Nie będzie wiązać się z dodatkowymi nakładami finansowymi, za to pozwoli ci odkryć cechy, o których nie miałaś pojęcia.

Wiosną będziesz podenerwowana i uszczypliwa w stosunku do bliskich, ale oni wybaczą ci przytyki. Gorzej z przyjaciółką, która także będzie mieć gorszy okres w domu. Okaż jej więcej serca, inaczej popsujesz relację, która trwa od lat.

W drugiej połowie roku szykują się dalekie wyjazdy z rodziną, z których najbardziej zadowoleni będą najmłodsi. Nad wodą przyda się wzmożona czujność.

PRACA

Lwy urodzone w lipcu zrobią wszystko, by udowodnić, że są najlepsze w swoim fachu. Otoczenie to doceni, a przełożeni postanowią zlecić im zadania wymagające doświadczenia i dużych umiejętności negocjacyjnych.

Lwy urodzone w sierpniu prowadzące własne firmy czekają przejściowe problemy. Niełatwo będzie zatrudnić pracownika, który spełni wszystkie oczekiwania. W połowie roku firma zacznie przynosić zyski, o których wcześniej mogłaś tylko pomarzyć. Nie spoczywaj na laurach - sumienna praca się opłaci.

PIENIĄDZE

Pomyśl o zabezpieczeniu kosztowności, finansów i domu. W pierwszej połowie roku niewykluczone, że ktoś będzie próbował przejąć twoją własność... Nie zostawiaj otwartego samochodu, a drzwi zamykaj zawsze, nawet gdy wychodzisz tylko do ogrodu.

Jesienią nie unikniesz wydatków związanych z naprawą samochodu lub domowych sprzętów. Finalnie okaże się, że jeden z nich będziesz musiała wymienić na nowy.

ZDROWIE

Jeśli urodziłaś się w lipcu, dostrzeżesz oznaki upływającego czasu i zapragniesz poddać się zabiegom upiększającym. Nie ufaj jednak osobom z małym doświadczeniem i bez referencji, możesz żałować.

Wiosną Lwy urodzone w sierpniu zauważą z kolei nadmiarowe kilogramy, które zaczną przeszkadzać, zwłaszcza w kontekście wakacji. Nie zwlekaj ze zmianą diety. Postaw na sport zespołowy lub basen - twój kręgosłup będzie ci wdzięczny.

To będzie rok dobrych zmian i patrzenia w przyszłość z optymizmem. Zmiana stanowiska lub pracy okaże się korzystna, a finanse nie będą stały na przeszkodzie w realizacji marzeń.

MIŁOŚĆ

Miłośne uniesienia to wprawdzie nie twoja bajka, bo stawiasz na rozsądek, a jednak dasz się ponieść emocjom. Początek marca będzie początkiem romansu, który ma szansę przerodzić się w poważne uczucie.

W czerwcu czekają cię ważne decyzje, a partner będzie oczekiwał konkretnych deklaracji. Jeśli nie będziesz pewna, co czujesz, nie oszukuj, powiedz szczerze jak to wygląda z twojej strony. Wakacje pozwolą ci odpocząć i przeżyć wiele miłych chwil.

Samotne Panny praktycznie w każdym miesiącu 2021 roku czeka mała rewolucja. Nie będą mogły opędzić się od adoratorów i może brakować czasu na randki.

RODZINA

W kwietniu odkryjecie wspólną pasję, która pochłonie wasz czas w weekendy. Postaraj się zapewnić więcej luzu domownikom - sprzątanie nigdy nie jest ważniejsze od rozmowy, na którą może być za późno. Z pozoru błahe problemy mogą urosnąć do rangi kluczowych, o ile nie zareagujecie w porę.

Drobne kłótnie we wrześniu i w październiku, związane z nauką i zaangażowaniem we wspólne sprawy nie oddalą was od siebie. Pierwszy wyjazd latorośli bez rodziców może być przyczyna pojawienia się kilku siwych włosów, ale wystarczy okazać więcej zaufania by przekonać się, że dzieci potrafią być odpowiedzialne.

