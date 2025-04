Numerologiczną wibracją tego roku będzie Piątka, która powstaje przez zsumowanie cyfr: 2+0+2+1=5. Cały 2021 rok będzie czasem dużych zmian, co przez niektórych może być postrzegane jako czas chaosu. Walka o równość, wolność i prawa człowieka zdominuje nadchodzące miesiące.

W 2021 roku myślenie konserwatywne będzie wiązało się z niebezpieczeństwem. Ideologie zniewalające określone grupy społeczne i negujące ich prawo do wolności i wyrażania własnych poglądów mogą doprowadzić do cierpienia wielu osób.

Piątka to liczba człowieka, symbolizująca cztery kończyny i głowę. Piątym znakiem zodiaku jest Lew, zaś w tarocie z piątką powiązana jest karta Hierofant. Symbolizuje ona łączność świata duchowego i fizycznego.

Jaka jest cyfra twojego osobistego roku numerologicznego?

Aby dowiedzieć się, co liczby mówią o twoim życiu, zsumuj wszystkie cyfry z daty swojego urodzenia, a następnie dodaj je do liczby roku. Przykładowo, jeśli urodziłaś się 13.08.1984 roku, twoja cyfra numerologiczna to 7:

1+3+8+1+9+8+4=34,

3+4=7.

By poznać przepowiednię na 2021 rok, do uzyskanej cyfry dodaj 5 (2+0+2+1).

7+5=12.

1+2=3.

Liczbą twojego osobistego roku numerologicznego jest więc Dwójka.

Sprawdź twój osobisty horoskop numerologiczny na 2021 rok:

To będzie rok, w którym będziesz mogła zacząć wszystko od nowa, zarówno na płaszczyźnie osobistej i rodzinnej, jak i zawodowej. Plany, które przed sobą stawiasz mają szansę się ziścić, pod warunkiem, że poświęcisz się ich realizacji od początku do końca.

Numerologiczna 1 może ryzykować i stawiać wszystko na jedną kartę. 2021 rok będzie czasem, w którym rozpoczniesz własną działalność biznesową lub obejmiesz nowe stanowisko.

Wykorzystaj każdą okazję do tego, by osiągnąć zamierzony cel. Nie ignoruj jednak ostrzeżeń, które pojawią się na twojej drodze. Traktuj je jako cenne drogowskazy.

Zapragniesz spokoju i go znajdziesz. Trudny ubiegły rok sprawi, że priorytetem stanie się dla ciebie zakończenie rozpoczętych przedsięwzięć i poszukanie odpoczynku.

Będziesz miała wiele czasu na to, by przemyśleć, w jakim kierunku zmierzasz. Refleksjom będą towarzyszyć inni, jednak uważaj, by nie obdarzyć zaufaniem kogoś, kto na nie nie zasługuje.

W 2021 roku skupisz się na rodzinie, będziesz jednak szczególnie wrażliwa. Kieruj się intuicją i unikaj niebezpieczeństw.

W 2021 roku będziesz przyciągać do siebie ludzi, dlatego zawrzesz wiele znajomości, także tych, które owocować mogą poważną relacją. Nie zabraknie ci energii do działania, a ty będziesz czuła, że wokół ciebie sporo się dzieje.

Ten rok okaże się także płodny w wyjazdy, zmiany, przygody. Możesz potrzebować chwili wytchnienia, ale nie będziesz narzekać na to, że tak wiele się dzieje.

W 2021 roku nie odkładaj niczego na później, otwórz się na drugiego człowieka.

To będzie dobry rok pod względem finansów. Będziesz więcej pracować, ale też więcej zarabiać, a pieniądze nie będą stanowiły żadnego problemu w realizacji przedsięwzięć.

Wystrzegaj się jednak ryzyka, nie podejmuj decyzji pochopnie. Skup się na swoich obowiązkach, bądź odpowiedzialna, a to przyniesie wymierne korzyści.

W 2021 roku popracuj też nad własnym związkiem oraz relacjami w rodzinie. Nie zaniedbuj spraw osobistych, bądź wytrwała i nie pozwalaj sobie na robienie zaległości.

Początek roku okaże się wyjątkowo pracowity, a ty możesz poczuć się przytłoczona nadmiarem spraw niecierpiących zwłoki. Powodem stresu mogą stać się niezałatwione sprawy urzędowe, które trzeba jak najszybciej uporządkować.

Singielki mogą liczyć na miłość, która wywróci ich dotychczasowe życie do góry nogami, a osoby w związkach oddać się niezobowiązującym flirtom... Uważaj jednak, by romans nie przekreślił więzi, jaka łączy cię z partnerem.

2021 rok będzie dobrym czasem na poważne zmiany. Możliwa zmiana pracy, miejsca zamieszkania, kluczowa decyzja dotycząca przyszłości.

Skoncentrujesz się na rodzinie i zapewnieniu bezpieczeństwa bliskim. Będziesz unikać ryzyka i wystrzegać się niebezpieczeństw. Aby odbudować rodzinne więzi skup się na potrzebach innych, zapominając czasem o własnych.

2021 rok będzie dobrym rokiem na przeprowadzkę, a wiele numerologicznych szóstek zamarzy o własnym domu z ogrodem. Niewykluczone generalne remonty i przebudowy.

Spędzaj dużo czasu z dziećmi - możesz się od nich wiele nauczyć.

Zamiast zgiełku i spotkań towarzyskich zapragniesz spokoju, ciszy, a nawet samotności. To da ci szczęście i pozwoli odnaleźć to, czego szukasz.

Podejmiesz kilka kluczowych decyzji, które będą rzutować na twoją przyszłość, m.in. te dotyczące związku. Być może zdecydujesz się na rozstanie. Nie będzie ono łatwe, ale może okazać się konieczne do tego, byś w końcu rozwinęła skrzydła.

Bardzo możliwe, że zmienisz swoje podejście do pracy i gromadzenia pieniędzy. Niewykluczone, że uda ci się sporo zaoszczędzić. Nie spiesz się i rozważnie podejmuj decyzje.

Będziesz cieszyć się wielkim szczęściem w grach losowych i w biznesie. Wszystkie projekty, które rozpoczniesz, zakończą się wielkim sukcesem, a ty wiele zyskasz.

Kariera zawodowa rozwinie się w tempie, które ciebie samą zaskoczy, poczujesz także bezpieczeństwo finansowe.

Rok 2021 będzie obfitował w dobre pomysły, a ty zainwestujesz w rozwój osobisty. Śmiało przyj do przodu, ale nie zapominaj o zdrowym rozsądku.

Uda ci się uwolnić z nałogów lub relacji, które mają na ciebie destrukcyjny wpływ. Być może uda ci się także uporać ze sprawami, które ciągną się za tobą od lat.

Zauważysz, że ciężka praca wreszcie zacznie przynosić korzyści, przestaniesz odkładać niewygodne decyzje na później.

Niewykluczone, że pewne rzeczy stracisz, ale nie trzymaj się ich kurczowo - zyskasz w innych obszarach. Zrób porządki we własnym domu i najbliższym otoczeniu. Pozbądź się tego, co cię ogranicza i otwórz na nowe.

