Horoskop przyjaźni pozwala sprawdzić, jak będą wyglądały twoje relacje z najbliższą przyjaciółką lub przyjacielem. Sprawdź, co mówią gwiazdy o twoich relacjach z przyjaciółkami. Dowiedz się z kim twój zodiakalny znak zodiaku zawiera najlepsze relacje, a z kim nie. Podpowiadamy, jakimi przyjaciółmi są osoby urodzone w konkretnych miesiącach. Przekonaj się sama i sprawdź, co na temat horoskopów myślą przyjaciółki z serialu Dziewczyny 3.0!

Reklama

Wszystkie odcinki i ciekawostki na temat serialu Dziewczyny 3.0 znajdziesz tylko u nas

Poznaj swój horoskop tygodniowy

Baran 21.03–20.04

Osoby spod znaku Baran są świetnymi przyjaciółmi. Jeśli przyjaciel poprosi go o pomoc, to ani godzina, ani okoliczności nie są ważne. Bez zastanowienia pomaga, bo taki już jest. Zodiakalny baran jest niezwykle szczery, oddany i troskliwy. Przyjacielskie relacje nawiąże z Koziorożcem, a także z Panną.

Byk 21.04-20.05

Byk nie jest zbyt ufny. Jeśli wchodzi w bliższe relacje z kimś innym, to stara się dobrze poznać drugą osobę. Dopiero, gdy potencjalny przyjaciel zda test przyjaźni, Byk jest w stanie mu zaufać. Jeśli jednak się do kogoś zbliży, to bezwarunkowo i na 100%. Bykowi świetnie wychodzą przyjaźnie z Wagą i Rybami.

Sprawdź swój horoskop na 2017 rok

Bliźnięta 21.05-21.06

Z bliźniętami nikt się nie nudzi. Jako przyjaciele są szczerzy (często do bólu), ale i wyjątkowo oddani. Bliźnięta szukają przyjaciół wśród ludzi podobnych do siebie samych. Najlepsze relacje przyjacielskie nawiązują ze Skorpionami i Wodnikami.

Rak 22.06-22.07

Żeby prawdziwie zaprzyjaźnić się z rakiem potrzeba czasu. Często bardzo wiele czasu. Osoby spod znaku Rak są nieufne, dobierają otoczenie wg konkretnych kryteriów, bywają podejrzliwe i zazdrosne. Z reguły są jednak niezwykle sympatycznymi osobami i bardzo dobrymi przyjaciółmi. Rak nawiązuje najlepsze przyjaźnie z Wagą i Lwem.

Lew 23.07-23.08

Lew jako przyjaciel jest niezwykle zaborczy. Jeśli łączą go z kimś bliskie relacje, to stara się być bardzo lojalny i tej samej lojalności wymaga od drugiej strony. Oprócz tego jest też wybitnie wybredny. Nie przyjaźni się z byle kim. Lew nawiązuje najlepsze relacje przyjacielskie z Baranem oraz z Bykiem.

Panna 24.08-22.09

Panny to świetne przyjaciółki. To też doskonałe słuchaczki, które zawsze służą dobrą radą i wsparciem. Są ostrożne, mają zmysł detektywa. Zanim komuś zaufają, muszą go dokładnie sprawdzić. Niesamowite przyjaźnie na zawsze tworzą z Koziorożcami i Baranami.

Waga 23.09-23.10

Wagi mają typowy zmysł przyjacielski. Otaczają się wieloma przyjaciółmi, na których mogą zawsze liczyć. Znane są też z tego, że nie zawodzą, nie zdradzają i idealnie dogadują się z innymi. Przyjaźnie powinny zawierać z osobami spod znaku Skorpion i Wodnik.

Poznaj swój horoskop miesięczny

Skorpion 24.10-22.11

Jest otwarty i wesoły. Nie szuka przyjaźni na siłę. Jeśli zawiera z kimś relacje to oparte na dużej dozie zaufania oraz poczucia humoru. Skorpion jest w stanie się poświecić. Najlepsze przyjaźnie tworzy z innymi Skorpionami i Baranami.

Strzelec 23.11-21.12

Skorpion to typowy łowca. Szukając przyjaciela, próbuje ustrzelić najlepszą z możliwości. Nie ufa każdemu. Dokonuje selekcji. Jako przyjaciel jest ciepły, serdeczny i dobroduszny. Najlepsze przyjaźnie zawiera ze Strzelcem i Koziorożcem.

Jaki rodzaj ślubu będzie pasował do twojego znaku zodiaku?

Koziorożec 22.12-20.01

Koziorożec to typ pracusia. Zwykle nie ma czasu na pielęgnowanie przyjaźni, dlatego otacza się gronem wielu znajomych. Jeśli jednak znajdzie przyjaciela, to wymaga od niego szczerości. Najlepsze relacje nawiązuje z innymi Koziorożcami i Pannami.

Wodnik 21.01-19.02

Osoby spod znaku wodnik łatwo nawiązują nowe znajomości. Mają też wielu przyjaciół, na których mogą liczyć. Starają się być fair, a od swoich przyjaciół nie wymagają niczego innego, jak zrozumienia i poczucia humoru. Wodnikom przyjaźnie najlepiej wychodzą z Pannami i Lwami.

Ryby 20.02-20.03

Ryby są bardzo pasywne, a nawet leniwe. Nie szukają przyjaciół. Wychodzą z założenia, że przyjaźń albo sama przyjdzie, albo nie. Jeśli jednak znajdą idealnego towarzysza, to bywają najlepszymi i najwierniejszymi przyjaciółmi na świecie. Idealne relacje przyjacielskie buduje z Baranami.