PRACA

Dobry czas zacznie się już na początku lutego i będzie trwał nieprzerwanie aż do wakacji. Twoje pomysły spotkają się z uznaniem, szef powierzy ci odpowiedzialną funkcję, a ty wreszcie będziesz mogła się wykazać. Niewykluczony awans na wyższe stanowisko.

Awans lub atencja przełożonych może być jednak powodem napięć w zespole - nie podsycaj konfliktów, nie wierz w plotki i nie daj się podpuścić. Pracuj rzetelnie, a nie będziesz musiała martwić się o swoją pozycję.

W drugiej połowie roku pojawi się okazja, by zmienić pracę. Zarobki będą kuszące, ale zanim podejmiesz decyzję rozważ wszystkie za i przeciw.

PIENIĄDZE

Marzyłaś o podróży w odległe strony świata, zmianie samochodu, drogim kursie? Finanse nie będą problemem, chociaż część warto przeznaczyć na realizację marzeń.

Wszystkie tegoroczne inwestycje okażą się trafione, w dodatku czeka cię miła niespodzianka od losu. Niewykluczony niespodziewany spadek lub... wygrana w grze losowej.

ZDROWIE

Poprzedni rok pełen stresów, choć powoli odchodzi w zapomnienie, pozostawi po sobie niewielkie problemy zdrowotne. Odkładane wizyty u specjalistów będziesz musiała nadrobić, a wewnętrzny niepokój będzie towarzyszył jeszcze w styczniu i w lutym.

W marcu mogą pojawić się problemy gastrologiczne, zadbaj o dietę i ruch na świeżym powietrzu.

2021 rok będzie pełen radości, choć pojawią się trudne wyzwania, którym będziesz musiała stawić czoła. Nie zabraknie ci siły ani optymizmu, ze wszystkim poradzisz sobie koncertowo.

MIŁOŚĆ

Wagi urodzone we wrześniu być może zapomniały już, co to namiętność w związku, ale początek roku im o tym przypomni... Romantyczne randki, spacery we dwoje, namiętne wieczory i ranki - to właśnie je czeka.

Październikowe Wagi odkryją w partnerach zalety, których wcześniej nie dostrzegały. Złoty okres w związkach z długim stażem i małżeństwach nastąpi w wakacje.

Nowe znajomości zawarte w maju i w czerwcu szybko przerodzą się w coś poważnego. Padną ważne deklaracje i zapewnienia o wielkiej miłości. W 2021 roku wiele Wag zmieni swój stan cywilny.

RODZINA

W pierwszej połowie roku będziesz mieć duże oczekiwania wobec bliskich, którzy - twoim zdaniem - nie będą potrafili im sprostać. To może rodzić napięcia, których następstwem będą ciche dni. Dopiero gdy trochę odpuścisz sobie i innym odetchniecie z ulgą.

Wagi urodzone w październiku, w drugiej połowie roku staną przed wyzwaniem. Będą musiały pomóc starszemu członkowi rodziny, którego zdrowie zacznie szwankować. Wywoła to wprawdzie małą domową rewolucję, jednak wszyscy na tym skorzystają. Wagi poczują satysfakcję i radość z pomagania, a inni to docenią.

PRACA

Dobra passa czeka Wagi, które pracują w finansach i administracji. Początek roku będzie mniej intensywny niż końcówka zeszłego, ale zadowalające wyniki finansowe przyniosą premię.

W połowie roku szykują się zmiany, a w firmie niewykluczone są zwolnienia, jednak Wagi mogą spać spokojnie.

Jesienią pojawi się propozycja objęcia nowego stanowiska, co wiązać się będzie z szeregiem szkoleń. Warto przejść ten proces, nowe stanowisko przyniesie wiele satysfakcji.

PIENIĄDZE

Wagi urodzone we wrześniu, jeszcze wiosną będą wydawać pieniądze lekką ręką, a rozrzutność szybko sprawi, że pojawi się widmo debetu. Rozwiązaniem nie będzie pożyczka, ale porządny rachunek sumienia. Puste konto przyniesie więcej pożytku niż szkody - zwłaszcza młode Wagi wreszcie nauczą się oszczędzać.

Październikowe Wagi także będą musiały zweryfikować zasadność swoich wydatków i zacząć oszczędzać. Rok nie będzie należał do chudych, pod warunkiem, że będziesz rozsądnie zarządzać pieniędzmi. Wystarczy zarówno na bieżące sprawy jak i wakacje za granicą.

ZDROWIE

W kwietniu wydarzy się coś, co sprawi, że okażesz się wyjątkową optymistką. Swoim pozytywnym nastawieniem będziesz zarażać innych, otoczenie będzie ci wdzięczne.

W lipcu szczególnie dbaj o skórę, pamiętaj o ochronie przeciwsłonecznej. Dokładnie obejrzyj wszystkie pieprzyki i zmiany skórne, a jeśli ich wygląd cię zaniepokoi, wybierz się do lekarza.

W listopadzie dopadnie cię typowa jesienna chandra. Zamiast na farmakologię, postaw raczej na sport i spotkania z bliskimi.

To rok zmian i rewolucji, choć nienajlepszy finansowo. W rodzinach zapakuje spokój, samotne Skorpiony poznają kogoś, kto odmieni ich życie, a w stałych związkach pojawią się rozmowy o dzieciach.

MIŁOŚĆ

Jeśli jesteś sama, w kwietniu poznasz kogoś, kto na zawsze odmieni twoje życie. Jeśli do tej pory nie wierzyłaś w miłość od pierwszego wejrzenia, teraz zmienisz swoje nastawienie. W partnerze pokochasz cechy, na które do tej pory nie zwracałaś większej uwagi. Przymkniesz oko na różnice charakterów, docenisz spontaniczność i bezkompromisowość.

W stałych związkach Skorpiony czekają istotne zmiany. Pojawią się rozmowy na temat dzieci, a temat podejmą także ci, którzy do tej pory odkładali go na później.

W lipcu lub w sierpniu spotkasz swoją dawną miłość i szybko przekonasz się, że nie miała wiele wspólnego z prawdziwym uczuciem. Poczujesz, że jesteś na właściwym miejscu.

Grudzień dla par Skorpionów z Rybami może być ostatnim miesiącem w duecie.

RODZINA

Marzec i kwiecień to dobre miesiące na remont. Jeśli potrzebujesz dodatkowego pokoju na gabinet, być może warto zaaranżować pomieszczenie, które do tej pory pełniło funkcję domowej graciarni? Zlecając pracę firmie remontowej pamiętaj o podpisaniu umowy, inaczej trudno będzie dogadać się z fachowcem.

Latem odwiedzisz rodzinę, której dawno nie widziałaś. To będzie miły czas wspomnień i wertowania albumów ze zdjęciami. Jedna z fotografii przywoła szczególnie radosne chwile.

Oboje z partnerem zaczniecie poważnie myśleć o powiększeniu rodziny, a starania rozpoczniecie jeszcze w styczniu. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, na koniec roku będzie was więcej...

PRACA

Już w styczniu staniesz przed wyborem między stabilizacją a nowymi wyzwaniami. Czy wybierzesz bezpieczną posadę, czy zaryzykujesz? Decyzję będziesz musiała podjąć sama.

W połowie roku pojawi się szansa na zarobienie dodatkowych pieniędzy, jednak będziesz musiała poświęcić sporo wolnego czasu, by dotrzymać terminów. Bliscy mogą poczuć się pominięci.

PIENIĄDZE

Raty kredytu będą istotną składową twoich wydatków, dlatego warto przemyśleć kolejne zakupy na raty. Chęć posiadania drogich przedmiotów może sprowadzić cię na manowce i wpędzić w długi, z których trudno będzie wyjść.

W miesiącach letnich oszczędzaj, także podczas urlopu. Zamiast wakacji w tropikach wybierz agroturystykę.

W sierpniu lub we wrześniu ktoś bliski poprosi cię o pożyczkę, ale bądź ostrożna: w listopadzie szykują się nieprzewidziane wydatki.

ZDROWIE

Tym, co powinnaś rozważyć już na początku roku jest całkowita rezygnacja z używek. Skorpiony urodzone w pierwszej dekadzie listopada będą miały wiele okazji do zakrapianych imprez, co odbije się na zdrowiu.

Wiosną zafunduj sobie zabiegi upiększające, które poprawią urodę i twoje samopoczucie. Latem pojawią się problemy dermatologiczne, które swoje źródło będą miały w niezdrowej diecie. Zadbaj o to, co jesz, staraj się odstawić tłuste potrawy i ograniczyć jedzenie słodyczy.

Odkryjesz w sobie duszę artysty, a w twoim domu zamieszka zwierzak, którego wszyscy pokochacie. Rozsądne gospodarowanie pieniędzmi powoli ci na zakup, o którym od dawna marzyłaś.

MIŁOŚĆ

Odkryjesz, że różnica w związku może przynosić korzyści wam obojgu. Będziesz korzystać z doświadczenia partnera, a jego będzie inspirować twoja spontaniczność.

Jeszcze w pierwszej połowie roku czeka cię duża zmiana: wspólne mieszkanie, zaręczyny lub ślub. Będziecie potrzebować trochę czasu na zaakceptowanie swoich przyzwyczajeń, ale z czasem wypracujecie system, który będzie odpowiadał wam obojgu.

Samotne Strzelce towarzysko zaczną udzielać się w kwietniu i to właśnie wtedy mają szansę na nowe znajomości. Owocne okażą się wypady do kina, wizyty w muzeach i podróże.

RODZINA

Jeśli to tej pory sądziłaś, że twardo stąpasz po ziemi i nie masz duszy artysty, pora zweryfikować poglądy. Skromne dzieło, którego będziesz autorką, spodoba się przyjaciołom a ty postanowisz zapisać się na kurs, by doskonalić swoje umiejętności. Niewykluczone, że wkrótce na nowej pasji zaczniesz zarabiać.

W domu wszystko wróci na stare tory, jednak w połowie roku możesz poczuć się znużona domowymi obowiązkami, a zwłaszcza gotowaniem. Zachęć członków rodziny do tego, by włączyli się w przygotowanie posiłków.

Powodem małżeńskich kłótni staną się problemy wychowawcze. Zbytnie pobłażanie dzieciom nie spodoba się partnerowi, a ty, choć w dobrej wierze, możesz stracić cenny autorytet.

PRACA

Nowa osoba w firmie okaże się pomocna w wielu sprawach. Tobie ubędzie obowiązków, a ona będzie mogła się wykazać - to układ, który będzie pasował wam obojgu. Rozdzielaj jednak sprawy służbowe od osobistych, zbytnia poufałość może obrócić się przeciw tobie. W maju możesz uwikłać się w sytuację, w której nigdy nie chciałabyś się znaleźć.

W czerwcu i w lipcu czekają cię ważne rozmowy i negocjacje. Od tego, jak się do nich przygotujesz będzie zależeć twoja przyszłość w firmie.

PIENIĄDZE

Ten rok wreszcie pozwoli ci się odkuć finansowo, a ty kupisz to, o czym marzyłaś już od dawna. Rozsądek w finansach tylko utwierdzi cię w przekonaniu, że warto oszczędzać, by móc cieszyć się z przyjemności.

W lutym pilnuj torebki i dokumentów - łatwo możesz je zgubić lub paść ofiarą kradzieży. Jeśli zauważysz brak dowodu osobistego, od razu zgłoś ten fakt, inaczej narazisz się na długi.

Pomyśl o ubezpieczeniu siebie i członków swojej rodziny. Na drodze postępuj rozważnie, przestrzegaj przepisów - niewykluczone, że w przeciwnym razie dostaniesz mandat.

ZDROWIE

Jeśli urodziłaś się w listopadzie, możesz narzekać na bóle głowy i kręgosłupa oraz częściej niż w ubiegłym roku czuć się zmęczona. Nie przeciążaj się i dbaj o odpowiednią dawkę snu. Przed snem unikaj kawy.

Letnie wędrówki po górach mogą skutkować kontuzją, która na dłuższy czas wyłączy cię z aktywności fizycznej. Uważaj na siebie w październiku - będziesz wyjątkowo podatna na infekcje. Jeśli czujesz się gorzej, zostań w domu.

Zachowaj także bezpieczny dystans od osób, które mogłabyś zarazić.

2021 rok będzie pełen nowych doświadczeń, z których wiele wyniesiesz. Odkryjesz, że drzemie w tobie wielka siła, a twojego optymizmu nic nie zmąci.

MIŁOŚĆ

Do czerwca masz dużą szansę na poznanie kogoś, kto zawładnie twoim sercem i umysłem. Odkryjesz, ile radości daje czas spędzany we dwoje, a dla partnera zrezygnujesz z dawnych przyzwyczajeń.

Miłość okaże się też ważniejsza niż praca, dlatego weekendy przestaniesz spędzać z telefonem i laptopem. W drugiej połowie roku Koziorożce w szczęśliwych związkach zaczną poważnie rozmawiać o ślubie, choć na temat terminu i oprawy uroczystości będą mieć odmienne zdanie niż partner.

RODZINA

Starsi członkowie rodziny będą oczekiwać, że poświęcisz im więcej czasu. Wakacyjny urlop warto zaplanować tak, by wyjechać gdzieś wspólnie lub zdecydować się na dłuższe odwiedziny u bliskich.

Styczeń upłynie pod znakiem drobnych sprzeczek, głównie za sprawą niedopełniania domowych obowiązków. Czas spędzony razem w domu będzie pełen napięć, ale sytuacja poprawi się już w lutym.

Wiosną Koziorożce zapragną zmian w najbliższym otoczeniu - zamarzy im się remont, jednak ten warto dobrze przemyśleć. Domowych inwestycji nie rozpoczynaj przed czerwcem - w maju kilka razy zmienisz zdanie w kluczowych kwestiach.

Jesienią ktoś, z kim od dawna masz napięte stosunki wyciągnie rękę na zgodę. Obu stronom przyniesie to ukojenie.

PRACA

Koziorożce urodzone w drugiej dekadzie stycznia, które do tej pory nie musiały martwić się o pracę, staną przed widmem zwolnienia. Zmiana pracy, choć tak stresująca, okaże się jednak pozytywna.

Współpracownicy docenią twoje doświadczenie, zwłaszcza ci z mniejszym stażem. Będziesz dla niech autorytetem w wielu sprawach, co da ci wiele satysfakcji.

Wyzwania, których się podjęłaś okażą się nie tak wymagające, jak przypuszczałaś. Wszystko pójdzie po twojej myśli, a firma wiele na tym zyska.

PIENIĄDZE

Koziorożce urodzone w grudniu dobrze zainwestują pieniądze, co przyniesie zyski w kolejnych latach. Powinny jednak dokładnie czytać wszystkie podpisywane umowy.

W drugiej połowie roku szykuje się zastrzyk gotówki, w dodatku zupełnie nieoczekiwany. Pieniądze odda ci ktoś, kto dawno temu je od ciebie pożyczył. Dodatkowe środki ulokuj, nie wydawaj pochopnie.

Jesienią ktoś może próbować namówić cię na ryzykowną inwestycję pieniędzy lub skłonić do hazardu. Uważaj, możesz wiele stracić, a nie zyskasz.

ZDROWIE

Zastanów się, czy nie łykasz zbyt dużo suplementów. Większość z nich nie jest ci w ogóle potrzebna, a przynosi więcej szkody niż pożytku, zwłaszcza dla wątroby.

Jeśli nie zmienisz diety, już w lutym mogą pojawić się niepokojące bóle brzucha w różnych miejscach. W pierwszej kolejności zrezygnuj z tłustych potraw i słodyczy, jeśli to nie pomoże - udaj się do lekarza. Nie lekceważ niepokojących objawów.

Na poważne problemy może być narażone zdrowie bliskiej ci osoby. Nie praw morałów, wspieraj i bądź blisko - razem łatwiej pokonać chorobę, a pozytywne nastawienie może zdziałać cuda.

Ten rok będzie prawdziwą sinusoidą wzlotów i upadków. Tylko od ciebie zależy, jak się z nimi uporasz.

MIŁOŚĆ

Początek roku w uczuciach zapowiada się doskonale. Nowo poznana osoba będzie tobą oczarowana i śmiało będzie zabiegać o twoje względy. Tej adoracji potrzebowałaś od dawna, więc rozkwitniesz.

Wodnikom w związkach z długim stażem, na początku roku we znaki da się rutyna. Do wiosny będą odczuwać zmęczenie spędzając czas we dwoje, ale koniec marca przyniesie ożywienie w uczuciach. Kryzys zażegna wakacyjny wyjazd.

Wrzesień okaże się czasem wielu zmian - długo odkładana decyzja o ślubie wreszcie zostanie podjęta. To tchnie w Wodniki nową energię. Poczują, że we dwoje mogą wszystko.

RODZINA

Początek roku spędzicie na planowaniu podróży, które w ostatnim czasie nie mogły dojść do skutku. Pomysłów będzie wiele, jednak nie na wszystkie wystarczy czasu i pieniędzy. Pierwsza podróż czeka was już wiosną, odkryjecie, że wspólne wyjazdy zbliżają.

Połowa roku to czas napiętych stosunków z rodzeństwem partnera. Racja zwykle leży gdzieś pośrodku, dlatego nie upieraj się, że to ty ją masz. Czasem warto wyciągnąć rękę na zgodę jako pierwsza.

Jesienią odwiedzi cię niespodziewany gość, jednak wasze rozmowy nie będą należały do najłatwiejszych. Wrócą dawne urazy a ty będziesz szukać pocieszenia u partnera.

PRACA

Osoby urodzone w styczniu będą miały wiele okazji do tego, by się wykazać. Już w marcu staną przed dużym wyzwaniem, od którego może zależeć ich przyszłość w firmie. Nie powinny obawiać się zwolnienia, za to możliwy jest awans i podwyżka.

W negocjacjach biznesowych potrzebny okaże się język obcy, dlatego warto go podszlifować jeszcze w pierwszej połowie roku.

Jeśli do tej pory firma nie odczuła negatywnych skutków pandemii, w pierwszym kwartale roku będzie musiała się z nimi zmierzyć. Do jesieni sytuacja się unormuje, a ty będziesz mogła liczyć na nowe projekty.

PIENIĄDZE

Rok 2021 finansowo będzie dobry finansowo, choć zdarzą się miesiące, w których będziesz musiała ograniczyć wydatki na rozrywkę.

Wodniki wykonujące zawody artystyczne odczują wyraźną poprawę w finansach, osoby zatrudnione w innych sektorach będą borykać się z przejściowymi kłopotami.

Na przypływ gotówki możesz liczyć w drugiej połowie roku.

ZDROWIE

Ostatni rok nie należał do najlepszych, ale 2021 okaże się łaskawszy. Nie będziesz musiała martwić się o swoje zdrowie ani drżeć o zdrowie najbliższych pod warunkiem jednak, że nie zapomnisz o profilaktyce.

Jedz zdrowo i dużo się ruszaj. Dodatkowe kilogramy widoczne będą nie tylko na wadze, lecz także w lustrze. Pora poważnie wziąć się za siebie i zastosować mądrą dietę. Nie kuś się na diety-cud, w przeciwnym razie niedługo zaczniesz mierzyć się z efektem jo-jo.

Pozytywny efekt przyniesie już samo odstawienie słodyczy. Po tygodniu przestaniesz odczuwać ochotę na słodkie i łatwo schudniesz.

Przez cały rok Ryby będą mieć poczucie, że uczestniczą w czymś ważnym. To wrażenie sprawi, że będą się także wyjątkowo czuć, a szczęście dopisze im w małych i dużych sprawach.

MIŁOŚĆ

Dobre rady przyjaciółki mogą sprawić, że stracisz szansę na prawdziwą miłość. W sprawach uczuciowych bardziej polegaj na głosie własnego serca.

Ryby urodzone w lutym nie będą narzekać na brak szczęścia w miłości, za to te urodzone w marcu łatwo mogą wpaść w sidła... oszusta matrymonialnego. Bądź ostrożna w kontaktach z nowo poznanymi osobami.

W związkach z długim stażem szykują się romantyczne wakacyjne wyjazdy, a na koniec roku - zimowe szaleństwa.

RODZINA

Natłok spraw na początku roku sprawi, że poczujesz się zmęczona. Nie wahaj się i korzystaj z pomocy bliskich. Pamiętaj, że odpowiedzialność za dom nie spoczywa tylko na twoich barkach, a domownicy powinni się bardziej zaangażować.

Drugi kwartał roku będzie obfitował w ważne zmiany - zmienisz stan cywilny, zajdziesz w ciążę lub kupisz nieruchomość.

W drugiej połowie roku będziesz pochłonięta aranżowaniem wnętrz. Niewykluczony mały remont.

PRACA

Niewykluczone, że zmienisz branżę, nawet, jeśli do tej pory sądziłaś, że robisz to, co kochasz. Niskie wynagrodzenie lub wypalenie zawodowe sprawią, że zapragniesz rewolucji. Ta się opłaci, choć początki będą trudne. Ktoś z większym doświadczeniem okaże ci wsparcie i pomoże postawić pierwsze kroki w zawodzie.

Projekty, nad którymi pracujesz od tamtego roku, wreszcie uda się dokończyć. Przełożeni będą zadowoleni, niewykluczona premia. Nie osiadaj jednak na laurach - druga połowa roku będzie bardziej pracowita.

PIENIĄDZE

Styczeń i luty to czas dużych wydatków, za to kolejne miesiące pozwolą na większe oszczędności. Te staraj się inwestować rozsądnie, unikaj ryzyka, dokładnie czytaj umowy.

W trzecim kwartale roku najwięcej pieniędzy będziesz wydawać na siebie i zacznie ci to sprawiać przyjemność. Odkryjesz, że zakupy ubraniowe i dbanie o urodę poprawiają ci nastrój.

W drugiej połowie roku nie zaciągaj kredytów, a jeśli to jedyne wyjście - decyduj się na jak najmniejsze kwoty. Lepszym pomysłem będzie poproszenie o pomoc bliską osobę.

ZDROWIE

Twoja wrażliwość sprawi, że na najmniejszą krytykę będziesz reagować emocjonalnie. To z kolei może odbić się na twoim zdrowiu. Do wiosny będziesz się zmagać z kolejnymi infekcjami, w kwietniu poczujesz przypływ energii.

Latem uważaj na kontuzje, które choć niegroźne, zmuszą cię do przerwy w uprawianiu sportu.

Jesienią możesz spodziewać się spadku formy zarówno fizycznej jak i psychicznej.

